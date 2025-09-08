3 години без кралица Елизабет II: светът си спомня за най-дълго управлявалия монарх

На 8 септември 2025 г. се навършват три години от смъртта на кралица Елизабет II – монархът с най-дълго управление в британската история и символ на стабилност за няколко поколения.

Елизабет Александра Мери Уиндзор е родена на 21 април 1926 г. в Лондон. Дъщеря на бъдещия крал Джордж VI, тя израства в условията на Втората световна война, когато формира характер и чувство за дълг, които ще я съпътстват през целия ѝ живот. През 1947 г. се омъжва за принц Филип, херцог на Единбург, с когото има четири деца: Чарлз, Ан, Андрю и Едуард.

На 6 февруари 1952 г., след смъртта на баща ѝ, Елизабет се възкачва на трона. Царуването ѝ обхваща седем десетилетия – период на огромни социални, политически и технологични промени. Под нейното управление британската империя окончателно се трансформира в Общност на нациите, а кралицата се превръща в символ на приемственост и модернизация в монархията.

През 2022 г. тя отпразнува платинен юбилей, отбелязвайки 70 години на трона – уникален рекорд в историята на Великобритания. Само няколко месеца по-късно, на 8 септември, кралица Елизабет II почина на 96-годишна възраст в шотландския замък Балморал.

Днес, три години след смъртта ѝ, кралското семейство и британските институции продължават да почитат паметта ѝ. В Лондон е избран проект за национален мемориал в St James’s Park, разработен от архитектурното студио на Норман Фостър. Концепцията включва статуя на кралицата на кон, бронзов паметник на Елизабет II и принц Филип, стъклен мост, вдъхновен от нейната тиара, и тематични градини. Очаква се проектът да бъде финализиран през 2026 г., а откриването – през 2028 г., по повод стогодишнината от нейното раждане.

В Шотландия, където кралицата прекарваше всяко лято в Балморал, засега единственият официален знак на почит е паметен камък в катедралата „Сейнт Джайлс“. Обсъждат се и други инициативи, но окончателни решения все още липсват.

Наред с паметниците, постепенно се извършват и символични промени – от изтеглянето на последните монети с нейния лик, до въвеждането на нови с портрета на крал Чарлз III.

Елизабет II остава в историята като държавен глава, който съумя да съчетае традицията с модерността и да въплъти ценности като дълг, устойчивост и отдаденост на служба. Три години след кончината ѝ паметта за нея продължава да вдъхновява, а бъдещите мемориали ще затвърдят мястото ѝ в националното и световното наследство.