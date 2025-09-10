Новини
Зоуи Кравиц представи новото си гадже Хари Стайлс на баща си Лени Кравиц (СНИМКИ)

Зоуи Кравиц представи новото си гадже Хари Стайлс на баща си Лени Кравиц (СНИМКИ)

10 Септември, 2025 19:01 372 0

Тримата бяха заснети на среща в Ню Йорк

Зоуи Кравиц представи новото си гадже Хари Стайлс на баща си Лени Кравиц (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Хари Стайлс и Зоуи Кравиц все по-често попадат в обективите на папараците заедно, а нови кадри показаха, че нещата между тях са станали по-сериозни. В последните седмици 31-годишният певец и 36-годишната актриса бяха заснети на няколко разходки, които изглеждат далеч от приятелски.

Двамата бяха забелязани в Бруклин, където се разхождаха прегърнати, само дни след като свидетели ги видяха на среща в лондонския квартал Сохо, където, по думите на очевидци, „се държали като тийнейджъри“. Малко по-късно Стайлс и Кравиц заминаха за Рим, където също бяха заснети ръка за ръка, докато разглеждат забележителности.

Вчера в Ню Йорк двойката обядва в ресторант Sant Ambroeus в компанията на Лени Кравиц. Според публикации в Daily Mail, срещата е била възприета като важна стъпка, тъй като Зоуи държи баща ѝ да даде мнението си за Хари. Легендарният музикант се появил в характерния си стил – с полупрозрачен червен топ, разкроени дънки и кафяви обувки с ток.

Източници, цитирани от The Sun, твърдят, че Зоуи е силно впечатлена от британския изпълнител, описвайки го като „готин без да се опитва“ – качество, което тя сравнява с това на баща си. „Хари се отнася с уважение към всички, независимо дали са известни или не, и Зоуи намира това за освежаващо“, коментира близък до актрисата.

И двамата имат зад гърба си редица публични връзки. Зоуи Кравиц се раздели с Чанинг Тейтъм през 2024 г., след тригодишна връзка и обявен годеж. Стайлс приключи отношенията си с актрисата Тейлър Ръсел същата година след 14 месеца заедно.

Макар че Хари и Зоуи не са коментирали публично отношенията си, техни приятели смятат, че между тях „се заражда нещо специално“.


