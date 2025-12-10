Новини
Драгана Миркович и Софи Маринова готвят епичен общ концерт

10 Декември, 2025 08:15 1 004 11

Събитието ще се проведе на 20 ноември 2026 г. в Арена 8888 София

Драгана Миркович и Софи Маринова готвят епичен общ концерт - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Две от най-големите и обичани звезди на Балканите – Софи Маринова и сръбската дива Драгана Миркович – ще застанат рамо до рамо на една сцена за епичен общ концерт, който вече разпалва страстите на феновете в България и съседните държави. Събитието ще се проведе на 20 ноември 2026 г. в Арена 8888 София, която обещава да се пръска по шевовете, пише marica.bg.

След серията от грандиозни солови концерти на Софи Маринова, логичният следващ ход е партньорство с една от най-обичаните звезди в Сърбия – и то не коя да е, а самата Драгана Миркович. Двете певици имат десетки хитове, огромни армии от почитатели и десетилетия на върха – а срещата им на една сцена е истински балкански музикален съюз, който феновете чакат от години.

Очаква се зрителите да чуят както вечните балади, така и най-мощните купонджийски хитове на двете диви. Подготвят се специални общи изпълнения, нови аранжименти и уникални версии на златните им песни – всичко това само за този концерт.

Арена 8888 ще бъде преобразена за събитието – мултимедия, светлинно шоу, гост-музиканти, хореография и няколко големи изненади, които организаторите ревниво пазят в тайна. Обещава се спектакъл от европейска величина, в който музиката ще говори сама и ще събере поколения фенове от различни страни.

Билетите вече са в продажба, а до 31 януари "ранобудните" фенове могат да грабнат пропуски на преференциални цени.


  • 1 Пич

    6 0 Отговор
    - Уж...?
    - Муш...!
    - Въх , уби ма...!!!

    08:17 10.12.2025

  • 2 Българин

    5 7 Отговор
    Кръвта вода не става! Българския народ винаги е тачил хубавата музика!

    08:21 10.12.2025

  • 3 Новичок

    4 2 Отговор
    Пак реклама,пфу... тук сте като в Ало.Бг.

    08:28 10.12.2025

  • 4 Не е правилно

    6 1 Отговор
    Трябваше да са два концерта. Един за българите със 150 евро билет, и един безплатен за команчите от катуните в републиката, понеже те и данъци не плащат.

    08:42 10.12.2025

  • 5 Сила

    7 2 Отговор
    Давай Ганьо , удриииииййййй , ти си .....чака рака , иху аху ....!!! И никакви чужди езици в училищата , нали разбрахте !!! Англиийски ще ми говорят ....айдеееее , "Бела роза ще закичааааааааа......."

    08:47 10.12.2025

  • 6 Ехооо

    2 3 Отговор
    Ако беше само Драгана може, но със синия венец не ...

    Коментиран от #10

    09:04 10.12.2025

  • 8 Сила

    5 1 Отговор
    ЕПИЧЕН.....!!!???!!! ЕПИЧНАТА ЕПОПЕЯ НА ЧАЛГАТА ....ЕПИЧЕН ПРИМЕР ЗА ЧАЛГАРИЗАЦИЯТА НА ЕДИН МАЛЪК , НО МНООООООГО П.Р.О.С.Т НАРОД ....

    09:10 10.12.2025

  • 9 Винкело

    4 2 Отговор
    Осъзнавате ли колко нелепо звучат думи като "грандиозно", "епично", "легендарно", "култово", залепени към две смиганки?

    09:12 10.12.2025

  • 10 Бухаааа

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ехооо":

    Отивай да слушаш Папи Ханс или Веско Маринов

    09:21 10.12.2025

  • 11 кифленски изпълнения

    2 0 Отговор
    за лапнишарани и чалгари с парици за харизване

    09:25 10.12.2025