Елена Гунчева-Гривова: Четвъртата власт или девета дупка

На всеки мислещ човек му прави впечатление повечето медии колко далеч се намират от темите на деня на хората. Отваряш уж сериозна медия, национален ежедневник, а там поредната певачка с кого била спала и какво била казала една, която е известна с това, че е известна. Споделени мисли от интензивното в Карлуково, което временно се е преместило в парламента. Май най-смислени са спортните новини /стига да не са за националния отбор по футбол/.
Хората в момента са притеснени. Има хиляди проблеми, много хора са длъжници към ЧСИ. Тези дни цяло семейство сложи край на живота си вероятно заради заболяване на сина си. Или може би липса на пари за лечение. И това се обсъжда като жълта новина, а не журналистите да разпънат политиците на кръст с въпроси как се допуска в европейска България да се събират пари в кутии по магазини и улици, за да се лекуват хора и много често деца. Кажете ми, евроатлантици розавки, това ли ви е Европата? По време на гадния социализъм се правеше всичко за здравето на хората, никой стотинка не даваше за лечение и то качествено.
Хората се притесняват за еврото. А журналистите, вместо да публикуват разяснения, насоки, ведро като селски алкохолици обясняват, че страшно няма, тези, които казвали, че щяло да е страшно, били путинисти. Ама обяснения – никакви. Никакви обяснения и въпроси от журналисти защо инфлацията е 3 %, а някои стоки са скочили с три пъти.
Четвъртата власт била медиите. Не знам как стана така, че изпълнителната власт стъпи на врата на всички останали. Включително на четвъртата власт. Няма начин да има независима голяма медия сега в България. Единствено тук-там малки медии си позволяват да казват истината. Докато не ги притиснат или купят.
Къде са смелите разследващи журналисти? За България? Къде са тези, които задават неудобни въпроси, а не кудкудякат групово при вида на някой политик? Защо не задавате въпроси, защо не разкривате истината? Да, разкрива се някаква истина, когато на някому е удобно. То по това се познава накъде върви битката а върха.
Четвъртата власт се превърна в слуга на изпълнителната. А точно журналистите трябва да са посредник между властта и народа. Стигаме до там, че хората не вярват на нищо, което чуят по телевизията. Едни и същи стари евроатлантически муцуни, една и съща псевдоопозиция, едни и същи културтрегери. Все едно времето е застинало в точка.
Четвъртата власт се превърна в девета дупка на кавала. Професионалистка на повикване от силните на деня. Наметнала пеньоар, обула подпетени чехли, със свита ръчно цигара и неистово желание да заработи някой лев.
А едно време, уж по лошото, имахме журналисти. Една „Всяка неделя“ тогава може да навре сега всички разследващи журналисти в девета дупка. А и вече не ви вярваме.
Един от проблемите е, че авторитети няма – нито президент, нито правителство, нито депутати, нито професори, академици, доценти, нито журналисти, нито общественици, нито съд и прокуратура. Толкова много са ни лъгали, че вече игнорираме всички.
Някой мисли ли си, че това може да продължи вечно? Не, няма начин. И тогава фактите сами ще говорят, медии няма да трябват.
1 вижда се
Коментиран от #14
16:07 22.09.2025
2 Майна
Госпожата работеше за Мамин , против Възраждане.
Тя сега и тук се настанява със същата цел.
Само гледайте
Коментиран от #32
16:07 22.09.2025
3 Иван
Коментиран от #5
16:08 22.09.2025
4 Майна
Защо?
16:08 22.09.2025
5 Кое Браво
До коментар #3 от "Иван":Бе Пумияр??
16:10 22.09.2025
7 Майна
Коментиран от #29, #34
16:12 22.09.2025
8 Майна
До коментар #6 от "Бедняшката русофилска иzмет":Я , изчезвай
16:13 22.09.2025
9 Ветеран от Протеста
Комунизма е обявен за Престъпен режим със Закон в България !!!
Коментиран от #25
16:14 22.09.2025
10 кУмУнист
16:17 22.09.2025
11 Другарко Гунчева
Коментиран от #27
16:19 22.09.2025
12 Деееевъ и комунистите
16:19 22.09.2025
13 Майна
И е прав..
Трябва да има свободно предприемачество и избор, но не и бизнес, който да се намесва в политиката и да движи финансовите си интереси чрез държавното управление..
Естественото развитие на живота, че това е правилния път
Не и забелязвате, тя е не особено интелигентна.
16:20 22.09.2025
14 Умен по цялата глава
До коментар #1 от "вижда се":Къде си чувал мисирка да кудкудяка ..Журналистите пишат това,за което им се плаща .Останалото е митове и легенди за Журналистиката !!!
16:21 22.09.2025
15 Джордж Оруел
" Медийната власт се състои в разчленяване на човешкото съзнание и слепването му отново по избор и в изгода на управляващите......."
" Истинската истина е само тази "истина", която е изгода на на управляващите! Друга истина няма и не трябва да има"
Когато управляващите кажат "истина", фактите са длъжни да замълчат! А боговете.......боговете винаги са говорили с устата на управляващите!
Коментиран от #21
16:24 22.09.2025
16 Възрожденче кретенче
16:26 22.09.2025
17 Тома
16:27 22.09.2025
18 Нешънъл Жеографик
16:27 22.09.2025
19 Майна
Вижте мрежата.
Не могат да го скрият
Тази реве като обран поп
Европейците трябва да разберат, че трябва да се борят
Не казвам като Непал- там беше Нуланд( за тези, които не знаят)
Тя беше и в Донбас
Това се толерира и спонсорира от Сорос и дълбоките
Не можем да допуснем да предизвикат кръвта си да леем..и да ни наложат военно положение и вкарат в затворите
Трябва да сме на мирни протести. Да разберем, че това е правилният начин!
Коментиран от #20
16:29 22.09.2025
20 Оди у
До коментар #19 от "Майна":Русиа бе.
16:31 22.09.2025
21 Майна
До коментар #15 от "Джордж Оруел":Пич, да беше се поинтересувал кой е Джордж Оруел и да разбереш кой " мозък "го накара да напише този.." бестселър"
Коментиран от #23
16:31 22.09.2025
22 ВЗРИВЯВАЙ
16:32 22.09.2025
23 Копейките освен, че са предатели
До коментар #21 от "Майна":Са и неграмотни.
Коментиран от #28
16:32 22.09.2025
24 Бай той Толстой
16:33 22.09.2025
25 Фен
До коментар #9 от "Ветеран от Протеста":А бе я оди си протестирай! А, да, спряха ви кинтите.
Коментиран от #37
16:33 22.09.2025
26 Другарко Гунчева.....
Коментиран от #36
16:35 22.09.2025
27 Бай той Толстой
До коментар #11 от "Другарко Гунчева":Много си елементарен бе, Гоше.Затива сме на тоя хал
Коментиран от #39
16:35 22.09.2025
28 Майна
До коментар #23 от "Копейките освен, че са предатели":Нямам намерение да се боря с ИИ( коректора), мислещите ще ме разберат
16:36 22.09.2025
32 До Майна
До коментар #2 от "Майна":Ами приятелю, ти Възраждане за каква партия ги смяташ?. Те са дечица и внуци на бившата номенклатура, при съмнения прочети Истинските им СВ та. Не ти ли е направило впечатление, че депутатите от тази партия често пригласят на ГЕРБ. Изобщо каква "опозиция" са тези?. То и другите "опозиционери" са от този калибър, така, че не виждам за кого би могло да се гласува - те са сие, просто партията майка добре се укрепи във властта и си играе играта. А вие Вервайте!!.
Коментиран от #35
16:40 22.09.2025
34 До Майна -коментар 7
До коментар #7 от "Майна":Тук си прав. Агент Димитър си вършеше перфектно работата.
16:43 22.09.2025
35 Майна
До коментар #32 от "До Майна":Какво значи номенклатура?
Моите деди са били партизани.
Не сте ги виждали по телевизията..
Работиха и за..службите.
Не си хвърлиха партийните книжки..
Но ..някой давиха в алкохол това, което знаеха и ..виждаха.
Харесвали ти?
Какво знаете вие..
16:44 22.09.2025
36 Ани
До коментар #26 от "Другарко Гунчева.....":пРезидента унижи авторитета на оглавяваната институция. bTV стана Телевизия на Истината. Как да имат авторитет. А Вие къде бяхте по това време?
16:57 22.09.2025
37 Ани
До коментар #25 от "Фен":Той Путин си постигна целта да деморализира България, но Украйна нещо се запъна...
16:59 22.09.2025
38 инж. Ганчо Илков
17:03 22.09.2025
39 Истината боли
До коментар #27 от "Бай той Толстой":Нали......а халът е такъв, какъвто си го направиш....
17:08 22.09.2025