Кание Уест пак притесни мрежата: Съжалява, че е участвал в "живота" (ВИДЕО)

Кание Уест предизвика нова вълна от притеснения за психическото си състояние след необичайно участие в TikTok интервю, в което заяви, че съжалява за „живота“. Клипът е заснет в Токио по време на разговор между рапъра и модния блогър Mystery Fashionist.

В началото интервюиращият пита изпълнителя с кого разговаря и откъде е. „Аз съм Йе, от Чикаго“, отговаря той видимо напрегнато. След това тя го моли да оцени облеклото си. „Винаги е 10 от 10“, казва Уест, като междувременно прикрива лицето си с ръка. Той посочва, че носи обувки Yeezy, а останалата част от тоалета му е дело на Гоша Рубчински.

Разговорът придобива по-мрачен тон, когато блогърът го пита коя модна тенденция съжалява, че е следвал. След кратко мълчание Уест отговаря тихо: „Живота.“

Kanye West says he regrets participating in life pic.twitter.com/C3ZIz12ZQS — Daily Loud (@DailyLoud) November 21, 2025

Коментарът предизвика бурна реакция в социалните мрежи. Фенове изразиха тревога от поведението му и общото му състояние, отбелязвайки, че изглежда „тъжен“ и „разстроен“. Мнозина посочиха, че звучи така, сякаш е „плакал малко преди това“ и се опитва да се държи пред камера.

Кание Уест прекарва значителна част от времето си в Япония през последните години, след като кариерата му в Щатите пострада сериозно. През 2022 г. той беше прекратен като партньор от Adidas, Balenciaga и Gap след серия от антисемитски изказвания. Макар по-късно да се извини, в следващи свои изяви отново повтори подобни позиции. По-рано тази година публично заяви подкрепа към нацисти и Адолф Хитлер и рекламира тениски със свастика в телевизионна реклама по време на Супербоул.

През май Уест отново поиска прошка, като в публикация в X заяви, че приключва с антисемитизма и „обича всички хора“.

Рапърът има четири деца – Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм – от бившата си съпруга Ким Кардашиян, за която беше женен от 2014 до 2022 г. Кардашиян многократно е заявявала, че от години сама се грижи за децата. През октомври тя съобщи, че Кание не е търсил контакт с тях от месеци.

Кание Уест сключи брак с Бианка Ченсори през декември 2022 г.