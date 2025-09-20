Новини
Британски изтребители провели мисия над Полша в отговор на нахлуването на руски дронове

Британски изтребители провели мисия над Полша в отговор на нахлуването на руски дронове

20 Септември, 2025 17:10, обновена 21 Септември, 2025 04:59

Руските пилоти игнорирали сигналите от италианските изтребители, охраняващи Балтийско море, твърди Талин. Лидерите на ЕС ще обсъдят отговора си на нарушенията на европейското въздушно пространство от страна на Русия в Копенхаген на 1 октомври

Британски изтребители провели мисия над Полша в отговор на нахлуването на руски дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Британски изтребители са провели мисия на НАТО за противовъздушна отбрана над Полша като част от съюзническия отговор на нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство, съобщи Би Би Си, цитирайки Министерството на отбраната, предаде БНР.

Самолети Typhoon на Кралските военновъздушни сили бяха разположени над Полша в петък вечерта като част от мисията на военния алианс за укрепване на източния му фланг.

Напрежението ескалира след многократни руски нарушения на въздушното пространство на членовете на НАТО този месец - с дрон, засечен над Румъния, а след това и военни самолети във въздушното пространство на Естония, след нахлуванията на дронове в Полша.

Русия отрича или омаловажава нарушенията.

Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че полетите на Кралските военновъздушни сили са изпратили „ясен сигнал, че въздушното пространство на НАТО ще бъде защитено“. Той добави, че “се гордее с изключителните британски пилоти и екипажи, които участваха в тази успешна операция за защита на британските съюзници от безразсъдната руска агресия“.

Маршал Харв Смит, началник на щаба на военновъздушните сили, заяви, че „партньорството на Обединеното кралство с НАТО никога не е било по-силно“.

„Ние оставаме гъвкави, интегрирани и готови да демонстрираме въздушна мощ на голямо разстояние“, допълни маршалът.

В събота в Полша бе локализиран още един дрон. Местните власти са прибрали БпЛА-то, съобщава RMF24, цитирана от ФОКУС.

Дронът е открит в село Корше, Кентшинска област, което граничи с Калининградска област на Руската федерация. Дронът е открит на 50 метра от сградите от собственика на парцела.

Полиция и представители на прокуратурата са пристигнали на мястото на откритието.

Според полицейски източници, вероятно става въпрос за един от руските дронове, нахлули в полското въздушно пространство в нощта на 9 срещу 10 септември.

Нахлуване на руски дронове в Полша

Припомняме, че по-рано премиерът Доналд Туск заяви, че 19 БпЛА са прелетяли в Полша на 10 септември, а 4 безпилотни летателни апарата са свалени от системите за ПВО.

Руските пилоти са игнорирали сигналите от италианските изтребители, отговарящи на мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтийско море, когато са нарушили естонското въздушно пространство, заяви днес високопоставен естонски военен представител, цитиран от Асошиейтед прес и БТА.

Това 12-минутното навлизане бе поредно изпитание за способността на алианса да реагира на руските въздушни заплахи, след като на 10 септември около 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство.

Руското министерство на отбраната отрече днес негови бойни самолети да са навлизали във въздушното пространство на Естония, след като Талин съобщи, че три руски изтребителя са пресекли вчера без разрешение границата на страната.

Естонските власти отхвърлиха твърденията на Москва, като заявиха, че нарушението е потвърдено от радара и визуален контакт, и предположиха, че това може да е тактика за отвличане на западните ресурси от Украйна.

Руските изтребители МиГ-31 са навлезли в естонското въздушно пространство между 9:58 ч. и 10:10 ч. местно време вчера в района на Вайндлоо, малък остров, разположен във Финския залив в Балтийско море, съобщи естонската армия. В изявление на естонското министерство на отбраната се посочва, че това е четвъртото нарушение на въздушното пространство на Естония от Русия през тази година.

Все още "остава да бъде потвърдено" дали нарушението на границата е било умишлено или не, заяви пред АП полковник Антс Кивиселг, командир на Центъра за военно разузнаване на Естония. Независимо от това, той каза, че руските самолети "е трябвало да знаят, че се намират във въздушното пространство (на Естония)".

Руските пилоти не са представлявали "военна заплаха", каза още Кивиселг.

Въпреки че са получили сигнали от италианските пилоти, летящи с изтребители Ф-35, те явно са ги игнорирали и "всъщност не са последвали инструкциите", което е една от причините да останат толкова дълго в естонското въздушно пространство, добави той.

"Защо не са го направили, това е въпрос към руските пилоти", каза Кивиселг.

Руските самолети са излетели от летище близо до град Петрозаводск, в северозападната част на Русия, и са се насочвали към Калининград, руски ексклав на Балтийско море, разположен между Литва и Полша. Те са били проследени от два финландски изтребителя, преди да бъдат ескортирани от два италиански самолета, които са излетели от естонската въздушна база "Амари" и са ги последвали в международното въздушно пространство, посочи Кивиселг.

Шведските военни публикуваха снимки, за които твърдят, че показват руските изтребители, нарушаващи въздушното пространство на Естония тази сутрин.

Според тях снимките са направени над Балтийско море, след като руският самолет е напуснал въздушното пространство на Естония, пише Proto Thema, цитирана от Фокус.

Естонското външно министерство осъди нахлуването като "нагло“. То заяви, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли в естонското небе "без разрешение и са останали там общо 12 минути“ над Финския залив.

Италиански самолети отговориха на нахлуването като част от мисията на НАТО за укрепване на източния му фланг, докато Финландия и Швеция също издигнаха изтребители в небето.

Естонското министерство на отбраната публикува карта с курса на трите руски изтребителя, предаде БНР.

Oтбранителното министерство на балтийската република публикува и карта с траекторията на трите изтребителя. Те са навлезли във въздушното ѝ пространство при остров Вайнлоо във Финския залив - най-северната географска точка на Естония.

Впоследствие са летели успоредно на брега на континенталната територия, като са преминали и над водите до столицата Талин.

Също както Полша, над която този месец бяха свалени руски дронове, Естония свика консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.

Русия твърди, че изтребителите ѝ са изпълнявали полет от Карелия до Калининград и не са навлизали в естонското пространство.

Естония е третата страна от НАТО, която съобщава за нарушение на въздушното си пространство от Русия през последните седмици, като Румъния и Полша съобщават за подобни инциденти.

Лидерите на ЕС ще обсъдят отговора си на нарушенията на европейското въздушно пространство от страна на Русия на предстоящата си среща на върха в Копенхаген на 1 октомври, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Германският външен министър Йоханес Вандефул заяви, че НАТО винаги е било готово да се защити, след като прехвана руски самолети, които според Естония са нарушили въздушното ѝ пространство с "нагло“ нахлуване.

Франция, която има военни сили, включително изтребители, базирани в Естония, нарече нахлуванията на руски военни самолети в балтийските държави грубо нарушение на международното право.

Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че нарушаването на въздушното пространство на Естония, сега член на НАТО, от руски военни самолети е последната безразсъдна и опасна дейност на Русия през последните дни.

Говорителката на НАТО Алисън Харт заяви снощи, че Северноатлантическият съвет ще се събере в началото на следващата седмица, за да обсъди инцидента по-подробно, след искането на Естония за консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.

Увеличаването на нарушенията на въздушното пространство по източния и югоизточния фланг на НАТО от руска страна карат партньори в алианса да разчитат на краткосрочно разполагане на турска система за въздушно наблюдение и насочване, предаде ДПА,цитирана от БТА.

Обучение за използването на системата ще бъде организирано с помощта на Украйна, се твърди в информация, с която разполага германската агенция. Целта е началното обучение за започне още през следващата седмица.

Полша и Румъния, които напоследък са изправени пред увеличаване на броя на навлизащите във въздушните им пространства руски безпилотни летателни апарати, ще бъдат снабдени с турската система за въздушно наблюдение MEROPS.

Системата може да бъде поставена на хеликоптери и дронове и е способна да открива вражески обекти дори през облаци и прах. Тя беше представена за първи път през 2022 г.


