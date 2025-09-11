Новини
Жана Бергендорф се отказа от мъжете, обяви новата си връзка с жена (СНИМКИ)

11 Септември, 2025 13:31

Певицата смени статуса си във фейсбук на обвързана с друга жена

Жана Бергендорф се отказа от мъжете, обяви новата си връзка с жена (СНИМКИ) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандалната изпълнителка Жана Бергендорф за пореден път успя да предизвика вълна от коментари и любопитство с грандиозна промяна в личния си живо. Певицата изненада феновете си, след като промени статуса си във „Фейсбук“ на „обвързана“, а още по-голямата новина е, че нейният избраник този път е… жена.

Новата ѝ половинка се казва Светослава Петкова, с която Жана не само официално потвърди връзката си в социалните мрежи, но и реши да я покаже без излишни задръжки. Двете публикуваха поредица от провокативни снимки, включително и кадър, на който изпълнителката е запечатана в изключително интимен момент – облизвайки лицето на любимата си с език.

Още не е ясно кога и как са се запознали, нито от кога датира тяхната връзка. Остава мистерия и решението на Жана да потърси любовта извън досегашните си предпочитания към мъже, които само ѝ носят неприятности, но очевидно е, че двете изглеждат щастливи заедно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бо ....кл.....уци

    57 0 Отговор
    Отвратителни .Потрес ...

    13:34 11.09.2025

  • 2 Хахаха

    55 1 Отговор
    След като Жана Щмъркендорф вече е разбрала че мъжете не са кьорави , предстои и да установи че и жените не са кьорави...

    13:34 11.09.2025

  • 3 Ужас

    39 0 Отговор
    А кой мъж ще се обвърже с тази освен ако не е за пари. Всъщност някой общ строителен работник......

    Коментиран от #11, #22, #23

    13:35 11.09.2025

  • 4 надарена кака

    23 2 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #8

    13:36 11.09.2025

  • 5 колориметър

    10 0 Отговор
    И аз съм така,щото съм лесбо. Пипам само мадами.

    13:38 11.09.2025

  • 6 Платена ЛГБТ

    28 0 Отговор
    Явно не й плащат много добре за ЛГБТ пропагандата щом не може да се поддържа екстеншъните.

    13:38 11.09.2025

  • 7 123456

    26 0 Отговор
    отвратителна ! една лопата по главата ѝ трябва

    13:38 11.09.2025

  • 8 Ще ти

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "надарена кака":

    Шмъркам кока от прашките!

    13:38 11.09.2025

  • 9 Kaлпазанин

    30 0 Отговор
    Това да се чува и рекламира ,очакваме след връзката и с жени и връзка с животни ,модерно е

    13:39 11.09.2025

  • 10 Серсемин

    22 0 Отговор
    А мен к,ви ме интересува тази какво си слада по дупките??? Това изобщо новина ли трябва да бъде?

    13:39 11.09.2025

  • 11 Ужас не ами ужас

    25 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ужас":

    То и общаците имат вкус, по-скоро някой клошар ако се прежали...

    13:40 11.09.2025

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    23 0 Отговор
    Белото не прощава!💋👩🌈🥳🤣🖕

    13:40 11.09.2025

  • 13 Направо

    15 0 Отговор
    да ти се скъса 💔,🤣

    13:41 11.09.2025

  • 14 раз

    11 0 Отговор
    ..... с грандиозна промяна в личния си живоТ.

    13:42 11.09.2025

  • 15 еми

    13 0 Отговор
    трябва да има разнообразие, не може самотна да се друса и напива..Е, като почне боя докато се разберат кой е мъжа в къщата...

    13:45 11.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ламбо

    19 0 Отговор
    Абе те май мъжете се отказаха от нея , пияна смарида.

    13:55 11.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ивелин Михайлов

    14 0 Отговор
    Таа защо пак не е в затвора

    13:57 11.09.2025

  • 20 бушприт

    8 0 Отговор
    още по-голямата новина е, че нейната избранничка този път е жена.

    13:57 11.09.2025

  • 21 Исторически парк

    14 0 Отговор
    Нормално одъртя и вече ниной мъж не й връзва

    13:58 11.09.2025

  • 22 Хохо Бохо

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ужас":

    Тая ако беше попаднала на общ строителен работник да я опъне качествено нямаше да мине на другият бряг.

    Коментиран от #26

    13:59 11.09.2025

  • 23 Програмист

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ужас":

    Някой изпаднал наркоман да има с кого да се друса

    13:59 11.09.2025

  • 24 Aлфа Bълкът

    14 0 Отговор
    На кой нормален мъж може да му стане от това пияно лоясало лелче? Нормално е да потърси любовта на щанда на латексови колани и ползвателите им.

    13:59 11.09.2025

  • 25 Мутата

    18 0 Отговор
    Че кой мъж ще изплющи тоя влък

    14:00 11.09.2025

  • 26 Aлфа Bълкът

    14 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хохо Бохо":

    Опъни я ти бе, да те видим как се бориш с хипопотам.

    14:01 11.09.2025

  • 27 Ддд

    15 0 Отговор
    Тази като я видях в телевизиите от последния и скандал, тя е като слон!

    Коментиран от #31

    14:02 11.09.2025

  • 28 Абе нискотарифните

    11 0 Отговор
    Това ли да ви новините!
    Извратеняци!

    14:04 11.09.2025

  • 29 Механик

    11 0 Отговор
    Направило ми е впечатление в зоопарка, че ако на някоя ма.муна не и обръщат внимание, тя си показва ауспуха.
    Вероятно е бил прав Дарвин, че сме произлезли от м.амуните. Щото не виждам разлика в поведението.

    14:06 11.09.2025

  • 30 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Когато няма риба, и рака е риба.

    14:14 11.09.2025

  • 31 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ддд":

    Като добре охранен слон.

    14:16 11.09.2025

  • 32 Без име

    10 0 Отговор
    Тази,че не е нормална е факт,но вие журналистите,защо ни занимавате с такива глупости?!

    14:18 11.09.2025

  • 33 Къса си потника

    3 0 Отговор
    И си хапя кивитата от яд. Добре, че не я познавам.

    14:28 11.09.2025

  • 34 665

    2 0 Отговор
    ..а мъжете отдавна са се отказали от тоя телк.

    14:35 11.09.2025

  • 35 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Малииииии, какоф е тоа дзвер бе ?

    14:37 11.09.2025

  • 36 кло-ака

    2 0 Отговор
    Ще е разкисва бабалюгите от калника.

    14:40 11.09.2025

  • 37 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Отивам да върна обяда, запушете си ушите

    14:42 11.09.2025

  • 38 00014

    1 0 Отговор
    А след жените са магаретата.

    14:42 11.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Как

    0 0 Отговор
    Като се е разделила преди 20г с дъртия Бергендорф , защо още му носи фамилията?

    15:09 11.09.2025