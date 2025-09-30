Новини
Мнения »
"Завръщането" на Тони Блеър

30 Септември, 2025 14:13, обновена 30 Септември, 2025 14:16 607 6

  • ханан муог-
  • тони блеър-
  • близкия изток-
  • газа-
  • израел-
  • палестина

Дали ще добави малко реализъм към плановете на Тръмп за Газа?

"Завръщането" на Тони Блеър - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Ханан Муог Ханан Муог Политически анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В момент, когато международният натиск за спиране на войната в ивицата Газа нараства, името на бившия британски премиер Тони Блеър изпъкна сред политическите предложения, след като беше разкрита инициатива, водена от него за поемане на преходно управление в ивицата Газа след приключване на боевете, като част от план, подкрепян от американския президент Доналд Тръмп.

Планът на (Тръмп) предвиждаше Блеър (на 72 години) да поеме ръководството на преходно правителство в Газа, като в крайна сметка управлението да бъде предадено на Палестинската власт, 2006. Според доклади, планът предвижда преходният период да се основава на създаването на временен орган с името „Международна преходна власт за Газа“, който да бъде под надзора на ООН за няколко години преди прехвърлянето на управлението към Палестинската власт след въвеждането на съществени реформи в нея.

Също така "преходната власт" ще се счита за "върховната политическа и правна власт в Газа по време на преходния период". Предполага се да включва поне един палестински представител, заедно с представители на ООН и световни икономически експерти, а идеята се основава на предишни опити в Източен Тимор и Косово. Планът предвижда и повторно обединяване на Западния бряг и Газа преди предаването на териториите на Палестинската власт.

Разговорите за завръщането на Блеър започнаха на 27 август, когато Белият дом беше домакин на среща с участието на президента Тръмп и бившия британски премиер Тони Блеър, както и зетят на президента Джаред Къшнър. Обявената цел на срещата беше обсъждане на ситуацията в Газа, без тогава да се обявява ролята на Тони Блеър.

Американският президент не се поколеба да изрази мнението си открито. Той вече е разкрил клип, създаден с помощта на изкуствен интелект, който представя неговата визия за "Ривиерата на Газа". Там се виждат небостъргачи и гигантска златна статуя, изобразяваща неговия образ. Той спомена, че всички, с които е говорил, "харесват идеята Съединените щати да притежават този парцел земя и да го развиват", докато някои наблюдатели описват плана като средство за бързо забогатяване, основано на военни престъпления, изкуствен интелект и туризъм.

Джаред Кушнър, зетят на Тръмп, е един от познавачите в света на недвижимите имоти и се твърди, че има добри отношения с Тони Блеър, споделяйки неговия стил, лишен от съдържание. Когато двамата бяха интервюирани в рамките на форум в Кенеди училището на Харвард, те говориха за "ценния" потенциал на имотите с изглед към крайбрежието в Газа и предложиха Израел да премести цивилното население от сектора в пустинята Негев на юг от страната, след като бъде изравнена с булдозери, с цел подготовка за развитие.

Третата недвижима личност зад този разговор е приятелят на Тръмп в голфа и настоящият американски пратеник в Близкия изток Стив Уитков, който обяви, че Съединените щати подготвят "цялостен" план за деня след войната.

Какво мисли тази "недвижима тройка"? На 2 септември 2025 г. вестник "Индипендънт" съобщи, че планът за възстановяване на Газа след войната ще включва изплащане на по пет хиляди долара на палестинците в сектора срещу тяхното "доброволно" напускане.

Фондът за възстановяване, икономическо ускорение и трансформация на Газа, известен като "ГРЕЙТ", предлага парични суми на два милиона души, които в момента живеят в сектора, срещу тяхното преселване в други държави или безопасни райони, като сделката включва също така предоставяне на помощи за покриване на наема за жилище за четири години и хранителни помощи за една година.

След напускането на населението, фондът, който ще се управлява от Съединените щати, предлага премахване на развалините и изграждане на между шест и осем „умни и модерни градове, поддържани от изкуствен интелект“, включващи многоетажни стъклени жилищни комплекси, обществени градини и „световни курорти“, простиращи се по Средиземноморското крайбрежие, заедно с фабрики за електрически автомобили и центрове за данни. И разбира се, картината не е пълна без голф игрища.

Всичко това при пълно отсъствие на палестинците – собствениците на земята и нейните жители.
Проектът няма да бъде изпълнен с директно финансиране от американското правителство, а чрез съвместни инвестиции от публичния и частния сектор, като Израел запазва "правата си, включително задоволяване на своите сигурностни нужди" по отношение на Газа, като граждани на трети държави и частни военни и охранителни компании от "западни" страни ще отговарят за вътрешната сигурност до обучаването на "местна" полицейска сила, която да бъде квалифицирана да поеме задачата.

Британският вестник „Гардиън“ остро критикува плана, граничещ с откровен сарказъм, описвайки го като продукт на хора, лишени от преки познания за Газа, разбиране за политиката в Близкия изток и неразбиращи огромните пречки, присъщи на превръщането на този пострадал анклав в многомилиарден туристически и технологичен център, който, ако бъде реализиран, неизбежно ще се превърне в конкурент на Израел.

Вестникът добави: „Но малките детайли са тези, които носят най-голямото осъждане, тъй като планът не признава никакъв независим суверенитет на Газа и не прави разлика между нея и Израел или Египет, което отразява пренебрегване на правото на палестинците на самоопределение. Според плана Израел ще запази обширни, но неясни права в Газа (за да отговори на своите сигурностни нужди). Няма да има палестинска държава, а само палестински субект, интегриран в Абрахамовите споразумения, спонсорирани от Тръмп.“

И е справедливо да се каже, че Тони Блеър, бившият британски премиер, който преди това въвлече страната си в незаконната война в Ирак, среща широка критика. Неговият последващ период като пратеник на "Четворката" в Близкия изток също бе широко смятан за неуспешен. От тази гледна точка много наблюдатели очакват нов етап от неуспешните опити на Тони Блеър.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
