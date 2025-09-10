Кендъл Дженър с изненадващ ход: оставя славата, за да си намери нормална работа (СНИМКИ)

Супермоделът Кендъл Дженър намекна, че е готова за промяна, като обмисля да се оттегли от динамиката на модната индустрия и да заживее по-спокоен начин на живот.

29-годишната звезда, която попадна в публичното пространство едва на 11 години чрез риалити формата Keeping Up With the Kardashians, сподели пред Vogue в разговор с Джиджи Хадид, че започва да цени простотата повече от славата. „Кълна се в Бога, ще спра с всичко и просто ще проектирам къщи. Не се шегувам“, каза тя.

Кендъл Дженър призна, че животът ѝ в Лос Анджелис е удобен, но копнее за повече ежедневна свобода: „Обичам пространството си в Ел Ей, но обичам и простия живот. Харесва ми сутрин да ставам, да облека бански или анцуг, без грим, и просто да съм свободна през деня.“

Моделът подчерта, че ездата остава нейна страст, която ѝ позволява да избяга от света на знаменитостите: „Обичам да се чувствам нормална. Да отида на състезание по конен спорт, облечена като всички останали, с каска и очила, и да се състезавам под различно име.“

В подкаста Anything Goes на Ема Чембърлейн Дженър си припомни ранните години на семейството в телевизията и как тя и сестра ѝ Кайли са съчетавали училище и снимки. „Ходехме на училище колкото можехме. В 11 и 12 клас вече бях на домашно обучение. Но преди това имахме нормални учебни дни и приятели, които познавахме още преди шоуто.“

Тя изрази благодарност за стабилната семейна среда: „Мисля, че Кайли и аз имахме много стабилност, любов, страхотна подкрепа и истински приятели. Освен това бяхме благодарни, че имаме по-големи братя и сестри, които вървяха пред нас и ни показваха пътя.“

Кариерата на Кендъл Дженър преминава от риалити телевизия до световните модни подиуми и корици на списания, но днес спокойствието ѝ звучи много по-изкушаващо.