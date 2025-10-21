"Твърде лично": Потомък на Наполеон е наранен от обира в Лувъра

Потомък на Наполеон изрази болката си от загубата на семейните бижута след обира на Лувъра, пише El Mundo.

Наследниците на Бонапарт били разстроени от нашумелия обир на известния парижки музей, който е съхранявал някои от семейните реликви на техните предци. Принц Йоаким Мюрат, глава на един от клоновете на семейство Бонапарт, каза, че е почувствал инцидента като „лична болка“.

„Това е част от националната ни душа, която ни е отнета“, каза той. Принцът изрази подкрепа за полицията.

Сред откраднатите от Лувъра реликви са две тиари, принадлежащи на кралиците на Орлеанската династия, както и част от изумруден комплект, който Наполеон I подарява на Мария-Луиза Австрийска през 1810 г. Крадците откраднали и короната на императрица Евгения, но я повредили и загубили по време на бягството си. Реликвата била върната в музея. Принц Йоаким призова властите да направят всичко възможно, за да заловят крадците и да върнат националното съкровище.

52-годишният Йоаким Карлос Наполеон Мюрат, принц на Понтекорво, е син и наследник на Йоаким Луи Наполеон Мюрат, осмият принц на Мюрат и глава на този страничен клон на императорското семейство на Наполеон. Те са потомци на по-малката сестра на Наполеон I, Каролин Бонапарт, която се омъжила за известния Йоаким Мюрат, доверен адютант на императора в много битки и в крайна сметка достигнал чин генерал. Впоследствие той станал крал на Неапол и получил титлата принц на Понтекорво.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес заяви, че крадците са използвали строителна стълба, за да влязат в сградата. Нападателите са влезли от насипа на Сена, където са се извършвали ремонтни дейности.