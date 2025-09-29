Новини
Мнения
Да не се повтори "Курск"

Да не се повтори "Курск"

29 Септември, 2025 13:00 2 566 76

  • курск-
  • гибралтар-
  • новорусийск-
  • подводница

За сега руснаците мълчат, а трябва да приемат помощта

Да не се повтори "Курск" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА Илюстративна
Божидар Чеков Божидар Чеков писател
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Руската атомна подводница "Новорусийск"е в затруднение в пролива Гибралтар. Изпуска гориво и има опасност от експлозия. На борда има атомно оръжие. Командирът на подводницата се опитва да я придвижи към Балтийско море, като заобиколи Португалия и Франция. На борда са 60 матроса. Силите на НАТО, които следят случващото се с "Новорусийск" предлагат помощ. За сега руснаците мълчат.

А трябва да приемат, за да не се повтори трагедията с "Курск". Подводница, която потъна завинаги в Северно море с 68 матроси и 44 офицера на 12/08/2000г.

Ако Путин приеме подадената му от НАТО ръка, много е възможно диалогът между Запада и Изтока да поеме съвсем друга посока.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    13 7 Отговор
    Дано се оправят хората!

    13:02 29.09.2025

  • 2 Много кофти му тръгва седмицата на Путин

    31 12 Отговор
    Сърбина му заби нож в гърба. На братчетата му с брадите в Иран им върнаха санкциите. Молдова ще я гледа през крив макарон.. Сега подводницата.
    Кофтииии.

    Коментиран от #7

    13:04 29.09.2025

  • 3 Правилно!

    19 8 Отговор
    Да я прибират французите. Имат висококвалифицирани инженери и в ядрените технологии и в производството на подводници.

    13:04 29.09.2025

  • 4 !!!?

    32 16 Отговор
    Путлер е на власт да убива руснаци а не да ги спасява...няма руснак няма проблем !!!?

    13:04 29.09.2025

  • 5 Опорка

    20 23 Отговор
    Минутки за ежедневната oлигoфренска пропаганда. :D Не, няма ядрено оръжие и няма опасност от експлозия. Течове на мазут и дизел се случват непрекъснато на всички плавателни съдове.

    Коментиран от #9, #36

    13:06 29.09.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    26 6 Отговор
    Това е дизелова подводница. И ще стигне до Балтика. При това плува над водата.

    Коментиран от #11, #14

    13:06 29.09.2025

  • 7 Абе верно ли

    16 10 Отговор

    До коментар #2 от "Много кофти му тръгва седмицата на Путин":

    Тръмп дал добро с техни ракети, украинците да думкат навътре в калното блато?

    Коментиран от #12

    13:07 29.09.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    18 11 Отговор
    Няма ядрено оръжие на борда. Нито ядрен реактор. Ако има сериозен проблем, руснаците ще я придвижат на буксир. Явно няма.

    Коментиран от #32, #38, #53

    13:09 29.09.2025

  • 9 Те французите

    7 18 Отговор

    До коментар #5 от "Опорка":

    като я приберат, ще се разбере какво носи и какво не носи.
    Москва си прибира хората живи и здрави, НАТО прибира разваленото корито.

    13:09 29.09.2025

  • 10 Писател на тъпотии

    19 8 Отговор
    Неграмотният аФтор с главно Фъ, изобщо наясно ли е какво се е случило с подводницата "Курск"? Или че "НоворОдийск" се пише с О? Или просто демонстрира, че е неграмотна мисирка.Пондъното на океана има доста потънали подводници от втората световна война досега. И немски и руски и американски, само българската я извадиха на сухо преди да ръждяса.

    Коментиран от #31

    13:10 29.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Чекпойнт Чарли

    3 10 Отговор

    До коментар #7 от "Абе верно ли":

    Верно е . Но за Томахоук още не е казал ,размишлява . Трябва да им даде едно 2-3000 бройки.

    13:11 29.09.2025

  • 13 Пилот на трансгалактически звездолет

    5 10 Отговор
    Ега гръмне !

    13:13 29.09.2025

  • 14 Плава над вода,

    9 10 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    докато не глътне вода.

    13:13 29.09.2025

  • 15 Саша Грей

    7 9 Отговор
    От всичко, което съм видял досега в живота си мога да кажа с голяма увереност, че руснаците няма да поискат помощ.
    Оцеляването на моряците зависи от това колко е зле аварията. Т.е., ако Господ е решил подводницата да се прибере на собствен ход до руско пристанище, значи моряците ще живеят. Ако Господ е решил, че подводницата потъва можем само да се молим за морячетата, защото Русия няма такъв вид спасителна техника, но няма и да поиска помощ.

    Коментиран от #29

    13:14 29.09.2025

  • 16 Какво е атомна подводница?

    14 0 Отговор
    Подводница с ядрен реактор за задвижване?
    Подводница с (възможност за) ядрено оръжие на борда?
    Според Википедия: Б-261 «Новороссийск» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

    13:14 29.09.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 10 Отговор
    Нито е НоворУсийск",
    нито е Атомно оръжието!
    А стрелбата по "Курск" ако се повтори-
    Русия този път няма да приема сделка❗

    13:15 29.09.2025

  • 18 Трол

    5 11 Отговор
    Гръмнала е подводницата, още вчера писаха по вестниците.

    13:15 29.09.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 1 Отговор
    НИВО, дами и господс:
    Руската АТОМНА ПОДВОДНИЦА
    "Новорусийск"е в затруднение в пролива Гибралтар.
    ИЗПУСКА ГОРИВО
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #23, #44

    13:18 29.09.2025

  • 20 Асен

    7 8 Отговор
    Пишете ги бегали тези матроси.

    13:19 29.09.2025

  • 21 Фори

    3 9 Отговор
    Абе да гърми!Руснаците имат стотици подводници.Какво значение има една и екипажа и?

    Коментиран от #26

    13:20 29.09.2025

  • 22 Кривоверен алкаш

    8 9 Отговор
    2000 г. 112 души станаха курбан за егото на Фюрера,дано да не отидат още,Стадото няма и да усети...язък си за хората...

    13:20 29.09.2025

  • 23 И ти изпускаш гориво

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    През цъфналата на изхода ти червена(заради кръвта) звездичка.

    Коментиран от #28, #30, #35

    13:22 29.09.2025

  • 24 Путлер kanyт !

    6 8 Отговор
    "Она утонула" !

    13:23 29.09.2025

  • 25 Курск за путин

    9 8 Отговор
    Новонахyйск за путин

    13:24 29.09.2025

  • 26 Ха ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Фори":

    И те за теб същото мислят

    13:24 29.09.2025

  • 27 Додо

    7 1 Отговор
    Може и да се повтори и аз знам защо. Защото имат подводници и кръстосват моретата под вода по полвин година, а при няс няма опасност да се случи щото ние нямаме.

    13:26 29.09.2025

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "И ти изпускаш гориво":

    Само да плюеш ли можеш❓
    А да , то за да коментираш се иска и ПП Е МАЛКО УМ❗
    А при теб май е дефицит❗

    13:26 29.09.2025

  • 29 В случая

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "Саша Грей":

    Не Господ решава, а простотията и кражбите в армията.

    13:27 29.09.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "И ти изпускаш гориво":

    Само да плюеш ли можеш❓
    А да , то за да коментираш се иска и
    ПОНЕ МАЛКО УМ❗
    А при теб май е дефицит❗

    13:27 29.09.2025

  • 31 Ха ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Писател на тъпотии":

    То и "НоворОдийск" не се пише, а "НовороСийск"

    Коментиран от #52

    13:28 29.09.2025

  • 32 И как го разбра това

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Събина ли ти каза или една жена на пазара така разправяше?

    13:30 29.09.2025

  • 33 Абсурдистан

    7 4 Отговор
    Този случай бе показателен - Путлер още тогава доказа че за него животът на руснаците е нищо!

    13:31 29.09.2025

  • 34 си дзън

    9 4 Отговор
    Руските подводници изплуват, руските кораби потъват. Руска работа.

    13:33 29.09.2025

  • 35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "И ти изпускаш гориво":

    Ако имаше поне два грама мозАк
    за мислене,
    освен за ядене и ср@нье,
    Щеше да знаеш , че
    Атомна (ядрена) подводница е подводница, задвижвана от ядрен реактор.
    А как се изпуска гориво от ядрен реактор само
    ТИ И афтурчиту МОЖЕТЕ ДА НИ ОСВЕТЛИТЕ🤣🤣🤣

    Коментиран от #60

    13:33 29.09.2025

  • 36 Подпорка

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Опорка":

    Виж коментар 2. Интересен е и ще ти хареса.

    13:33 29.09.2025

  • 37 Изглежда ...

    6 2 Отговор
    "За сега руснаците мълчат". Още си мислят, че никой не знае, че са там .

    13:34 29.09.2025

  • 38 Един друг

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Абе и Курск нямаше проблеми и даже няколко дни тайно уж Путин ги спасяваше, а после се оказа, че не са имали никаква техническа възможност за спасение и чак след смъртта на моряците, Путин прие помощ от НАТО.

    13:35 29.09.2025

  • 39 чекинята

    2 0 Отговор
    пак за сомалийци си мислила.атомна подводница ако изпуска гориво....всичко наосоло ще е леш 🤡

    13:44 29.09.2025

  • 40 ЧОЧИ

    4 4 Отговор
    АКО МОЖЕ ПИСАТЕЛЧЕТО ДА ОБЯСНИ КАК СЕ ИЗПУСКА АТОМНО ГОРИВО , ЕИ МНОГО ТЪПИ КОЗЯЦИ В ТОЗИ САИТ

    Коментиран от #41, #47, #54

    13:48 29.09.2025

  • 41 соси

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "ЧОЧИ":

    ам той от вашти ма
    руслямец

    13:49 29.09.2025

  • 42 Гледащ

    0 2 Отговор
    Никаква помощ по добре е да потъне отколкото тайните да бъдат показани това би ги направил всеки

    13:50 29.09.2025

  • 43 Путин гол до кръста на пони

    4 1 Отговор
    ТАКАВА ПАДВОДНИЦА НЕТУ!

    Коментиран от #45

    13:51 29.09.2025

  • 44 ВЕТА

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    НЕ Е ЛЕСНО ДА СИ СОРОСКИ РОБ,ТРЯБВА САМО ГЛУПОСТИ ДА ГОВОРИШ И ПОЛУЧАВАШ ГРАНТОВЕ

    Коментиран от #46, #49

    13:52 29.09.2025

  • 45 ана уволилась

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Путин гол до кръста на пони":

    вчера!

    13:52 29.09.2025

  • 46 га еди

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "ВЕТА":

    сороска майонеза ни рива.сигаш ривеш

    Коментиран от #51

    13:53 29.09.2025

  • 47 Путин гол до кръста на пони

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "ЧОЧИ":

    ЧОЧИ, ЯДРЕНО ГОРИВО СЕ ИЗПУСКА КАТО НЕЯДРЕНО, САМО, ЧЕ ЯДРЕНО!

    Коментиран от #56

    13:53 29.09.2025

  • 48 Ганя Путинофила

    5 2 Отговор
    Пак ли маскалско корито мъти водата?

    13:54 29.09.2025

  • 49 Путин гол до кръста на пони

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "ВЕТА":

    ВЕТА, ОТДАВНА КАЗВАМ, ЧЕ ИСТОРИЯТА ЗА КУРск Е САМО ЕДНА СОРОСКА ГЛУПАСТЬ ЗА ГРАНТОВЬЕ! ТЕ НЕ МИ ВЕРВАТ!

    13:55 29.09.2025

  • 50 Гориил

    12 3 Отговор
    Русия трябва да разшири мрежата си от военноморски бази, за да се справи с този тип проблеми в географски достъпни региони на планетата. Всъщност десетки военни кораби на НАТО изпитват технически проблеми и са в бедствие в световните океани. Но със стотици военни бази по света те могат да намерят бързо спасяване и безопасност. В момента Русия не разполага с такива възможности. Подводницата „Новоросийск“ ще се върне в Русия, независимо от цената, но никога няма да приеме помощ от НАТО. Дори в случай на трагичната си загуба. Екипажът ще използва спасителни салове и ще предотвратява приближаването на кораби на НАТО, докато подводницата не потъне на океанското дъно.

    Коментиран от #59

    13:56 29.09.2025

  • 51 НУШКА

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "га еди":

    ТРЪМП СКОРО ЩЕ ГИ ЗАНУЛИ ГОРКИТЕ СОРОСИ, ТЕ СА ВРЕДНИ ЗА ПЛАНЕТАТА

    Коментиран от #55

    13:56 29.09.2025

  • 52 Спелкоректор

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ха ха ха":

    С две с се пише, но определено не с у.

    13:57 29.09.2025

  • 53 Сбъркан русофил

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Бг еничарина и да види мъртъв маскал, пак няма да повярва, че е мъртъв!

    13:57 29.09.2025

  • 54 И ти нощно време се изпускаш

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "ЧОЧИ":

    Те така и подводницата.

    13:59 29.09.2025

  • 55 глей ришко

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "НУШКА":

    да не го нулират

    13:59 29.09.2025

  • 56 ЛИЛИ

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Путин гол до кръста на пони":

    ЕТО ВИЖДАТЕ ЕДИН СОРОСКИ ОТГОВОР ОТ УМЕН СОРОС ПО ТЪПО НЕ СТЕ ЧУВАЛИ

    13:59 29.09.2025

  • 57 Гориил

    10 0 Отговор
    Трябва да разберете колко чужди са си Русия и Западът.

    14:01 29.09.2025

  • 58 явер

    4 8 Отговор
    Всичката руска техника е такава, боклук. Маргарет Тачер след потъването на Курск, казала за Путин, че като го гледа, вижда в него само злоба и безхаберие към загиналите моряци. После казваше, че света ще има проблеми с него и позана.

    Коментиран от #62

    14:03 29.09.2025

  • 59 Горилче, мама,

    3 6 Отговор

    До коментар #50 от "Гориил":

    Тя Русия си разширява военноморските бази, само че отрицателно.

    14:04 29.09.2025

  • 60 Всички помирисахме даже от тук

    3 7 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Как ти изпускаш ядрено гориво.
    Ам то е заради диетата. Копейките стигат само за боб и зеле.

    Коментиран от #71

    14:04 29.09.2025

  • 61 Тома Неверни

    6 0 Отговор
    "Новороссийск" не е атомна подводница.

    Коментиран от #65

    14:07 29.09.2025

  • 62 Глупости!

    3 3 Отговор

    До коментар #58 от "явер":

    Я виж Армата, самолетоносача, незабележимият(защото никой не го е виждал) Пак Фа(к), Оршника който никой(освен украинците)не може да го свали и т.н.

    14:07 29.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ТИГО

    4 1 Отговор
    Една от най-съвременните подводници в света – дизеловоелектрическата подводница на Черноморския флот „Новороссийск”.На всичкото отгоре и няма ядрено оръжие вярно че има некъв зловещ ракетен комплекс за справяне с кораби но ядрени ракети няма !

    Коментиран от #67

    14:10 29.09.2025

  • 65 Тогава къде зарежда нафта?

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Тома Неверни":

    Само с драскане не става, требе и малко акъл.

    Коментиран от #73

    14:12 29.09.2025

  • 66 ТИГО

    3 2 Отговор
    Вооружение

    Ракетный комплекс «Калибр» устанавливается на лодках модификаций 636M, 636.1 и 636.3

    Перезаряжание торпедного аппарата о существляется за 15 секунд Разбирам че го боли автора и затова пише че има ядрено оръжие ма дори и руснаците не споменават това ! Та Другарю Чekoв айде без пропаганда и плашене !

    14:16 29.09.2025

  • 67 Ще повярвам че няма ядрено оръжие

    5 1 Отговор

    До коментар #64 от "ТИГО":

    само ако Путин и Лавров пак се закълнат в това публично, като дърти цuraнкu.
    Знаете как се кълнат, нали?

    Коментиран от #69

    14:18 29.09.2025

  • 68 ТИГО

    2 2 Отговор
    Просто изпуска нафта и няма да стигне до Северно море ,но това не им пречи на руснаците да я потопят с почести както Курск !Тва не са хора, 60 човека за тях е нищо.

    Коментиран от #72

    14:19 29.09.2025

  • 69 ТИГО

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ще повярвам че няма ядрено оръжие":

    Като Боце и Шиши и те така се заклеват!

    14:20 29.09.2025

  • 70 Лут

    3 0 Отговор
    Само Зеленски може да сложи край на руската мъка

    14:24 29.09.2025

  • 71 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Всички помирисахме даже от тук":

    Помирисили сте Л@ЙН@Т@
    на крадящата никове,
    седяща ПО ПЕЙКИТЕ с вас ‼️

    14:27 29.09.2025

  • 72 Гориил

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "ТИГО":

    Не, това е честта на Русия и лоялността към военната клетва.Не можете да разберете тези чувства на героизъм у руския народ.

    Коментиран от #74

    14:31 29.09.2025

  • 73 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Тогава къде зарежда нафта?":

    Абе знаеш, че нямаш
    НИТО НИК,
    НИТО АКЪЛ‼️
    За чий ..й атомна подводница ще зарежда "НАФТА"🤣🤣🤣

    Коментиран от #76

    14:32 29.09.2025

  • 74 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Гориил":

    Пълни глупости ,то затова и Путин прецака моряците на Курск ! Ти от КГБист чест ли очакваш .Моля ти се недей да говориш през къра ,видели сме ги колко чест има в Руският военен! Убиици и изнасилвачи и крадци , в България няма умрял в битка Руски войник само от пиене има умрели ! 100грам и вперьод !

    14:37 29.09.2025

  • 75 П.Утин

    1 0 Отговор
    Е нищо де, където Курск, там и Москва, и Новоросийск !

    14:38 29.09.2025

  • 76 ТИГО

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Човеко не е с ядрено задвижване ! Дизелова е .

    14:39 29.09.2025