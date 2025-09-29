Клевети и пропаганда: как Орбан залива Унгария с омраза

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Милиарди от парите на данъкоплатците се харчат за дезинформация и пропаганда": за Виктор Орбан и партията му поляризацията, демонизирането и клеветите са най-силното оръжие срещу опонентите.

Още новини от Украйна

Едно от последните видеа, които унгарският премиер Виктор Орбан разпространи във Фейсбук, говори ясно за нивото на публичния дебат в страната. Под заглавието "Основните производители на лъжливи новини" се показани лицата на 22 журналисти от унгарските медии.

Това не е новост - Орбан не за първи път публикува списъци на личности или медии, които не харесва, но тонът се ожесточава все повече, макар до следващите парламентарни избори да има повече от половин година.

Тонът става все по-агресивен

Наскоро обществеността бе шокирана от самоубийството на шефа на полицията в южния унгарски град Ходмезьовашархей. В дните преди това той стана обект на злостни атаки от страна на местен вестник, близък до партията на Орбан, след като бе дал разрешение за провеждането на критично към правителството мероприятие. По време на събитието бяха отправени и призиви към насилие. Не е известно до каква степен трагичният смъртен случай е свързан с атаките - но той се вписва в общия пейза в една страна, в която политическият дебат се нажежава все повече.

"Отдавна виждаме, че общественият дискурс става все по-агресивен: политиката постоянно сочи врагове, обезчовечава цели групи и наводнява обществеността с пропагандни послания, финансирани с пари на данъкоплатците", казва пред ДВ юристът Габор Поляк.

Правителството на Орбан е дало милиарди за пропаганда

Напрежението в обществената дискусия стана причина най-малко 50 000 души да излезат на протест в Будапеща. Под мотото "Въздух! За свободно обществено пространство и чист обществен дебат" театралният колектив Loupe отправи призив за провеждането на надпартийна демонстрация. Актрисата Едина Потионди отправи предупреждението, че правителството контролира обществения дебат с "отровата на пропагандата". Повод за събирането е недоволството от плакатите на правителство, които вече в продължение на повече от десет години насъскват срещу различни "врагове" - от бежанците до украинския президент Володимир Зеленски.

"Милиарди от парите на данъкоплатците се харчат за дезинформация и пропаганда. Нашата идея беше да направим нещо срещу тези плакати", обяснява пред ДВ актьорът Тамаш Ленгял. До момента в подкрепа на призива са събрани над 200 000 подписа, а е създадена и инициатива за рефорендум за забрана на изпълнените с омраза послания в общественото пространство. Сега се очаква решението на унгарската Централна избирателна комисия за референдума.

Култ към личността онлайн и офлайн

Само ден преди демонстрацията премиерът Виктор Орбан отправи на неофициално предизборно събитие поредното предупреждение срещу враговете на Унгария. Имало партии, неправителствени организации и медии, които "само чакат да приложат указанията на Брюксел". Те били отговорни за агресиите и клеветническите кампании срещу "християнските и националните творци, медии и партии".

На същото събитие Орбан си направи селфи с автора на дясноекстремистки блог, в който лидерът на опозицията Петер Магяр постоянно бива наричан "дървеница". Партията на Магяр "Тиса" има съгласно допитванията добри шансове да спечели следващите парламентарни избори, затова е и на мушката на медийния апарат на "Фидес".

"Дон Вето" и силата на инфлуенсърите

Част от този апарат са и близките до правителство блогъри и инфлуенсъри, на които премиерът гостува редовно от месеци. Един от тях е рапърът Ласло Питингер, който дружески нарича министър-председателя "Дон Вето" - комбинация от унгарската политика на блокиране на решенията на ЕС и името на мафиотски бос дон Вито Корлеоне от "Кръстникът".

Това, че премиерът често се явява лично в този вид формати, е новост в тази предизборна кампания, казва експертът Габор Поляк. "Но този, който смята, че "Фидес" има още много какво да наваксва в дигиталното пространство, не познава реалността", обяснява той. Проучване на унгарския мозъчен тръст Political Capital показва, че в страната от януари до август са изразходвани към 5,6 милиона евро за политическа реклама само във Фейсбук, 85 процента от сумата - от приближени на правителството.

Смазваща медиен контрол

В т.нар. традиционни медии преимуществото на "Фидес" е още по-скандално: само на държавната медия MTVA през първите шест месеца на година са предоставени обществени пари в размер на около 80 милиарда форинта (около 205 милиона евро). Редица частни новинарски портали и регионални вестници са здраво в ръцете на компании, близки до управляващата партия, а най-важният държавен надзорен орган - Медийният съвет - е съставен от партийни другари.

"Репортери без граници" говори за "политически, икономически и регулаторен натиск" върху свободните медии. В индекса за медийна свобода Унгария междувременно е на 68-о място от 180 държави. Когато през 2010 година Орбан встъпи във втория си мандат след четири години в опозиция, страната все още бе на 23-то място.

Очаква се ескалацията да продължи

Заради съотношението на медийните сили и втвърдените фронтове в обозримо бъдеще не се очертава успокояване на обществения дебат. Габор Поляк смята, че основната отговорност за това носи управляващата партия, която е превърнала в своя същност постоянно ескалиращата реторика. "Ние като че ли от десет години живеем в перманентна предизборна борба, партията просто не може да функционира другояче."

Поради това Поляк прогнозира в месеците до пролетта на 2026-а, когато ще се състоят изборите, допълнително изостряне на тона: "Ще е много шумно, агресивно и брутално време."