Първият дипломат на Орбан: Президентът Зеленски започна да полудява! Сега сънува кошмари
Първият дипломат на Орбан: Президентът Зеленски започна да полудява! Сега сънува кошмари

26 Септември, 2025 20:53

Коментарът беше публикуван във Facebook, придружен от снимка на новинарски материал за открити украински разузнавателни дронове близо до украинско-унгарската граница

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Унгарският външен министър Петер Сиярто остро критикува украинския президент Володимир Зеленски, като заяви, че той "полудява от антиунгарски настроения" и дори "сънува кошмари", свързани с Унгария. Коментарът беше публикуван във Facebook, придружен от снимка на новинарски материал за открити украински разузнавателни дронове близо до украинско-унгарската граница.

"Президентът Володимир Зеленски започва да полудява от антиунгарски настроения. Сега сънува кошмари", написа във Facebook унгарският външен министър Петер Сиярто .

Към публикацията си той прикачи екранна снимка на унгарския уебсайт Origo, в която се съобщава, че Зеленски е съобщил за откриването на разузнавателни дронове на украинско-унгарската граница.

Малко преди това Сиярто също написа , че Украйна "от 10 години води антиунгарска политика". Той твърди, че правата на унгарската общност в Закарпатия се нарушават и унгарците биват бити до смърт по време на мобилизация.

Сиярто посочи също украинските атаки срещу петролопровода "Дружба" в Русия, който доставя петрол за Унгария и Словакия, и забраната за влизане в Украйна на трима високопоставени унгарски военни офицери като примери за "антиунгарска политика".

Украинският външен министър Андрйй Сибига обяви забраната по-рано днес. Той отбеляза, че това е ответен ход срещу забраната за влизане в Унгария, наложена на трима украински военни, които Будапеща свързва с атаките срещу "Дружба".


  • 1 Втория дипломат

    4 11 Отговор
    какво казва ?

    Коментиран от #36

    20:54 26.09.2025

  • 2 Зеленски

    18 13 Отговор
    Унгария ни атакува с дронове.Нашите войски настъпват към Будапеща

    Коментиран от #10

    20:55 26.09.2025

  • 3 az СВО Победа80

    41 6 Отговор
    Днес няколко унгарски медии съобщиха за плановете на Зеленски да извърши саботажни актове в Румъния и Полша, обвинявайки Русия за тях. Според съобщенията, кураторите на Киев планират собствен „инцидент в Глейвиц“ – целящ да създаде casus belli за открита война между Русия и НАТО.

    Според наличната информация, планът е следният:

    1. Ремонт на няколко свалени или прихванати руски безпилотни летателни апарата.
    2. Оборудването им с бойни ударни елементи.
    3. Изпращане на безпилотните летателни апарати, контролирани от украински специалисти, маскирани като „руски дронове“, до основни логистични хъбове на НАТО (създадени за войната в Украйна) в Полша и в Румъния.
    4. Едновременно с това провеждане на дезинформационна кампания в Европа с цел обвиняване на Москва.
    5. Подстрекаване на въоръжен конфликт между Руската федерация и НАТО.

    За да се осъществи тази провокация, руски безпилотни летателни апарати „Геран“ вече са доставени на полигона "Яворов" в Западна Украйна на 16 септември. Преди това те са били ремонтирани в завода LORTA в Лвов.

    Според унгарските журналисти, причината за подготовката за тази провокация е проста: украинските въоръжени сили търпят съкрушително поражение. При това поражението вече не се случва на тактическо ниво, а придобива стратегически характер.

    Коментиран от #4, #16, #18, #20

    20:56 26.09.2025

  • 4 Костадин Костадинов

    7 30 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа80":

    А според тебя што най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна? Што тъй ко стана ко са убърка?

    Коментиран от #24

    21:00 26.09.2025

  • 5 Пич

    31 6 Отговор
    Нормално ! Полудял е от страх !!! Знае че краят му наближава !!!

    21:00 26.09.2025

  • 6 Дзверцов

    29 9 Отговор
    Вниманието към зеления потник, му идва в повече. Наистина бълнува. Руснаците разцепват въздушното пространство на Украйна от три години, а клоуна се вдетенява!

    21:02 26.09.2025

  • 7 как иначе

    23 17 Отговор
    Земенски започвал да полудява, а нали това искат от него евромудите и го поощряват.

    21:02 26.09.2025

  • 8 Костадин Костадинов

    16 24 Отговор
    Што най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна? Што тъй ко стана ко са убърка?

    Коментиран от #27

    21:03 26.09.2025

  • 9 Хаджи Папурко

    20 15 Отговор
    Явно перемогата се отлага. Както и контранаступа. Факти завъртете дупетата в новата посока.

    21:06 26.09.2025

  • 10 Хихихи

    25 18 Отговор

    До коментар #2 от "Зеленски":

    Унгария, членка на НАТО ги атакувала с руски дронове. Е.ати наркомана.

    Коментиран от #21

    21:07 26.09.2025

  • 11 Алоооо Маджари

    22 20 Отговор
    Издухани

    А Бункерния МУДАК

    Не е ли луд ?

    Отдавна е Полудял Дъртия Ботокс.

    21:07 26.09.2025

  • 12 Диагноза

    22 23 Отговор
    Мнението на тази маджарска тротинетка е без значение.

    21:10 26.09.2025

  • 13 да питам

    5 19 Отговор
    Тия Чий го дирят у ЕС ?!🤔

    21:12 26.09.2025

  • 14 хуярто

    3 14 Отговор
    сънувя куярища

    21:13 26.09.2025

  • 15 Ники

    17 2 Отговор
    Не е полудял, предозирал е

    21:15 26.09.2025

  • 16 Иван

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа80":

    Това е само половин процент от сатанинското коварно лице на гнусната еврейска хазарска сатанинска нацистка Синагога.

    21:15 26.09.2025

  • 17 Евреина Кобзон

    3 11 Отговор
    Още едно Кремълсо Цирейче

    Се е самоубило.

    ВИТАЛИ КАПУСТИН

    Просто го намерили
    С вързани ръце
    Обесен на едно Дърво...

    Предния ден още един ПУТИНАЦИСТ

    АЛЕКСАНДЪР ФЕДОТОВ

    Е намерен Мъртъв в 5 Звезден Хотел

    Концертът продължава да се пълни с Випове .

    21:16 26.09.2025

  • 18 Верно ли бре

    1 9 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа80":

    Рублоидот?

    Коментиран от #40

    21:18 26.09.2025

  • 19 ДУПЯРТО

    0 9 Отговор
    Е време с Орбан
    Да ходят у Мускалието.

    Асад ги чака .

    21:22 26.09.2025

  • 20 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа80":

    Заглавието е вярно и коментара ти е вярнен.... Че украинската хунта с малообританците готвят провокации е ясно, остава да видим какви ще бъдат..... Войната ще ескалира и е време Путин да се вземе ръце и да приключва с украинската хунта..... Би било добре kiев да заприлича на Газа...

    Коментиран от #23

    21:25 26.09.2025

  • 21 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хихихи":

    Зеленски иска да каже явно,че НАТО атакува Украйна:))) Ако Зеленски е прав и не лъже,значи си е така-Натовска държава атакува Украйна:)

    21:25 26.09.2025

  • 22 Хмм

    5 0 Отговор
    този унгарски министър навремето от трибуната на европарламента беше нарекъл петков "канадски измамник"

    21:28 26.09.2025

  • 23 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Европеец":

    И защо да атакуват Киев,като Украйна не е проблема.Ако беше в действително проблема Украйна,то Русия щеше за 24 часа да я срине..Украйна е само територия на която се води глобален конфликт..Глобалният финансов капитал със своите пионки -52 държавички срещу останалият свят..
    А Зеленски е само говорител..Лично на мен ми е трудно да определя на 100% Зеленски дали играе със Запада или играе с Русия срещу Запада.

    Коментиран от #30

    21:34 26.09.2025

  • 24 Щот е война на изтощението

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Костадин Костадинов":

    Но не само срещу Украйна, а и срещу причинителите на конфликта. Което изисква време за да си научат добре урока.
    А Украйна отдавна е в кома и никой не брои.

    Коментиран от #25

    21:35 26.09.2025

  • 25 Глюпости ,

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Щот е война на изтощението":

    Нали беше СВО , бе ... 🤭 Само не пиши - Нет войне , че ше те арестуват ..

    Коментиран от #29

    21:40 26.09.2025

  • 26 стоян георгиев

    1 3 Отговор
    Унгария пробва с дронове да изнервя ситуацията,но няма да им се получи.следващия път дроновете ще са на земята.да си знае орбан.

    21:41 26.09.2025

  • 27 Нищу ни съ е убъркалу

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Костадин Костадинов":

    Нарича се война на изтощението!

    Но не само срещу Украйна, а и срещу причинителите на конфликта. Което изисква време за да си научат добре урока и да си и помислят повече за подобни гадорийки .
    А Украйна отдавна е в кома и никой не я брои

    21:42 26.09.2025

  • 28 Мислехме че е Путин

    1 1 Отговор
    а е бил Орбан.

    21:43 26.09.2025

  • 29 Глюпак

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Глюпости ,":

    И какво пречи СВО да се води като "война на изтощението". Това израз от военните книжки. Инача Русия война не е обввявала. И се моли да не обяви.

    Коментиран от #35

    21:47 26.09.2025

  • 30 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Твоите коментари винаги са били интересни и правдиви.... Когато гледам имената на коментиращите, твоя коментар винаги го чета, лошото че има трол, който ползва от твоя Ник.... Съгласен съм с коментара ти, но последното изречение е нелепо, въпреки че разбирам каквото е подтикнало да го напишеш... Що се касае за Киев-Бил съм там и центъра наистина е красив, въпреки че е построен по съветско време..... Ако украинската хунта не се вразуми, което е вероятно на 100% и войната ескалира, А тя ще ескалира и от украинска и руска страна, ще бъдат нанесени жестоки удари по киев-разбира се няма да заприлича на Газа, въпреки че това би било справедливо.... Киев е гнездото на украинската нацистка хунта и за това трябва да получи заслуженото....

    Коментиран от #34, #38

    21:49 26.09.2025

  • 31 ДОСТА ЗА СА ИЗТРЕБВАНЕ, НЕ САМО ТУЙ

    3 0 Отговор
    АМИ ТО ДА Е ОТ СЕГА !!ДИВАКА СЕ СРОДИ С ФАШИЗОИДНИТЕ ЕВРОДИВАЦИ , ВИДНО МНОГО СИ ПАСВАТ!

    21:52 26.09.2025

  • 33 Сократ

    1 0 Отговор
    Наркомана не е започнал да полудява. Той е луд. При това на силна дрога.

    21:57 26.09.2025

  • 34 Сакам ЕВРОпиндерска ЛЮБОВ!

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Европеец":

    ТОВА ОБЯСНЕНИЕ В ЕВРОпиндерска ЛЮБОВ ЛИ Е?

    21:57 26.09.2025

  • 35 Глюпости ,

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Глюпак":

    Предупредих те ... 🤭😁

    21:58 26.09.2025

  • 37 Посетител

    0 0 Отговор
    Ми, не е лъжа...

    22:00 26.09.2025

  • 39 Сократ

    0 0 Отговор
    Защо триете бе маскари? Къде отиде свободата на словото? По соца дори нямаше такава цензура, като сега.

    22:02 26.09.2025

  • 40 Верно я

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Верно ли бре":

    Укропидал.

    22:03 26.09.2025

