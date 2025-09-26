Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Украйна регистрира нарушения на въздушното си пространство от дронове по границата с Унгария
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украйна регистрира нарушения на въздушното си пространство от дронове по границата с Унгария

26 Септември, 2025 19:53 800 37

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • ракети-
  • володимир зеленски

Предварителното разследване показва, че дроновете може да са извършвали разузнаване на промишления потенциал в пограничните райони в Западна Украйна

Володимир Зеленски: Украйна регистрира нарушения на въздушното си пространство от дронове по границата с Унгария - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че разузнавателни дронове са навлезли в украинското въздушно пространство, като по предварителна оценка на военните те са долетели от Унгария, за да съберат информация за индустриалния потенциал на западните погранични райони на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Унгарското правителство засега не е отговорило на запитването на Ройтерс за коментар.

Унгария членува в Европейския съюз и НАТО - две организации, които подкрепят Украйнй в отбраната срещу Русия. Отношенията между Киев и Будапеща обаче често са напрегнати, отбелязва Ройтерс.

"Наредих цялата налична информация да бъде проверена и незабавно да бъдат изготвени доклади за всеки регистриран инцидент", каза Зеленски в комуникационното приложение "Телеграм" след заседание с висшето военно командване на Украйна.

След като руските сили нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., голям брой големи украински индустриални предприятия бяха преместени от Източна и Южна в Западна Украйна.

Унгарският премиер Виктор Орбан е скептично настроен към западната военна помощ за Украйна и поддържа по-близки отношения с руския президент Владимир Путин, отколкото други членове на НАТО и ЕС, посочва Ройтерс.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Киев е наложил забрана за влизане в Украйна на трима висши унгарски военни, в отговор на по-ранна забрана, наложена от Унгария на украински военни.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалкият нашмъркан фашист

    32 2 Отговор
    пак с лъжи напред. Хората ги е гнус от теб боклук.

    Коментиран от #6, #12

    19:55 26.09.2025

  • 2 Европеец

    26 2 Отговор
    Писна ми от тия дронове, а пък сега и зеления....

    19:55 26.09.2025

  • 3 Ха ХаХа

    25 4 Отговор
    Наркоманът не лъже само когато спи

    19:56 26.09.2025

  • 4 Сандо

    26 2 Отговор
    Орбан оглежда бъдещите си придобивки.

    19:56 26.09.2025

  • 5 Милен

    23 1 Отговор
    "След като руските сили нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., голям брой големи украински индустриални предприятия бяха преместени от Източна и Южна в Западна Украйна." Ай стига бе, как се мести голямо индустриално предприятие за по малко от три години, тия ще да са някакви факири

    Коментиран от #10

    19:59 26.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Комедията продължава

    19 0 Отговор
    с главен герой две линии бели.
    Сега ако се намеси и Европейския съюз бай Дончо ще гледа и ще ръкопляска на смехотворната пародия.

    20:00 26.09.2025

  • 8 бай Бай

    17 1 Отговор
    Летели са над минали и бъдещи унгарски територии.

    20:00 26.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Костадин Костадинов

    0 12 Отговор

    До коментар #5 от "Милен":

    Слет като не разбираш от процесите е нормално да са чудиш

    Коментиран от #15

    20:05 26.09.2025

  • 11 Напудреното носле

    11 0 Отговор
    Може и зелени човЕчЕта
    ЮЮда регистрира.

    20:07 26.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 0 Отговор
    🤣🤣
    Руски дронове от ...
    НАТОвска територия над У...йна
    🤣🤣

    20:07 26.09.2025

  • 14 Зеленски нее спирал дасе Заяжда с

    12 0 Отговор
    С Унгария и Орбан!! Създава Поводи да го Прави!

    Коментиран от #16

    20:07 26.09.2025

  • 15 Милен

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "Костадин Костадинов":

    Е па не разбирам, ти явно ги разбираш можеш ли да ме светнеш как става този номер, че ми е любопитно?

    Коментиран от #17

    20:09 26.09.2025

  • 16 Костадин Костадинов

    1 12 Отговор

    До коментар #14 от "Зеленски нее спирал дасе Заяжда с":

    Аве заяждал са,да не забраами чи Русия нападна Украйна

    20:10 26.09.2025

  • 17 Костадин Костадинов

    0 10 Отговор

    До коментар #15 от "Милен":

    Не е номер а наука.

    Коментиран от #26

    20:11 26.09.2025

  • 18 Унгария си Наглежда Територията и

    13 0 Отговор
    Населението в границата да днешна Украйна!! Утрешната Украйна няма дае същата! Ще се съберат Укрите отново в Галичина!!!

    Коментиран от #19

    20:11 26.09.2025

  • 19 Костадин Костадинов

    0 6 Отговор

    До коментар #18 от "Унгария си Наглежда Територията и":

    Ти оракул ли си

    20:12 26.09.2025

  • 20 ти да видиш

    9 0 Отговор
    зеленияпор е страшен интригант и отново иска да накисне унгарците за да им отнеме ЕС правото на глас и вето!

    20:13 26.09.2025

  • 21 Голямо

    8 0 Отговор
    Шмъркане на бело пада!

    20:13 26.09.2025

  • 22 Т90

    7 0 Отговор
    Целия задружен запад са много нискокачествен цирк! Вкарат ли ни във война с Русия ще трябва да ги убием от смях, че друго оръжие нямаме!

    20:13 26.09.2025

  • 23 az СВО Победа80

    12 0 Отговор
    Унгария води правилната политика спрямо Киев и затова ще си върне Закарпатието, за разлика от София, която след края на войната ще плаща репарации на Москва.

    20:13 26.09.2025

  • 24 Хм...

    6 0 Отговор
    Единствения шанс за оживяване на зеле е да въсне в Русия. Там ще си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после ще направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийките на "обединените" и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    Коментиран от #27

    20:14 26.09.2025

  • 25 Костадин Костадинов

    1 6 Отговор
    Някой знай ли што най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна вече 4ри гудини

    Коментиран от #32

    20:14 26.09.2025

  • 26 Милен

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Костадин Костадинов":

    Явно и ти не разбираш, затуй увърташ, ама както и да е докато като не го видя на живо не вярвам.

    Коментиран от #28

    20:14 26.09.2025

  • 27 Костадин Костадинов

    0 6 Отговор

    До коментар #24 от "Хм...":

    Русия нападна Украйна , не знам дали знайш

    Коментиран от #35

    20:15 26.09.2025

  • 28 Костадин Костадинов

    0 5 Отговор

    До коментар #26 от "Милен":

    Естествено чи не разбирам. Само ти казах чи тва чи сми неуки не означааа чи и другите са такиа

    Коментиран от #29

    20:16 26.09.2025

  • 29 Милен

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Костадин Костадинов":

    И сега какво, като сме тъпи, трябва да вярваме на всякакви измислици дето ни предлагат ли

    Коментиран от #33

    20:19 26.09.2025

  • 30 Зеленски

    2 0 Отговор
    Обявявам война на Унгария.

    20:20 26.09.2025

  • 31 Спорт

    2 1 Отговор
    Унгарският външен министър Петер Сиярто разкритикува остро украинския президент Володимир Зеленски заради изказването му, че украинското въздушно пространство вероятно е било нарушено от унгарски разузнавателни дронове, предаде Ройтерс.

    Сиярто заяви, че Зеленски "започва да полудява".

    "Президентът Володимир Зеленски започва да полудява от антиунгарските си настроения. Привиждат му се чудовища", написа Сиярто в социалната мрежа "Фейсбук", цитиран от БТА.

    20:21 26.09.2025

  • 32 Руска тактика бате.

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Костадин Костадинов":

    Да заринем врагът с трупове!Един милион красноармейци заринаха залите на Кобзон.

    Коментиран от #34, #37

    20:23 26.09.2025

  • 33 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Милен":

    Трудно са комуникира с тебя. Казвам чий възможно . Мойш да са позаинтересуваш как СССР изнася заводите за кратко време кът ги напада Германия.Ся разбра ли?

    Коментиран от #36

    20:24 26.09.2025

  • 34 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Руска тактика бате.":

    Напрау не ми говори човек. Само Русия може да унищожава така собственият си народ

    20:25 26.09.2025

  • 35 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Костадин Костадинов":

    Не съм отварял дума кой кого е нападал.
    Не знам дали можеш да четеш...

    20:26 26.09.2025

  • 36 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Костадин Костадинов":

    Е па как да ти вярвам, като ми звучи невъзможно? Ти ако искаш вярвай на всякакви писания, ама на мен не ми се отдава твоето лековерие.

    20:28 26.09.2025

  • 37 Хе хе...

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Руска тактика бате.":

    В началото беше 6060÷78
    После 1000÷0
    След това 1000÷19
    И последно 1000÷24
    Та какво разправяше розАв?

    20:29 26.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания