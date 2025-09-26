Александър Лукашенко: Владимир Путин има много добро предложение за Украйна

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви след среща с Владимир Путин в петък, че руският лидер ще обяви "много добро предложение" за прекратяване на войната в Украйна, което според него е широко подкрепено от Съединените щати, цитира думите му БиБиСи.

Лукашенко, който се срещна с Путин в Москва в продължение на повече от пет часа, не разкри какво включва предложението, но добави, че то е било представено на президента на САЩ Доналд Тръмп, когато той проведе среща на върха с Путин в Аляска миналия месец.

"С президента Путин го обсъдихме, но аз няма да говоря за това. Самият президент ще каже", каза Лукашенко, близък съюзник на Путин.

"Това е добро предложение за Украйна, предложения, които бяха чути от Доналд Тръмп в Аляска, наред с други места, и бяха отнесени във Вашингтон за разглеждане и обсъждане. Много добро предложение", каза Лукашенко пред руския телевизионен репортер Павел Зарубин.

"Ако украинците не приемат тези предложения, ще бъде както в началото на специалната военна операция", добави той, използвайки термина на Москва за нахлуването в Украйна. "Ще бъде дори по-лошо; те ще загубят Украйна."

Русия преди това настояваше за условия, които Украйна отхвърля като равносилни на капитулация, включително предаването на повече територия, отказът на Киев от амбициите за членство в НАТО и налагането на ограничения върху числеността на въоръжените му сили.

Лукашенко говори три дни след като Тръмп, в неочаквана промяна, заяви, че Украйна е способна да си върне всичките си загубени територии - възлизащи на близо една пета от страната - и трябва да действа сега, защото руската икономика е в дълбоки затруднения.

Кремъл отхвърли тези коментари, като заяви, че Тръмп току-що се е срещнал с украинския президент Володимир Зеленски, и заяви, че е бил повлиян от гледната точка на Зеленски за конфликта. Зеленски заяви, че Путин се преструва, че преговаря, но няма истински интерес от мир.

"За да избегне загубата на цяла Украйна, Зеленски не просто трябва да преговаря, а да се съгласи на благоприятни условия - условия, които като цяло са одобрени от американците", каза Лукашенко.

Той също така предложи той, Путин и Зеленски, като лидери на три славянски държави, да седнат и да постигнат споразумение.

Украйна по-рано заяви, че иска среща между Зеленски и Путин, но Русия заяви, че това може да се случи само ако украинският лидер се съгласи да дойде в Москва.

Лукашенко се среща с Путин по-често от всеки друг чуждестранен лидер и подкрепя войната му в Украйна, макар и без да ангажира собствените си войски за бой.

Той е изолиран от години от западните санкции заради военната си роля и нарушенията на човешките права. Но през последните седмици Тръмп му се обади, похвали го като "високоуважаван" лидер и изпрати пратеник в Беларус за разговори, довели до освобождаването на повече от 50 политически затворници.

Американски представители казват, че администрацията на Тръмп се надява да изтегли Беларус от геополитическата орбита на Москва, дори и само до известна степен. Някои политически анализатори обаче смятат това за малко вероятно, предвид силната зависимост на Лукашенко - политическа, икономическа и военна - от много по-големия му съсед.

Подчертавайки близостта на отношенията, Беларус и Русия проведоха съвместни военни учения този месец. В петък Лукашенко предложи изграждането на атомна електроцентрала в Източен Беларус, която би могла да осигурява електричество на контролираните от Русия части на Украйна.