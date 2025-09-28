Владислав Панев: Да си кажем какво куца в България. Размерът на правителството става все по-голям проблем!

Днес се вълнуваме от волейбола и стискаме палци за нашите, но е добре да си припомним и какво куца в България и накъде да си насочим усилията. Отворената търговия и парите са двата показателя, по които нямаме проблеми за икономическата си свобода, така че влизането в еврозоната ще ни улесни, но не е карта за членство в "клуба на богатите".
Това коментира във "Фейсбук" Владислав Панев.
Размерът на правителството става все по-голям проблем, особено тази година, когато България само до този момент е изтеглила 16.8 млрд. лева допълнителни заеми, а заплатите в държавния сектор и броят на чиновниците растат като че ли неудържимо. Регулациите от типа максимални цени и надценки и увеличаване на правомощията на КЗК да натиска бизнеси също са огромен проблем, който се задълбочава.
Съдебната система и защитата на собствеността обаче са топ проблем. Като тръгнем от кражбата на имоти и стигнем до рекета върху бизнеси и политическите дела. По всичко това вървим надолу.
Което означава по-малко свобода, по-нисък растеж и бягство на капитали и на хора от страната.
Последните години уж бяха на безвремие, но трендът беше обърнат. Мнозина се върнаха. Вярно, редица недъзи бяха налице. Но сравнение с държавата на главното Д не може да има.
1 Последния Софиянец
13:04 28.09.2025
2 Народ като куц кон се влачи от век
❤️🇧🇬
13:11 28.09.2025
3 Владиславчо, стискат палци само
13:13 28.09.2025
4 Психологията на българите е
13:16 28.09.2025
5 Българите са завършени пролетарии
Коментиран от #7
13:20 28.09.2025
6 Сатана Z
13:21 28.09.2025
7 Нищо подобно
До коментар #5 от "Българите са завършени пролетарии":Повечето Българе гласуват за десни партии нищо ,че са на минимална заплата или безработни.Това е световен парадокс.Беден гласува за богат сякаш той автоматично става на неговото ниво.
13:24 28.09.2025
8 Коня Солтуклиева
щото половината министри са постоянно в чужбина! :))
13:24 28.09.2025
9 бою циганина
13:26 28.09.2025
10 събудете се робиии
13:27 28.09.2025