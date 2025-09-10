Новини
Как да постъпите, ако партньорът ви не допуска алкохол у дома?

Как да постъпите, ако партньорът ви не допуска алкохол у дома?

10 Септември, 2025 12:16 412 8

Съветите на експерт по връзките

Как да постъпите, ако партньорът ви не допуска алкохол у дома? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Всяко семейство има свои неписани правила, но какво се случва, когато едно от тях категорично забранява алкохола в дома? Този въпрос вълнува мъж, чиято съпруга не позволява дори бутилка вино да прекрачи прага на жилището им, разкрива Slate.

Жената, израснала в семейство, белязано от алкохолна зависимост, е взела твърдо решение – никакъв алкохол в дома, освен за медицински цели. Макар самата тя никога да не е посягала към чашката, миналото ѝ е оставило дълбок отпечатък. Съпругът ѝ, който не е страстен почитател на спиртните напитки, споделя, че преди брака си е обичал понякога да се наслади на чаша качествено вино. Сега обаче се чуди как да обясни на половинката си, че умерената консумация не води непременно до проблеми.

Известният консултант по взаимоотношения Жан Дезмънд-Харис съветва:

„Първата стъпка е откровен разговор. Опитайте се да разберете какви са истинските ѝ страхове и какво я кара да бъде толкова непреклонна.“

Според експерта, ако жената сподели своите притеснения, може да се намери златната среда – например, да се потърси помощ от специалист, който да ѝ помогне да преодолее тревогите си, или да се договорят компромисни решения. Възможни варианти са да се консумира алкохол, само когато тя отсъства или вече е заспала, или пък да се купува вино за специални поводи и да се изхвърля веднага след това.

Важно е обаче да се подходи с разбиране и търпение, защото темата може да е болезнена. В заключение, доверието и диалогът са ключът към хармонията в дома, дори когато става дума за чаша вино. Ако се сблъскате с подобна дилема, не забравяйте, че компромисът и взаимното уважение са най-добрите съветници.


  • 2 Начало на откровен разговор

    5 0 Отговор
    Ще се разбираме или ще си ходиш?

    12:18 10.09.2025

  • 3 Хм.....

    4 0 Отговор
    Никога не бих си докарал в дома жена , която е "света вода ненапита" ! Това не означава че е свестна жена , а че е лъжкиня и лицемерка ! Повече бих се доверил на жената "жив човек" която и подпийва , и подсвирва , и се поджасва...

    12:21 10.09.2025

  • 4 дядо поп

    4 0 Отговор
    Ами да си търси нов дом , така ще постъпя. Ще му свиря на партньора веднага дузпа от три метра без вратар.

    12:24 10.09.2025

  • 6 Пушач

    4 1 Отговор
    По -добре напишете за цигарите, да живееш под един покрив с пушач, който го мързи да излезе на терасата да пуши е истински ад!

    12:26 10.09.2025

  • 8 123456

    3 0 Отговор
    е па гониш го отма , докат се не върне пиян на м отика ...

    12:29 10.09.2025