Новини
Любопитно »
Съпругата на Брус Уилис искала да се разведе с него заради влошеното му здраве

Съпругата на Брус Уилис искала да се разведе с него заради влошеното му здраве

11 Септември, 2025 17:58 895 4

  • съпруга-
  • брус уилис-
  • ема хеминг-
  • развод-
  • болест-
  • диагноза

Тя признава, че е обмисляла развода преди да научи диагнозата му

Съпругата на Брус Уилис искала да се разведе с него заради влошеното му здраве - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Съпругата на Брус Уилис разкри в откровено интервю за подкаста на Опра Уинфри, че е преминала през период на сериозни съмнения относно брака си със звездата на фона на влошаващото се здравословно състояние на актьора. 47-годишната Ема Хеминг призна, че преди да бъде поставена официалната диагноза фронтотемпорална деменция през 2023 г., промените в поведението и личността на Уилис са я накарали да обмисли раздяла.

В разговора с Опра, Хеминг споделя, че първите симптоми са били трудно забележими: забавяне на речта, заекване и забравяне на скорошни разговори. Според нея, тези промени са довели до усещане за емоционално отчуждение и до съмнения за бъдещето на отношенията им, въпреки дългогодишната им връзка. „Водихме разговори, които той не си спомняше. Бяхме толкова близки, а изведнъж се почувствахме чужди един на друг“, разказва тя.

Ема Хеминг, която има две дъщери от брака си с 70-годишния актьор, признава, че за известно време е изпитвала раздразнение и неразбиране към съпруга си, без да осъзнава истинската причина. Според нея трудностите се задълбочили в периода преди поставянето на диагнозата, когато симптомите на заболяването постепенно се проявявали, а тя самата не можела да си обясни случващото се. Именно този период на объркване я е подтикнал да мисли за развод.

Сто процента съм мислила да си тръгна, защото не разбирах как се развива връзката ни. Бяхме свързани, а изведнъж нещата започнаха да се разпадат“, признава съпругата на екшън звездата в разговора с Уинфри. В един момент бившият модел усеща, че трябва да поеме инициатива и да потърси медицинска помощ за съпруга си, усещайки, че „нещо не е наред“. По думите ѝ, било е трудно да убеди Брус Уилис да се обърне към специалист, но в крайна сметка той е приел необходимостта от лечение.

След поставянето на диагнозата фронтотемпорална деменция, Ема Хеминг говори и за предизвикателствата на адаптацията към новата реалност. В интервю за списание People тя споделя, че в началото бъдещето им изглеждало мрачно и изпълнено с тъга. Въпреки това днес тя твърди, че любовта им е придобила ново измерение и връзката им е станала още по-силна, въпреки трудностите, които болестта им поднася.

Темата за фронтотемпоралната деменция привлича все повече внимание в световния медиен обмен, особено след като диагнозата на Брус Уилис бе публично обявена от семейството му. Болестта се характеризира с промени в поведението, личността и езика, което често води до значителни изпитания не само за пациента, но и за близките му. В момента заболяването на Брус Уилис е в напреднал стадий, като според близките му той трудно или изобщо не говори.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    И кабаева ще нарита бункерния старец

    18:12 11.09.2025

  • 3 Перо

    9 1 Отговор
    Друго е било, когато актьора е бил здрав, прав и с много пари! Къде отидоха думите на духовното лице на сватбата “в добри и лоши времена”…., но Брус Уилис си е виновен, че се е хванал с младо гювенде! Не е ли видял и оценил, че я интересува само портфейла му!

    18:12 11.09.2025

  • 4 тиририрам

    0 0 Отговор
    Като се омъжи за него, да не би да е смятала, че няма да остарее?

    18:29 11.09.2025