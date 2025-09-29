Да не се повтори "Курск"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Руската атомна подводница "Новорусийск"е в затруднение в пролива Гибралтар. Изпуска гориво и има опасност от експлозия. На борда има атомно оръжие. Командирът на подводницата се опитва да я придвижи към Балтийско море, като заобиколи Португалия и Франция. На борда са 60 матроса. Силите на НАТО, които следят случващото се с "Новорусийск" предлагат помощ. За сега руснаците мълчат.

А трябва да приемат, за да не се повтори трагедията с "Курск". Подводница, която потъна завинаги в Северно море с 68 матроси и 44 офицера на 12/08/2000г.

Ако Путин приеме подадената му от НАТО ръка, много е възможно диалогът между Запада и Изтока да поеме съвсем друга посока.