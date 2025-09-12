Новини
Най-големият айсберг в света изгуби за миг 20% от площта си (ВИДЕО)

12 Септември, 2025 11:37 931 4

В момента площта на A23a е 1 423 квадратни километра и все още остава най-големият в света

Най-големият айсберг в света изгуби за миг 20% от площта си (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Площта на най-големия айсберг в света A23a се е свила с още 20%, от него се е откъснал голям леден фрагмент, съобщи пресслужбата на Арктическия и антарктически изследователски институт (AARI).

„Леденият гигант A23a отново е загубил голям фрагмент и мигновено е намалил размера си с почти 20%. В момента площта на A23a е 1423 квадратни километра и все още остава най-големият в света“, се казва в доклада.

Според института айсбергът сега се намира на 130 километра северно от остров Южна Джорджия и най-вероятно ще продължи да се движи на север, като ще бъде разрушен от вятъра и местните течения.

„През последните седмици от айсберга се откъснаха четири големи фрагмента с обща площ над 800 квадратни километра. Те продължават да съществуват като самостоятелни айсберги. Леденият гигант A23a сега се движи на север, някои от фрагментите му са в обратната, югозападна посока“, цитира пресслужбата Полина Солощук, главен специалист по ледена и хидрометеорологична информация в AARI.

Тя отбеляза, че откъснатите фрагменти от айсберга не представляват опасност за корабите, тъй като са достатъчно големи и лесно се откриват от радари. Топенето на айсбергите също няма да повлияе на нивото на Световния океан - процесът е бавен и водата има време да се преразпредели равномерно, добави Солощук.

Айсберг A23a се откъсна от външния ръб на ледения шелф Филхнер през септември 1986 г. Повече от 30 години той беше заседнал в централната част на море Уедъл. В средата на ноември 2023 г. той се „събуди“ и отново започна да се движи, носейки се в открити води. През пролетта на 2024 г. внезапно започна да се носи по бреговете на Антарктическия полуостров към море Скотия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Даньо...

    0 0 Отговор
    ПОЧУВСТВА СЕ НАВСЯКЪДЕ,... СУША ГОЛЯМА

    11:54 12.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ако

    0 1 Отговор
    това откъснато парче го завържат към кораб и го дръпнат през средиземноморието, през Черно море и после по Дунав - в Плевен ще има дълго време вода. С ония кораб - антарктическия ...

    11:57 12.09.2025

  • 4 От Приморско

    1 0 Отговор
    И кво от тва, както казва Милена. Нивото на плажа в Приморско си е все същото.
    А ако говорим сериозно, трябва да се притесняваме от изчезването на подземинте води в България.

    12:36 12.09.2025