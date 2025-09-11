Съпругата на Брус Уилис искала да се разведе с него заради влошеното му здраве

Съпругата на Брус Уилис разкри в откровено интервю за подкаста на Опра Уинфри, че е преминала през период на сериозни съмнения относно брака си със звездата на фона на влошаващото се здравословно състояние на актьора. 47-годишната Ема Хеминг призна, че преди да бъде поставена официалната диагноза фронтотемпорална деменция през 2023 г., промените в поведението и личността на Уилис са я накарали да обмисли раздяла.

В разговора с Опра, Хеминг споделя, че първите симптоми са били трудно забележими: забавяне на речта, заекване и забравяне на скорошни разговори. Според нея, тези промени са довели до усещане за емоционално отчуждение и до съмнения за бъдещето на отношенията им, въпреки дългогодишната им връзка. „Водихме разговори, които той не си спомняше. Бяхме толкова близки, а изведнъж се почувствахме чужди един на друг“, разказва тя.

Ема Хеминг, която има две дъщери от брака си с 70-годишния актьор, признава, че за известно време е изпитвала раздразнение и неразбиране към съпруга си, без да осъзнава истинската причина. Според нея трудностите се задълбочили в периода преди поставянето на диагнозата, когато симптомите на заболяването постепенно се проявявали, а тя самата не можела да си обясни случващото се. Именно този период на объркване я е подтикнал да мисли за развод.

„Сто процента съм мислила да си тръгна, защото не разбирах как се развива връзката ни. Бяхме свързани, а изведнъж нещата започнаха да се разпадат“, признава съпругата на екшън звездата в разговора с Уинфри. В един момент бившият модел усеща, че трябва да поеме инициатива и да потърси медицинска помощ за съпруга си, усещайки, че „нещо не е наред“. По думите ѝ, било е трудно да убеди Брус Уилис да се обърне към специалист, но в крайна сметка той е приел необходимостта от лечение.

След поставянето на диагнозата фронтотемпорална деменция, Ема Хеминг говори и за предизвикателствата на адаптацията към новата реалност. В интервю за списание People тя споделя, че в началото бъдещето им изглеждало мрачно и изпълнено с тъга. Въпреки това днес тя твърди, че любовта им е придобила ново измерение и връзката им е станала още по-силна, въпреки трудностите, които болестта им поднася.

Темата за фронтотемпоралната деменция привлича все повече внимание в световния медиен обмен, особено след като диагнозата на Брус Уилис бе публично обявена от семейството му. Болестта се характеризира с промени в поведението, личността и езика, което често води до значителни изпитания не само за пациента, но и за близките му. В момента заболяването на Брус Уилис е в напреднал стадий, като според близките му той трудно или изобщо не говори.