Драгана Миркович и Софи Маринова готвят епичен общ концерт

Две от най-големите и обичани звезди на Балканите – Софи Маринова и сръбската дива Драгана Миркович – ще застанат рамо до рамо на една сцена за епичен общ концерт, който вече разпалва страстите на феновете в България и съседните държави. Събитието ще се проведе на 20 ноември 2026 г. в Арена 8888 София, която обещава да се пръска по шевовете, пише marica.bg.

След серията от грандиозни солови концерти на Софи Маринова, логичният следващ ход е партньорство с една от най-обичаните звезди в Сърбия – и то не коя да е, а самата Драгана Миркович. Двете певици имат десетки хитове, огромни армии от почитатели и десетилетия на върха – а срещата им на една сцена е истински балкански музикален съюз, който феновете чакат от години.

Очаква се зрителите да чуят както вечните балади, така и най-мощните купонджийски хитове на двете диви. Подготвят се специални общи изпълнения, нови аранжименти и уникални версии на златните им песни – всичко това само за този концерт.

Арена 8888 ще бъде преобразена за събитието – мултимедия, светлинно шоу, гост-музиканти, хореография и няколко големи изненади, които организаторите ревниво пазят в тайна. Обещава се спектакъл от европейска величина, в който музиката ще говори сама и ще събере поколения фенове от различни страни.

Билетите вече са в продажба, а до 31 януари "ранобудните" фенове могат да грабнат пропуски на преференциални цени.