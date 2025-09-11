Холивудски звезди заляха мрежата с реакции на новината за смъртта на Чарли Кърк

Известни личности от САЩ реагираха след смъртта на Чарли Кърк, която настъпи в сряда. Консервативният коментатор беше застрелян на сцената по време на събитие в Utah Valley University, докато отговаряше на въпрос за масовите стрелби, извършвани от трансджендър хора. Кърк бе на 31 години.
Актьорът Крис Прат, който също като Чарли Кърк е посветен християнин, написа в X: „Моля се за Чарли Кърк, за съпругата и децата му, за страната ни. Имаме нужда от Божията благодат. Бог да ни помогне.“
Praying for Charlie Kirk right now, for his wife and young children, for our country. We need God’s grace. God help us.
— Chris Pratt (@prattprattpratt) September 10, 2025
Бившата водеща на „The View“ Меган Маккейн заяви, че убийството няма да спре консерваторите да изразяват позициите си. „Почивай в мир, Чарли Кърк. Следата, която остави в света, ще остане завинаги. Молим се за вечен покой. Бог да закриля семейството ти и децата ти“, написа тя. В последваща публикация допълни, че „ако някой мисли, че ще уплаши и заглуши консерваторите, никога не е срещал такъв човек“.
Инфлуенсърът Джейк Пол също подчерта темата за психичното здраве и написа, че Кърк е бил прострелян заради това, че е „казвал истината“. „Живеем във време на психическа нестабилност. Молим се за семейството на Чарли и за изцелението на тези, които причиняват зло“, заяви той.
Charlie Kirk got shot for telling the truth. That is literally it.
What a mentally sick time we are living through
We need god more than ever
Praying for Charlie’s family and praying for these evil people to heal
— Jake Paul (@jakepaul) September 10, 2025
Британският водещ Пиърс Морган определи стрелбата като „ужасна атака срещу свободата на словото и демокрацията“. „Чарли винаги приветстваше дебатите. Това е отвратително и тъжно. Почивай в мир, Чарли“, написа журналистът.
Писателят Стивън Кинг обърна внимание на това, че стрелбата е пореден пример за насилие с огнестрелно оръжие в Америка. „Мотивът на нападателя не е ясен, но това е още един пример за американското оръжейно насилие“, написа Кинг.
The motivation of the man who shot Charlie Kirk isn't clear (although he's probably mentally unstable--duh). What is clear is it was another example of American gun violence.— Stephen King (@StephenKing) September 10, 2025
Президентът Доналд Тръмп беше първи с реакцията си в социалните мрежи. „Великият, дори легендарен Чарли Кърк вече не е сред нас. Никой не разбираше младите хора на Америка по-добре от Чарли. Той бе обичан и уважаван от всички, включително от мен“, гласи посланието му. Тръмп поднесе съболезнования на съпругата на Чарли Кърк — Ерика, и на семейството им.
Кърк беше женен за бившата „Мис Аризона САЩ“ Ерика Францве и имаше две деца — тригодишна дъщеря и едногодишен син.
RIP Charlie Kirk. I am truly devastated. You achieved so much in your 31 years on this cruel earth and will forever be loved and remembered by so many people. My deepest condolences and prayers are with your beautiful wife, Erika and your beautiful small children. May you rest in… pic.twitter.com/rSSPH7GiTy— Kaz Quinn #PinkPatriot #UTK (@KarenQuinn1973) September 10, 2025
Актьорът Джон Оуен Лоу изрази шока си в социалните мрежи, като написа: „Ужасяващо. Молете се за страната ни. Осъдете насилието. Намерете любов и единство. Молитви към Бог.“
Актрисата Кендис Камерън Бър също реагира с послание: „Обичаме те, Чарли. Добра работа, добри и верни служителю.“, цитирайки пасаж от Библията.
Демократът Бърни Сандърс също изрази съболезнованията си, като посочи, че политическото насилие няма място в страната и подчерта необходимостта подобни атаки да бъдат осъдени.
Водещият и комик Джими Кимъл определи убийството като „безсмислено“ и призова да се избегне политизирането на трагедията. „Можем ли поне за един ден да се обединим и да осъдим стрелбата срещу човек? От името на семейството ми изпращам съболезнования към семейство Кърк и всички жертви на насилие с оръжие“, заяви Кимъл.
