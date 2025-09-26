Володимир Зеленски: Украйна регистрира нарушения на въздушното си пространство от дронове по границата с Унгария

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че разузнавателни дронове са навлезли в украинското въздушно пространство, като по предварителна оценка на военните те са долетели от Унгария, за да съберат информация за индустриалния потенциал на западните погранични райони на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Унгарското правителство засега не е отговорило на запитването на Ройтерс за коментар.
Унгария членува в Европейския съюз и НАТО - две организации, които подкрепят Украйнй в отбраната срещу Русия. Отношенията между Киев и Будапеща обаче често са напрегнати, отбелязва Ройтерс.
"Наредих цялата налична информация да бъде проверена и незабавно да бъдат изготвени доклади за всеки регистриран инцидент", каза Зеленски в комуникационното приложение "Телеграм" след заседание с висшето военно командване на Украйна.
След като руските сили нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., голям брой големи украински индустриални предприятия бяха преместени от Източна и Южна в Западна Украйна.
Унгарският премиер Виктор Орбан е скептично настроен към западната военна помощ за Украйна и поддържа по-близки отношения с руския президент Владимир Путин, отколкото други членове на НАТО и ЕС, посочва Ройтерс.
Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Киев е наложил забрана за влизане в Украйна на трима висши унгарски военни, в отговор на по-ранна забрана, наложена от Унгария на украински военни.
