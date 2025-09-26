Новини
Генерал Сирски: Руската армия смени тактиката! Вече атакува с малочислени групи за по-лесен пробив в украинската отбрана
Генерал Сирски: Руската армия смени тактиката! Вече атакува с малочислени групи за по-лесен пробив в украинската отбрана

26 Септември, 2025 18:23

Русия е превзела около 1% от територията на Украйна за една година според анализ на Франс прес, основаващ се на данни от американския Институт за изследване на войната

Генерал Сирски: Руската армия смени тактиката! Вече атакува с малочислени групи за по-лесен пробив в украинската отбрана - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руската армия използва нова военна стратегия, основаваща се на извършването на многобройни атаки с малочислени групи войници за по-лесно пробиване на украинската отбрана, заяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски, цитиран от Франс прес, пише БТА.

"От началото на това лято, тактиките на неприятеля се промениха", уточни Сирски пред журналисти.

"Малочислените отряди, използвани при атаките в Източна Украйна, се състоят от четирима или шестима войници, които имат задачата да навлязат колкото се може по-надълбоко на украинска територия, без да бъдат забелязани. Крайната им цел е да парализират украинските логистични връзки и да овладеят нови територии без да използват много жива сила", поясни военачалникът. Чрез тази стратегия руските войници "обявяват присъствието си", като забиват руското знаме, претендирайки, че са напреднали, въпреки че съставляват малка част от основната руска сила.

Генералът сравни тактиката с тази на "хилядата разреза" - форма на мъчение, при която се нанасят множество порезни рани.

Според Сирски руската армия е действала по този начин близо до града Добропилия в Донецка област, както и в Днипропетровска област, където нахлуха това лято за пръв път от началото на инвазията през 2022 г.

Той призна, че ситуацията на фронта е трудна и че руската армия продължава да напредва на важни направления, например близо до градовете Покровск и Добропиля.

Русия е превзела около 1% от територията на Украйна за една година според анализ на Франс прес, основаващ се на данни от американския Институт за изследване на войната, който е в съдействие с Проекта за критични заплахи (Critical Threats Project).

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви днес, че въоръжените сили на страната са превзели Юнаковка - село в Сумска област, Североизточна Украйна.

Според Олександър Сирски фронтът също така се е разширил с 200 километра за една година, за да достигне 1250 километра сега.

Украинският главнокомандващ каза още, че противовъздушната отбрана на страната се е засилила през последните месеци. За да отблъсне руските атаки, Украйна възнамерява да използва повече хеликоптери и лека авиация, предвид тяхната доказана ефективност.


Украйна
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гъдьи

    17 6 Отговор
    "Искандер“ опожари украински лагер в Чернигов, стотици жертви
    Черниговска област е в траур след тежка руска атака. Според данни на координатора на подземната съпротива в Николаев Сергий Лебедев, ракетен удар с „Искандер“ е унищожил украински тренировъчен лагер и поделение на ВСУ. Първоначалните оценки сочат над 300 убити украински военнослужещи.
    Атаката е поразила системи за ПВО, складове и голямо струпване на личен състав

    Коментиран от #4, #6, #9, #12

    18:25 26.09.2025

  • 3 Тодор Правешки

    7 16 Отговор
    Киев за три дня, нъл тъй, другаре? 😀

    Коментиран от #45

    18:25 26.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 фактите

    8 14 Отговор
    Руснаците са безспорно една сбирщина от абориreнска армия затънала в 50те години на миналия век.Добре,че имат ядрнео оръжие да могат да се репчат,че иначе кой ги хване ще ги бие като маче у дирек

    Коментиран от #41

    18:27 26.09.2025

  • 6 !!!!!!!!

    14 5 Отговор

    До коментар #2 от "Гъдьи":

    Това не е изолиран случай – от март насам серия от подобни атаки с „Искандер“ засегна тренировъчни центрове в Днепропетровска, Сумска и Кировоградска области, при които също з@.гин@.ха десетки и дори стотици войници:
    - През март „Искандер“ удари лагер в Днепропетровска област – над 150 ж€>ертви.
    - На 13 април бе атакувано командно съвещание в Суми.
    - На 20 май – лагер близо до Шостка (Сумска област).
    - На 1 юни – лагер 239 в Днепропетровска област.
    - В нощта на 22 срещу 23 юли – лагер в Кировоградска област.
    Москва представя тези операции като част от стратегия за систематично отслабване на украинския военен потенциал.
    „Учебни лагери“ все по-често се превръщат в масови
    гро./bове. Ако цифрите за Чернигов – 300 з@.гинали – се потвърдят, това ще е един от най-тежките удари по украинската армия от началото на годината.
    Вместо обещаната защита от ПВО, ракетите „Искандер“ отново пробиха небето и удариха в сърцето на тренировъчните полигони.
    Докато руските ракети методично унищ0.жават украинските лагери, Киев продължава да събира войници в подобни полигони, превръщайки ги в миш€>на.

    Коментиран от #14

    18:27 26.09.2025

  • 7 Ганя Путинофила

    6 12 Отговор
    Маскалята ще стават все по малочислени групи!

    18:27 26.09.2025

  • 8 Гориил

    15 2 Отговор
    Но тази тактика се използва от руските сили за специални операции вече повече от две години. Това е поредното доказателство, че Брюксел е стадо от аматьори и дилетанти.

    18:27 26.09.2025

  • 9 Христо Христов

    7 13 Отговор

    До коментар #2 от "Гъдьи":

    Пропуснал си да споменеш 65 Хаймарса, 124 Леопарда, 129 Абрамса, 300 генерала от НАТО и 5000 наемника... 😀

    Коментиран от #15

    18:28 26.09.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 12 Отговор
    ко стаа , копеи?взехте ли Киев?снощи пак сте ми се правили на ИНТЕРЕСНИ-аз когато ви бия среща на Катедралата , то съм с ясното съзнание , е ще ви напрая на мармалад///драскайте си

    18:28 26.09.2025

  • 11 ХА ХА ХА

    15 4 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! СИРСКИ СИ ПРИЗНА, УКРОФАШИСТИТЕ ЩЕ ЯДЪТ ЯК БОЙ САМО СЪС МАЛКА АРМИЯ ОТ РУСИЯ ! ПРОПАГАНДАТА ПРИКЛЮЧИ !

    18:28 26.09.2025

  • 12 Саша Грей

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "Гъдьи":

    Щом няма 50-100 поразени натовски генерали не се брои.

    18:28 26.09.2025

  • 13 Ако ви подпукат

    12 4 Отговор
    Ще ви разкажат играта.
    Обърнете се към украинския i C W за да ви разяснят че нещата не са розови както се опитвате да ни го представите. . Не че вие не го знаете но ни мислите за глупави точно как то искахме референдум за еврото но вие ни показахте среден пръст.

    18:28 26.09.2025

  • 14 Колко рубли взе днес за този труд?

    6 11 Отговор

    До коментар #6 от "!!!!!!!!":

    Митрофановна плаща ли редовно?

    Коментиран от #16

    18:29 26.09.2025

  • 15 Гъдьи

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Христо Христов":

    Номер 6 ме е допълнил.

    Коментиран от #23

    18:29 26.09.2025

  • 16 !!!

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "Колко рубли взе днес за този труд?":

    Кюлче злато.

    18:30 26.09.2025

  • 17 Фалконети

    12 3 Отговор
    Руснаците са войни и ще ви разкатаят фамилията ! Ако не вярвате питайте Бисмарк ,Карл Велики ,Наполеон ,Хитлер ....

    Коментиран от #26, #29

    18:31 26.09.2025

  • 18 Дрът русофил

    5 11 Отговор
    Лъч надежда за съдраните бг галоши, маскалите пак да върнат Ганя в Кремиковци!

    18:31 26.09.2025

  • 19 Ми и Сирски

    12 2 Отговор
    и Зеленски са печени лъжци! Ако ти кажат "добър ден" значи е тъмна нощ без звезди и без 🌒! По лошо е че ортаците им по "Бело" им вярват.

    18:31 26.09.2025

  • 20 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    11 2 Отговор
    Малеееееииииииййййй как ще се спасявам сега ......малеееееииииййййй ...къде да бягам при еврейте е несигурно скоро ще ги изгонят от там ......маллеееииииййййй !!!!!!!

    18:32 26.09.2025

  • 21 Еманюел Тод

    11 2 Отговор
    Путин предизвика Запада и спечели. САЩ приемат, че руснаците ще стигнат до Одеса. Газа е моралният крах на Запада .

    18:32 26.09.2025

  • 22 Истински русофил

    4 8 Отговор
    Ние в нашите празни чутури имаме само една опорка- някакъв измислен "фашизъм"!

    Коментиран от #38

    18:32 26.09.2025

  • 23 Христо Христов

    4 10 Отговор

    До коментар #15 от "Гъдьи":

    Ти прочети пак опорките от Пасьолството. Може да си пропуснал нещо... Поразени Ф-16, складове на 8-ми етаж в панелка , инсруктори на НАТО в АГ клиника...

    Коментиран от #28

    18:33 26.09.2025

  • 24 Мишел

    11 3 Отговор
    От две години руската армия атакува с малки групи, а вече и украинската. Разликата е само в подготовката и подкрепата на атаката с тежки оръжия- руснаците не жалят боеприпасите.

    Коментиран от #31

    18:34 26.09.2025

  • 25 Надрусаняка си е надрусаняк !!!!

    10 3 Отговор
    Ще изгони и сирски от поста му , ама кой ше сложи горкия ?????

    18:34 26.09.2025

  • 26 Йосиф Кобзон

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "Фалконети":

    Питай мен.

    Коментиран от #42

    18:35 26.09.2025

  • 27 Коце от Максуда,Варна

    3 8 Отговор
    pyсорoб ,цигaнe , но националист- само в бълxaрия.

    18:35 26.09.2025

  • 28 Урсула

    8 2 Отговор

    До коментар #23 от "Христо Христов":

    Ще ги изродим тия джендита.

    18:35 26.09.2025

  • 29 Румен Решетников

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "Фалконети":

    Аз питах Чингиз хан, той вика, че няма такава нещо...

    Коментиран от #34

    18:35 26.09.2025

  • 30 козляците да наблягат на баничките

    10 2 Отговор
    Добре знаем, че европейската идея е мъртва. Добре знаем, че нашите политически системи са парализирани. Добре знаем, че нашите общества са на път да колабират. Но не знам дали хората осъзнават, че сме американски колонии.

    18:36 26.09.2025

  • 31 Киев за два дня.

    5 8 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    Пумияр с пумияр.

    18:36 26.09.2025

  • 32 Българин

    5 7 Отговор
    Еди процент кал рещу 200 000 занулени руски орки.

    Коментиран от #44

    18:38 26.09.2025

  • 33 МАРО .....марооооо

    8 6 Отговор
    Къде си мисирко оскубана ????? Как тъй Русия има армия бе фитко недоеб.....на ????? Тя нямаше още през 22 ра година сигурно затуй атакува със малки групи и трепе наред бандерите !!!!!!

    Коментиран от #36, #40

    18:39 26.09.2025

  • 34 Чингиз Хан

    7 4 Отговор

    До коментар #29 от "Румен Решетников":

    Най обичам млади козляци в наведена поза .

    18:40 26.09.2025

  • 35 Рамбо

    4 7 Отговор
    Демек повече рашиско пушечно месо за тор.

    18:40 26.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Тактик

    7 2 Отговор
    Най-добре е атакуване с малки ,леки конници !

    18:43 26.09.2025

  • 38 По скоро

    6 4 Отговор

    До коментар #22 от "Истински русофил":

    си истински резил! Все едно и също простотии чиято цел е да се мъчите да "вдигате кръвното" на истинските Българи благодарни на Русия за свободата която извоюваха за българският народ след 5 вековното османско иго

    18:43 26.09.2025

  • 39 Бай Тошо

    3 6 Отговор
    Има ли другари нормален български граждани,който с кеф не би утрепал поне 2 копейки?

    18:43 26.09.2025

  • 40 Копейко

    3 5 Отговор

    До коментар #33 от "МАРО .....марооооо":

    Селска,не обиждай така жена.!

    18:44 26.09.2025

  • 41 Космос

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "фактите":

    Най-битата армия е руската (след сръбската).

    18:45 26.09.2025

  • 42 Явно

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Йосиф Кобзон":

    много харесваш песните на Кобзон! Той няма да се върне за това Ти иди при него!

    18:47 26.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Украинец

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    "200 000 занулени руски орки"

    Ти ходи да ги броиш или от посолството те увериха че са толкова. Казаха ти също че "смелите украинци" нямат никакви жертви само където отвличат хора от улиците и ги пращат на заколение.

    18:48 26.09.2025

  • 45 Тъй папагале

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тодор Правешки":

    Само глупак го ползват за папагал на ниско интелигентна опорка. Нали тъй папагале.

    18:49 26.09.2025

  • 46 az СВО Победа80

    1 1 Отговор
    Днес руснаците превзеха Юнаковка в Сумска област, това беше логистичният център на ВСУ за агресията им в Курска област!

    Каква я мислиха в Киев, пък тя каква стана??? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #50

    18:49 26.09.2025

  • 47 Руснаците напредват

    1 3 Отговор
    с цената на много човешки жертви. Ще преразкажа по памет описанието на една руска атака завършила с отстъпление на украинците от един украински офицер: Първо започва артилерийската подготовка, жертвите са малко защото се пръсваме извън окопите. Следва първата вълна от около 300 души в групи по 2-3 на мотоциклети от които убиваме 1/3 със стрелба и дронове. Оживелите се скриват и окопават и идва втората подобна вълна с 1/3 от която се справяме. Идва трета вълна, нашите боеприпаси намаляват критично, руснаците стават вече повече от 500 и ние отстъпваме към следващите окопи на 500м. обурудвани с оръжие и боеприпаси. Жертвите са 3:1 в тяхна "полза", но те имат числено превъзходство и не се отказват.

    Коментиран от #51

    18:49 26.09.2025

  • 48 Най-добре

    1 0 Отговор
    е да използват индианска тактика ?Подгонват стадо бизони и между тях влизат в селото !

    18:50 26.09.2025

  • 49 слава Росии

    2 1 Отговор
    Натовските и бандеровски бандити висят по клони ,диреци и дърве надолу с капацуните!!! Чеками ви братя руси да на освободите ОТНОВО от европските и натовски разбойници!!!

    18:50 26.09.2025

  • 50 Само

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "az СВО Победа80":

    да не я превземат още два,три пъти ?

    18:52 26.09.2025

  • 51 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Руснаците напредват":

    винаги има за цел глупака.

    18:52 26.09.2025

