ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кирил Петков и сие говорят за свобода, съпротива и политически затворници. През 2025 г. А сега се сетете какво говориха през 2023 г.

Нима тогава не виждаха кой ходи пеш на работа в Партийния дом и кой влиза във вътрешния двор с автомобил?

Не върви като си на власт да си затваряш очите за едно, а когато не си - изведнъж да проглеждаш за същото.

Просто хората вече ти нямат доверие и не ти вярват.

Разбирам мъката им, но те в момента вървят по пътеката, която сами си изтъкаха. Трънлива, кална - тяхна си е.

Нима не помните как се изпокриха като мишки след убийството на Алексей Петров и отричаха контакти и срещи с него?

Та той им бе ментор!

За мен ПП-ДБ са предатели. Много пъти предадоха избирателите си. Предадоха и хора, които са им помагали.

Та, кои щяха да са Кирил Петков, Асен Василев и Николай Денков, ако не беше Румен Радев - да ги вкара в служебния си кабинет и да ги популяризира?

Нима не предадоха и него?

А някой да ги е виждал тримата на протестите през 2020 г.?

Не ги е, защото не са присъствали. Правеха сапуни и пробиотици.

Така че, сълзите им сега не ме трогват. Кметовете и зам.-кметовете им, като са имали смелостта да стават такива, трябвало е да знаят срещу какво се изправят и каква е цената, която ще трябва да платят. Никой не им е обещавал, че ще бъде лесно, безпроблемно и справедливо. Ако им е - лъгал ги е.

Политиката е мръсна игра. Особено в България.

А и ПП-ДБ не са някакви честни, нито някакви почтени. Бяха ли в “сглобка” с Борисов и Пеевски? Бяха.

Освен това те не са алтернатива на нищо, нито някога ще бъдат повече на власт, освен ако не бъдат приютени в “нова сглобка”.

Разбирам ентусиазма им, когато са лично засегнати, но липсата им на емпатия и борба за справедливост и правов ред, когато бяха на власт, ги докара до тук.

Могат да се сърдят само на себе си. А и те не се интересуват от нищо друго, освен от себе си. Това трябва да е вече ясно.

Да протестират, да се тръшкат, но тяхната битка не е за България. И никога не е била. Видяхме ги колко струват.

Алчни, самозабравили се, надменни. Показаха си лицата във властта.

Маските отдавна са паднали.