Лукашенко се среща с Путин по-често от всеки друг чуждестранен лидер и подкрепя войната му в Украйна, макар и без да ангажира собствените си войски за бой

Александър Лукашенко: Владимир Путин има много добро предложение за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви след среща с Владимир Путин в петък, че руският лидер ще обяви "много добро предложение" за прекратяване на войната в Украйна, което според него е широко подкрепено от Съединените щати, цитира думите му БиБиСи.

Лукашенко, който се срещна с Путин в Москва в продължение на повече от пет часа, не разкри какво включва предложението, но добави, че то е било представено на президента на САЩ Доналд Тръмп, когато той проведе среща на върха с Путин в Аляска миналия месец.

Още новини от Украйна

"С президента Путин го обсъдихме, но аз няма да говоря за това. Самият президент ще каже", каза Лукашенко, близък съюзник на Путин.

"Това е добро предложение за Украйна, предложения, които бяха чути от Доналд Тръмп в Аляска, наред с други места, и бяха отнесени във Вашингтон за разглеждане и обсъждане. Много добро предложение", каза Лукашенко пред руския телевизионен репортер Павел Зарубин.

"Ако украинците не приемат тези предложения, ще бъде както в началото на специалната военна операция", добави той, използвайки термина на Москва за нахлуването в Украйна. "Ще бъде дори по-лошо; те ще загубят Украйна."

Русия преди това настояваше за условия, които Украйна отхвърля като равносилни на капитулация, включително предаването на повече територия, отказът на Киев от амбициите за членство в НАТО и налагането на ограничения върху числеността на въоръжените му сили.

Лукашенко говори три дни след като Тръмп, в неочаквана промяна, заяви, че Украйна е способна да си върне всичките си загубени територии - възлизащи на близо една пета от страната - и трябва да действа сега, защото руската икономика е в дълбоки затруднения.

Кремъл отхвърли тези коментари, като заяви, че Тръмп току-що се е срещнал с украинския президент Володимир Зеленски, и заяви, че е бил повлиян от гледната точка на Зеленски за конфликта. Зеленски заяви, че Путин се преструва, че преговаря, но няма истински интерес от мир.

"За да избегне загубата на цяла Украйна, Зеленски не просто трябва да преговаря, а да се съгласи на благоприятни условия - условия, които като цяло са одобрени от американците", каза Лукашенко.

Той също така предложи той, Путин и Зеленски, като лидери на три славянски държави, да седнат и да постигнат споразумение.

Украйна по-рано заяви, че иска среща между Зеленски и Путин, но Русия заяви, че това може да се случи само ако украинският лидер се съгласи да дойде в Москва.

Лукашенко се среща с Путин по-често от всеки друг чуждестранен лидер и подкрепя войната му в Украйна, макар и без да ангажира собствените си войски за бой.

Той е изолиран от години от западните санкции заради военната си роля и нарушенията на човешките права. Но през последните седмици Тръмп му се обади, похвали го като "високоуважаван" лидер и изпрати пратеник в Беларус за разговори, довели до освобождаването на повече от 50 политически затворници.

Американски представители казват, че администрацията на Тръмп се надява да изтегли Беларус от геополитическата орбита на Москва, дори и само до известна степен. Някои политически анализатори обаче смятат това за малко вероятно, предвид силната зависимост на Лукашенко - политическа, икономическа и военна - от много по-големия му съсед.

Подчертавайки близостта на отношенията, Беларус и Русия проведоха съвместни военни учения този месец. В петък Лукашенко предложи изграждането на атомна електроцентрала в Източен Беларус, която би могла да осигурява електричество на контролираните от Русия части на Украйна.


  • 1 //////

    13 5 Отговор
    До Днепър+ Одеса.

    Коментиран от #4, #34

    21:26 26.09.2025

  • 2 Пич

    15 10 Отговор
    Путин още в началото на войната имаше много добро предложение за Украйна , но ингилизите и Урсулианците искат украинците да умират !!!

    Коментиран от #6, #10, #42

    21:27 26.09.2025

  • 3 Любител шофьор

    13 14 Отговор
    Знаем го доброто предложение. Украйна капут. Ама украинците се борят за държавата си. Друг е въпросът какво правят руснаците там...

    21:29 26.09.2025

  • 4 Европеец

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "//////":

    Одеса, Николаев, Харков не ги ли си ги вземе Путин войната е била напразно и руснаците няма да му простят....

    Коментиран от #43

    21:29 26.09.2025

  • 5 Българин

    11 9 Отговор
    Българите знаем, колкото по-рано се предадем, толкова по-малко ще страдаме! Украинците това ще го научат по трудния начин!

    Коментиран от #11

    21:32 26.09.2025

  • 6 Европеец

    15 14 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Прав си.... Преди войната имаше Минск 1 и 2, зеления отказа да ги спазва-а Донбас щеше да си бъде в Украйна.... Не подписа Истанбул 2022-отекоха Запорожка и Херсонска област..... Остава да видиме какво е това предложение и зеления наркоман Как ще го тълкува...... Смятам че войната ще ескалира и украинците ще реват....
    ..

    Коментиран от #14, #19, #20

    21:33 26.09.2025

  • 7 Елементарно

    8 10 Отговор
    Лукашенко е класически подлец на който не може да се вярва ни най-малко. Путлер не може да предложи нищо ново или нормално.

    21:34 26.09.2025

  • 8 мдаааа

    2 9 Отговор
    Да не забравяме и Ким Чо ... Велики " Лидери" ..

    21:35 26.09.2025

  • 9 пиночет

    10 10 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!

    21:37 26.09.2025

  • 10 Говорит Москва

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    русите не танцуват, злокачествени са

    21:38 26.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 стоян георгиев

    4 10 Отговор
    Путин бави топката ,но вече няма на къде.всички истории за денацификация и нови територии трябва да идат в канала.

    Коментиран от #15, #32

    21:38 26.09.2025

  • 13 Има .....

    3 3 Отговор
    Бяло знаме и свалени гащи....

    21:39 26.09.2025

  • 14 Моча в калта

    8 12 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Ако рамките спазваха Минските споразумения нямаше един милион и нещо руснаци да станат на тор и прах в Донбас.Нямаше Русийката да стане за посмешище и на африканците.

    Коментиран от #25

    21:39 26.09.2025

  • 15 Путин е най-великият овчар.

    7 7 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион от тях,а останалите го молят да ги нахрани и даде вода за пиене.

    Коментиран от #33, #44

    21:41 26.09.2025

  • 16 Факт

    7 9 Отговор
    470 000 000 000 рубли на ден.
    1 милиард лева.
    Всеки ден!
    Толкова достигнаха разходите на Русия за войната в Украйна.
    Вместо Путин да инвестира в училища, в образование, в медицина, в социални дейности, той инвестира в агресия и убийства.
    Неслучайно и минималната и средната пенсия и заплата в Русия са много по-малки от тези в най-бедната държава в ЕС - България.
    Русия винаги е била такава.
    Паразитна империя, която се крепи на тъпи и покорни примати.

    21:41 26.09.2025

  • 17 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    5 7 Отговор
    Моето предложение е,че оставам в бункера при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    21:42 26.09.2025

  • 18 Факт

    5 8 Отговор
    В путинска русия вече се оформят китайски анклави. Китай започва нова фаза на "тиха експанзия" на руска територия...
    От 15-ти септември. Руснаците имат безвизов режим за Китай, а Москва подготвя огледална стъпка за китайските граждани. Това е нова фаза на "тихата експанзия".
    Безвизовият режим почти нищо не променя за руснаците: преди визи се издаваха само за няколко дни. Но за Китай това е стратегически канал за "пълзяща" миграция към Сибир и Далечния Изток.
    В региона вече се оформят китайски анклави със своите училища, бизнес и култура. Там не се приемат местни жители, дори дървосекари идват от Китай. Печалбите се изпращат обратно в Пекин.
    Това е 2030 м. Сибир може да приеме стотици хиляди китайски имигранти. Руската федерация не може да насели териториите си поради демографската криза. Вакуумът се пълни от други.

    Коментиран от #21

    21:42 26.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пич

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Права си ! Урсулианците определено искат да ескалират войната. Искат плячка , и по важното , лично ще се обогатят като окрадат парите който "уж" ще дават на украинците. Както крадяха и от ковида !

    Коментиран от #22

    21:43 26.09.2025

  • 21 Годината е 2027

    5 8 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    3 милиона рускини тръгват по света реват и си търсят мъж.

    21:43 26.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Амет дюхан

    3 7 Отговор
    Късно е либе за китка. Руснята замина.

    21:44 26.09.2025

  • 24 Факт

    5 8 Отговор
    Гениалният план на Путин се превърна в смъртоносен капан за самата Русия. Вместо да се възползва от богатия западен пазар, той хвърли Русия в прегръдките на Китай – студени, пресметливи и задушаващи. Днес Пекин държи Москва на изкуствено дишане, изсмуквайки нефт, газ и ресурси за жълти стотинки. Но това не е помощ, а бавна евтаназия – Китай внимава Русия да не победи, защото истинският му партньор е Европа, а руснаците са само разменна монета.
    Така Русия се превърна в слаб, зависим васал, вързан към системите на азиатския си „приятел“. Съюзник, който решава кога пациентът да живее и кога да умре. Путин нарече това стратегия, а всъщност подари богатствата на страната си и я превърна в безсилен придатък. С такива приятели врагове вече не са нужни.

    Коментиран от #28, #37

    21:45 26.09.2025

  • 25 Димитринчо

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "Моча в калта":

    Повечко са.Изкланите.

    21:45 26.09.2025

  • 26 Опа

    4 6 Отговор
    Зеленски няма да отстъпи докато и последния окупатор не е убит или избягал от Украйна.

    21:45 26.09.2025

  • 27 От цялата гаща плява

    8 1 Отговор
    на Лукавшенко разбирам, че Тръмп за пореден път е завъртял диференциала наопаки, както преди три дни обяви, чер Украйна ще си върне териториите, сега като нищо пак е харесал плановете на Путя!

    Не че сме учудени нещо!

    Коментиран от #29

    21:46 26.09.2025

  • 28 Това са безспорни

    1 6 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    Факти.

    21:46 26.09.2025

  • 29 Ганчев

    3 6 Отговор

    До коментар #27 от "От цялата гаща плява":

    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.

    21:48 26.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Удри

    4 6 Отговор
    Западът готви сръбският сценарий за Русия. Приднестровието и Калининград за Украйна, а Сибир за Китай. Русия се свива до Петербург и Москва, а републиките стават самостоятелни държави.

    21:48 26.09.2025

  • 32 Ъхъ

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    Обичаш, обичаш нацистите недобит фашаго, много ви лигавеше Мирчо Спасов!

    Коментиран от #35

    21:50 26.09.2025

  • 33 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "Путин е най-великият овчар.":

    Най смешното е че у нас е пълно с мераклии тук да стане като там.

    21:50 26.09.2025

  • 34 Предлага да я спира ахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "//////":

    Пуслер многоходовия загуби войната, която сам започна ахахаха

    21:51 26.09.2025

  • 35 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Ъхъ":

    Мирчо спасов ли ти е идола.сина му бе един от строителите ма капитализма у нас.добър идол си си избрал...хаха

    Коментиран от #38

    21:51 26.09.2025

  • 36 Пешо Волгата - 4 хилядник

    2 5 Отговор
    След, като Тръмп се "извъртя" на 180 градуса, Путин се опитва чрез Батката да повлияе на Зеленски. Проблемът е, че в Киев никой не приема насериозно Лукашенко, а и никога няма да се съгласят да се изтеглят от Донбас и останалите територии, за които ламти руският диктатор. Нещо повече, вече успяха да преобърнат мнението не само на европейците, но и на американците и започват масирани удари не само срещу цели в окупираните територии, като Крим, но и в Москва и навсякъде в Русия, където има военни и промишлени обекти от стратегическо значение.

    21:52 26.09.2025

  • 37 Русия

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    забрани износа на бензини и дизел.
    Изнасят само суровини за Индия и Китай и то евтино. Изнасят тонове, за да могат да купят един дрон!
    Дори Кимчо Корейски вече отказва да дава без пари!
    Тежко е да си бананова република!

    21:55 26.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Факт

    0 0 Отговор
    Той опита да си играе на сделки, но разбра че и на него готвят Майдан.

    21:59 26.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Морфичен резонанс:

    1 0 Отговор
    Русия продава евтини суровини на Китай, помпи китайската икономика, за да може Китай да изкупува Сибир!
    Др. Си иска войната на да продължи вечно!

    22:01 26.09.2025

  • 42 Казах ти , бе

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Сложи приставката - Ка ..

    22:03 26.09.2025

  • 43 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Няма да ги вземе никога. По-добре е руснаците да бесят Путя сега, преди да е избил още руснаци.

    22:05 26.09.2025

  • 44 Интересно ,

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Путин е най-великият овчар.":

    А агнета за Гергьовден ?!

    22:05 26.09.2025

