Златка Райкова се закани на Благой Георгиев: Аз винаги побеждавам

7 Септември, 2025 17:58 757 6

  • златка райкова-
  • русата златка-
  • благой георгиев-
  • благо джизъса-
  • деца-
  • битка-
  • попечителство

Русата Златка даде да разбере, че винаги се бори до край за децата си

Златка Райкова се закани на Благой Георгиев: Аз винаги побеждавам - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Златка Райкова озадачи феновете си в социалните мрежи с явна закана, която за някои дори прозвуча като заплаха към бившия ѝ. Последните ѝ сторита в Инстаграм очевидно са адресирани до бившия ѝ Благой Георгиев, от когото русата Златка има син - Благой Младши.

Тунингованата блондинка заяви в прав текст: "Децата ми са моята война. И аз винаги побеждавам".

Посланието предизвика вълна от реакции сред последователите ѝ. Част от тях приеха думите като символ на майчината сила и отдаденост, а други ги разчетоха като директен отговор на споровете и напрежението между нея и Джизъса. Двамата се разделиха бурно, след като се заговори за изневери помежду им. Последваха горещи спорове за това, че Благой не иска да гледа детето си, няма пари и разчита на Златка да го издържа.

Какво точно има предвид тя и какво ще ѝ отвърне Благой, остава да разберем.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🤣🤣🤣🤣🤣

    2 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    17:58 07.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    10 0 Отговор
    Джизъса произвежда чавета. Джизъса не гледа чавета.

    18:00 07.09.2025

  • 3 Вече

    8 0 Отговор
    кой ли не ѝ знае "оръжието" !

    18:00 07.09.2025

  • 4 Стара

    6 0 Отговор
    Чанта, доста ползвана

    18:08 07.09.2025

  • 5 Аре беги

    1 0 Отговор
    Майка героиня😂

    18:24 07.09.2025

  • 6 Тази

    1 0 Отговор
    Пача си яде децата. Милиарди е погълнала.

    18:25 07.09.2025