Софи Маринова възмути феновете си със СНИМКА от концерта на Константинос Аргирос

Софи Маринова отново взриви мрежата, но този път не заради гласа си, а заради снимка, която остави феновете ѝ в недоумение. Кадърът, направен по време на концерта на Константинос Аргирос, където тя позира редом до Тони Стораро, предизвика истинска буря от реакции. Мнозина едва я разпознаха, защото ромската перла въобще не прилича на себе си, пише Lupa.bg.
Коментарите под фотоса бързо се напълниха с въпроси какво се случва и дали тя не е прекалила с филтрите и обработката. Разбира се, всеки има право да се забавлява с ефекти, но в случая разликата беше толкова голяма, че хората започнаха да се чудят защо една от най-обичаните певици у нас би искала да изглежда толкова различно от себе си.
Софи Маринова винаги е била естествена и неподправена – именно това я прави толкова харесвана. Точно затова много фенове споделиха, че биха предпочели да я виждат такава, каквато е: истинска, усмихната и автентична, без излишни филтри, които само я правят комична.
"Софке, ние те обичаме точно такава, каквато си. Няма нужда от фотошоп – твоят глас и присъствие са повече от достатъчни, за да блестиш навсякъде" - пишат фенове на чалга дивата.
Маринова забрани коментарите под въпросната снимка и тя единствено може да се лайква, но не и да се коментира.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хараре
Коментиран от #4
08:41 25.11.2025
2 Ангалка
08:42 25.11.2025
3 газо
08:56 25.11.2025
4 Освалдо Риос
До коментар #1 от "хараре":Или, че е с 2 градуса по-гореща там долу.
09:01 25.11.2025
5 Аз пък
09:08 25.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Под дъното
09:13 25.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Статии за цигани от жълтия парцал
09:48 25.11.2025
14 Селянина с Пежото
09:55 25.11.2025
15 хъхъ
10:00 25.11.2025
16 ха, ха
10:14 25.11.2025