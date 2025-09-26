Генерал Сирски: Руската армия смени тактиката! Вече атакува с малочислени групи за по-лесен пробив в украинската отбрана

Руската армия използва нова военна стратегия, основаваща се на извършването на многобройни атаки с малочислени групи войници за по-лесно пробиване на украинската отбрана, заяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски, цитиран от Франс прес, пише БТА.
"От началото на това лято, тактиките на неприятеля се промениха", уточни Сирски пред журналисти.
"Малочислените отряди, използвани при атаките в Източна Украйна, се състоят от четирима или шестима войници, които имат задачата да навлязат колкото се може по-надълбоко на украинска територия, без да бъдат забелязани. Крайната им цел е да парализират украинските логистични връзки и да овладеят нови територии без да използват много жива сила", поясни военачалникът. Чрез тази стратегия руските войници "обявяват присъствието си", като забиват руското знаме, претендирайки, че са напреднали, въпреки че съставляват малка част от основната руска сила.
Генералът сравни тактиката с тази на "хилядата разреза" - форма на мъчение, при която се нанасят множество порезни рани.
Според Сирски руската армия е действала по този начин близо до града Добропилия в Донецка област, както и в Днипропетровска област, където нахлуха това лято за пръв път от началото на инвазията през 2022 г.
Той призна, че ситуацията на фронта е трудна и че руската армия продължава да напредва на важни направления, например близо до градовете Покровск и Добропиля.
Русия е превзела около 1% от територията на Украйна за една година според анализ на Франс прес, основаващ се на данни от американския Институт за изследване на войната, който е в съдействие с Проекта за критични заплахи (Critical Threats Project).
Министерството на отбраната на Руската федерация обяви днес, че въоръжените сили на страната са превзели Юнаковка - село в Сумска област, Североизточна Украйна.
Според Олександър Сирски фронтът също така се е разширил с 200 километра за една година, за да достигне 1250 километра сега.
Украинският главнокомандващ каза още, че противовъздушната отбрана на страната се е засилила през последните месеци. За да отблъсне руските атаки, Украйна възнамерява да използва повече хеликоптери и лека авиация, предвид тяхната доказана ефективност.
2 Гъдьи
Черниговска област е в траур след тежка руска атака. Според данни на координатора на подземната съпротива в Николаев Сергий Лебедев, ракетен удар с „Искандер“ е унищожил украински тренировъчен лагер и поделение на ВСУ. Първоначалните оценки сочат над 300 убити украински военнослужещи.
Атаката е поразила системи за ПВО, складове и голямо струпване на личен състав
Коментиран от #4, #6, #9, #12
18:25 26.09.2025
3 Тодор Правешки
Коментиран от #45
18:25 26.09.2025
5 фактите
Коментиран от #41
18:27 26.09.2025
6 !!!!!!!!
До коментар #2 от "Гъдьи":Това не е изолиран случай – от март насам серия от подобни атаки с „Искандер“ засегна тренировъчни центрове в Днепропетровска, Сумска и Кировоградска области, при които също з@.гин@.ха десетки и дори стотици войници:
- През март „Искандер“ удари лагер в Днепропетровска област – над 150 ж€>ертви.
- На 13 април бе атакувано командно съвещание в Суми.
- На 20 май – лагер близо до Шостка (Сумска област).
- На 1 юни – лагер 239 в Днепропетровска област.
- В нощта на 22 срещу 23 юли – лагер в Кировоградска област.
Москва представя тези операции като част от стратегия за систематично отслабване на украинския военен потенциал.
„Учебни лагери“ все по-често се превръщат в масови
гро./bове. Ако цифрите за Чернигов – 300 з@.гинали – се потвърдят, това ще е един от най-тежките удари по украинската армия от началото на годината.
Вместо обещаната защита от ПВО, ракетите „Искандер“ отново пробиха небето и удариха в сърцето на тренировъчните полигони.
Докато руските ракети методично унищ0.жават украинските лагери, Киев продължава да събира войници в подобни полигони, превръщайки ги в миш€>на.
Коментиран от #14
18:27 26.09.2025
7 Ганя Путинофила
18:27 26.09.2025
8 Гориил
18:27 26.09.2025
9 Христо Христов
До коментар #2 от "Гъдьи":Пропуснал си да споменеш 65 Хаймарса, 124 Леопарда, 129 Абрамса, 300 генерала от НАТО и 5000 наемника... 😀
Коментиран от #15
18:28 26.09.2025
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:28 26.09.2025
11 ХА ХА ХА
18:28 26.09.2025
12 Саша Грей
До коментар #2 от "Гъдьи":Щом няма 50-100 поразени натовски генерали не се брои.
18:28 26.09.2025
13 Ако ви подпукат
Обърнете се към украинския i C W за да ви разяснят че нещата не са розови както се опитвате да ни го представите. . Не че вие не го знаете но ни мислите за глупави точно как то искахме референдум за еврото но вие ни показахте среден пръст.
18:28 26.09.2025
14 Колко рубли взе днес за този труд?
До коментар #6 от "!!!!!!!!":Митрофановна плаща ли редовно?
Коментиран от #16
18:29 26.09.2025
15 Гъдьи
До коментар #9 от "Христо Христов":Номер 6 ме е допълнил.
Коментиран от #23
18:29 26.09.2025
16 !!!
До коментар #14 от "Колко рубли взе днес за този труд?":Кюлче злато.
18:30 26.09.2025
17 Фалконети
Коментиран от #26, #29
18:31 26.09.2025
18 Дрът русофил
18:31 26.09.2025
19 Ми и Сирски
18:31 26.09.2025
20 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
18:32 26.09.2025
21 Еманюел Тод
18:32 26.09.2025
22 Истински русофил
Коментиран от #38
18:32 26.09.2025
23 Христо Христов
До коментар #15 от "Гъдьи":Ти прочети пак опорките от Пасьолството. Може да си пропуснал нещо... Поразени Ф-16, складове на 8-ми етаж в панелка , инсруктори на НАТО в АГ клиника...
Коментиран от #28
18:33 26.09.2025
24 Мишел
Коментиран от #31
18:34 26.09.2025
25 Надрусаняка си е надрусаняк !!!!
18:34 26.09.2025
26 Йосиф Кобзон
До коментар #17 от "Фалконети":Питай мен.
Коментиран от #42
18:35 26.09.2025
27 Коце от Максуда,Варна
18:35 26.09.2025
28 Урсула
До коментар #23 от "Христо Христов":Ще ги изродим тия джендита.
18:35 26.09.2025
29 Румен Решетников
До коментар #17 от "Фалконети":Аз питах Чингиз хан, той вика, че няма такава нещо...
Коментиран от #34
18:35 26.09.2025
30 козляците да наблягат на баничките
18:36 26.09.2025
31 Киев за два дня.
До коментар #24 от "Мишел":Пумияр с пумияр.
18:36 26.09.2025
32 Българин
Коментиран от #44
18:38 26.09.2025
33 МАРО .....марооооо
Коментиран от #36, #40
18:39 26.09.2025
34 Чингиз Хан
До коментар #29 от "Румен Решетников":Най обичам млади козляци в наведена поза .
18:40 26.09.2025
35 Рамбо
18:40 26.09.2025
37 Тактик
18:43 26.09.2025
38 По скоро
До коментар #22 от "Истински русофил":си истински резил! Все едно и също простотии чиято цел е да се мъчите да "вдигате кръвното" на истинските Българи благодарни на Русия за свободата която извоюваха за българският народ след 5 вековното османско иго
18:43 26.09.2025
39 Бай Тошо
18:43 26.09.2025
40 Копейко
До коментар #33 от "МАРО .....марооооо":Селска,не обиждай така жена.!
18:44 26.09.2025
41 Космос
До коментар #5 от "фактите":Най-битата армия е руската (след сръбската).
18:45 26.09.2025
42 Явно
До коментар #26 от "Йосиф Кобзон":много харесваш песните на Кобзон! Той няма да се върне за това Ти иди при него!
18:47 26.09.2025
44 Украинец
До коментар #32 от "Българин":"200 000 занулени руски орки"
Ти ходи да ги броиш или от посолството те увериха че са толкова. Казаха ти също че "смелите украинци" нямат никакви жертви само където отвличат хора от улиците и ги пращат на заколение.
18:48 26.09.2025
45 Тъй папагале
До коментар #3 от "Тодор Правешки":Само глупак го ползват за папагал на ниско интелигентна опорка. Нали тъй папагале.
18:49 26.09.2025
46 az СВО Победа80
Каква я мислиха в Киев, пък тя каква стана??? 🤣🤣🤣
Коментиран от #50
18:49 26.09.2025
47 Руснаците напредват
Коментиран от #51
18:49 26.09.2025
48 Най-добре
18:50 26.09.2025
49 слава Росии
18:50 26.09.2025
50 Само
До коментар #46 от "az СВО Победа80":да не я превземат още два,три пъти ?
18:52 26.09.2025
51 Пропагандата
До коментар #47 от "Руснаците напредват":винаги има за цел глупака.
18:52 26.09.2025