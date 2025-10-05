За голямата шега, наречена „народни избраници“

Вотът на недоверие към правителството не мина, което би трябвало да означава, че то се ползва с преобладаващо доверие. Добре, но с доверие от кого? От народа? Или от някакви политически картели, лобита или от партиите, които излъгаха избирателите си и се хванаха на хорото с олигархията?
Тук отварям скоба. Допреди двайсет години олигархията беше лице на БСП. Или по-точно – БСП беше лице на олигархията. Нямам представа защо. Уж лява партия, уж социална, а по трибуните ѝ – все милионери. От некадърност или алчност БСП се самоунищожи. Дори чувам, че напоследък щяла да си търси нов електорат. Откъде ще го вземе – не знам. Може от чужбина. Нещо като докторите на заплата от 500 лева.
ГЕРБ успяха методично и ловко да откраднат бизнесите на БСП. Така те станаха водеща глава на ламята. В наши дни и това не е точно така. От дълбините на етническия мир изпълзя нещо неетническо, гладно като черна дупка. Непрощаващо. Политламята се оказа двуглава и се очертава скорошна схватка кой ще носи короната на републиката. Колкото до останалите части на антибългарското чудовище, наречено политика, те не могат да се нарекат глави. В най-лиричния случай можем да говорим за задници или други периферни анатомични области.
Та, недоверие към правителството няма, но това доверие го гласува самата ламя на себе си. На улицата не е така. Там проблем е не недоверието, а доверието. Но всичко е покрито от гъстата мъгла на апатията. Уви, с всички малки забрани, хватки и политически номера, политиците ни възпитаха в апатия. На народа му дай „Ергенът“ и бира на промоция. И да не му вдигат много често сметката за тока, разбира се.
Попитайте хората, но не през изкривените от манипулации социологически агенции. Попитайте ги на кого и в какво вярват и ще се уплашите. Те не вярват на никого. Понякога отчаяно започват да вярват на поредния спасител, но само до първата му по-голяма лъжа.
Медиите дават всичко от себе си тези истини да не се чуват. Но и на тях не им се получава. Парите за запушване на логическите дупки хвърчат като американски изтребители, купени от нас… Пардон, те, изтребителите не хвърчат. Защо им е да хвърчат? Само гориво да хабят. А горивото е пари.
Но да не униваме. Да се поздравим и да ни е честито правителството, което и без самото то да разбере как, се оказа обгърнато от завидна подкрепа.
Единственото нещо, което ми дава надежда е, че положението е толкова тъпо, че няма как да се запази устойчиво.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 😄😄😄
Коментиран от #26
10:03 05.10.2025
2 обективен
10:05 05.10.2025
3 име
10:14 05.10.2025
4 Неадекватното премиерче, хотелиера
дЖилезку е в колизия с директивите на МНС на който сме член и категорично не може да управлява България ! Това трябва да стане ясно ...или оставка или арест
10:15 05.10.2025
5 Колко неадекватен трябва да си верно
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
10:17 05.10.2025
6 По БНТ1 вчера сутринта
каза, че ДОВЕРИЕТО в правителството и политическата "класа"
днес е ПОД всякакви граници на приемливост!?
И въпреки това същите ще вкарват държава и народ
в щастливата еврозона.
При Георги Любенов вчера казано.
Светослав Малинов беше подкрепен от
колежката си Т.Боруджиева.
Коментиран от #12, #13, #14
10:17 05.10.2025
7 По интересната тема е друга младежи !
10:19 05.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мале, мале ...
Проф.Мишо Констатинов изрази
недоволство от укро филията
на премиера, говорейки на укрински
и наричайки държавата си България
заменяйки буквата г с буквата х
Мале мале що премахвате чуто и видяно
от милиони българи по БНТ1
10:26 05.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 голямата шега, наречена
10:31 05.10.2025
16 Ъхъъъъъ....
10:33 05.10.2025
17 голямата шега, наречена
10:35 05.10.2025
18 Неадекватното премиерче, хотелиера
10:38 05.10.2025
19 Анета
10:41 05.10.2025
20 нннн
Всичко е толкова ясно, че.се чудя защо не го променим. Виси със страшна сила въпросът ,,Какво да се прави?"
10:44 05.10.2025
21 Ъхъъъъъ....
Коментиран от #27
10:44 05.10.2025
22 Помните ли??
10:51 05.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Относно "гъстата мъгла на апатията"
Коментиран от #31
10:53 05.10.2025
25 дядото
Коментиран от #28
10:55 05.10.2025
26 Русофил
До коментар #1 от "😄😄😄":Нящу кат 45 гадини цоциализам!
10:55 05.10.2025
27 Последно
До коментар #21 от "Ъхъъъъъ....":беше вчера 76% за Русия 24% за НАТО и Украйна ! 76/24
10:56 05.10.2025
28 Истинските Факти
До коментар #25 от "дядото":Избирателната система е изработена от БКП/ДС през 1989-1990 година и е направена така, че разни брадати СДСри или случайници да не могат да вземат властта и да изринат БКП ветераните и техните наследници от държавата.
10:58 05.10.2025
29 Обективно
10:59 05.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Наптотив!
До коментар #24 от "Относно "гъстата мъгла на апатията"":Отпускайки им по сто лева ще затвърдят статуквото! По скоро от всеки не-гласувал да се вземат по сто лева като наказание за не-изпълнение на гражданските Му задължения!
Коментиран от #34
11:02 05.10.2025
32 Атлантизма може да съществува
11:03 05.10.2025
33 Когато разберете че вие
11:07 05.10.2025
34 Това е истината !
До коментар #31 от "Наптотив!":100 лв. във ваучери дадени от бюджета на всеки гласувал на територията на България. Висока избирателна активност... и изчистване на мъртвите души в избирателните списъци. Това е достатъчно парламента да е съвсем друг. Ако обаче няма отново атлантически фалшификации както в Румъния, Молдова, Литва, Словакия и т.н ....
11:12 05.10.2025
35 Точно така е!
11:25 05.10.2025