Новини
Любопитно »
Кендъл Дженър с изненадващ ход: оставя славата, за да си намери нормална работа (СНИМКИ)

Кендъл Дженър с изненадващ ход: оставя славата, за да си намери нормална работа (СНИМКИ)

10 Септември, 2025 19:31 651 4

  • кендал дженър-
  • модел-
  • спокойствие-
  • лос анджелис-
  • работа

Моделът планира по-тих живот далеч от светлините на прожекторите

Кендъл Дженър с изненадващ ход: оставя славата, за да си намери нормална работа (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Супермоделът Кендъл Дженър намекна, че е готова за промяна, като обмисля да се оттегли от динамиката на модната индустрия и да заживее по-спокоен начин на живот.

29-годишната звезда, която попадна в публичното пространство едва на 11 години чрез риалити формата Keeping Up With the Kardashians, сподели пред Vogue в разговор с Джиджи Хадид, че започва да цени простотата повече от славата. „Кълна се в Бога, ще спра с всичко и просто ще проектирам къщи. Не се шегувам“, каза тя.

Кендъл Дженър призна, че животът ѝ в Лос Анджелис е удобен, но копнее за повече ежедневна свобода: „Обичам пространството си в Ел Ей, но обичам и простия живот. Харесва ми сутрин да ставам, да облека бански или анцуг, без грим, и просто да съм свободна през деня.“

Моделът подчерта, че ездата остава нейна страст, която ѝ позволява да избяга от света на знаменитостите: „Обичам да се чувствам нормална. Да отида на състезание по конен спорт, облечена като всички останали, с каска и очила, и да се състезавам под различно име.“

В подкаста Anything Goes на Ема Чембърлейн Дженър си припомни ранните години на семейството в телевизията и как тя и сестра ѝ Кайли са съчетавали училище и снимки. „Ходехме на училище колкото можехме. В 11 и 12 клас вече бях на домашно обучение. Но преди това имахме нормални учебни дни и приятели, които познавахме още преди шоуто.“

Тя изрази благодарност за стабилната семейна среда: „Мисля, че Кайли и аз имахме много стабилност, любов, страхотна подкрепа и истински приятели. Освен това бяхме благодарни, че имаме по-големи братя и сестри, които вървяха пред нас и ни показваха пътя.“

Кариерата на Кендъл Дженър преминава от риалити телевизия до световните модни подиуми и корици на списания, но днес спокойствието ѝ звучи много по-изкушаващо.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 натурална не като емили

    1 0 Отговор
    от ергена .мацката е класи

    19:47 10.09.2025

  • 2 ФЕН

    4 1 Отговор
    празни приказки, нищо няма да промени .........

    20:00 10.09.2025

  • 3 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Не й трябва работа, да си остане гадже на русото еврейче. Джиджи ще "работи" и за двете.

    20:21 10.09.2025

  • 4 Бай Цоньо

    1 0 Отговор
    Хмммм, да, да, добре го е казало момичето "Езда е нейната страст".

    20:53 10.09.2025