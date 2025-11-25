Новини
Софи Маринова възмути феновете си със СНИМКА от концерта на Константинос Аргирос

25 Ноември, 2025 08:37 2 645 16

"Софке, ние те обичаме точно такава, каквато си.", пишат фенове

Софи Маринова възмути феновете си със СНИМКА от концерта на Константинос Аргирос - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Софи Маринова отново взриви мрежата, но този път не заради гласа си, а заради снимка, която остави феновете ѝ в недоумение. Кадърът, направен по време на концерта на Константинос Аргирос, където тя позира редом до Тони Стораро, предизвика истинска буря от реакции. Мнозина едва я разпознаха, защото ромската перла въобще не прилича на себе си, пише Lupa.bg.


Коментарите под фотоса бързо се напълниха с въпроси какво се случва и дали тя не е прекалила с филтрите и обработката. Разбира се, всеки има право да се забавлява с ефекти, но в случая разликата беше толкова голяма, че хората започнаха да се чудят защо една от най-обичаните певици у нас би искала да изглежда толкова различно от себе си.

Софи Маринова винаги е била естествена и неподправена – именно това я прави толкова харесвана. Точно затова много фенове споделиха, че биха предпочели да я виждат такава, каквато е: истинска, усмихната и автентична, без излишни филтри, които само я правят комична.

"Софке, ние те обичаме точно такава, каквато си. Няма нужда от фотошоп – твоят глас и присъствие са повече от достатъчни, за да блестиш навсякъде" - пишат фенове на чалга дивата.

Маринова забрани коментарите под въпросната снимка и тя единствено може да се лайква, но не и да се коментира.


  • 1 хараре

    6 4 Отговор
    Софчето показва с двата си пръста,че има две от тези,дето се показват под блузката й.

    Коментиран от #4

    08:41 25.11.2025

  • 2 Ангалка

    20 5 Отговор
    Долна. , гнусна , миризлива

    08:42 25.11.2025

  • 3 газо

    10 4 Отговор
    сиганка

    08:56 25.11.2025

  • 4 Освалдо Риос

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "хараре":

    Или, че е с 2 градуса по-гореща там долу.

    09:01 25.11.2025

  • 5 Аз пък

    16 1 Отговор
    Съм възмутен да чета редовно за циганката певачка с два грама мозък, за нейните чаавета и либовници. Аман вече.

    09:08 25.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Под дъното

    7 1 Отговор
    Утре като си извади дилдото, да ни информирате и приложите снимки.

    09:13 25.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Статии за цигани от жълтия парцал

    0 1 Отговор
    няма за какво да пишат в руската подлога освен за цигани и тъпни

    09:48 25.11.2025

  • 14 Селянина с Пежото

    2 0 Отговор
    Защо ни занимавате с този представител на етнос който живее на наши разноски?

    09:55 25.11.2025

  • 15 хъхъ

    0 1 Отговор
    Софчето е ромската Лили Иванова. С годините и тя като Лили започва да прекалява с обработката на снимките.

    10:00 25.11.2025

  • 16 ха, ха

    1 0 Отговор
    Софка се фотошопирала за да изглежда като булка за Лоренцо Софкин,че при този етнос не се знае знаели се.

    10:14 25.11.2025