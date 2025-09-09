Новини
Боби Манекена се "похвали" с фалшив ТЕЛК, за да не плаща паркинг (ВИДЕО)

9 Септември, 2025 12:59 1 008 15

  • боби манекена-
  • паркинг-
  • фалшив телк-
  • телк-
  • инвалиди

Мъжката половина от пиленцата от Монако съвсем откровено призна, че има фалшив документ за инвалидност

Боби Манекена се "похвали" с фалшив ТЕЛК, за да не плаща паркинг (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Боби Манекена, известен като едната половина от скандалния дует „Пиленцата от Монако“, си навлече нова порция обществено недоволство, след като бе заснет да използва фалшив талон за инвалидно паркомясто.

Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, показва как Манекена паркира луксозния си автомобил на място, предназначено за хора с увреждания, и открито признава, че документът е неистински. На забележка от пътник в колата, че мястото е за хора в неравностойно положение, той отговаря: „За к’во да плащам, всички тарикати в България са си изкарали такива… Фалшиво е, ама… Това е животът.“

Случаят предизвика остра реакция онлайн, където потребители определиха поведението му като безскрупулно и цинично. Някои коментатори настояват институциите да се самосезират, тъй като самопризнанието във видеото може да бъде използвано като доказателство за злоупотреба.

Фалшивите талони за паркиране на инвалидни места от години са проблем в България. По данни на МВР, подобни злоупотреби се срещат масово, а системата за контрол е трудно приложима в практиката. В случая с Боби Манекена обаче, за първи път публична фигура, изграждаща образ на охолен и „луксозен“ живот в социалните мрежи, сама демонстрира нарушението с цел да си спести пари от паркинг.

Историята повдига въпроса за липсата на ефективен контрол върху издаването и употребата на подобни документи, както и за моралната отговорност на хората с публично влияние.

Вижте признанието му сами от 23-та минута:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    7 1 Отговор
    браво
    а мене само за един коментар тука срещу една партия ме търсиха от гдБОБ

    Коментиран от #14

    13:01 09.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мьрсуль, разбойко, свиневски

    10 0 Отговор
    циганите са нашия електорат
    те са неприкосновени

    13:03 09.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    И на мен един в заведението ми предлагаше да ми продаде фалшив ТЕЛК.

    13:05 09.09.2025

  • 5 ДПС ново начало

    4 3 Отговор
    Всяка обида срещу нашата партия има последствия

    13:05 09.09.2025

  • 6 Бойко Българоубиец

    5 2 Отговор
    Наше момче герберче няма да го пипаме 😉😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    Коментиран от #9

    13:11 09.09.2025

  • 7 Опорка

    1 3 Отговор
    Това е проблем на властите в Монако, не на БГ

    13:18 09.09.2025

  • 8 Супер

    1 2 Отговор
    Новина... 🙄

    13:21 09.09.2025

  • 9 шиши

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бойко Българоубиец":

    герб ново начало?

    13:21 09.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Роден в НРБ

    6 0 Отговор
    Човека е с 78IQ. Нормално е да има ТЕЛК, че е мал0-умен

    13:23 09.09.2025

  • 12 яйла

    3 1 Отговор
    подобни злоупотреби се срещат масово, а системата за контрол е трудно приложима в практиката...ТАКА Е,ЗАЩОТО В БЪЛГАРИЯ ОТДАВНА НЯМА ДЪРЖАВА И НИКОЙ ОТ ПОЛИТИЦИТЕ НЕ ГО Е ЕНЯ ЗА ТОВА.Манекен,манекенка трябва да спазва законите и правилата,а не да се прави на богоизбран-а.

    13:24 09.09.2025

  • 13 Фактъ

    3 0 Отговор
    Цели села има с фалшиви ТЕЛК , цялото село всички с една диагноза . Трябва само да се гласува за правилната партия .

    Коментиран от #15

    13:26 09.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 нормални неща са това

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Фактъ":

    фалшивия телк се дава место пенсия

    все пак хората им трябват някакви доходи като няма работа от де пари за хляб?

    13:34 09.09.2025