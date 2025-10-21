Новини
"Твърде лично": Потомък на Наполеон е наранен от обира в Лувъра

"Твърде лично": Потомък на Наполеон е наранен от обира в Лувъра

21 Октомври, 2025 08:17

Наследниците на Бонапарт били разстроени от нашумелия обир на известния парижки музей

"Твърде лично": Потомък на Наполеон е наранен от обира в Лувъра - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Потомък на Наполеон изрази болката си от загубата на семейните бижута след обира на Лувъра, пише El Mundo.

Наследниците на Бонапарт били разстроени от нашумелия обир на известния парижки музей, който е съхранявал някои от семейните реликви на техните предци. Принц Йоаким Мюрат, глава на един от клоновете на семейство Бонапарт, каза, че е почувствал инцидента като „лична болка“.

„Това е част от националната ни душа, която ни е отнета“, каза той. Принцът изрази подкрепа за полицията.

Сред откраднатите от Лувъра реликви са две тиари, принадлежащи на кралиците на Орлеанската династия, както и част от изумруден комплект, който Наполеон I подарява на Мария-Луиза Австрийска през 1810 г. Крадците откраднали и короната на императрица Евгения, но я повредили и загубили по време на бягството си. Реликвата била върната в музея. Принц Йоаким призова властите да направят всичко възможно, за да заловят крадците и да върнат националното съкровище.

52-годишният Йоаким Карлос Наполеон Мюрат, принц на Понтекорво, е син и наследник на Йоаким Луи Наполеон Мюрат, осмият принц на Мюрат и глава на този страничен клон на императорското семейство на Наполеон. Те са потомци на по-малката сестра на Наполеон I, Каролин Бонапарт, която се омъжила за известния Йоаким Мюрат, доверен адютант на императора в много битки и в крайна сметка достигнал чин генерал. Впоследствие той станал крал на Неапол и получил титлата принц на Понтекорво.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес заяви, че крадците са използвали строителна стълба, за да влязат в сградата. Нападателите са влезли от насипа на Сена, където са се извършвали ремонтни дейности.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 цербер

    8 1 Отговор
    Потомък на Наполеон е наранен от обира в Лувъра.

    Коментиран от #5

    08:18 21.10.2025

  • 2 1488

    7 2 Отговор
    ранен от потомък на ханко брат

    08:20 21.10.2025

  • 3 1488

    5 1 Отговор
    чуека печели от билети да му видят бижутата
    пази си поминъка

    08:21 21.10.2025

  • 4 Пич

    5 0 Отговор
    Ама да се бяха погрижили този обир поне малко да затрудни крадците ! Те буквално са си взели бижутата като безпризорни !!!

    08:22 21.10.2025

  • 5 Ахааа!

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "цербер":

    Значи това е преводът на заглавието!

    Коментиран от #9

    08:27 21.10.2025

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 1 Отговор
    Този "принц" Йоаким Мюрат сигурно е усетил "лична болка" по гърба надолу под кръста...

    08:29 21.10.2025

  • 7 Инспектор Дюдю

    2 1 Отговор
    Не плачи Йоки, ще платиш откуп и ще ти върнат бижутата!

    08:29 21.10.2025

  • 8 влък

    1 0 Отговор
    "Твърдо и себично" -обирът на музея.

    08:32 21.10.2025

  • 9 Буквално

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ахааа!":

    кулю-кулю-кулю .

    08:34 21.10.2025

  • 10 въпросче

    2 0 Отговор
    Защо на прозорците няма решетки! Крадците срязали стъклата и айдеее!

    Коментиран от #12

    08:38 21.10.2025

  • 11 бай Даньо...

    3 0 Отговор
    АУУУУ, КАКВА МЪКА....ами да събират капачки и да откупят отккраднатото

    09:13 21.10.2025

  • 12 МИНУВАЧ

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "въпросче":

    И то в 9 и 30 сутринта, когато опашката пред Лувъра е в очакване да отворят

    09:15 21.10.2025