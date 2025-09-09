Перфектните коремни мускули на Дрейк: фотошоп, пластична хирургия или специални тренировки (СНИМКА)

Фенове и медии веднага започнаха да обсъждат дали Дрейк е прибегнал до пластична хирургия, работил е усилено във фитнес залата, или е използвал Photoshop, по повод скорошна публикация на рапъра, пише tialoto.bg.

В подкаста на Боби Алтоф „Не това отново“, излъчен на 2 септември, Дрейк коментира слуховете с чувство за хумор:

„Хората казват, че съм правил BBL. Наричат ме BBL Дризи.“

В крайна сметка рапърът призна, че си е поиграл малко повече с графичния редактор Phоtoshop, в желанието си да "подобри" снимката си.

„Тъкмо излизах от фитнеса и бях потен. Може би малко увеличих наситеността… мисля, че прекалих. Не изглеждат така.“

BBL (Brazilian Butt Lift) е процедура, при която се извършва липосукция на други части на тялото, за да се прехвърлят мазнини в задните части, с цел повдигане и оформяне. Процедурата е популярна сред знаменитости и често се обсъжда в социалните мрежи.

Снимката на Дрейк с релефните коремни мускули, редактирана във Photoshop, предизвика дискусии за реалността на изображенията в социалните мрежи.

Много знаменитости използват филтри и визуални редактори и програми, за да представят свой идеализиран образ, което поставя въпроси за автентичността и самочувствието в дигиталната ера.