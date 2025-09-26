Бивш британски евродепутат призна: Получавах подкуп от Русия

Бивш британски член на Европейския парламент и бивш лидер на Reform UK в Уелс Нейтън Гил се призна за виновен по обвинения в подкуп, получен от Русия, предаде "Ройтерс".

Гил се яви в лондонския съд "Олд Бейли" и се призна за виновен по осем обвинения в подкуп, като плащанията са извършени от декември 2018 г. до юли 2019 г. Все пак 52-годишният мъж отрече допълнително обвинение в заговор за извършване на подкуп с бившия украински политик Олег Волошин.

По думите на съдия Боби Чийма-Груб подсъдимият е признал, че му е платено да задава въпроси и да прави изявления в Европейския парламент, които са "в подкрепа на определен наратив", който е бил "от полза за Русия по отношение на събитията в Украйна".

Прокурорът Марк Хейууд посочи, че обвиненията в подкуп са свързани със съобщения в WhatsApp, извлечени от телефона на Гил, когато е бил иззет от полицията през 2021 г. Той уточни, че съобщенията показват съгласието на Гил да получава пари в замяна на определени дейности, като например задаване на въпроси за разглеждане в парламента, осъществяване на контакт с висши служители, организиране на събития и правене на изявления.

Нейтън Гил стана член на Европейския парламент от Партията за независимост на Обединеното кралство през 2014 г. и ръководеше партията в Уелс от 2016 г.

Той напусна UKIP през 2018 г. и се присъедини към партията Brexit, предшественикът на Reform UK, на следващата година. Гил остана член на Европейския парламент до напускането на Великобритания на Европейския съюз през 2020 г.

Гил беше освободен под гаранция до произнасянето на присъдата му през ноември, но беше предупреден от съдия Чийма-Груб, че е изправен пред "значително наказание лишаване от свобода".