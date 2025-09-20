Кирил Петков и сие говорят за свобода, съпротива и политически затворници. През 2025 г. А сега се сетете какво говориха през 2023 г.
Нима тогава не виждаха кой ходи пеш на работа в Партийния дом и кой влиза във вътрешния двор с автомобил?
Не върви като си на власт да си затваряш очите за едно, а когато не си - изведнъж да проглеждаш за същото.
Просто хората вече ти нямат доверие и не ти вярват.
Разбирам мъката им, но те в момента вървят по пътеката, която сами си изтъкаха. Трънлива, кална - тяхна си е.
Нима не помните как се изпокриха като мишки след убийството на Алексей Петров и отричаха контакти и срещи с него?
Та той им бе ментор!
За мен ПП-ДБ са предатели. Много пъти предадоха избирателите си. Предадоха и хора, които са им помагали.
Та, кои щяха да са Кирил Петков, Асен Василев и Николай Денков, ако не беше Румен Радев - да ги вкара в служебния си кабинет и да ги популяризира?
Нима не предадоха и него?
А някой да ги е виждал тримата на протестите през 2020 г.?
Не ги е, защото не са присъствали. Правеха сапуни и пробиотици.
Така че, сълзите им сега не ме трогват. Кметовете и зам.-кметовете им, като са имали смелостта да стават такива, трябвало е да знаят срещу какво се изправят и каква е цената, която ще трябва да платят. Никой не им е обещавал, че ще бъде лесно, безпроблемно и справедливо. Ако им е - лъгал ги е.
Политиката е мръсна игра. Особено в България.
А и ПП-ДБ не са някакви честни, нито някакви почтени. Бяха ли в “сглобка” с Борисов и Пеевски? Бяха.
Освен това те не са алтернатива на нищо, нито някога ще бъдат повече на власт, освен ако не бъдат приютени в “нова сглобка”.
Разбирам ентусиазма им, когато са лично засегнати, но липсата им на емпатия и борба за справедливост и правов ред, когато бяха на власт, ги докара до тук.
Могат да се сърдят само на себе си. А и те не се интересуват от нищо друго, освен от себе си. Това трябва да е вече ясно.
Да протестират, да се тръшкат, но тяхната битка не е за България. И никога не е била. Видяхме ги колко струват.
Алчни, самозабравили се, надменни. Показаха си лицата във властта.
Маските отдавна са паднали.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
16:02 20.09.2025
2 Сталин
Сериозните държави , имат несменяем пожизнен лидер който познава и решава проблемите в дългосрочен план,защото това е дълъг процес ,такива държави са Русия, Турция,Беларус,Сирия ,Иран,Северна Корея,Венецуела.На всеки 4 години Сащ сменят агентурата си от политически про ститутки чрез изборен процес и ако някой национално отговорен лидер не работи за интереса на Сащ бива сменян чрез платени протестери и цветни революции,пример са правителствата на Петър Младенов,Жан Виденов и Орешарски и някои политически лидери като Волен Сидеров биват тормозени.САЩ обикновено подбират агентурата си от доказано пропаднали компрометирани типове и нищожества ,като Тулупа и Киртака които разиграват театър за пред простолюдието,а зомбираните български овце от българските медии на ЦРУ изпадат в екстаз от тези "лидери"/ нищожества.Единствената бюлетина на българина за по добър живот е куршума за агентурата на тези западни мародери,но тъй като българина е същия мишок като "лидерите" си това едва ли ще се случи,така че надежда всякаква вие оставете и продължавайте да блеете на празна демократична поляна
Коментиран от #10, #14, #15, #25, #27
16:03 20.09.2025
3 Фен
Коментиран от #13
16:04 20.09.2025
4 Красимир Петров
16:06 20.09.2025
5 Ах , Ах...
16:06 20.09.2025
6 ООрана държава
16:08 20.09.2025
7 Как
16:10 20.09.2025
8 Цвете
16:11 20.09.2025
9 Хмм
16:11 20.09.2025
10 Блат на
До коментар #2 от "Сталин":Гни Да !!!
16:12 20.09.2025
11 Ами
16:13 20.09.2025
12 Цвете
16:13 20.09.2025
13 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #3 от "Фен":Доколкото разбрах автора иска да каже че ако няма такива като Василев Петков Денков благодарение на Пеевски и Борисов България ще е рай и ти си съгласен с това.
Коментиран от #17
16:13 20.09.2025
14 Да бе
До коментар #2 от "Сталин":демокрацията е Древен Рим и Древна Гърция - роби и робовладелци, войни, политически убийства, разврат
16:14 20.09.2025
15 Анджо
До коментар #2 от "Сталин":Путинският режим е най добър, това ли ти мечтата за управленска система. За това беше казал някой ,че ние Българите не знаем да ценим свободата и руснаците които никога в цялата си история не са били свободни и сега са крепостници. Ходи и живей при путин след като искаш диктатура.
Коментиран от #24
16:25 20.09.2025
16 Търновец
Коментиран от #22
16:28 20.09.2025
17 Кит
До коментар #13 от "БЕЗ МАЙТАП":Убедеността, че някой, който не си затваря очите за явните шмекерии и откровени престъпления на ПП-ДС, това е непременно и само обожател на ГЕРБ, е убеденост характерна за почитателите на Киро Харвардо.
Известен още и с прозвището "Тъпото".
Е, в групата си, споко😂😂😂
16:31 20.09.2025
18 Тома
16:32 20.09.2025
19 Анджо
16:32 20.09.2025
20 незнайко
16:34 20.09.2025
21 Слабо
16:34 20.09.2025
22 Анджо
До коментар #16 от "Търновец":Много отдавна съм писал ,че главните прокурори и съдии трябва народа да ги избира и това е правилното.👍
16:36 20.09.2025
23 хи хи
16:37 20.09.2025
24 Ма ни го
До коментар #15 от "Анджо":Тоа е гьон@урат !
16:42 20.09.2025
25 Анджо
До коментар #2 от "Сталин":Кажи поне една бананова република с демокрация, путин нали ги превзе вече и Африка е негова.🏴☠️
16:43 20.09.2025
26 Казуар
Коментиран от #31
16:45 20.09.2025
27 АГАТ а Кристи
До коментар #2 от "Сталин":Няма като теб дълго да празнословия, а с 2 думи : тези, които живеете в клетка смятате, че вие сте свободни, а за нас - извън клетката , визуалната ви представа е, че ние сме зад решетките.
16:51 20.09.2025
28 Айде
16:52 20.09.2025
29 българка
Коментиран от #30
16:53 20.09.2025
30 голем майтап чече
До коментар #29 от "българка":Стига си блело от гетототъмничко , никой не иска да слушка плиткоумията ти .
17:06 20.09.2025
31 ежко
До коментар #26 от "Казуар":Ако могат-да са го направили!Ако не могат-да не са се хващали!ПП-ДБ се хванаха с управлението с една единствена причина -да осребрят властта си!Осребрят, кешират -нищо друго!Измислиха промени в конституцията не принципно, а на дребно, по бакалски, щото Радев им пречел!Последствията ги видяхме!
17:07 20.09.2025
32 Право в Десетката,
Колко пъти ПП, ДБ предадоха Избирателите си, влязоха във Властта загърбиха Корупцията и седнаха в скута на Пеевски и Борисов?
За бясната Инфлация в момента и бясното обедняване на Българите главно с главно Г са отговорни ПП, ДБ и до тях се нареждат ГЕРБ, БСП, ДПС - Ново Начало, ДПС, ИТН.
Коментиран от #34
17:12 20.09.2025
33 Факт !
Всичко останало, с много малки изключения, са неграмотни неудачници, които имат една единствена експертиза - да лижат Д-то на неграмотния Шиши и еднокнижната Тиква, единия е ДС-арска внука, а другия потомствен милиционер.
17:14 20.09.2025
34 Асен Василев е виновен
До коментар #32 от "Право в Десетката,":При Асен Василев доходите растяха два пъти по бързо от инфлацията, а бюджетите му излизаха на 2% и на 3% дефицит.
Това са факти, които лесно могат да се проверят на правителствените сайтове.
17:18 20.09.2025
35 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите
17:19 20.09.2025