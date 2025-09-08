Иво Димчев продава картини за 300 евро в помощ на концерта си (СНИМКИ)

Ексцентричният изпълнител Иво Димчев обяви, че е запознал да разпродава картините си от своя спектакъл „МЕТЧ“. Цената е 300 евро на картина, а причината – да покрие разходите за концерта „ОФ!20“.

Певецът разкри, че за изявата ще му трябват над 80 000 лв.

„Приятели, разходите за концерта ОФ!20 на 4-ти октомври – наемът на Зала 1, техниката и всичко останало – надхвърлят 80 000 лв. Аз нямам никакви спонсори и честно казано не вярвам, че ще успея да разпродам залата докрай. Така сме ние от субкултурния сектор!

Затова реших да разпродам картините, които нарисувах за моя спектакъл/изложба МЕТЧ. (за който тази година получих награда ИКАР ).

Всяка картина продавам за скромната цена от 300 евро!“, написа Иво Димчев във Фейсбук към портфолиото, като допълни, че един ден тези картини ще струват милиони.