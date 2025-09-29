Новини
Триумфът във волейбола: Как България стана едно цяло

Триумфът във волейбола: Как България стана едно цяло

29 Септември, 2025 21:01 943 35

  • емилия милчева-
  • волейбол-
  • българия-
  • спорт

Успехът им беше като емоционален антидот срещу политическата немощ на държавата, несигурността и разделението

Триумфът във волейбола: Как България стана едно цяло - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Между 13:30 и 15:00 в неделя, когато българските волейболисти се бореха за първото място на 21-ото Световно първенство, България беше толкова притихнала, че можеше да се чуе как сърцата на нацията бият като едно. Победата им - сребро, което за всички е злато, е не просто спортен триумф, а гордост и надежда, момент, в който всеки става част от нещо много по-голямо от самия себе си.

Усещане за общо постижение – както през 1994 година

А политиците не могат да си припишат дори един микрон заслуги за този успех, плод единствено на волята, дисциплината и професионализма на отбор, който загуби първия си мач в първенството едва на финала. Дали не съжаляват, че никой от тях не отиде да подкрепи българските волейболисти за полуфиналите и финала и така се лиши от възможността да се снима с победители и да получи аплодисменти за триумф, за който няма принос? Площад „Александър Невски“ вчера не беше пълен с протестиращи, а с хора, събрани заедно, за да гледат мача на огромна видеостена. Пак там утре българите ще посрещнат своите (вице)шампиони.

Както през 1994 г., когато националният ни отбор по футбол достигна четвъртото място в света, радостта от спортния успех е колективен емоционален антидот срещу несигурността, високите цени и разделението в обществото. В трудни времена постиженията на спортистите обединяват хората, тъй като създават усещане за общо постижение - макар и за кратко - и дават по-високо национално самочувствие.

"От талантливи деца в успешни мъже"

На фона на силна поляризация в политиката и немощ в редица сфери, България се показва като държава, която може. Заслугата за това е на най-младия отбор на Мондиала със средна възраст 23 години и на неговия треньор италианец. “Джанлоренцо Бленджини успя да наложи своята философия и да обедини 14 различни момчета”, коментира по Нова телевизия бившият волейболен национал Теодор Салпаров. При това за по-малко от 20 месеца, след като пое отбора през февруари м.г.

Владимир Николов, бащата на двама от най-добрите играчи - Александър и Симеон, и сам волейболна легенда, също отбеляза по bTV ролята на треньора: “Той не само тренира тези момчета, а ги и учи. Превръща ги от талантливи деца в успешни мъже”.

“Имахме нужда от тази победа!”

Имахме нужда от тази победа, казваха мнозина след мача. Така е, България се нуждаеше от истинска победа, която да покаже, че духът и способностите могат да вземат връх в състезание, чийто изход не може да бъде нагласен като резултати от избори, обществена поръчка или класиране в конкурс за държавна работа.

Спортните успехи произвеждат ефект далеч отвъд игрището и медалите. Когато на 4 юли 1954 г. Германия побеждава Унгария с 3:2 на финала на Световното първенство по футбол в Берн, мнозина анализатори отбелязват успеха на отбора като символ за устойчивост и възраждане на една нация, дълбоко белязана от войната.

“Чудото от Берн”, както е известна тази победа, се случва след като девет години Германия отсъства от футболните турнири и никой не очаква да бие известния “Златен отбор” на Унгария, с 32 победи за последните 3 години. Футболът се превръща в сила за обновление, а победата на Западна Германия остава в колективната памет на нацията като символ за устойчивост, надежда, вдъхновение.

Символ за помирение

Десетилетия по-късно един друг политик се опитва да демонстрира силата на спорта като символ за национално помирение. Президентът на Южна Африка Нелсън Мандела, първият чернокож на тази позиция, използва националната гордост, произтичаща от домакинството и спечелването на Световната купа по ръгби през 1995 г., в опит да обедини една разделена от апартейда държава. Известно е как на финала Мандела облича зелено-златната фланелка с номер 6 на капитана на „Спрингбок“ Франсоа Пиенаар и излиза на терена до победителите. Сцена, показана и във филма на Клинт Истууд Ιnvictus („Несломим“). Самият Пиенаар казва, че “победата не е за 60 000-те на стадиона (предимно бели, б.а.), а за 43-те милиона южноафриканци” - ключово послание предвид факта, че ръгбито е било смятано за привилегия на белите мъже.

За да остане една нация обединена и вдъхновена от идеята за ново начало (но не по конструкцията на гражданина Д.) ще ѝ трябват повече постижения от една шампионска титла. Но ако волейболът се е утвърдил като най-успешният отборен спорт в България - през 2006 г. мъжкият отбор също спечели медал от Световно, този път бронз, значи си струва да се инвестира в него. Друг популярен колективен спорт - футболът - потъна в дълга криза след върха си през 1994 година , докато волейболът поддържа България в световния елит и дава поводи за национална гордост.

Спортните успехи и политиците

По трибуните в залите, когато играят българските волейболисти, а и други спортисти, политици не се забелязват. Преди двайсетина години бащата на двама от днешните шампиони, като капитан на националния отбор по волейбол, покани президента Първанов и премиера Бойко Борисов да подкрепят отбора в домакински срещи от Световната лига.

Днес политиците избягват спортни събития, но след успеха на волейболистите може и да преосмислят възгледите си. Иначе президентът Радев пак ще ги предизвиква на лицеви опори и коремно набиране.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пецата

    4 21 Отговор
    Къф триумф разбираш ли галфоните се изложиха като кифладжии срещу жабарите 🤣

    Коментиран от #13

    21:02 29.09.2025

  • 2 Ганьо-Лапнишарански без вода

    22 2 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.

    21:03 29.09.2025

  • 3 България винаги е едно цяло

    10 2 Отговор
    Но мутрите и слугите им е разпродават на парче!

    21:08 29.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 име

    9 1 Отговор
    Значи, щом някой тръгне да бие предателите от ОПГ ГРОБ-ДПС, ПП-ДБ, БСП и ИТН, тогава пак може дапсме едно цяло. Нъл тъй, Милчева?

    21:11 29.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 МАЙКЪЛ ДЖОРДАНОВ

    6 11 Отговор
    ИТАЛИАНЦИТЕ
    НЕ МОЖЕХА ДА
    МЕЧТАЯТ ДА ИГРАЯТ С ПО СЛАБ
    ПРОТИВНИК ВЖ. Г.4.....😀

    21:14 29.09.2025

  • 9 И Киев е Руски

    6 2 Отговор
    Респект за момчета но тия от БНТ btvi i nova se osraxa.тях никой не им вярва и не ги гледа и са като удавници които никой не може да спаси

    21:17 29.09.2025

  • 10 аz СВО Победа80

    3 1 Отговор
    Руснаците на кое място са?

    21:18 29.09.2025

  • 11 Едно нецяло

    4 3 Отговор
    Прочетете горните коментари - толкова сме "едно цяло". Само в злобатаиомразата задклавиатурно сме единни.

    Коментиран от #15

    21:19 29.09.2025

  • 12 😂😂😂

    7 1 Отговор
    Това колко още ще го тъпчем? Оставете и малко за след като и изобщо ако вземат златото някой ден.

    Коментиран от #14

    21:20 29.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Опааа

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "😂😂😂":

    След около 100 години може и златни медали. За момента е добре. Но наистина се прекалява с фалшив патриотизъм! В крайна сметка,историята ще помни световния шампион! Италия!

    21:27 29.09.2025

  • 15 Гоуст

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Едно нецяло":

    Болшинството от българите сме готови да се обединим, когато има обща кауза. Злобните коментари са дело на малцинство продажни чуждопоклонници, на които им се плаща точно затова- да създават поляризация в обществото и да ни разединяват. Последния Софиянец е ярък пример за това.

    Коментиран от #22

    21:29 29.09.2025

  • 16 МЕЧ

    8 2 Отговор
    На управляващите им дойде дюшеш този финал в който други станаха шампиони. Ганьо мазохиста да забрави проблемите в ежедневието си,високите цени ,безводието а да го интересуват някакви топковци

    21:35 29.09.2025

  • 17 Пецата

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "777":

    Не е ли верно разбираш ли не се ли изложиха тея галфони 🤣

    21:36 29.09.2025

  • 18 вапцахме я

    1 0 Отговор
    Ти помниш ли морето и машините,
    които на финала с нас играха?
    И онзи див копнеж по Филипините,
    където в миша дупка ни завряха.
    А бяхме млади, бяхме толкоз млади
    и виждахме се вече ний над всички.
    Но сграбчи ни капанът на живота,
    разбрахме няма, просто няма
    и златна есен само с една птичка.

    21:37 29.09.2025

  • 19 Директор на водопад

    1 0 Отговор
    А дадоха ли им заплатите за юни

    21:39 29.09.2025

  • 20 Нямаше вувузели

    2 0 Отговор
    Нямаше освирквания... УУУУУУУ... БЕЗ ОБРАЗНА ТИШИНА-МАЧА ДА СЕ АНУЛИРА

    21:42 29.09.2025

  • 21 РСМ

    2 0 Отговор
    Мизерн цигански Бг клозет

    21:46 29.09.2025

  • 22 Едно нецяло

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гоуст":

    Логично звучи това, което казвате. Но този редовно коментиращ сякаш е някакъв добронамерен бунтар. Не ми прилича на чуждопоклонник. Може и да греша, все тази.

    21:47 29.09.2025

  • 23 Е, не става да биеш Италия

    3 0 Отговор
    когато треньорът ти е италианец.
    Всички други да, само това, не.

    21:48 29.09.2025

  • 24 Пак питам

    1 0 Отговор
    А за юни.... Заплатите...

    21:48 29.09.2025

  • 25 иваничка

    1 0 Отговор
    Браво на волейболистите ни! Но показването, коментирането, писането, анализирането и т.н. по темата, на мен лично ми идва в повече! Чак започва да става досадно! Тая Милчева и тя се изказала, дано е изкарала някой лев.

    21:50 29.09.2025

  • 26 Фанатици

    1 0 Отговор
    Драха се на площада по уредбата-почнахмееее гииииии..... И изведнъж за ириса на Ла... Й... На

    21:50 29.09.2025

  • 27 Там по наследство

    2 0 Отговор
    Като митничарите-затова зорлем втори, има момчета от селата, ама нямат пари ДА СИ ПЛАТЯТ ТАКСАТА...

    21:52 29.09.2025

  • 28 да ама не

    0 0 Отговор
    Голяма изненада -Дойче зеле не пише че Симеон Николов трябва веднага да бъде изключен от отбора и лишен от медал защото е играч на Локомотив Новосибирск!?И не чувам нито м-р председателя нито външния министър нито ПП нито г-н Борисов нито някой от нашите изтъкнати евроатлантици да изрази справедливото си възмущение от това предателство!?

    21:57 29.09.2025

  • 29 Да,бе

    2 0 Отговор
    Елементарно,само бели българи в отбора с майчин език български и съответните сърца...Не е някаква сложна формула.

    21:59 29.09.2025

  • 30 Артилерист

    2 0 Отговор
    Искрено ми се ще да вярвам на г-жа Милчева, че тази волейболна епопея на тези млади БЪЛГАРИ-волейболисти ще ни обедини за доброто на БЪЛГАРИЯ. Дано!

    22:02 29.09.2025

  • 31 Защо не ги посрещат на стадион

    1 0 Отговор
    Васил Левски където има места за 20000 човека

    22:08 29.09.2025

  • 32 Ох на татиииии

    1 0 Отговор
    (владо Николов)

    22:12 29.09.2025

  • 33 Ох на татииии

    1 0 Отговор
    Пак владо николов

    22:13 29.09.2025

  • 34 Ох на мамааааа

    1 0 Отговор
    Пак синче на волейболист...

    22:14 29.09.2025

  • 35 Любо Ганев

    1 0 Отговор
    А де е чеверме то.....

    22:15 29.09.2025