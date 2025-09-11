Пиян пилот причини 18-часово закъснение на три полета на летище Хонолулу

Пиян пилот на Japan Airlines причини 18-часово закъснение на три полета на летище Хонолулу в САЩ, съобщава Aviation A2Z.

Според източника инцидентът е станал на 28 август, но превозвачът е уволнил служителя едва на 10 септември. Пилотът, чиято самоличност не е разкрита, е трябвало да лети до международното летище Чубу в Япония.

В деня на заминаване капитанът на самолета взел болничен и по-късно признал, че е пил алкохол предната вечер. В резултат на това авиокомпанията се е сблъскала със значителни смущения в дейността си, включително многочасови закъснения на три полета, които са засегнали около 630 пътници.

Президентът на авиокомпанията, Мицуко Тотори, публично се извини за инцидента и обеща да затегне контрола върху медицинските прегледи и здравните проверки на членовете на екипажа. Междувременно японското Министерство на земята, инфраструктурата, транспорта и туризма привика главния директор по безопасност на полетите на Japan Airlines за второ писмено порицание за една година.