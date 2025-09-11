Новини
Холивудски звезди заляха мрежата с реакции на новината за смъртта на Чарли Кърк

11 Септември, 2025 12:30 1 227 12

Както републиканци, така и демократи сред знаменитостите осъдиха акта като "трагично политическо насилие"

Холивудски звезди заляха мрежата с реакции на новината за смъртта на Чарли Кърк - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Известни личности от САЩ реагираха след смъртта на Чарли Кърк, която настъпи в сряда. Консервативният коментатор беше застрелян на сцената по време на събитие в Utah Valley University, докато отговаряше на въпрос за масовите стрелби, извършвани от трансджендър хора. Кърк бе на 31 години.

Актьорът Крис Прат, който също като Чарли Кърк е посветен християнин, написа в X: „Моля се за Чарли Кърк, за съпругата и децата му, за страната ни. Имаме нужда от Божията благодат. Бог да ни помогне.“

Бившата водеща на „The View“ Меган Маккейн заяви, че убийството няма да спре консерваторите да изразяват позициите си. „Почивай в мир, Чарли Кърк. Следата, която остави в света, ще остане завинаги. Молим се за вечен покой. Бог да закриля семейството ти и децата ти“, написа тя. В последваща публикация допълни, че „ако някой мисли, че ще уплаши и заглуши консерваторите, никога не е срещал такъв човек“.

Инфлуенсърът Джейк Пол също подчерта темата за психичното здраве и написа, че Кърк е бил прострелян заради това, че е „казвал истината“. „Живеем във време на психическа нестабилност. Молим се за семейството на Чарли и за изцелението на тези, които причиняват зло“, заяви той.

Британският водещ Пиърс Морган определи стрелбата като „ужасна атака срещу свободата на словото и демокрацията“. „Чарли винаги приветстваше дебатите. Това е отвратително и тъжно. Почивай в мир, Чарли“, написа журналистът.

Писателят Стивън Кинг обърна внимание на това, че стрелбата е пореден пример за насилие с огнестрелно оръжие в Америка. „Мотивът на нападателя не е ясен, но това е още един пример за американското оръжейно насилие“, написа Кинг.

Президентът Доналд Тръмп беше първи с реакцията си в социалните мрежи. „Великият, дори легендарен Чарли Кърк вече не е сред нас. Никой не разбираше младите хора на Америка по-добре от Чарли. Той бе обичан и уважаван от всички, включително от мен“, гласи посланието му. Тръмп поднесе съболезнования на съпругата на Чарли Кърк — Ерика, и на семейството им.

Кърк беше женен за бившата „Мис Аризона САЩ“ Ерика Францве и имаше две деца — тригодишна дъщеря и едногодишен син.

Актьорът Джон Оуен Лоу изрази шока си в социалните мрежи, като написа: „Ужасяващо. Молете се за страната ни. Осъдете насилието. Намерете любов и единство. Молитви към Бог.“

Актрисата Кендис Камерън Бър също реагира с послание: „Обичаме те, Чарли. Добра работа, добри и верни служителю.“, цитирайки пасаж от Библията.

Демократът Бърни Сандърс също изрази съболезнованията си, като посочи, че политическото насилие няма място в страната и подчерта необходимостта подобни атаки да бъдат осъдени.

Водещият и комик Джими Кимъл определи убийството като „безсмислено“ и призова да се избегне политизирането на трагедията. „Можем ли поне за един ден да се обединим и да осъдим стрелбата срещу човек? От името на семейството ми изпращам съболезнования към семейство Кърк и всички жертви на насилие с оръжие“, заяви Кимъл.


  • 1 въпрос

    4 5 Отговор
    да прочетохте името на някоя голяма холивудска звезда?

    12:34 11.09.2025

  • 2 гост

    4 15 Отговор
    Господ Ви наказва за това че избрахте това Недоразумение...Тръмп.

    Коментиран от #9

    12:35 11.09.2025

  • 3 честен ционист

    3 9 Отговор
    Този Чарли нещо като нашия Расате ли се явява?

    12:36 11.09.2025

  • 4 ТръмпуСмешника

    6 9 Отговор
    време е да думнат и портокала !

    12:38 11.09.2025

  • 5 Жордж

    5 2 Отговор
    Много комунисти има в САЩ напоследък.

    Коментиран от #7

    12:57 11.09.2025

  • 6 Аоо

    4 2 Отговор
    Късно се сетиха, (а май още не са) че тронсджен.. са опасни и престъпни

    12:58 11.09.2025

  • 7 Жоро

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Жордж":

    За съжаление и в Европа също. И действат както винаги - стрелят от засада. Като гълъбите са - абсолютно безполезни...след тях остават само екскременти, болести и смърт.

    13:08 11.09.2025

  • 8 Ел Кондор паса

    3 1 Отговор
    Светла му памет ! Говореше истината. Левите и полумесеца работят заедно и се избират един друг. Сите емигранти гласуват за левите, докато им дойде времето и си направят собствена партия.

    13:14 11.09.2025

  • 9 Фон дер Миндер

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Не позна! Този човек беше убит защото казваше истината, нещо което е недопустимо при либералната т.нар. "демокрация"

    13:15 11.09.2025

  • 11 Твърде неудобен

    1 0 Отговор
    „Еврейските дарители са били основният механизъм за финансиране на радикалните политики за отворени граници и неолибералните квазимарксистки политики“ – Чарли Кърк

    13:17 11.09.2025

  • 12 Флин

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Историк":

    Пълни глупости. Левичарските ви номера вече не минават . Тръмп троши колкаляците на всичката либерална напаст и очите ви са станали като ресторантски чинии от страх и паника. Дано доведе нещата до края!!!

    13:26 11.09.2025