Миро: Започнах с провокация, опъвахме границите (ВИДЕО)

Поп звездата Миро направи поредица от откровени признания в интервю за Лора Крумова в предаването „На фокус“ по bTV. Изпълнителят говори за провокативното начало на кариерата си, периода на зависимост от алкохол и личната трансформация, през която е преминал.

„Започнах с провокацията – не го отричам. Миналото ми е част от мен“, заяви Миро, когато водещата го върна назад в началото на кариерата му с дует Каризма. Той призна, че в онези години често е търсил крайности, но днес ги възприема през различен поглед: „Филтрираш го. Спомняш си го по-чисто, отколкото е било.“, каза той в отговор на Лора Крумова, която заяви, че не си спомня той и Галя да са били крайни в поведението или текстовете на песните си. Миро добави, че "са опъвали граници" и са разчитали на провокативното без срам - нещо, което не си позволява в наши дни.

Следващата част от разговора отиде в посока на алкохолната зависимост, за която поп звездата говори от години. Миро потвърди, че вече е трезвен, но понякога сънува кошмари, че пие. „Будя се с ужас“, каза той и сподели, че сънува кошмари, че случайно отново пие алкохол. Певецът не скри, че борбата с проблема е била продължителна, но днес залага на спорт, здравословен режим и дисциплина.

Пред Лора Крумова Миро говори и за новото си парче с Алма "Там", в което той отново възпява вярата си и търсенето на Бог - ключов елемент от преборването на зависимостта към алкохола.