Легендата на българската телевизия Петър Вучков навърши на 87 години без шумно парти. Водещият на култовото предаване за знания по БНТ "Минута е много" прекара рождения си ден в дома си в кв. "Гео Милев" в компанията на жена си.
"На 2 септември си бяхме само двамата с Вихра вкъщи. Не излязохме на заведение, понеже времето беше много горещо. Хапнахме и изпихме по чаша вино за мое здраве. За съжаление, децата и внуците не можаха да дойдат, тъй като си имаха други ангажименти", сподели ветеранът в разговор с репортер на "Уикенд". Телевизионният ветеран поясни, че и той, и половинката му са в добро здраве и се наслаждават на живота.
Само седмица преди личния си празник Петър Вучков имаше и служебен ангажимент. Една от водещите компании за хранителни добавки го поканила да участва в рекламата на хитовия си продукт за кости и стави. Видеото бе заснето в студио, а дипломирания актьор влезе в обичайната си роля на водещ на телевизионно състезание. Рекламата се завърта по телевизиите още от началото на следващата седмица, научи изданието.
Легендата Петър Вучков се връща на екран на 87 години
8 Септември, 2025 15:48 533 4
Водещият на "Минута е много" участва в реклама на добавки
