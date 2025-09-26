Първият дипломат на Орбан: Президентът Зеленски започна да полудява! Сега сънува кошмари

Унгарският външен министър Петер Сиярто остро критикува украинския президент Володимир Зеленски, като заяви, че той "полудява от антиунгарски настроения" и дори "сънува кошмари", свързани с Унгария. Коментарът беше публикуван във Facebook, придружен от снимка на новинарски материал за открити украински разузнавателни дронове близо до украинско-унгарската граница.
"Президентът Володимир Зеленски започва да полудява от антиунгарски настроения. Сега сънува кошмари", написа във Facebook унгарският външен министър Петер Сиярто .
Към публикацията си той прикачи екранна снимка на унгарския уебсайт Origo, в която се съобщава, че Зеленски е съобщил за откриването на разузнавателни дронове на украинско-унгарската граница.
President @ZelenskyyUa is losing his mind to his anti-Hungarian obsession. He’s now starting to see things that aren’t there. https://t.co/r5BYDsDkiU— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 26, 2025
Малко преди това Сиярто също написа , че Украйна "от 10 години води антиунгарска политика". Той твърди, че правата на унгарската общност в Закарпатия се нарушават и унгарците биват бити до смърт по време на мобилизация.
Сиярто посочи също украинските атаки срещу петролопровода "Дружба" в Русия, който доставя петрол за Унгария и Словакия, и забраната за влизане в Украйна на трима високопоставени унгарски военни офицери като примери за "антиунгарска политика".
Украинският външен министър Андрйй Сибига обяви забраната по-рано днес. Той отбеляза, че това е ответен ход срещу забраната за влизане в Унгария, наложена на трима украински военни, които Будапеща свързва с атаките срещу "Дружба".
1 Втория дипломат
Коментиран от #36
20:54 26.09.2025
2 Зеленски
Коментиран от #10
20:55 26.09.2025
3 az СВО Победа80
Според наличната информация, планът е следният:
1. Ремонт на няколко свалени или прихванати руски безпилотни летателни апарата.
2. Оборудването им с бойни ударни елементи.
3. Изпращане на безпилотните летателни апарати, контролирани от украински специалисти, маскирани като „руски дронове“, до основни логистични хъбове на НАТО (създадени за войната в Украйна) в Полша и в Румъния.
4. Едновременно с това провеждане на дезинформационна кампания в Европа с цел обвиняване на Москва.
5. Подстрекаване на въоръжен конфликт между Руската федерация и НАТО.
За да се осъществи тази провокация, руски безпилотни летателни апарати „Геран“ вече са доставени на полигона "Яворов" в Западна Украйна на 16 септември. Преди това те са били ремонтирани в завода LORTA в Лвов.
Според унгарските журналисти, причината за подготовката за тази провокация е проста: украинските въоръжени сили търпят съкрушително поражение. При това поражението вече не се случва на тактическо ниво, а придобива стратегически характер.
Коментиран от #4, #16, #18, #20
20:56 26.09.2025
4 Костадин Костадинов
До коментар #3 от "az СВО Победа80":А според тебя што най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна? Што тъй ко стана ко са убърка?
Коментиран от #24
21:00 26.09.2025
5 Пич
21:00 26.09.2025
6 Дзверцов
21:02 26.09.2025
7 как иначе
21:02 26.09.2025
8 Костадин Костадинов
Коментиран от #27
21:03 26.09.2025
9 Хаджи Папурко
21:06 26.09.2025
10 Хихихи
До коментар #2 от "Зеленски":Унгария, членка на НАТО ги атакувала с руски дронове. Е.ати наркомана.
Коментиран от #21
21:07 26.09.2025
11 Алоооо Маджари
А Бункерния МУДАК
Не е ли луд ?
Отдавна е Полудял Дъртия Ботокс.
21:07 26.09.2025
12 Диагноза
21:10 26.09.2025
13 да питам
21:12 26.09.2025
14 хуярто
21:13 26.09.2025
15 Ники
21:15 26.09.2025
16 Иван
До коментар #3 от "az СВО Победа80":Това е само половин процент от сатанинското коварно лице на гнусната еврейска хазарска сатанинска нацистка Синагога.
21:15 26.09.2025
17 Евреина Кобзон
Се е самоубило.
ВИТАЛИ КАПУСТИН
Просто го намерили
С вързани ръце
Обесен на едно Дърво...
Предния ден още един ПУТИНАЦИСТ
АЛЕКСАНДЪР ФЕДОТОВ
Е намерен Мъртъв в 5 Звезден Хотел
Концертът продължава да се пълни с Випове .
21:16 26.09.2025
18 Верно ли бре
До коментар #3 от "az СВО Победа80":Рублоидот?
Коментиран от #40
21:18 26.09.2025
19 ДУПЯРТО
Да ходят у Мускалието.
Асад ги чака .
21:22 26.09.2025
20 Европеец
До коментар #3 от "az СВО Победа80":Заглавието е вярно и коментара ти е вярнен.... Че украинската хунта с малообританците готвят провокации е ясно, остава да видим какви ще бъдат..... Войната ще ескалира и е време Путин да се вземе ръце и да приключва с украинската хунта..... Би било добре kiев да заприлича на Газа...
Коментиран от #23
21:25 26.09.2025
21 Атина Палада
До коментар #10 от "Хихихи":Зеленски иска да каже явно,че НАТО атакува Украйна:))) Ако Зеленски е прав и не лъже,значи си е така-Натовска държава атакува Украйна:)
21:25 26.09.2025
22 Хмм
21:28 26.09.2025
23 Атина Палада
До коментар #20 от "Европеец":И защо да атакуват Киев,като Украйна не е проблема.Ако беше в действително проблема Украйна,то Русия щеше за 24 часа да я срине..Украйна е само територия на която се води глобален конфликт..Глобалният финансов капитал със своите пионки -52 държавички срещу останалият свят..
А Зеленски е само говорител..Лично на мен ми е трудно да определя на 100% Зеленски дали играе със Запада или играе с Русия срещу Запада.
Коментиран от #30
21:34 26.09.2025
24 Щот е война на изтощението
До коментар #4 от "Костадин Костадинов":Но не само срещу Украйна, а и срещу причинителите на конфликта. Което изисква време за да си научат добре урока.
А Украйна отдавна е в кома и никой не брои.
Коментиран от #25
21:35 26.09.2025
25 Глюпости ,
До коментар #24 от "Щот е война на изтощението":Нали беше СВО , бе ... 🤭 Само не пиши - Нет войне , че ше те арестуват ..
Коментиран от #29
21:40 26.09.2025
26 стоян георгиев
21:41 26.09.2025
27 Нищу ни съ е убъркалу
До коментар #8 от "Костадин Костадинов":Нарича се война на изтощението!
Но не само срещу Украйна, а и срещу причинителите на конфликта. Което изисква време за да си научат добре урока и да си и помислят повече за подобни гадорийки .
А Украйна отдавна е в кома и никой не я брои
21:42 26.09.2025
28 Мислехме че е Путин
21:43 26.09.2025
29 Глюпак
До коментар #25 от "Глюпости ,":И какво пречи СВО да се води като "война на изтощението". Това израз от военните книжки. Инача Русия война не е обввявала. И се моли да не обяви.
Коментиран от #35
21:47 26.09.2025
30 Европеец
До коментар #23 от "Атина Палада":Твоите коментари винаги са били интересни и правдиви.... Когато гледам имената на коментиращите, твоя коментар винаги го чета, лошото че има трол, който ползва от твоя Ник.... Съгласен съм с коментара ти, но последното изречение е нелепо, въпреки че разбирам каквото е подтикнало да го напишеш... Що се касае за Киев-Бил съм там и центъра наистина е красив, въпреки че е построен по съветско време..... Ако украинската хунта не се вразуми, което е вероятно на 100% и войната ескалира, А тя ще ескалира и от украинска и руска страна, ще бъдат нанесени жестоки удари по киев-разбира се няма да заприлича на Газа, въпреки че това би било справедливо.... Киев е гнездото на украинската нацистка хунта и за това трябва да получи заслуженото....
Коментиран от #34, #38
21:49 26.09.2025
31 ДОСТА ЗА СА ИЗТРЕБВАНЕ, НЕ САМО ТУЙ
21:52 26.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Сократ
21:57 26.09.2025
34 Сакам ЕВРОпиндерска ЛЮБОВ!
До коментар #30 от "Европеец":ТОВА ОБЯСНЕНИЕ В ЕВРОпиндерска ЛЮБОВ ЛИ Е?
21:57 26.09.2025
35 Глюпости ,
До коментар #29 от "Глюпак":Предупредих те ... 🤭😁
21:58 26.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Посетител
22:00 26.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Сократ
22:02 26.09.2025
40 Верно я
До коментар #18 от "Верно ли бре":Укропидал.
22:03 26.09.2025