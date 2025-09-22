Елена Гунчева-Гривова: Четвъртата власт или девета дупка

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На всеки мислещ човек му прави впечатление повечето медии колко далеч се намират от темите на деня на хората. Отваряш уж сериозна медия, национален ежедневник, а там поредната певачка с кого била спала и какво била казала една, която е известна с това, че е известна. Споделени мисли от интензивното в Карлуково, което временно се е преместило в парламента. Май най-смислени са спортните новини /стига да не са за националния отбор по футбол/.

Хората в момента са притеснени. Има хиляди проблеми, много хора са длъжници към ЧСИ. Тези дни цяло семейство сложи край на живота си вероятно заради заболяване на сина си. Или може би липса на пари за лечение. И това се обсъжда като жълта новина, а не журналистите да разпънат политиците на кръст с въпроси как се допуска в европейска България да се събират пари в кутии по магазини и улици, за да се лекуват хора и много често деца. Кажете ми, евроатлантици розавки, това ли ви е Европата? По време на гадния социализъм се правеше всичко за здравето на хората, никой стотинка не даваше за лечение и то качествено.

Хората се притесняват за еврото. А журналистите, вместо да публикуват разяснения, насоки, ведро като селски алкохолици обясняват, че страшно няма, тези, които казвали, че щяло да е страшно, били путинисти. Ама обяснения – никакви. Никакви обяснения и въпроси от журналисти защо инфлацията е 3 %, а някои стоки са скочили с три пъти.

Четвъртата власт била медиите. Не знам как стана така, че изпълнителната власт стъпи на врата на всички останали. Включително на четвъртата власт. Няма начин да има независима голяма медия сега в България. Единствено тук-там малки медии си позволяват да казват истината. Докато не ги притиснат или купят.

Къде са смелите разследващи журналисти? За България? Къде са тези, които задават неудобни въпроси, а не кудкудякат групово при вида на някой политик? Защо не задавате въпроси, защо не разкривате истината? Да, разкрива се някаква истина, когато на някому е удобно. То по това се познава накъде върви битката а върха.

Четвъртата власт се превърна в слуга на изпълнителната. А точно журналистите трябва да са посредник между властта и народа. Стигаме до там, че хората не вярват на нищо, което чуят по телевизията. Едни и същи стари евроатлантически муцуни, една и съща псевдоопозиция, едни и същи културтрегери. Все едно времето е застинало в точка.

Четвъртата власт се превърна в девета дупка на кавала. Професионалистка на повикване от силните на деня. Наметнала пеньоар, обула подпетени чехли, със свита ръчно цигара и неистово желание да заработи някой лев.

А едно време, уж по лошото, имахме журналисти. Една „Всяка неделя“ тогава може да навре сега всички разследващи журналисти в девета дупка. А и вече не ви вярваме.

Един от проблемите е, че авторитети няма – нито президент, нито правителство, нито депутати, нито професори, академици, доценти, нито журналисти, нито общественици, нито съд и прокуратура. Толкова много са ни лъгали, че вече игнорираме всички.

Някой мисли ли си, че това може да продължи вечно? Не, няма начин. И тогава фактите сами ще говорят, медии няма да трябват.