Нов панелист става част от "На кафе"

9 Септември, 2025 12:45 855 6

"Здравейте! Аз съм изкуственият интелект и съм шестият панелист.", бяха първите му думи

Неочаквана изненада беляза старта на 24-ия сезон на "На кафе". Водещата Гала обяви, че към обичания панел се присъединява... изкуствен интелект. Новината шокира останалите участници – Лора Капустина, Юлиан Константинов, Дарин Ангелов, Кристина Патрашкова и Георги Блажев, които не подозираха, че ще имат шести колега, пише "България Днес".

Любопитството на Ангелов беше най-голямо, докато Гала не извади телефона си и от него не прозвуча гласът на новия "панелист".

"Здравейте! Аз съм изкуственият интелект и съм шестият панелист. Направете си кафето и сядайте с нас. Ще бъде много интересно и забавно... особено с най-усмихнатата водеща – Гала, която прави сутрините ни по-светли! А аз обещавам – няма да изпия цялото кафе сам... поне не още!", бяха първите му думи.


  • 1 Какво означава

    12 1 Отговор
    думата панелист? Да не реди панели в някоя сграда?

    12:46 09.09.2025

  • 2 Това

    6 2 Отговор
    наистина е невероятно.

    12:47 09.09.2025

  • 3 🌈🌈🌈

    5 0 Отговор
    Новият панелист е Скайнет.

    12:48 09.09.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 3 Отговор
    Тва кво е?Човек който санира панели?🦧🦍🤣🦍🦧

    12:50 09.09.2025

  • 5 пешо

    7 0 Отговор
    да изметат всички и да оставят само новия да води

    13:01 09.09.2025

  • 6 Това

    3 0 Отговор
    някой гледа ли го изобщо?

    13:16 09.09.2025