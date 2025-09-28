Владислав Панев: Да си кажем какво куца в България. Размерът на правителството става все по-голям проблем!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес се вълнуваме от волейбола и стискаме палци за нашите, но е добре да си припомним и какво куца в България и накъде да си насочим усилията. Отворената търговия и парите са двата показателя, по които нямаме проблеми за икономическата си свобода, така че влизането в еврозоната ще ни улесни, но не е карта за членство в "клуба на богатите".

Това коментира във "Фейсбук" Владислав Панев.

Размерът на правителството става все по-голям проблем, особено тази година, когато България само до този момент е изтеглила 16.8 млрд. лева допълнителни заеми, а заплатите в държавния сектор и броят на чиновниците растат като че ли неудържимо. Регулациите от типа максимални цени и надценки и увеличаване на правомощията на КЗК да натиска бизнеси също са огромен проблем, който се задълбочава.

Съдебната система и защитата на собствеността обаче са топ проблем. Като тръгнем от кражбата на имоти и стигнем до рекета върху бизнеси и политическите дела. По всичко това вървим надолу.

Което означава по-малко свобода, по-нисък растеж и бягство на капитали и на хора от страната.

Последните години уж бяха на безвремие, но трендът беше обърнат. Мнозина се върнаха. Вярно, редица недъзи бяха налице. Но сравнение с държавата на главното Д не може да има.