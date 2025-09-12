Армани към наследниците: Продайте компанията

Италианският моден дизайнер Джорджо Армани е инструктирал наследниците си постепенно да продадат или да проведат първично публично предлагане на акции от неговата марка Giorgio Armani, съобщава Ройтерс.

Според публикацията, наследниците трябва да продадат 15 процента от акциите на модната къща в рамките на 18 месеца, а останалата част на същия купувач в рамките на три до пет години. Същевременно Армани счита LVMH, L'Oréal и марката за оптика EssilorLuxottica за приоритетни клиенти.

„Наследниците трябва да обмислят възможността за бъдеща продажба на други компании в сектора на модата и луксозните стоки, с които компанията на Армани има търговски връзки“, се казва в изявлението.

По-рано стана известно, че активите на Джорджо Армани ще бъдат наследени от роднините на дизайнера - племенниците Силвана и Роберта, племенника Андреа Камерана, както и партньора Dell'Orco.