Златка Райкова се закани на Благой Георгиев: Аз винаги побеждавам

Златка Райкова озадачи феновете си в социалните мрежи с явна закана, която за някои дори прозвуча като заплаха към бившия ѝ. Последните ѝ сторита в Инстаграм очевидно са адресирани до бившия ѝ Благой Георгиев, от когото русата Златка има син - Благой Младши.

Тунингованата блондинка заяви в прав текст: "Децата ми са моята война. И аз винаги побеждавам".

Посланието предизвика вълна от реакции сред последователите ѝ. Част от тях приеха думите като символ на майчината сила и отдаденост, а други ги разчетоха като директен отговор на споровете и напрежението между нея и Джизъса. Двамата се разделиха бурно, след като се заговори за изневери помежду им. Последваха горещи спорове за това, че Благой не иска да гледа детето си, няма пари и разчита на Златка да го издържа.

Какво точно има предвид тя и какво ще ѝ отвърне Благой, остава да разберем.