Да не се повтори "Курск"

Руската атомна подводница "Новорусийск"е в затруднение в пролива Гибралтар. Изпуска гориво и има опасност от експлозия. На борда има атомно оръжие. Командирът на подводницата се опитва да я придвижи към Балтийско море, като заобиколи Португалия и Франция. На борда са 60 матроса. Силите на НАТО, които следят случващото се с "Новорусийск" предлагат помощ. За сега руснаците мълчат.
А трябва да приемат, за да не се повтори трагедията с "Курск". Подводница, която потъна завинаги в Северно море с 68 матроси и 44 офицера на 12/08/2000г.
Ако Путин приеме подадената му от НАТО ръка, много е възможно диалогът между Запада и Изтока да поеме съвсем друга посока.
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
13:02 29.09.2025
2 Много кофти му тръгва седмицата на Путин
Кофтииии.
Коментиран от #7
13:04 29.09.2025
3 Правилно!
13:04 29.09.2025
4 !!!?
13:04 29.09.2025
5 Опорка
Коментиран от #9, #36
13:06 29.09.2025
6 Данко Харсъзина
Коментиран от #11, #14
13:06 29.09.2025
7 Абе верно ли
До коментар #2 от "Много кофти му тръгва седмицата на Путин":Тръмп дал добро с техни ракети, украинците да думкат навътре в калното блато?
Коментиран от #12
13:07 29.09.2025
8 Данко Харсъзина
Коментиран от #32, #38, #53
13:09 29.09.2025
9 Те французите
До коментар #5 от "Опорка":като я приберат, ще се разбере какво носи и какво не носи.
Москва си прибира хората живи и здрави, НАТО прибира разваленото корито.
13:09 29.09.2025
10 Писател на тъпотии
Коментиран от #31
13:10 29.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Чекпойнт Чарли
До коментар #7 от "Абе верно ли":Верно е . Но за Томахоук още не е казал ,размишлява . Трябва да им даде едно 2-3000 бройки.
13:11 29.09.2025
13 Пилот на трансгалактически звездолет
13:13 29.09.2025
14 Плава над вода,
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":докато не глътне вода.
13:13 29.09.2025
15 Саша Грей
Оцеляването на моряците зависи от това колко е зле аварията. Т.е., ако Господ е решил подводницата да се прибере на собствен ход до руско пристанище, значи моряците ще живеят. Ако Господ е решил, че подводницата потъва можем само да се молим за морячетата, защото Русия няма такъв вид спасителна техника, но няма и да поиска помощ.
Коментиран от #29
13:14 29.09.2025
16 Какво е атомна подводница?
Подводница с (възможност за) ядрено оръжие на борда?
Според Википедия: Б-261 «Новороссийск» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.
13:14 29.09.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
нито е Атомно оръжието!
А стрелбата по "Курск" ако се повтори-
Русия този път няма да приема сделка❗
13:15 29.09.2025
18 Трол
13:15 29.09.2025
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Руската АТОМНА ПОДВОДНИЦА
"Новорусийск"е в затруднение в пролива Гибралтар.
ИЗПУСКА ГОРИВО
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #23, #44
13:18 29.09.2025
20 Асен
13:19 29.09.2025
21 Фори
Коментиран от #26
13:20 29.09.2025
22 Кривоверен алкаш
13:20 29.09.2025
23 И ти изпускаш гориво
До коментар #19 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":През цъфналата на изхода ти червена(заради кръвта) звездичка.
Коментиран от #28, #30, #35
13:22 29.09.2025
24 Путлер kanyт !
13:23 29.09.2025
25 Курск за путин
13:24 29.09.2025
26 Ха ха ха
До коментар #21 от "Фори":И те за теб същото мислят
13:24 29.09.2025
27 Додо
13:26 29.09.2025
28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #23 от "И ти изпускаш гориво":Само да плюеш ли можеш❓
А да , то за да коментираш се иска и ПП Е МАЛКО УМ❗
А при теб май е дефицит❗
13:26 29.09.2025
29 В случая
До коментар #15 от "Саша Грей":Не Господ решава, а простотията и кражбите в армията.
13:27 29.09.2025
30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #23 от "И ти изпускаш гориво":Само да плюеш ли можеш❓
А да , то за да коментираш се иска и
ПОНЕ МАЛКО УМ❗
А при теб май е дефицит❗
13:27 29.09.2025
31 Ха ха ха
До коментар #10 от "Писател на тъпотии":То и "НоворОдийск" не се пише, а "НовороСийск"
Коментиран от #52
13:28 29.09.2025
32 И как го разбра това
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Събина ли ти каза или една жена на пазара така разправяше?
13:30 29.09.2025
33 Абсурдистан
13:31 29.09.2025
34 си дзън
13:33 29.09.2025
35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #23 от "И ти изпускаш гориво":Ако имаше поне два грама мозАк
за мислене,
освен за ядене и ср@нье,
Щеше да знаеш , че
Атомна (ядрена) подводница е подводница, задвижвана от ядрен реактор.
А как се изпуска гориво от ядрен реактор само
ТИ И афтурчиту МОЖЕТЕ ДА НИ ОСВЕТЛИТЕ🤣🤣🤣
Коментиран от #60
13:33 29.09.2025
36 Подпорка
До коментар #5 от "Опорка":Виж коментар 2. Интересен е и ще ти хареса.
13:33 29.09.2025
37 Изглежда ...
13:34 29.09.2025
38 Един друг
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Абе и Курск нямаше проблеми и даже няколко дни тайно уж Путин ги спасяваше, а после се оказа, че не са имали никаква техническа възможност за спасение и чак след смъртта на моряците, Путин прие помощ от НАТО.
13:35 29.09.2025
39 чекинята
13:44 29.09.2025
40 ЧОЧИ
Коментиран от #41, #47, #54
13:48 29.09.2025
41 соси
До коментар #40 от "ЧОЧИ":ам той от вашти ма
руслямец
13:49 29.09.2025
42 Гледащ
13:50 29.09.2025
43 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #45
13:51 29.09.2025
44 ВЕТА
До коментар #19 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":НЕ Е ЛЕСНО ДА СИ СОРОСКИ РОБ,ТРЯБВА САМО ГЛУПОСТИ ДА ГОВОРИШ И ПОЛУЧАВАШ ГРАНТОВЕ
Коментиран от #46, #49
13:52 29.09.2025
45 ана уволилась
До коментар #43 от "Путин гол до кръста на пони":вчера!
13:52 29.09.2025
46 га еди
До коментар #44 от "ВЕТА":сороска майонеза ни рива.сигаш ривеш
Коментиран от #51
13:53 29.09.2025
47 Путин гол до кръста на пони
До коментар #40 от "ЧОЧИ":ЧОЧИ, ЯДРЕНО ГОРИВО СЕ ИЗПУСКА КАТО НЕЯДРЕНО, САМО, ЧЕ ЯДРЕНО!
Коментиран от #56
13:53 29.09.2025
48 Ганя Путинофила
13:54 29.09.2025
49 Путин гол до кръста на пони
До коментар #44 от "ВЕТА":ВЕТА, ОТДАВНА КАЗВАМ, ЧЕ ИСТОРИЯТА ЗА КУРск Е САМО ЕДНА СОРОСКА ГЛУПАСТЬ ЗА ГРАНТОВЬЕ! ТЕ НЕ МИ ВЕРВАТ!
13:55 29.09.2025
50 Гориил
Коментиран от #59
13:56 29.09.2025
51 НУШКА
До коментар #46 от "га еди":ТРЪМП СКОРО ЩЕ ГИ ЗАНУЛИ ГОРКИТЕ СОРОСИ, ТЕ СА ВРЕДНИ ЗА ПЛАНЕТАТА
Коментиран от #55
13:56 29.09.2025
52 Спелкоректор
До коментар #31 от "Ха ха ха":С две с се пише, но определено не с у.
13:57 29.09.2025
53 Сбъркан русофил
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Бг еничарина и да види мъртъв маскал, пак няма да повярва, че е мъртъв!
13:57 29.09.2025
54 И ти нощно време се изпускаш
До коментар #40 от "ЧОЧИ":Те така и подводницата.
13:59 29.09.2025
55 глей ришко
До коментар #51 от "НУШКА":да не го нулират
13:59 29.09.2025
56 ЛИЛИ
До коментар #47 от "Путин гол до кръста на пони":ЕТО ВИЖДАТЕ ЕДИН СОРОСКИ ОТГОВОР ОТ УМЕН СОРОС ПО ТЪПО НЕ СТЕ ЧУВАЛИ
13:59 29.09.2025
57 Гориил
14:01 29.09.2025
58 явер
Коментиран от #62
14:03 29.09.2025
59 Горилче, мама,
До коментар #50 от "Гориил":Тя Русия си разширява военноморските бази, само че отрицателно.
14:04 29.09.2025
60 Всички помирисахме даже от тук
До коментар #35 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Как ти изпускаш ядрено гориво.
Ам то е заради диетата. Копейките стигат само за боб и зеле.
Коментиран от #71
14:04 29.09.2025
61 Тома Неверни
Коментиран от #65
14:07 29.09.2025
62 Глупости!
До коментар #58 от "явер":Я виж Армата, самолетоносача, незабележимият(защото никой не го е виждал) Пак Фа(к), Оршника който никой(освен украинците)не може да го свали и т.н.
14:07 29.09.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 ТИГО
Коментиран от #67
14:10 29.09.2025
65 Тогава къде зарежда нафта?
До коментар #61 от "Тома Неверни":Само с драскане не става, требе и малко акъл.
Коментиран от #73
14:12 29.09.2025
66 ТИГО
Ракетный комплекс «Калибр» устанавливается на лодках модификаций 636M, 636.1 и 636.3
Перезаряжание торпедного аппарата о существляется за 15 секунд Разбирам че го боли автора и затова пише че има ядрено оръжие ма дори и руснаците не споменават това ! Та Другарю Чekoв айде без пропаганда и плашене !
14:16 29.09.2025
67 Ще повярвам че няма ядрено оръжие
До коментар #64 от "ТИГО":само ако Путин и Лавров пак се закълнат в това публично, като дърти цuraнкu.
Знаете как се кълнат, нали?
Коментиран от #69
14:18 29.09.2025
68 ТИГО
Коментиран от #72
14:19 29.09.2025
69 ТИГО
До коментар #67 от "Ще повярвам че няма ядрено оръжие":Като Боце и Шиши и те така се заклеват!
14:20 29.09.2025
70 Лут
14:24 29.09.2025
71 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #60 от "Всички помирисахме даже от тук":Помирисили сте Л@ЙН@Т@
на крадящата никове,
седяща ПО ПЕЙКИТЕ с вас ‼️
14:27 29.09.2025
72 Гориил
До коментар #68 от "ТИГО":Не, това е честта на Русия и лоялността към военната клетва.Не можете да разберете тези чувства на героизъм у руския народ.
Коментиран от #74
14:31 29.09.2025
73 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #65 от "Тогава къде зарежда нафта?":Абе знаеш, че нямаш
НИТО НИК,
НИТО АКЪЛ‼️
За чий ..й атомна подводница ще зарежда "НАФТА"🤣🤣🤣
Коментиран от #76
14:32 29.09.2025
74 ТИГО
До коментар #72 от "Гориил":Пълни глупости ,то затова и Путин прецака моряците на Курск ! Ти от КГБист чест ли очакваш .Моля ти се недей да говориш през къра ,видели сме ги колко чест има в Руският военен! Убиици и изнасилвачи и крадци , в България няма умрял в битка Руски войник само от пиене има умрели ! 100грам и вперьод !
14:37 29.09.2025
75 П.Утин
14:38 29.09.2025
76 ТИГО
До коментар #73 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Човеко не е с ядрено задвижване ! Дизелова е .
14:39 29.09.2025