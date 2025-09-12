Ушната мида – неочакваният издайник на възрастта

Когато става дума за признаци на остаряване, повечето хора инстинктивно насочват вниманието си към ръцете или лицето. Оказва се, че една често пренебрегвана част от тялото също разкрива годините ни – ушната мида. Това разкрива проф. Мария Анхелес Лопес Марин, експерт по естетична медицина от университета Комплутенсе, цитирана от El Periodico de España.

С напредването на възрастта, ушната мида претърпява видими промени, които трудно могат да бъдат скрити. Специалистката обяснява, че с годините тази деликатна зона започва да изтънява, тъй като организмът постепенно губи ценните колаген и еластин. Именно тези вещества са отговорни за стегнатия и младежки вид на кожата. Любителките на обеци с клипс трябва да бъдат особено внимателни.

Проф. Марин подчертава, че този тип аксесоари могат да ускорят процеса на стареене на ушната мида, като допълнително натоварват и разтягат тъканта. Затова, когато дамите търсят процедури за подмладяване, не бива да забравят и за тази малка, но значима част от външния си вид.

Съвременната естетична медицина предлага решение – инжектиране на хиалуронова киселина директно в ушната мида. Този метод възстановява обема и еластичността, придавайки по-младежки и свеж вид. В заключение, ако искате да запазите младостта си не само по лицето и ръцете, но и по ушите, обърнете внимание на ушната мида – тя може да разкрие повече, отколкото предполагате.