Владислав Панев: Да си кажем какво куца в България. Размерът на правителството става все по-голям проблем!

28 Септември, 2025 13:02 511 10

  • владислав панев-
  • българия-
  • криза-
  • корупция-
  • съдебна система

Съдебната система и защитата на собствеността обаче са топ проблем

Владислав Панев: Да си кажем какво куца в България. Размерът на правителството става все по-голям проблем! - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес се вълнуваме от волейбола и стискаме палци за нашите, но е добре да си припомним и какво куца в България и накъде да си насочим усилията. Отворената търговия и парите са двата показателя, по които нямаме проблеми за икономическата си свобода, така че влизането в еврозоната ще ни улесни, но не е карта за членство в "клуба на богатите".

Това коментира във "Фейсбук" Владислав Панев.

Размерът на правителството става все по-голям проблем, особено тази година, когато България само до този момент е изтеглила 16.8 млрд. лева допълнителни заеми, а заплатите в държавния сектор и броят на чиновниците растат като че ли неудържимо. Регулациите от типа максимални цени и надценки и увеличаване на правомощията на КЗК да натиска бизнеси също са огромен проблем, който се задълбочава.

Съдебната система и защитата на собствеността обаче са топ проблем. Като тръгнем от кражбата на имоти и стигнем до рекета върху бизнеси и политическите дела. По всичко това вървим надолу.

Което означава по-малко свобода, по-нисък растеж и бягство на капитали и на хора от страната.

Последните години уж бяха на безвремие, но трендът беше обърнат. Мнозина се върнаха. Вярно, редица недъзи бяха налице. Но сравнение с държавата на главното Д не може да има.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Томислав Дончев каза в Панорама че е шестият премиер .Много премиери станаха.

    13:04 28.09.2025

  • 2 Народ като куц кон се влачи от век

    0 0 Отговор
    на век продаден от своите използван от чуждите, как е българи забогатявате ли, всички политици се струпаха на един волейболен финал да вдигнат политическото си реноме, сядам да гледам мача и отварям Хладилника, отвътре ме гледат празни рафтове.😁
    ❤️🇧🇬

    13:11 28.09.2025

  • 3 Владиславчо, стискат палци само

    0 0 Отговор
    тези които ги набиват на кол.😁❤️🇧🇬

    13:13 28.09.2025

  • 4 Психологията на българите е

    0 0 Отговор
    пораженческа, предвид тяхната актуална история на роби.

    13:16 28.09.2025

  • 5 Българите са завършени пролетарии

    0 0 Отговор
    по Маркс и Енгелс и това което имат е продадено отдавна от властимащите в България, ако не е Русия България никога нямаше да има Трета Държава, наблюдаваме последните дни на третата българска държава и един волейболен мач няма да промени действителността.

    Коментиран от #7

    13:20 28.09.2025

  • 6 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Последно,снимката на Росен Желязков с Тръмп истинска ли е или поредната мошенгия на господин Хаяши?

    13:21 28.09.2025

  • 7 Нищо подобно

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българите са завършени пролетарии":

    Повечето Българе гласуват за десни партии нищо ,че са на минимална заплата или безработни.Това е световен парадокс.Беден гласува за богат сякаш той автоматично става на неговото ниво.

    13:24 28.09.2025

  • 8 Коня Солтуклиева

    1 0 Отговор
    Размерът на правитекството е постоянен,
    щото половината министри са постоянно в чужбина! :))

    13:24 28.09.2025

  • 9 бою циганина

    0 0 Отговор
    обикновен фашист е тоя

    13:26 28.09.2025

  • 10 събудете се робиии

    3 0 Отговор
    Докато боко и шиши са на свобода , в България все ще е така !!

    13:27 28.09.2025