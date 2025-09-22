Новини
Елена Гунчева-Гривова: Четвъртата власт или девета дупка

22 Септември, 2025 16:01 1 187 39

Някой мисли ли си, че това може да продължи вечно? Не, няма начин. И тогава фактите сами ще говорят, медии няма да трябват

Снимка: Фейсбук
На всеки мислещ човек му прави впечатление повечето медии колко далеч се намират от темите на деня на хората. Отваряш уж сериозна медия, национален ежедневник, а там поредната певачка с кого била спала и какво била казала една, която е известна с това, че е известна. Споделени мисли от интензивното в Карлуково, което временно се е преместило в парламента. Май най-смислени са спортните новини /стига да не са за националния отбор по футбол/.

Хората в момента са притеснени. Има хиляди проблеми, много хора са длъжници към ЧСИ. Тези дни цяло семейство сложи край на живота си вероятно заради заболяване на сина си. Или може би липса на пари за лечение. И това се обсъжда като жълта новина, а не журналистите да разпънат политиците на кръст с въпроси как се допуска в европейска България да се събират пари в кутии по магазини и улици, за да се лекуват хора и много често деца. Кажете ми, евроатлантици розавки, това ли ви е Европата? По време на гадния социализъм се правеше всичко за здравето на хората, никой стотинка не даваше за лечение и то качествено.

Хората се притесняват за еврото. А журналистите, вместо да публикуват разяснения, насоки, ведро като селски алкохолици обясняват, че страшно няма, тези, които казвали, че щяло да е страшно, били путинисти. Ама обяснения – никакви. Никакви обяснения и въпроси от журналисти защо инфлацията е 3 %, а някои стоки са скочили с три пъти.

Четвъртата власт била медиите. Не знам как стана така, че изпълнителната власт стъпи на врата на всички останали. Включително на четвъртата власт. Няма начин да има независима голяма медия сега в България. Единствено тук-там малки медии си позволяват да казват истината. Докато не ги притиснат или купят.

Къде са смелите разследващи журналисти? За България? Къде са тези, които задават неудобни въпроси, а не кудкудякат групово при вида на някой политик? Защо не задавате въпроси, защо не разкривате истината? Да, разкрива се някаква истина, когато на някому е удобно. То по това се познава накъде върви битката а върха.

Четвъртата власт се превърна в слуга на изпълнителната. А точно журналистите трябва да са посредник между властта и народа. Стигаме до там, че хората не вярват на нищо, което чуят по телевизията. Едни и същи стари евроатлантически муцуни, една и съща псевдоопозиция, едни и същи културтрегери. Все едно времето е застинало в точка.

Четвъртата власт се превърна в девета дупка на кавала. Професионалистка на повикване от силните на деня. Наметнала пеньоар, обула подпетени чехли, със свита ръчно цигара и неистово желание да заработи някой лев.

А едно време, уж по лошото, имахме журналисти. Една „Всяка неделя“ тогава може да навре сега всички разследващи журналисти в девета дупка. А и вече не ви вярваме.

Един от проблемите е, че авторитети няма – нито президент, нито правителство, нито депутати, нито професори, академици, доценти, нито журналисти, нито общественици, нито съд и прокуратура. Толкова много са ни лъгали, че вече игнорираме всички.

Някой мисли ли си, че това може да продължи вечно? Не, няма начин. И тогава фактите сами ще говорят, медии няма да трябват.


  • 1 вижда се

    29 5 Отговор
    Сега всичките мисирки куткудякат за тиквата и свинето ,защото те им плащат най-много !!!

    Коментиран от #14

    16:07 22.09.2025

  • 2 Майна

    9 20 Отговор
    Имаме българската партия Възраждане!
    Госпожата работеше за Мамин , против Възраждане.
    Тя сега и тук се настанява със същата цел.
    Само гледайте

    Коментиран от #32

    16:07 22.09.2025

  • 3 Иван

    19 3 Отговор
    Браво.

    Коментиран от #5

    16:08 22.09.2025

  • 4 Майна

    16 6 Отговор
    Госпожа Гунчева никога и една дума не е написала срещу Мамин
    Защо?

    16:08 22.09.2025

  • 5 Кое Браво

    2 18 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Бе Пумияр??

    16:10 22.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Майна

    10 17 Отговор
    От баща ми знам, че Кеворк е бил вярно куче на живковизма, доносничил е срещу Дмитрий и колеги. И тази ми го дава за пример., ха...

    Коментиран от #29, #34

    16:12 22.09.2025

  • 8 Майна

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бедняшката русофилска иzмет":

    Я , изчезвай

    16:13 22.09.2025

  • 9 Ветеран от Протеста

    8 20 Отговор
    Тази Гривова продължава да стърчи като един зловещ паметник на Комунизма ,въпреки,че
    Комунизма е обявен за Престъпен режим със Закон в България !!!

    Коментиран от #25

    16:14 22.09.2025

  • 10 кУмУнист

    5 14 Отговор
    Тая от кой нафталинов гардероб я извадихте. Тая с мангъров и ония с френските парфюми не ги ли погребахме след ковид.

    16:17 22.09.2025

  • 11 Другарко Гунчева

    6 13 Отговор
    Кога по време на СОЦИАЛИЗМА ща кажеш че ТОШО Е ТИКВА а Радев...МУНЧО....Медиите днес са такива каквито сами си ги правим....и не обвинявай обществото, че всички да подчинени на някой....Такава СВОБОДИЯ на медиите в БГ никога не е имало...

    Коментиран от #27

    16:19 22.09.2025

  • 12 Деееевъ и комунистите

    4 7 Отговор
    Дееевъ!

    16:19 22.09.2025

  • 13 Майна

    4 9 Отговор
    Путин ясно каза- разбирам носталгията на хората по онези времена, но това не трябва да се връща.
    И е прав..
    Трябва да има свободно предприемачество и избор, но не и бизнес, който да се намесва в политиката и да движи финансовите си интереси чрез държавното управление..
    Естественото развитие на живота, че това е правилния път
    Не и забелязвате, тя е не особено интелигентна.

    16:20 22.09.2025

  • 14 Умен по цялата глава

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "вижда се":

    Къде си чувал мисирка да кудкудяка ..Журналистите пишат това,за което им се плаща .Останалото е митове и легенди за Журналистиката !!!

    16:21 22.09.2025

  • 15 Джордж Оруел

    9 1 Отговор
    1984, стр 69.
    " Медийната власт се състои в разчленяване на човешкото съзнание и слепването му отново по избор и в изгода на управляващите......."
    " Истинската истина е само тази "истина", която е изгода на на управляващите! Друга истина няма и не трябва да има"
    Когато управляващите кажат "истина", фактите са длъжни да замълчат! А боговете.......боговете винаги са говорили с устата на управляващите!

    Коментиран от #21

    16:24 22.09.2025

  • 16 Възрожденче кретенче

    2 10 Отговор
    Гунчева...политика мисли за ДЪРЖАВАТА,а не за НАРОДА....Целта на държавата е СИЛОВА и ИКОНОМИЧЕСКА принуда народа да спазва законите...Друг е въпроса до колко законите се спазват. Народ без държава е загубен.....а България е такава каквато сами си я направим и отразим в медиите....ИЗБОРИТЕ са единствения демократичен път за управлението на страната....От дълги години избирателят показва каква държава иска....другото е политическа и ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА демагогия.

    16:26 22.09.2025

  • 17 Тома

    11 2 Отговор
    Видяхме как при най голямата демокрация в САЩ медиите са купени на килограм че при Ганьо няма да са купени

    16:27 22.09.2025

  • 18 Нешънъл Жеографик

    7 15 Отговор
    Учени са открили че една хлебарка може да живее 10 дни без глава.Русофилът-цял живот.

    16:27 22.09.2025

  • 19 Майна

    3 9 Отговор
    Цяла Европа встават
    Вижте мрежата.
    Не могат да го скрият
    Тази реве като обран поп
    Европейците трябва да разберат, че трябва да се борят
    Не казвам като Непал- там беше Нуланд( за тези, които не знаят)
    Тя беше и в Донбас
    Това се толерира и спонсорира от Сорос и дълбоките
    Не можем да допуснем да предизвикат кръвта си да леем..и да ни наложат военно положение и вкарат в затворите
    Трябва да сме на мирни протести. Да разберем, че това е правилният начин!

    Коментиран от #20

    16:29 22.09.2025

  • 20 Оди у

    2 8 Отговор

    До коментар #19 от "Майна":

    Русиа бе.

    16:31 22.09.2025

  • 21 Майна

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Джордж Оруел":

    Пич, да беше се поинтересувал кой е Джордж Оруел и да разбереш кой " мозък "го накара да напише този.." бестселър"

    Коментиран от #23

    16:31 22.09.2025

  • 22 ВЗРИВЯВАЙ

    5 8 Отговор
    АЛЬОША

    16:32 22.09.2025

  • 23 Копейките освен, че са предатели

    6 9 Отговор

    До коментар #21 от "Майна":

    Са и неграмотни.

    Коментиран от #28

    16:32 22.09.2025

  • 24 Бай той Толстой

    7 3 Отговор
    Е .м ви и демокрацията 🤗

    16:33 22.09.2025

  • 25 Фен

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ветеран от Протеста":

    А бе я оди си протестирай! А, да, спряха ви кинтите.

    Коментиран от #37

    16:33 22.09.2025

  • 26 Другарко Гунчева.....

    7 9 Отговор
    Май в главата ти още кънти залпа на Аврора.....

    Коментиран от #36

    16:35 22.09.2025

  • 27 Бай той Толстой

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Другарко Гунчева":

    Много си елементарен бе, Гоше.Затива сме на тоя хал

    Коментиран от #39

    16:35 22.09.2025

  • 28 Майна

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Копейките освен, че са предатели":

    Нямам намерение да се боря с ИИ( коректора), мислещите ще ме разберат

    16:36 22.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 До Майна

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Ами приятелю, ти Възраждане за каква партия ги смяташ?. Те са дечица и внуци на бившата номенклатура, при съмнения прочети Истинските им СВ та. Не ти ли е направило впечатление, че депутатите от тази партия често пригласят на ГЕРБ. Изобщо каква "опозиция" са тези?. То и другите "опозиционери" са от този калибър, така, че не виждам за кого би могло да се гласува - те са сие, просто партията майка добре се укрепи във властта и си играе играта. А вие Вервайте!!.

    Коментиран от #35

    16:40 22.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 До Майна -коментар 7

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Майна":

    Тук си прав. Агент Димитър си вършеше перфектно работата.

    16:43 22.09.2025

  • 35 Майна

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "До Майна":

    Какво значи номенклатура?
    Моите деди са били партизани.
    Не сте ги виждали по телевизията..
    Работиха и за..службите.
    Не си хвърлиха партийните книжки..
    Но ..някой давиха в алкохол това, което знаеха и ..виждаха.
    Харесвали ти?
    Какво знаете вие..

    16:44 22.09.2025

  • 36 Ани

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Другарко Гунчева.....":

    пРезидента унижи авторитета на оглавяваната институция. bTV стана Телевизия на Истината. Как да имат авторитет. А Вие къде бяхте по това време?

    16:57 22.09.2025

  • 37 Ани

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Фен":

    Той Путин си постигна целта да деморализира България, но Украйна нещо се запъна...

    16:59 22.09.2025

  • 38 инж. Ганчо Илков

    1 1 Отговор
    Не са Евроантлантици, а преди всичко Анонимници Коментатори. Русофили и Носталгици. Модераторите, Предполагам че Спазват Определени Правила под Прикритие за СВОБОДА НА СЛОВОТО. Трябва да се Наложат Изисквания като: Да не се Допускат Анонимни Коментари; Да не се Допускат Обиди; Вулгарни Определения; Обидни Заклинания, Не Аргументирани Клюки и Обвинения. Медиите, освен да Информират, трябва и да Облазоват и Възпитават Общественоста

    17:03 22.09.2025

  • 39 Истината боли

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бай той Толстой":

    Нали......а халът е такъв, какъвто си го направиш....

    17:08 22.09.2025