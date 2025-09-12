Новини
Любопитно »
Ушната мида – неочакваният издайник на възрастта

Ушната мида – неочакваният издайник на възрастта

12 Септември, 2025 17:09 693 7

  • ушна мида-
  • издайник-
  • възраст-
  • мария анхелес лопес марин

С годините тази деликатна зона започва да изтънява

Ушната мида – неочакваният издайник на възрастта - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато става дума за признаци на остаряване, повечето хора инстинктивно насочват вниманието си към ръцете или лицето. Оказва се, че една често пренебрегвана част от тялото също разкрива годините ни – ушната мида. Това разкрива проф. Мария Анхелес Лопес Марин, експерт по естетична медицина от университета Комплутенсе, цитирана от El Periodico de España.

С напредването на възрастта, ушната мида претърпява видими промени, които трудно могат да бъдат скрити. Специалистката обяснява, че с годините тази деликатна зона започва да изтънява, тъй като организмът постепенно губи ценните колаген и еластин. Именно тези вещества са отговорни за стегнатия и младежки вид на кожата. Любителките на обеци с клипс трябва да бъдат особено внимателни.

Проф. Марин подчертава, че този тип аксесоари могат да ускорят процеса на стареене на ушната мида, като допълнително натоварват и разтягат тъканта. Затова, когато дамите търсят процедури за подмладяване, не бива да забравят и за тази малка, но значима част от външния си вид.

Съвременната естетична медицина предлага решение – инжектиране на хиалуронова киселина директно в ушната мида. Този метод възстановява обема и еластичността, придавайки по-младежки и свеж вид. В заключение, ако искате да запазите младостта си не само по лицето и ръцете, но и по ушите, обърнете внимание на ушната мида – тя може да разкрие повече, отколкото предполагате.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мидичка на игриво коте

    3 0 Отговор
    – неочакваният издайник на възрастта на каките

    17:12 12.09.2025

  • 2 бай Бай

    2 0 Отговор
    При жените миди, при мъжете мди издават възраст.

    17:14 12.09.2025

  • 3 Цвете

    1 0 Отговор
    А ТВОЯТА УШНА МИДА ПОГЛЕДНА ЛИ Е В ОГЛЕДАЛОТО???

    17:19 12.09.2025

  • 4 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    пък ас като ме караха, през комунизма да работя безсмилени работи с двете си леви раце най-редовно си бърках в ушите докато правя брак или, крада. и така преждевременно си състарих ушната мида.

    17:20 12.09.2025

  • 5 писарке пиши и за популярни

    1 0 Отговор
    инжектирания на хиалуронова киселина директно в катерича мида
    за прибирането й

    17:34 12.09.2025

  • 6 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Когаго станат колкото китайски джапанки, значи вече си за ония свят

    17:39 12.09.2025

  • 7 Семейство Свинсънс

    1 0 Отговор
    Шиши какви тлъсти миди е отпрал, 120 години ще живее туй жиуотно

    17:40 12.09.2025