За голямата шега, наречена „народни избраници“

5 Октомври, 2025 10:00 1 155 35

  • емил йотовски-
  • шега-
  • народни избраници

Недоверие към правителството няма, но това доверие го гласува самата ламя на себе си. На улицата не е така. Там проблем е не недоверието, а доверието. Но всичко е покрито от гъстата мъгла на апатията. Уви, с всички малки забрани, хватки и политически номера, политиците ни възпитаха в апатия. На народа му дай „Ергенът“ и бира на промоция. И да не му вдигат много често сметката за тока, разбира се.

За голямата шега, наречена „народни избраници“ - 1
Снимка: Личен архив
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Вотът на недоверие към правителството не мина, което би трябвало да означава, че то се ползва с преобладаващо доверие. Добре, но с доверие от кого? От народа? Или от някакви политически картели, лобита или от партиите, които излъгаха избирателите си и се хванаха на хорото с олигархията?

Тук отварям скоба. Допреди двайсет години олигархията беше лице на БСП. Или по-точно – БСП беше лице на олигархията. Нямам представа защо. Уж лява партия, уж социална, а по трибуните ѝ – все милионери. От некадърност или алчност БСП се самоунищожи. Дори чувам, че напоследък щяла да си търси нов електорат. Откъде ще го вземе – не знам. Може от чужбина. Нещо като докторите на заплата от 500 лева.

ГЕРБ успяха методично и ловко да откраднат бизнесите на БСП. Така те станаха водеща глава на ламята. В наши дни и това не е точно така. От дълбините на етническия мир изпълзя нещо неетническо, гладно като черна дупка. Непрощаващо. Политламята се оказа двуглава и се очертава скорошна схватка кой ще носи короната на републиката. Колкото до останалите части на антибългарското чудовище, наречено политика, те не могат да се нарекат глави. В най-лиричния случай можем да говорим за задници или други периферни анатомични области.

Та, недоверие към правителството няма, но това доверие го гласува самата ламя на себе си. На улицата не е така. Там проблем е не недоверието, а доверието. Но всичко е покрито от гъстата мъгла на апатията. Уви, с всички малки забрани, хватки и политически номера, политиците ни възпитаха в апатия. На народа му дай „Ергенът“ и бира на промоция. И да не му вдигат много често сметката за тока, разбира се.

Попитайте хората, но не през изкривените от манипулации социологически агенции. Попитайте ги на кого и в какво вярват и ще се уплашите. Те не вярват на никого. Понякога отчаяно започват да вярват на поредния спасител, но само до първата му по-голяма лъжа.

Медиите дават всичко от себе си тези истини да не се чуват. Но и на тях не им се получава. Парите за запушване на логическите дупки хвърчат като американски изтребители, купени от нас… Пардон, те, изтребителите не хвърчат. Защо им е да хвърчат? Само гориво да хабят. А горивото е пари.

Но да не униваме. Да се поздравим и да ни е честито правителството, което и без самото то да разбере как, се оказа обгърнато от завидна подкрепа.

Единственото нещо, което ми дава надежда е, че положението е толкова тъпо, че няма как да се запази устойчиво.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 34 гласа.
  • 1 😄😄😄

    18 1 Отговор
    "Единственото нещо, което ми дава надежда е, че положението е толкова тъпо, че няма как да се запази устойчиво." 😄😄😄

    Коментиран от #26

    10:03 05.10.2025

  • 2 обективен

    19 1 Отговор
    Територията законно се упрвлява от няколко клана на мафията , и е обесебила държавата и народа !!!

    10:05 05.10.2025

  • 3 име

    5 1 Отговор
    Първия тpoл, т.е. последния софианец, къде спи? Как така не се е изокал по темата първи?

    10:14 05.10.2025

  • 4 Неадекватното премиерче, хотелиера

    17 3 Отговор
    дЖилезку трябва да бъде моментално арестувано . Моля прокуратурата да си свърши работата, този индивид няма имунитет. Той и нищожеството което в момента ни е външен министър ГЕЙргиев ! ....Те считали престъпниците "за които МНС издаде заповеди за арест" .......( "МНС обвини Нетаняху и Галант в престъпления срещу човечеството и във военни престъпления)... за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяли геноцида и военните престъпления... И тези хора още България управляват....Моля прокуратурата да си свърши работата !!! Неадекватното премиерче, хотелиера
    дЖилезку е в колизия с директивите на МНС на който сме член и категорично не може да управлява България ! Това трябва да стане ясно ...или оставка или арест

    10:15 05.10.2025

  • 5 Колко неадекватен трябва да си верно

    19 3 Отговор
    В настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    10:17 05.10.2025

  • 6 По БНТ1 вчера сутринта

    12 3 Отговор
    Политологът Светослав Малинов - прочут син демократ
    каза, че ДОВЕРИЕТО в правителството и политическата "класа"

    днес е ПОД всякакви граници на приемливост!?
    И въпреки това същите ще вкарват държава и народ
    в щастливата еврозона.

    При Георги Любенов вчера казано.
    Светослав Малинов беше подкрепен от
    колежката си Т.Боруджиева.

    Коментиран от #12, #13, #14

    10:17 05.10.2025

  • 7 По интересната тема е друга младежи !

    15 1 Отговор
    Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с назначения, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н . ... Вземете за пример Подкрепата за правителството на Мерц... Акен не оставя никакво съмнение, че Лявата партия е готова да подкрепи реакционния дневен ред на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и социалдемократическата партия (СДС) ако партийният елит има изгода . В отговор на забележката на интервюиращ, че Лявата партия „е подкрепила втори тур на гласуване за Фридрих Мерц на изборите за канцлер със своята парламентарна група“, ван Акен увери, че ще продължи да подкрепя управляващите партии, „ако те постъпят правилно“. Той обаче каза, че те „наистина не са постъпили правилно досега“ и затова е необходимо да се продължи да се оказва „натиск“..... Същият номер се играе и в България и почити на всякъде в нацистка атлантическа Европа ....

    10:19 05.10.2025

  • 11 Мале, мале ...

    10 1 Отговор
    В предаването на Георги Любенов...

    Проф.Мишо Констатинов изрази
    недоволство от укро филията
    на премиера, говорейки на укрински
    и наричайки държавата си България
    заменяйки буквата г с буквата х

    Мале мале що премахвате чуто и видяно
    от милиони българи по БНТ1

    10:26 05.10.2025

  • 15 голямата шега, наречена

    12 2 Отговор
    „народни избраници“....До кога ? До кога бре хора? До кога.....До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...

    10:31 05.10.2025

  • 16 Ъхъъъъъ....

    6 0 Отговор
    Медиите дават всичко от себе си тези истини да не се чуват. Но и на тях не им се получава. Парите за запушване на логическите дупки хвърчат като американски изтребители, купени от нас…

    10:33 05.10.2025

  • 17 голямата шега, наречена

    6 1 Отговор
    „народни избраници“....До кога ? До кога бре хора? До кога.....До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...

    10:35 05.10.2025

  • 18 Неадекватното премиерче, хотелиера

    8 1 Отговор
    дЖилезку е в колизия с директивите на МНС на който сме член и категорично не може да управлява България ! Това трябва да стане ясно ...или оставка или арест !

    10:38 05.10.2025

  • 19 Анета

    3 9 Отговор
    йотовски, кой ти дава право да говориш от името на "народа". Всеки има свое мнение, ние не сме стадо, ние сме хора, затова има множество партии в Н.С. Мантрата, че негласуващите са прави, е най-голямата лъжа обслужваща всички политици. Другата лъжа е, че всички са недоволни. Ами, като са недоволни - да променят нещо, например - да гласуват. Ако искат да си направят партия...и да гласуват. Не става само с мрънкане и критика. Аман от недоволни, протестъри и мрънкащи некадърници.

    10:41 05.10.2025

  • 20 нннн

    7 0 Отговор
    Браво!
    Всичко е толкова ясно, че.се чудя защо не го променим. Виси със страшна сила въпросът ,,Какво да се прави?"

    10:44 05.10.2025

  • 21 Ъхъъъъъ....

    5 0 Отговор
    (Попитайте хората, но не през изкривените от манипулации социологически агенции. Попитайте ги на кого и в какво вярват и ще се уплашите....)

    Коментиран от #27

    10:44 05.10.2025

  • 22 Помните ли??

    7 0 Отговор
    Какво си купиха американците още в първите години на "демокрацията" - МЕДИЯ, която сетне прекръстиха на бТВ! Другата тяхна медия е Нова! Безработните млади хора имат две възможности за уплътняване на свободното време - интернет( бъкан от пошлост и простащина) и телевизията копираща това което прави хората стадо! До като стадото не прогледне кучетата ще си лаем а керваните ще вървят.

    10:51 05.10.2025

  • 24 Относно "гъстата мъгла на апатията"

    5 1 Отговор
    Много бързо може да се реши въпроса, с по едни по 100 лв. във ваучери дадени от бюджета на всеки гласувал на територията на България. Висока избирателна активност над 95% ще се постигне и победа на демокрацията и легитимност естествено. Забрана публични медийни изяви на политолози и социолози също е нужна поне два месеца преди изборите. ...

    Коментиран от #31

    10:53 05.10.2025

  • 25 дядото

    3 0 Отговор
    за какви народни избраници да говорим,като наложената избирателна система е сбъркана.гласува се - купува се за партии - доказа се,а после дебелятите избират "народните" представители по неясни критерии.

    Коментиран от #28

    10:55 05.10.2025

  • 26 Русофил

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "😄😄😄":

    Нящу кат 45 гадини цоциализам!

    10:55 05.10.2025

  • 27 Последно

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ъхъъъъъ....":

    беше вчера 76% за Русия 24% за НАТО и Украйна ! 76/24

    10:56 05.10.2025

  • 28 Истинските Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "дядото":

    Избирателната система е изработена от БКП/ДС през 1989-1990 година и е направена така, че разни брадати СДСри или случайници да не могат да вземат властта и да изринат БКП ветераните и техните наследници от държавата.

    10:58 05.10.2025

  • 29 Обективно

    3 1 Отговор
    Народните представители са представители на американците това се вижда от действията им чии интереси защитават.

    10:59 05.10.2025

  • 31 Наптотив!

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Относно "гъстата мъгла на апатията"":

    Отпускайки им по сто лева ще затвърдят статуквото! По скоро от всеки не-гласувал да се вземат по сто лева като наказание за не-изпълнение на гражданските Му задължения!

    Коментиран от #34

    11:02 05.10.2025

  • 32 Атлантизма може да съществува

    5 0 Отговор
    Единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди . ПОЗОР....

    11:03 05.10.2025

  • 33 Когато разберете че вие

    4 1 Отговор
    Не сте държавата, тогава ще станете "граждани". Вие сте жертва на държавата! А какво е държавата и какво са границите и, е въпрос който определено на 99% от матриала не му е ясно... и впрочем: На всеки "български" гражданин служил в израелската нацистка армия трябва да му бъде отнето българското гражданство! Задължително.... Това не са българи

    11:07 05.10.2025

  • 34 Това е истината !

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Наптотив!":

    100 лв. във ваучери дадени от бюджета на всеки гласувал на територията на България. Висока избирателна активност... и изчистване на мъртвите души в избирателните списъци. Това е достатъчно парламента да е съвсем друг. Ако обаче няма отново атлантически фалшификации както в Румъния, Молдова, Литва, Словакия и т.н ....

    11:12 05.10.2025

  • 35 Точно така е!

    3 0 Отговор
    (...антибългарското чудовище, наречено политика, те не могат да се нарекат глави. В най-лиричния случай можем да говорим за задници или други периферни анатомични области.) ... простичко казано: безродни алчни и олигофренясали "боклуци" вредни за държавата и народа. Атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама и фалшификации на власт

    11:25 05.10.2025