Политиката е мръсна игра. Особено в България

20 Септември, 2025 16:00 1 131 35

  • пп-дб-
  • протест-
  • политика-
  • лъжи

За мен ПП-ДБ са предатели. Много пъти предадоха избирателите си. Предадоха и хора, които са им помагали

Политиката е мръсна игра. Особено в България - 1
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кирил Петков и сие говорят за свобода, съпротива и политически затворници. През 2025 г. А сега се сетете какво говориха през 2023 г.

Нима тогава не виждаха кой ходи пеш на работа в Партийния дом и кой влиза във вътрешния двор с автомобил?

Не върви като си на власт да си затваряш очите за едно, а когато не си - изведнъж да проглеждаш за същото.

Просто хората вече ти нямат доверие и не ти вярват.

Разбирам мъката им, но те в момента вървят по пътеката, която сами си изтъкаха. Трънлива, кална - тяхна си е.

Нима не помните как се изпокриха като мишки след убийството на Алексей Петров и отричаха контакти и срещи с него?

Та той им бе ментор!

За мен ПП-ДБ са предатели. Много пъти предадоха избирателите си. Предадоха и хора, които са им помагали.

Та, кои щяха да са Кирил Петков, Асен Василев и Николай Денков, ако не беше Румен Радев - да ги вкара в служебния си кабинет и да ги популяризира?

Нима не предадоха и него?

А някой да ги е виждал тримата на протестите през 2020 г.?

Не ги е, защото не са присъствали. Правеха сапуни и пробиотици.

Така че, сълзите им сега не ме трогват. Кметовете и зам.-кметовете им, като са имали смелостта да стават такива, трябвало е да знаят срещу какво се изправят и каква е цената, която ще трябва да платят. Никой не им е обещавал, че ще бъде лесно, безпроблемно и справедливо. Ако им е - лъгал ги е.

Политиката е мръсна игра. Особено в България.

А и ПП-ДБ не са някакви честни, нито някакви почтени. Бяха ли в “сглобка” с Борисов и Пеевски? Бяха.

Освен това те не са алтернатива на нищо, нито някога ще бъдат повече на власт, освен ако не бъдат приютени в “нова сглобка”.

Разбирам ентусиазма им, когато са лично засегнати, но липсата им на емпатия и борба за справедливост и правов ред, когато бяха на власт, ги докара до тук.

Могат да се сърдят само на себе си. А и те не се интересуват от нищо друго, освен от себе си. Това трябва да е вече ясно.

Да протестират, да се тръшкат, но тяхната битка не е за България. И никога не е била. Видяхме ги колко струват.

Алчни, самозабравили се, надменни. Показаха си лицата във властта.

Маските отдавна са паднали.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    20 5 Отговор
    Да се краде в България - това е престъпление,да се краде много - това е бизнес,а да се граби целия народ - това вече е политика

    16:02 20.09.2025

  • 2 Сталин

    11 9 Отговор
    Демокрацията е единствено за бананови републики от колониален тип ,класически пример е България.Ако Сащ признаят една държава за демокрация ,това е парола и означава че тази държава е под тотален политически контрол на Сащ,същото е признаването на една държава за пазарна икономика,това е парола че икономиката на държавата принадлежи на западните мародери и е под техен контрол.
    Сериозните държави , имат несменяем пожизнен лидер който познава и решава проблемите в дългосрочен план,защото това е дълъг процес ,такива държави са Русия, Турция,Беларус,Сирия ,Иран,Северна Корея,Венецуела.На всеки 4 години Сащ сменят агентурата си от политически про ститутки чрез изборен процес и ако някой национално отговорен лидер не работи за интереса на Сащ бива сменян чрез платени протестери и цветни революции,пример са правителствата на Петър Младенов,Жан Виденов и Орешарски и някои политически лидери като Волен Сидеров биват тормозени.САЩ обикновено подбират агентурата си от доказано пропаднали компрометирани типове и нищожества ,като Тулупа и Киртака които разиграват театър за пред простолюдието,а зомбираните български овце от българските медии на ЦРУ изпадат в екстаз от тези "лидери"/ нищожества.Единствената бюлетина на българина за по добър живот е куршума за агентурата на тези западни мародери,но тъй като българина е същия мишок като "лидерите" си това едва ли ще се случи,така че надежда всякаква вие оставете и продължавайте да блеете на празна демократична поляна

    Коментиран от #10, #14, #15, #25, #27

    16:03 20.09.2025

  • 3 Фен

    15 18 Отговор
    Те не са предатели. Радев докара едни завършени шарлатани и мошеници. Жалко за наивниците, които им се вързаха. И още по-жалко за щетите, които Радев ни нанесе чрез шарлатаните си.

    Коментиран от #13

    16:04 20.09.2025

  • 4 Красимир Петров

    10 12 Отговор
    Правилно казано!

    16:06 20.09.2025

  • 5 Ах , Ах...

    10 2 Отговор
    А аз мислех да спра да съм проститутка и да стана депутатка! Но ще остана да си работя почтено.

    16:06 20.09.2025

  • 6 ООрана държава

    10 3 Отговор
    Мръсна мръсна та чак 00рана, да му се догади на човека като ги слуша тия тюфлеци в парламента

    16:08 20.09.2025

  • 7 Как

    4 4 Отговор
    се е хилнал на тъпните си само ?! Да ти се додрайфа !

    16:10 20.09.2025

  • 8 Цвете

    7 3 Отговор
    НЕ ТЕ ЗНАМ, КАКВО ОБРАЗОВАНИЕ ИМАШ, НО БИХ ТЕ ПОСЪВЕТВАЛА, ДА ЗАПИШЕШ, МОЖЕ БИ " ВТОРО ВИСШЕ " В РУСИЯ. ТАМ МОЖЕ ДА ТЕ НАУЧАТ ДА РАЗСЪЖДАВАШ ПО ДАЛНОВИДНО. 🐀🐀🐀

    16:11 20.09.2025

  • 9 Хмм

    4 2 Отговор
    папкане и на островите, но не стана

    16:11 20.09.2025

  • 10 Блат на

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Гни Да !!!

    16:12 20.09.2025

  • 11 Ами

    8 3 Отговор
    важното е, че видяхме Пеевски в целия му блясък

    16:13 20.09.2025

  • 12 Цвете

    5 3 Отговор
    НЕ ТЕ ЗНАМ, КАКВО ОБРАЗОВАНИЕ ИМАШ, НО БИХ ТЕ ПОСЪВЕТВАЛА, ДА ЗАПИШЕШ, МОЖЕ БИ " ВТОРО ВИСШЕ " В РУСИЯ. ТАМ МОЖЕ ДА ТЕ НАУЧАТ ДА РАЗСЪЖДАВАШ ПО ДАЛНОВИДНО. 🐀🐀🐀

    16:13 20.09.2025

  • 13 БЕЗ МАЙТАП

    9 7 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Доколкото разбрах автора иска да каже че ако няма такива като Василев Петков Денков благодарение на Пеевски и Борисов България ще е рай и ти си съгласен с това.

    Коментиран от #17

    16:13 20.09.2025

  • 14 Да бе

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    демокрацията е Древен Рим и Древна Гърция - роби и робовладелци, войни, политически убийства, разврат

    16:14 20.09.2025

  • 15 Анджо

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Путинският режим е най добър, това ли ти мечтата за управленска система. За това беше казал някой ,че ние Българите не знаем да ценим свободата и руснаците които никога в цялата си история не са били свободни и сега са крепостници. Ходи и живей при путин след като искаш диктатура.

    Коментиран от #24

    16:25 20.09.2025

  • 16 Търновец

    6 0 Отговор
    Живях в САЩ съжалявам че се върнах - там в неголеми и малки населени места кметове и полиция няма а пожарникарите са доброволци местните хора сами решават за ВК за пътища смет и електричество и самички си гласуват местен прокурор и съдия. Да занулим 5000 кметове кметици и наместници и крипто съветници че от тях полза никаква и да купим координатни търсачки на вода трактори за копане на канавки. У нас много кметове пенсионирани полицаи и военни нищо не знаят - заплатаджии

    Коментиран от #22

    16:28 20.09.2025

  • 17 Кит

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "БЕЗ МАЙТАП":

    Убедеността, че някой, който не си затваря очите за явните шмекерии и откровени престъпления на ПП-ДС, това е непременно и само обожател на ГЕРБ, е убеденост характерна за почитателите на Киро Харвардо.
    Известен още и с прозвището "Тъпото".
    Е, в групата си, споко😂😂😂

    16:31 20.09.2025

  • 18 Тома

    3 4 Отговор
    Единственият който си удържа на думата от ПП е пудела защото продължи да носи пачките от митниците на правилните хора като дамаджаната

    16:32 20.09.2025

  • 19 Анджо

    4 3 Отговор
    Много точен коментар и две мнения по въпроса няма. Тия са толкова смотани,че чак има още хора да им вярват на техните напъни да се представят за някакав фактор. За това правителството трябва да изкара поне три години мандат и тия ще изчезнат.

    16:32 20.09.2025

  • 20 незнайко

    2 0 Отговор
    Това е много стара снимка ! Къде е брадата и мустака на Кирил Петков ?

    16:34 20.09.2025

  • 21 Слабо

    4 0 Отговор
    поредният мераклия за лапачка от партията на Радев.

    16:34 20.09.2025

  • 22 Анджо

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Търновец":

    Много отдавна съм писал ,че главните прокурори и съдии трябва народа да ги избира и това е правилното.👍

    16:36 20.09.2025

  • 23 хи хи

    2 2 Отговор
    А на снимката са застанали най-мрсните и долнопробно-ненужните ....

    16:37 20.09.2025

  • 24 Ма ни го

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Анджо":

    Тоа е гьон@урат !

    16:42 20.09.2025

  • 25 Анджо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Кажи поне една бананова република с демокрация, путин нали ги превзе вече и Африка е негова.🏴‍☠️

    16:43 20.09.2025

  • 26 Казуар

    2 4 Отговор
    Другарю Тончев, ти каква направа си, на кого служиш, ППДБ управляваха несамостоятелно 8 и 9 месеца и какво могат да направят с около 60 депутата и всички са срещу тях защиавайки статуквото.

    Коментиран от #31

    16:45 20.09.2025

  • 27 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Няма като теб дълго да празнословия, а с 2 думи : тези, които живеете в клетка смятате, че вие сте свободни, а за нас - извън клетката , визуалната ви представа е, че ние сме зад решетките.

    16:51 20.09.2025

  • 28 Айде

    3 0 Отговор
    Политиката не е мръсна! Просто почти всички политици са мръсници!

    16:52 20.09.2025

  • 29 българка

    0 2 Отговор
    Статията е като дрипа, с която някой е избърсал мръсен под - личи си намерението на автора да наложи нечие мнение и се е мъчил да го сглоби някак със своето мнение. И се е получило нещо фалшиво и продажно.

    Коментиран от #30

    16:53 20.09.2025

  • 30 голем майтап чече

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "българка":

    Стига си блело от гетототъмничко , никой не иска да слушка плиткоумията ти .

    17:06 20.09.2025

  • 31 ежко

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Казуар":

    Ако могат-да са го направили!Ако не могат-да не са се хващали!ПП-ДБ се хванаха с управлението с една единствена причина -да осребрят властта си!Осребрят, кешират -нищо друго!Измислиха промени в конституцията не принципно, а на дребно, по бакалски, щото Радев им пречел!Последствията ги видяхме!

    17:07 20.09.2025

  • 32 Право в Десетката,

    0 0 Отговор
    ПП,ДБ са професионални и национални предатели, предадоха ли Президента, предадоха го, кои щяха да бъдат ПП, ДБ без Румен Радев?
    Колко пъти ПП, ДБ предадоха Избирателите си, влязоха във Властта загърбиха Корупцията и седнаха в скута на Пеевски и Борисов?
    За бясната Инфлация в момента и бясното обедняване на Българите главно с главно Г са отговорни ПП, ДБ и до тях се нареждат ГЕРБ, БСП, ДПС - Ново Начало, ДПС, ИТН.

    Коментиран от #34

    17:12 20.09.2025

  • 33 Факт !

    0 1 Отговор
    От всички парламентарно представени партии най-читави и образовани са от ПП-ДБ !
    Всичко останало, с много малки изключения, са неграмотни неудачници, които имат една единствена експертиза - да лижат Д-то на неграмотния Шиши и еднокнижната Тиква, единия е ДС-арска внука, а другия потомствен милиционер.

    17:14 20.09.2025

  • 34 Асен Василев е виновен

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Право в Десетката,":

    При Асен Василев доходите растяха два пъти по бързо от инфлацията, а бюджетите му излизаха на 2% и на 3% дефицит.
    Това са факти, които лесно могат да се проверят на правителствените сайтове.

    17:18 20.09.2025

  • 35 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    0 0 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите

    17:19 20.09.2025