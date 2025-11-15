Новини
Любопитно »
Обвиниха списание Vogue, че разкрасило с фотошоп Амал Клуни

Обвиниха списание Vogue, че разкрасило с фотошоп Амал Клуни

15 Ноември, 2025 11:51 739 4

  • амал клуни-
  • фотошоп-
  • vogue

Потребителите в мрежата забелязаха променените черти на лицето на звездната съпруга в публикуваните снимки и обвиниха редакторите, че са фотошопирали лицето на Клуни

Обвиниха списание Vogue, че разкрасило с фотошоп Амал Клуни - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Модното списание Vogue е обвинено в ретуширане на лицето на правозащитничката Амал Клуни. Коментари по темата се появиха в акаунта на изданието в Instagram.

Две снимки на 47-годишната съпруга на актьора Джордж Клуни се появиха на страниците на Vogue в социалните мрежи от събитието Prix Suisse в Швейцария, където тя беше лектор.

Потребителите в мрежата забелязаха променените черти на лицето на звездната съпруга в публикуваните снимки и обвиниха редакторите, че са фотошопирали лицето на Клуни. Коментиращите смятат, че журналистите са използвали ретуш, за да изравнят тена на кожата на адвокатката и да я направят да изглежда по-слаба.

Обвиниха списание Vogue, че разкрасило с фотошоп Амал Клуни

„Vogue току-що ли е фотошопирала Амал?“, „Защо карат 47-годишна жена да изглежда като 20-годишна?“, „Защо ретуширате снимките?“, „Тя е красива и уникална. Защо е целият този фотошоп?“, „Дори не познах Амал в началото!“ – беснеят читателите на изданието.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    10 6 Отговор
    Не може да се каже че е грозна , но за мен не е привлекателна , и това е ! Не само че не бих могъл да се влюбя в нея , но и за секс може да се класира само ако остане единствената жена в града ! Толкова чак не е мой тип !

    Коментиран от #2

    11:56 15.11.2025

  • 2 Кранево

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Тебе пък кой те пита 😁

    Коментиран от #4

    12:22 15.11.2025

  • 3 Бойкот на О.Л.Хлъц

    3 0 Отговор
    Тази не ме кефи и никога бих си поискал от жена като нея...

    12:32 15.11.2025

  • 4 Жена

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кранево":

    Ти подпитва...

    12:36 15.11.2025