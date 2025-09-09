Боби Манекена се "похвали" с фалшив ТЕЛК, за да не плаща паркинг (ВИДЕО)

Боби Манекена, известен като едната половина от скандалния дует „Пиленцата от Монако“, си навлече нова порция обществено недоволство, след като бе заснет да използва фалшив талон за инвалидно паркомясто.

Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, показва как Манекена паркира луксозния си автомобил на място, предназначено за хора с увреждания, и открито признава, че документът е неистински. На забележка от пътник в колата, че мястото е за хора в неравностойно положение, той отговаря: „За к’во да плащам, всички тарикати в България са си изкарали такива… Фалшиво е, ама… Това е животът.“

Случаят предизвика остра реакция онлайн, където потребители определиха поведението му като безскрупулно и цинично. Някои коментатори настояват институциите да се самосезират, тъй като самопризнанието във видеото може да бъде използвано като доказателство за злоупотреба.

Фалшивите талони за паркиране на инвалидни места от години са проблем в България. По данни на МВР, подобни злоупотреби се срещат масово, а системата за контрол е трудно приложима в практиката. В случая с Боби Манекена обаче, за първи път публична фигура, изграждаща образ на охолен и „луксозен“ живот в социалните мрежи, сама демонстрира нарушението с цел да си спести пари от паркинг.

Историята повдига въпроса за липсата на ефективен контрол върху издаването и употребата на подобни документи, както и за моралната отговорност на хората с публично влияние.

Вижте признанието му сами от 23-та минута: