Ед Шийрън напуска Великобритания, мести семейството си в САЩ

Ед Шийрън официално потвърди, че със семейството си напуска Великобритания и се установява в САЩ. В подкаста The 2 Johnnies 34-годишният музикант сподели, че заминава заедно със съпругата си Чери Сийборн и двете им дъщери – Лира и Юпитер.

Досега семейството живееше в имение на стойност 3,7 милиона паунда в Съфолк, известно като Sheeranville, включващо фитнес, басейн, къща на дърво и отделено бунгало. Именно там Шийрън е написал голяма част от хитовете си.

„Току-що ще се местя в Америка. Заминавам на турне там за дълго и вече не мога да пътувам напред-назад. Налага се да се установим“, заяви певецът.

Решението идва в навечерието на новото му турне след издаването на албума Play, който ще излезе на 12 септември. В рамките на обиколката той има само две дати във Великобритания – в Ковънтри на 5 декември и в Манчестър на 7 декември.

Единственото, което Шийрън призна, че ще му липсва от Англия, е любимият му футболен клуб Ипсуич Таун, в който притежава дял от 1,4% и доскоро беше спонсор на екипите. „Миналия сезон бях на почти всеки мач, но този ще мога да гледам само един заради преместването“, обясни той.

Все още не е ясно в кой щат ще се установи семейството, но Ед Шийрън неведнъж е споменавал, че любимият му град в САЩ е Нашвил и че би искал да се премести там, за да се посвети повече на кънтри музиката.

Роденият в Съфолк изпълнител е тясно свързан с региона, който прослави със сингъла Castle on a Hill, описван като любовно писмо към родния му край.

Ед Шийрън и Чери Сийборн се познават от училище, но се събират години по-късно в Ню Йорк през 2015 г. Те сключват брак три години по-късно, а първата им дъщеря се ражда през 2020 г., втората – през 2022 г. В свое интервю Шийрън призна, че бащинството му е дало „истинска цел в живота“, която за него е дори по-важна от музиката.