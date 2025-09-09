Новини
Ед Шийрън напуска Великобритания, мести семейството си в САЩ

9 Септември, 2025 15:31

Певецът сподели, че се чувства като единственият човек, който се мести в Щатите сега

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ед Шийрън официално потвърди, че със семейството си напуска Великобритания и се установява в САЩ. В подкаста The 2 Johnnies 34-годишният музикант сподели, че заминава заедно със съпругата си Чери Сийборн и двете им дъщери – Лира и Юпитер.

Досега семейството живееше в имение на стойност 3,7 милиона паунда в Съфолк, известно като Sheeranville, включващо фитнес, басейн, къща на дърво и отделено бунгало. Именно там Шийрън е написал голяма част от хитовете си.

„Току-що ще се местя в Америка. Заминавам на турне там за дълго и вече не мога да пътувам напред-назад. Налага се да се установим“, заяви певецът.

Решението идва в навечерието на новото му турне след издаването на албума Play, който ще излезе на 12 септември. В рамките на обиколката той има само две дати във Великобритания – в Ковънтри на 5 декември и в Манчестър на 7 декември.

Единственото, което Шийрън призна, че ще му липсва от Англия, е любимият му футболен клуб Ипсуич Таун, в който притежава дял от 1,4% и доскоро беше спонсор на екипите. „Миналия сезон бях на почти всеки мач, но този ще мога да гледам само един заради преместването“, обясни той.

Все още не е ясно в кой щат ще се установи семейството, но Ед Шийрън неведнъж е споменавал, че любимият му град в САЩ е Нашвил и че би искал да се премести там, за да се посвети повече на кънтри музиката.

Роденият в Съфолк изпълнител е тясно свързан с региона, който прослави със сингъла Castle on a Hill, описван като любовно писмо към родния му край.

Ед Шийрън и Чери Сийборн се познават от училище, но се събират години по-късно в Ню Йорк през 2015 г. Те сключват брак три години по-късно, а първата им дъщеря се ражда през 2020 г., втората – през 2022 г. В свое интервю Шийрън призна, че бащинството му е дало „истинска цел в живота“, която за него е дори по-важна от музиката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хаха

    12 1 Отговор
    Защо да седи в тази влага и мухъл Великобритания и популация от плъхове.

    15:33 09.09.2025

  • 2 Красимир Петров

    12 1 Отговор
    Да живееш във Великобритания си е чис мазохизъм

    15:37 09.09.2025

  • 3 бушприт

    3 1 Отговор
    Щом има тази възможност,нека да се мести в САЩ. И там се говори инглиш,затова,че няма проблем за сем. Шийрънови.

    15:37 09.09.2025

  • 4 оспри

    2 2 Отговор
    Юпитер жена ли е бил?

    15:38 09.09.2025

  • 5 Факт

    3 1 Отговор
    Всеки който е стъпил в България, после бяга за щатите 🤣

    15:41 09.09.2025

  • 6 да попитам

    4 2 Отговор
    Какъв е тизи грозньо?

    15:41 09.09.2025

  • 7 Да му пожелаем успех!

    5 0 Отговор
    Ед Шийрън е голям работяга, скромен и много готин изпълнител. Дано да му е добре в Америка.

    15:43 09.09.2025

  • 8 в кратце

    3 0 Отговор
    Чери Сийборн е Любима Роденавморето.

    15:45 09.09.2025

  • 9 Смийгъл

    4 0 Отговор
    В Графството няма ли свободни коруби?

    15:48 09.09.2025

  • 10 От трън

    1 0 Отговор
    На глог - че по-висок!

    16:27 09.09.2025

  • 11 Зелката

    0 0 Отговор
    Голям праз

    16:49 09.09.2025

  • 12 На кого да вярвам сега

    0 0 Отговор
    Вероятно иска да плаща малко данък Тенеси 3.8 процента, в други няколко щата дори 0.0

    16:49 09.09.2025

  • 13 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Що така се разбегахте от малобритания

    16:56 09.09.2025