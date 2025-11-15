Обвиниха списание Vogue, че разкрасило с фотошоп Амал Клуни

Модното списание Vogue е обвинено в ретуширане на лицето на правозащитничката Амал Клуни. Коментари по темата се появиха в акаунта на изданието в Instagram.

Две снимки на 47-годишната съпруга на актьора Джордж Клуни се появиха на страниците на Vogue в социалните мрежи от събитието Prix Suisse в Швейцария, където тя беше лектор.

Потребителите в мрежата забелязаха променените черти на лицето на звездната съпруга в публикуваните снимки и обвиниха редакторите, че са фотошопирали лицето на Клуни. Коментиращите смятат, че журналистите са използвали ретуш, за да изравнят тена на кожата на адвокатката и да я направят да изглежда по-слаба.

„Vogue току-що ли е фотошопирала Амал?“, „Защо карат 47-годишна жена да изглежда като 20-годишна?“, „Защо ретуширате снимките?“, „Тя е красива и уникална. Защо е целият този фотошоп?“, „Дори не познах Амал в началото!“ – беснеят читателите на изданието.