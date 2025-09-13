Рецепта на деня: Сочни пилешки кюфтета

Необходими продукти:

3 пилешки гърди;

1 ч.л. сол;

щипка смес от черен и бял пипер;

2 скилидки чесън;

3 с.л. заквасена сметана;

1 яйце;

2 с.л. брашно;

50–70 г настърган кашкавал (по желание);

олио за пържене.

Начин на приготвяне:

Пилешките гърди се нарязват на възможно най-ситни кубчета. В голяма купа месото се смесва със солта, пипера, яйцето и заквасената сметана. Чесънът се настъргва на фино ренде и се добавя към сместа. След това се слага брашното, а по желание и настърган кашкавал. Всичко се разбърква добре, докато се получи гъста, но все пак сочна смес.

В тиган се загрява малко олио. С помощта на лъжица се оформят кюфтета и се слагат да се пържат. Първо се запържват под капак на умерен огън до златиста коричка от едната страна, след което се обръщат и се допичат и от другата. Така месото остава сочно отвътре, а отвън става приятно хрупкаво.

Сервиране:

Готовите пилешки кюфтета от нарязано месо се комбинират отлично със свежа салата, картофено пюре, ориз или задушени зеленчуци. Те са подходящи както за всекидневно меню, така и за по-специални поводи. Приготвят се бързо – за около половин час ще имате готово основно ястие, което спокойно може да замести бързата храна, но е далеч по-здравословно и вкусно.

За още повече разнообразие рецептата може да се обогати с нарязан копър, магданоз, гъби, царевица или маслини – всеки път вкусът ще бъде нов, а базовата идея остава същата, пише flagman.bg.