Фамилия Стораро ползва оборотна бензиностанция за личен паркинг (СНИМКА)

16 Септември, 2025 13:11 711 8

Ако трябва фамилията да оборудва всяка от бегачките си с по един гараж, Стораро ще платят близо 1 милион, за да подсигурят покрив на колите си

Фамилия Стораро ползва оборотна бензиностанция за личен паркинг (СНИМКА) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Безпрецедентна наглост от страна на фамилия Стораро. Именно – Тони Стораро и двамата му синове ползват паркоместата на оборотна бензиностанция като личен гараж, пише hotarena.net.

От доста време насам на бензиностанцията, намираща се на кръстовището на „Цар Борис“ и Горнобански път, част от автопарка на фамилия Стораро боде очите на клиенти ѝ. На челни места, точно пред самия вход на бензиностанцията, стоят паркирани две от тузарските бегачки на чалга семейството – прословутото синьо BMW M5 Competition и червено Ferrari – и двете на пословичния джигит Емрах Стораро.

Фамилия Стораро ползва оборотна бензиностанция за личен паркинг (СНИМКА)
Снимка: Интернет

Оказва се, че богаташката фамилия е наела цялата челна редица от паркоместа пред бензиностанцията, за да може на спокойствие да паркира колите си там. По този начин хем се възползва от денонощната охрана, хем си спестява някой лев от закупуването на гаражни места за бегачките. А те не са никак малко. Само Емрах притежава 8 автомобила в личния си автопарк. Брат му Фики и баща му Тони Стораро са далеч по-скромни - с по 3 коли на домакинство, макар и всяка от тях да не пада под половин милион.

Проста сметка показва, че ако трябва фамилията да оборудва всяка от бегачките си с по един гараж на средна пазарна цена от 60 000 лева, Стораро ще се разделят с близо 1 милион, за да подсигурят покрив на колите си.

Може би затова далеч по-изгодното решение за тях е да наемат първа линия паркоместа на оборотна бензиностанция. Пък макар и нагло блокирайки достъпа на клиентите.


  • 1 Фрея

    3 1 Отговор
    Ще се разплача от умиление.

    13:13 16.09.2025

  • 2 Чалгатрон с БМВ

    14 0 Отговор
    МИганите процъфтяват в Третата Българска държава, благодарение на "пиянството на един народ" !

    13:14 16.09.2025

  • 3 Перо

    6 1 Отговор
    Собственика на бензиностанцията си е виновен, а може и да получава пари от унтерменшите!

    Коментиран от #7

    13:17 16.09.2025

  • 4 Герги

    5 0 Отговор
    Такива са ценностите в БГ...маТриала не чини...

    13:17 16.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Стораро

    0 0 Отговор
    Еми можем, правиме го!

    13:22 16.09.2025

  • 7 Пфф

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Перо":

    Виновен си ти, че коментираш без да четеш. Скрипята, на която и е нагло, че и блокират достъпа, да си направи нейна бензиностанция и да си достъпва колкото си ще. Тази си е частна, чужда и не е нейна работа кой и ползва паркинга.

    13:22 16.09.2025

  • 8 простия пиян народ направи

    1 0 Отговор
    такива боклуци да не си знаят парите и да живеят в лукс пък тъпчовците си броят стинките

    13:24 16.09.2025