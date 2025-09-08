Новини
Любопитно »
Иво Димчев продава картини за 300 евро в помощ на концерта си (СНИМКИ)

8 Септември, 2025 16:58 557 8

  • иво димчев-
  • певец-
  • артист-
  • картини-
  • концерт

Картините, които са на предимно еротични сцени, се продават по 300 евро бройката

Иво Димчев продава картини за 300 евро в помощ на концерта си (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ексцентричният изпълнител Иво Димчев обяви, че е запознал да разпродава картините си от своя спектакъл „МЕТЧ“. Цената е 300 евро на картина, а причината – да покрие разходите за концерта „ОФ!20“.

Певецът разкри, че за изявата ще му трябват над 80 000 лв.

„Приятели, разходите за концерта ОФ!20 на 4-ти октомври – наемът на Зала 1, техниката и всичко останало – надхвърлят 80 000 лв. Аз нямам никакви спонсори и честно казано не вярвам, че ще успея да разпродам залата докрай. Така сме ние от субкултурния сектор!

Затова реших да разпродам картините, които нарисувах за моя спектакъл/изложба МЕТЧ. (за който тази година получих награда ИКАР ).

Всяка картина продавам за скромната цена от 300 евро!“, написа Иво Димчев във Фейсбук към портфолиото, като допълни, че един ден тези картини ще струват милиони.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ккк

    9 0 Отговор
    Мръсен спинозен педал

    17:02 08.09.2025

  • 2 Ценител

    1 6 Отговор
    Най - добрите картини

    17:03 08.09.2025

  • 3 гост

    6 0 Отговор
    Предния с неронов комплекс пе--------------! /за да не ме трият/

    17:05 08.09.2025

  • 4 Асан Насилев

    1 1 Отговор
    Ще ги купя всичките, от един бряг сме с Иво и трябва да се подкрепяме. Пък и това е страхотна инвестиция, един ден ще струват милиони!

    17:06 08.09.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 0 Отговор
    Моля, престанете да правите реклама на такива сбърканяци...

    17:09 08.09.2025

  • 6 Един

    2 0 Отговор
    Не е ексцентричен, а обратен! Коментар 1 най-добре го описва!
    Вместо публичност му предложете стая в Карлуково и добра психиатрична помощ!

    17:25 08.09.2025

  • 7 🤣🤣🤣🤣🤣

    2 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    17:30 08.09.2025

  • 8 Исторически парк

    0 0 Отговор
    Тоз нали беше спинозен бе няма ли да умира най после 🤮

    17:39 08.09.2025