Първият дипломат на Орбан: Президентът Зеленски започна да полудява! Сега сънува кошмари

Унгарският външен министър Петер Сиярто остро критикува украинския президент Володимир Зеленски, като заяви, че той "полудява от антиунгарски настроения" и дори "сънува кошмари", свързани с Унгария. Коментарът беше публикуван във Facebook, придружен от снимка на новинарски материал за открити украински разузнавателни дронове близо до украинско-унгарската граница.

"Президентът Володимир Зеленски започва да полудява от антиунгарски настроения. Сега сънува кошмари", написа във Facebook унгарският външен министър Петер Сиярто .

Към публикацията си той прикачи екранна снимка на унгарския уебсайт Origo, в която се съобщава, че Зеленски е съобщил за откриването на разузнавателни дронове на украинско-унгарската граница.

President @ZelenskyyUa is losing his mind to his anti-Hungarian obsession. He’s now starting to see things that aren’t there. https://t.co/r5BYDsDkiU — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 26, 2025

Малко преди това Сиярто също написа , че Украйна "от 10 години води антиунгарска политика". Той твърди, че правата на унгарската общност в Закарпатия се нарушават и унгарците биват бити до смърт по време на мобилизация.

Сиярто посочи също украинските атаки срещу петролопровода "Дружба" в Русия, който доставя петрол за Унгария и Словакия, и забраната за влизане в Украйна на трима високопоставени унгарски военни офицери като примери за "антиунгарска политика".

Украинският външен министър Андрйй Сибига обяви забраната по-рано днес. Той отбеляза, че това е ответен ход срещу забраната за влизане в Унгария, наложена на трима украински военни, които Будапеща свързва с атаките срещу "Дружба".