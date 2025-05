Най-големият айсберг на света се разпада на хиляди ледени парчета

Нов сателитен кадър, публикуван от НАСА, показва как най-големият айсберг в света — A23a — започва бавно, но сигурно да се разпада на хиляди по-малки фрагменти. Гигантският ледник, с площ от приблизително 3 100 кв. км (сравним с площта на остров Лонг Айлънд), в момента е заседнал в близост до остров Южна Джорджия в Южния Атлантически океан — регион, известен с богатата си фауна и научни бази, но без постоянно човешко население.

A23a се отделя от ледения шелф Филхнер-Роне още през 1986 г., но остава неподвижен десетилетия наред, закотвен за морското дъно. Едва през януари 2023 г. айсбергът започва да се движи свободно, носен от теченията, и през юни същата година отново получава титлата за „най-голям айсберг на планетата“, след като по-големи ледени маси се разпадат.

През 2024 г. обаче A23a отново се озова в капан — този път попаднал в океански вихър, който го задържа в продължение на месеци, докато не се освободи през декември и поеме по зловещо известния проток Дрейк — наричан и „гробището на айсбергите“. През март 2025 г. айсбергът окончателно заседна отново — този път край бреговете на Южна Джорджия, където морското дъно го спря на около 100 км от югозападния бряг на острова.

Според анализа на НАСА, публикуван от Earth Observatory, северните ръбове на A23a започват да се разпадат, покривайки повърхността на океана с множество ледени парчета. „Хиляди айсберги се разпръснаха около основната ледена маса, създавайки гледка, напомняща тъмна звездна нощ“, пишат от НАСА.

The VIIRS instrument captured Icebergs A23A and A23C below South Georgia Island, Antarctica, on May 3. View before-and-after imagery to see A23C break from A23A at https://t.co/No8HnHihMt pic.twitter.com/NiED5QixB1