Жана Бергендорф се отказа от мъжете, обяви новата си връзка с жена (СНИМКИ)

Скандалната изпълнителка Жана Бергендорф за пореден път успя да предизвика вълна от коментари и любопитство с грандиозна промяна в личния си живо. Певицата изненада феновете си, след като промени статуса си във „Фейсбук“ на „обвързана“, а още по-голямата новина е, че нейният избраник този път е… жена.
Новата ѝ половинка се казва Светослава Петкова, с която Жана не само официално потвърди връзката си в социалните мрежи, но и реши да я покаже без излишни задръжки. Двете публикуваха поредица от провокативни снимки, включително и кадър, на който изпълнителката е запечатана в изключително интимен момент – облизвайки лицето на любимата си с език.
Още не е ясно кога и как са се запознали, нито от кога датира тяхната връзка. Остава мистерия и решението на Жана да потърси любовта извън досегашните си предпочитания към мъже, които само ѝ носят неприятности, но очевидно е, че двете изглеждат щастливи заедно.
