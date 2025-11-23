Новини
Любопитно »
Кание Уест пак притесни мрежата: Съжалява, че е участвал в "живота" (ВИДЕО)

Кание Уест пак притесни мрежата: Съжалява, че е участвал в "живота" (ВИДЕО)

23 Ноември, 2025 17:34 873 2

  • кание уест-
  • рапър-
  • психично здраве

По време на ново интервю Кание изглежда видимо тъжен и мрачен

Кание Уест пак притесни мрежата: Съжалява, че е участвал в "живота" (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кание Уест предизвика нова вълна от притеснения за психическото си състояние след необичайно участие в TikTok интервю, в което заяви, че съжалява за „живота“. Клипът е заснет в Токио по време на разговор между рапъра и модния блогър Mystery Fashionist.

В началото интервюиращият пита изпълнителя с кого разговаря и откъде е. „Аз съм Йе, от Чикаго“, отговаря той видимо напрегнато. След това тя го моли да оцени облеклото си. „Винаги е 10 от 10“, казва Уест, като междувременно прикрива лицето си с ръка. Той посочва, че носи обувки Yeezy, а останалата част от тоалета му е дело на Гоша Рубчински.

Разговорът придобива по-мрачен тон, когато блогърът го пита коя модна тенденция съжалява, че е следвал. След кратко мълчание Уест отговаря тихо: „Живота.“

Коментарът предизвика бурна реакция в социалните мрежи. Фенове изразиха тревога от поведението му и общото му състояние, отбелязвайки, че изглежда „тъжен“ и „разстроен“. Мнозина посочиха, че звучи така, сякаш е „плакал малко преди това“ и се опитва да се държи пред камера.

Кание Уест прекарва значителна част от времето си в Япония през последните години, след като кариерата му в Щатите пострада сериозно. През 2022 г. той беше прекратен като партньор от Adidas, Balenciaga и Gap след серия от антисемитски изказвания. Макар по-късно да се извини, в следващи свои изяви отново повтори подобни позиции. По-рано тази година публично заяви подкрепа към нацисти и Адолф Хитлер и рекламира тениски със свастика в телевизионна реклама по време на Супербоул.

През май Уест отново поиска прошка, като в публикация в X заяви, че приключва с антисемитизма и „обича всички хора“.

Рапърът има четири деца – Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм – от бившата си съпруга Ким Кардашиян, за която беше женен от 2014 до 2022 г. Кардашиян многократно е заявявала, че от години сама се грижи за децата. През октомври тя съобщи, че Кание не е търсил контакт с тях от месеци.

Кание Уест сключи брак с Бианка Ченсори през декември 2022 г.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    5 1 Отговор
    Тоя знае ли че оня с мустачки те ако си беше довършил работата, тоя сега нямаше да се казва Кание Уест, а щеше да стои на някой рафт в синя кутия, на която гордо щеше да пише NIVEA.

    Коментиран от #2

    17:46 23.11.2025

  • 2 Руци

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    Хахаха, я Nivea, я Teo. Правилно!

    20:16 23.11.2025