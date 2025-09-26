Новини
Свят »
Великобритания »
Бивш британски евродепутат призна: Получавах подкуп от Русия
  Тема: Украйна

Бивш британски евродепутат призна: Получавах подкуп от Русия

26 Септември, 2025 21:53 492 11

  • русия-
  • великобритания-
  • украйна-
  • нейтън гил

Нейтън Гил се яви в лондонския съд "Олд Бейли" и се призна за виновен по осем обвинения в подкуп, като плащанията са извършени от декември 2018 г. до юли 2019 година

Бивш британски евродепутат призна: Получавах подкуп от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Бивш британски член на Европейския парламент и бивш лидер на Reform UK в Уелс Нейтън Гил се призна за виновен по обвинения в подкуп, получен от Русия, предаде "Ройтерс".

Гил се яви в лондонския съд "Олд Бейли" и се призна за виновен по осем обвинения в подкуп, като плащанията са извършени от декември 2018 г. до юли 2019 г. Все пак 52-годишният мъж отрече допълнително обвинение в заговор за извършване на подкуп с бившия украински политик Олег Волошин.

Още новини от Украйна

По думите на съдия Боби Чийма-Груб подсъдимият е признал, че му е платено да задава въпроси и да прави изявления в Европейския парламент, които са "в подкрепа на определен наратив", който е бил "от полза за Русия по отношение на събитията в Украйна".

Прокурорът Марк Хейууд посочи, че обвиненията в подкуп са свързани със съобщения в WhatsApp, извлечени от телефона на Гил, когато е бил иззет от полицията през 2021 г. Той уточни, че съобщенията показват съгласието на Гил да получава пари в замяна на определени дейности, като например задаване на въпроси за разглеждане в парламента, осъществяване на контакт с висши служители, организиране на събития и правене на изявления.

Нейтън Гил стана член на Европейския парламент от Партията за независимост на Обединеното кралство през 2014 г. и ръководеше партията в Уелс от 2016 г.

Той напусна UKIP през 2018 г. и се присъедини към партията Brexit, предшественикът на Reform UK, на следващата година. Гил остана член на Европейския парламент до напускането на Великобритания на Европейския съюз през 2020 г.

Гил беше освободен под гаранция до произнасянето на присъдата му през ноември, но беше предупреден от съдия Чийма-Груб, че е изправен пред "значително наказание лишаване от свобода".


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВВП

    1 7 Отговор
    Многоходов съм понеже съм най-големия гл пак на планетата.

    Коментиран от #8

    21:54 26.09.2025

  • 2 Путин многоходовия

    1 7 Отговор
    4 г взех 2 села в Украйна

    Коментиран от #4, #11

    21:55 26.09.2025

  • 3 Европеец

    8 2 Отговор
    Е това не е ли хибридна война срещу Русия.... Евродепутат задавал въпроси... Тия малобританци съвсем изкукуригаха...

    21:56 26.09.2025

  • 4 Путин

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Путин многоходовия":

    Важното е Кабаева да е добре в Швейцария и да задръства тоалетните в Цюрих от краденото в Бензиностацията.

    21:56 26.09.2025

  • 5 пешо

    7 2 Отговор
    не ли ви омръзна да пишете глупости

    21:56 26.09.2025

  • 6 Сорос

    4 1 Отговор
    В България получават ясеки ден подкупи като "грантове" ахахахах

    21:58 26.09.2025

  • 7 Пешо Волгата - 4 хилядник

    0 3 Отговор
    И да не беше признал, то се виждаше и с невъоръжено око, че Путин си беше купил цели политически партии в Европа. Особено в Германия, Австрия, Италия и Франция. Бившите соц страни, като България, Словакия, Унгария, Румъния- няма смисъл да ги споменавам. Но едно нещо излезе наяве, като безспорен, неопровержим факт. Нашите русофили- путинисти, се оказаха най- безполезните, некадърни и неадекватни карикатури в цяла Европа. Най- куцият Троянски Кон и Най- Кривата Пета Колона, на която руснаците са се надявали да им прокарва интересите.

    22:02 26.09.2025

  • 8 Не бе

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВВП":

    Многоходов си защото си паветник! А си праззз незнам защо!

    22:03 26.09.2025

  • 9 Сократ

    2 0 Отговор
    Този, за да си спаси задника, ще каже че и от мен е получавал подкупи. Айде моля. Спрете се бе. Не ви ли става ясно, че колкото повече поливате Русия с помия, толкова повече помия е в устите ви? Жалкари.

    22:04 26.09.2025

  • 10 МаръДж.

    2 0 Отговор
    Така е

    22:05 26.09.2025

  • 11 Сократ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Путин многоходовия":

    Да бе. Само от началото на тази година са само 250 населени места. А ти живей с приказките на зеления наркоман и идиота кит келог.

    22:06 26.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания