Анна-Шермин от "Ергенът: Любов в рая" коментира скандалната случка с Краси и Емили

Анна-Шермин е сред най-интересните участнички в "Ергенът" този сезон. В първите епизоди на предаването към красавицата силен интерес прояви собственикът на заложни къщи Красимир. След няколко дни сериозно ухажване и флирт, Красимир се мушна в тъмна стаичка със скандалната Емили и това, което чуха зрителите не звучеше никак невинно.
Дали Шермин е разбрала в предаването за прегрешението на избраника си, все още не е ясно, но си позволи да коментира ситуацията в личния си Инстаграм профил.
Блондинката отговори на няколко пикантни въпроса за предаването, като не подмина и най-актуалните. Според нея Красимир се е изложил в ситуацията с Емили.
Тя не спря до тук с коментара си. Попитана какво мисли за Емили, красавицата заяви: "Не мисля абсолютно нищо, има много такива загубени момичета. Проблемът тук е поведението на Красимир спрямо нея, меко казано, отвратяващо."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гнусно
Коментиран от #5
07:57 10.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 за един приятел питам
08:05 10.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Картоф в пая
До коментар #1 от "гнусно":Има изненадващо висок рейтинг предаването, иначе си прав за профила на аудиторията.
08:08 10.09.2025
6 таксиджия 🚖
Апропо Ана Шерман работи ескорт в Дубай. Целата е фалшива, сумати операции и пластики по лицето има - нема що.
Коментиран от #7
08:08 10.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Коко
И то в национален ефир?!
08:16 10.09.2025
10 Коко
До коментар #7 от "Роберт ДеНиро жега":Каква е логиката да дадеш повече пари и да мачкаш силикон и ботокс :)))))
Би трябвало да е точно обратното ?!
Коментиран от #11
08:18 10.09.2025
11 Робърт ДеНиро жега
До коментар #10 от "Коко":Съгласен съм и аз ходя основно при естествени красавици до 25
08:20 10.09.2025
12 Спиро
08:29 10.09.2025
13 Антон
Ако вас, участниците в ергена, и мъжете и женските са пример за подражание, символ на успех и развитие, и пример за децата ви, значи сте същите тресавища като цитираните.
Винаги ми е било интересно едно нещо за масовата част българи: защи винаги се подражава и имитира поведение на роституки, асоциране с роми, роли в които се играят неграмотни и прости хора и т.н. Каква е тази мания към пошлото? Защо един път някой не подражава на класен мъж/жена, успял и образован човек, на личност с потекло, а трябва да се асоцираме с полуграмотни татуирани личности?
08:50 10.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 съвремена женска мечта
09:11 10.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ха ха
09:42 10.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Завърнал се
10:05 10.09.2025
21 Да питам
10:12 10.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Един
10:39 10.09.2025