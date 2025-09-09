Неочаквана изненада беляза старта на 24-ия сезон на "На кафе". Водещата Гала обяви, че към обичания панел се присъединява... изкуствен интелект. Новината шокира останалите участници – Лора Капустина, Юлиан Константинов, Дарин Ангелов, Кристина Патрашкова и Георги Блажев, които не подозираха, че ще имат шести колега, пише "България Днес".
Любопитството на Ангелов беше най-голямо, докато Гала не извади телефона си и от него не прозвуча гласът на новия "панелист".
"Здравейте! Аз съм изкуственият интелект и съм шестият панелист. Направете си кафето и сядайте с нас. Ще бъде много интересно и забавно... особено с най-усмихнатата водеща – Гала, която прави сутрините ни по-светли! А аз обещавам – няма да изпия цялото кафе сам... поне не още!", бяха първите му думи.
Нов панелист става част от "На кафе"
9 Септември, 2025 12:45 855 6
"Здравейте! Аз съм изкуственият интелект и съм шестият панелист.", бяха първите му думи
Неочаквана изненада беляза старта на 24-ия сезон на "На кафе". Водещата Гала обяви, че към обичания панел се присъединява... изкуствен интелект. Новината шокира останалите участници – Лора Капустина, Юлиан Константинов, Дарин Ангелов, Кристина Патрашкова и Георги Блажев, които не подозираха, че ще имат шести колега, пише "България Днес".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво означава
12:46 09.09.2025
2 Това
12:47 09.09.2025
3 🌈🌈🌈
12:48 09.09.2025
4 Mими Кучева🐕🦺
12:50 09.09.2025
5 пешо
13:01 09.09.2025
6 Това
13:16 09.09.2025