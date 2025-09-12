Новини
Любопитно »
Армани към наследниците: Продайте компанията

12 Септември, 2025 17:51 1 102 9

  • джорджо армани-
  • наследници-
  • компания-
  • продадат

Наследниците трябва да продадат 15% от акциите на модната къща в рамките на 18 месеца

Армани към наследниците: Продайте компанията - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Италианският моден дизайнер Джорджо Армани е инструктирал наследниците си постепенно да продадат или да проведат първично публично предлагане на акции от неговата марка Giorgio Armani, съобщава Ройтерс.

Според публикацията, наследниците трябва да продадат 15 процента от акциите на модната къща в рамките на 18 месеца, а останалата част на същия купувач в рамките на три до пет години. Същевременно Армани счита LVMH, L'Oréal и марката за оптика EssilorLuxottica за приоритетни клиенти.

„Наследниците трябва да обмислят възможността за бъдеща продажба на други компании в сектора на модата и луксозните стоки, с които компанията на Армани има търговски връзки“, се казва в изявлението.

По-рано стана известно, че активите на Джорджо Армани ще бъдат наследени от роднините на дизайнера - племенниците Силвана и Роберта, племенника Андреа Камерана, както и партньора Dell'Orco.


Оценка 5 от 4 гласа.
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цъцъ

    7 0 Отговор
    Хич им нямал доверие на тия наследници?

    17:58 12.09.2025

  • 2 бай Онзи

    5 0 Отговор
    Евала, италианец! Човек на честта!
    Явно знае, че са пройдохи и предпочита да я продадат и да изпият парите, отколкото да я фалират.

    18:23 12.09.2025

  • 3 Щом

    1 0 Отговор
    Не е присъствал на последното ревю, понеже не се е чувствал добре, защо не е продал компанията сам?

    18:28 12.09.2025

  • 4 Бети кахъркова пройдохата

    0 0 Отговор
    Кахър кахър кахъркова

    18:32 12.09.2025

  • 5 Наследниците

    1 0 Отговор
    към Армани - Ние платихме тази новина, за да унищожим всичко градено с труд и талант

    18:32 12.09.2025

  • 6 Румен пройдохата

    1 0 Отговор
    Ракия да има

    18:37 12.09.2025

  • 7 Пустиняк

    0 0 Отговор
    Кой па че го слуша тоя умрелия?!

    Коментиран от #9

    18:43 12.09.2025

  • 8 Не ми е безразлично!

    0 0 Отговор
    А, защо ФАКТИ не пише как УНСС са ги сбарали по бели гащи, за това, че от години приемат студенти над квотата, дадена им от държавата за прием на студенти по държавната поръчка? За незнаещите, да кажа, че таксата на такива студенти не може да бъде по-висока от две трети от средствата за издръжка на обучението. Т.е. 66,6 % сме надплащали ние, от нашите данъци. А таксите са от 600 лв. нагоре. Предполагам, че можете да ги видите на сайта им.

    18:53 12.09.2025

  • 9 Ко речи?

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пустиняк":

    Кой ли? Хайдукатът, който ще прочете или вече е прочел завещанието му срещу скромната сума от 1% или дори 0,5% от богатството му.

    18:54 12.09.2025