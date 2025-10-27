Новини
27 Октомври, 2025 14:31 702 7

Певецът се върна назад в началото на кариерата си, както и към времето, когато е прекалявал с алкохола и забавленията

Миро: Започнах с провокация, опъвахме границите (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп звездата Миро направи поредица от откровени признания в интервю за Лора Крумова в предаването „На фокус“ по bTV. Изпълнителят говори за провокативното начало на кариерата си, периода на зависимост от алкохол и личната трансформация, през която е преминал.

„Започнах с провокацията – не го отричам. Миналото ми е част от мен“, заяви Миро, когато водещата го върна назад в началото на кариерата му с дует Каризма. Той призна, че в онези години често е търсил крайности, но днес ги възприема през различен поглед: „Филтрираш го. Спомняш си го по-чисто, отколкото е било.“, каза той в отговор на Лора Крумова, която заяви, че не си спомня той и Галя да са били крайни в поведението или текстовете на песните си. Миро добави, че "са опъвали граници" и са разчитали на провокативното без срам - нещо, което не си позволява в наши дни.

Следващата част от разговора отиде в посока на алкохолната зависимост, за която поп звездата говори от години. Миро потвърди, че вече е трезвен, но понякога сънува кошмари, че пие. „Будя се с ужас“, каза той и сподели, че сънува кошмари, че случайно отново пие алкохол. Певецът не скри, че борбата с проблема е била продължителна, но днес залага на спорт, здравословен режим и дисциплина.

Пред Лора Крумова Миро говори и за новото си парче с Алма "Там", в което той отново възпява вярата си и търсенето на Бог - ключов елемент от преборването на зависимостта към алкохола.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гейчо

    2 0 Отговор
    Вдигам мачтата като го вида

    14:37 27.10.2025

  • 2 Емили с Тротинетката

    4 0 Отговор
    И аз съм го опъв@л

    14:37 27.10.2025

  • 3 честен ционист

    1 5 Отговор
    И какво излиза накрая? Всеки жаден за слава в България си носи компроматното минало..

    14:38 27.10.2025

  • 4 Сила

    2 0 Отговор
    Какво , какво опъвахте ....кого опъвахте , колко опънахте ....??!🫣

    14:39 27.10.2025

  • 5 Механик

    3 0 Отговор
    Според мен има грешно изписване в статията.
    Не е "опъвахме", а е "опъваха МЕ".

    14:52 27.10.2025

  • 6 Добруджанец

    1 0 Отговор
    Абе Лорчето не работи ли в Нова ?

    14:57 27.10.2025

  • 7 Хаха

    0 0 Отговор
    И миро е пдрс.Всички са пропадляци с изключение на Евгени Минчев

    14:59 27.10.2025