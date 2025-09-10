Зоуи Кравиц представи новото си гадже Хари Стайлс на баща си Лени Кравиц (СНИМКИ)

Хари Стайлс и Зоуи Кравиц все по-често попадат в обективите на папараците заедно, а нови кадри показаха, че нещата между тях са станали по-сериозни. В последните седмици 31-годишният певец и 36-годишната актриса бяха заснети на няколко разходки, които изглеждат далеч от приятелски.

Двамата бяха забелязани в Бруклин, където се разхождаха прегърнати, само дни след като свидетели ги видяха на среща в лондонския квартал Сохо, където, по думите на очевидци, „се държали като тийнейджъри“. Малко по-късно Стайлс и Кравиц заминаха за Рим, където също бяха заснети ръка за ръка, докато разглеждат забележителности.

Вчера в Ню Йорк двойката обядва в ресторант Sant Ambroeus в компанията на Лени Кравиц. Според публикации в Daily Mail, срещата е била възприета като важна стъпка, тъй като Зоуи държи баща ѝ да даде мнението си за Хари. Легендарният музикант се появил в характерния си стил – с полупрозрачен червен топ, разкроени дънки и кафяви обувки с ток.

Източници, цитирани от The Sun, твърдят, че Зоуи е силно впечатлена от британския изпълнител, описвайки го като „готин без да се опитва“ – качество, което тя сравнява с това на баща си. „Хари се отнася с уважение към всички, независимо дали са известни или не, и Зоуи намира това за освежаващо“, коментира близък до актрисата.

И двамата имат зад гърба си редица публични връзки. Зоуи Кравиц се раздели с Чанинг Тейтъм през 2024 г., след тригодишна връзка и обявен годеж. Стайлс приключи отношенията си с актрисата Тейлър Ръсел същата година след 14 месеца заедно.

Макар че Хари и Зоуи не са коментирали публично отношенията си, техни приятели смятат, че между тях „се заражда нещо специално“.