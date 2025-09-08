Новини
Любопитно »
Легендата Петър Вучков се връща на екран на 87 години

Легендата Петър Вучков се връща на екран на 87 години

8 Септември, 2025 15:48 533 4

  • петър вучков-
  • минута е много-
  • водещ-
  • предаване-
  • бнт-
  • екран-
  • рожден ден

Водещият на "Минута е много" участва в реклама на добавки

Легендата Петър Вучков се връща на екран на 87 години - 1
Снимка: БНТ
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Легендата на българската телевизия Петър Вучков навърши на 87 години без шумно парти. Водещият на култовото предаване за знания по БНТ "Минута е много" прекара рождения си ден в дома си в кв. "Гео Милев" в компанията на жена си.

"На 2 септември си бяхме само двамата с Вихра вкъщи. Не излязохме на заведение, понеже времето беше много горещо. Хапнахме и изпихме по чаша вино за мое здраве. За съжаление, децата и внуците не можаха да дойдат, тъй като си имаха други ангажименти", сподели ветеранът в разговор с репортер на "Уикенд". Телевизионният ветеран поясни, че и той, и половинката му са в добро здраве и се наслаждават на живота.

Само седмица преди личния си празник Петър Вучков имаше и служебен ангажимент. Една от водещите компании за хранителни добавки го поканила да участва в рекламата на хитовия си продукт за кости и стави. Видеото бе заснето в студио, а дипломирания актьор влезе в обичайната си роля на водещ на телевизионно състезание. Рекламата се завърта по телевизиите още от началото на следващата седмица, научи изданието.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 танкист

    2 0 Отговор
    Една реклама само. Добрее,помислих,че ще е водещ на Новините по "Нова телевизия"!

    15:52 08.09.2025

  • 2 Гочо

    2 1 Отговор
    Най-добре е да не се връща.Няма какво да ни каже,а и е ченгенце от бившата ДС.Така че...

    15:53 08.09.2025

  • 3 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Мене щерката ми се ще да я видя. Като тийнейджър бях налапал по нея. Нищо, че ми изглеждаше кривогледа.

    15:54 08.09.2025

  • 4 Роза

    2 0 Отговор
    Изглежда добре за възрастта си.Беше добър возещ,желая му здраве и спокойствие!

    15:56 08.09.2025