Фамилия Стораро ползва оборотна бензиностанция за личен паркинг (СНИМКА)

Безпрецедентна наглост от страна на фамилия Стораро. Именно – Тони Стораро и двамата му синове ползват паркоместата на оборотна бензиностанция като личен гараж, пише hotarena.net.

От доста време насам на бензиностанцията, намираща се на кръстовището на „Цар Борис“ и Горнобански път, част от автопарка на фамилия Стораро боде очите на клиенти ѝ. На челни места, точно пред самия вход на бензиностанцията, стоят паркирани две от тузарските бегачки на чалга семейството – прословутото синьо BMW M5 Competition и червено Ferrari – и двете на пословичния джигит Емрах Стораро.

Снимка: Интернет

Оказва се, че богаташката фамилия е наела цялата челна редица от паркоместа пред бензиностанцията, за да може на спокойствие да паркира колите си там. По този начин хем се възползва от денонощната охрана, хем си спестява някой лев от закупуването на гаражни места за бегачките. А те не са никак малко. Само Емрах притежава 8 автомобила в личния си автопарк. Брат му Фики и баща му Тони Стораро са далеч по-скромни - с по 3 коли на домакинство, макар и всяка от тях да не пада под половин милион.

Проста сметка показва, че ако трябва фамилията да оборудва всяка от бегачките си с по един гараж на средна пазарна цена от 60 000 лева, Стораро ще се разделят с близо 1 милион, за да подсигурят покрив на колите си.

Може би затова далеч по-изгодното решение за тях е да наемат първа линия паркоместа на оборотна бензиностанция. Пък макар и нагло блокирайки достъпа на клиентите.