Наистина ли Меркел обвинява и Полша за войната в Украйна
  Тема: Украйна

Наистина ли Меркел обвинява и Полша за войната в Украйна

7 Октомври, 2025 17:35 760 22

  • ангела меркел-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • русия-
  • нато

47-минутното интервю, което е достъпно в Ютюб с немския си оригинал, не дава основания за такива изводи

Наистина ли Меркел обвинява и Полша за войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Наистина ли Ангела Меркел е казала, че Полша и балтийските страни носят "част от вината" за войната в Украйна? Какво се крие зад заглавието на германския "Билд" и какво всъщност е казала бившата канцлерка в Унгария.

"Меркел дава на Полша част от вината за войната на Путин" - статия с това гръмко и предизвикващо резонанс заглавие се появи вчера на сайта на известното германското булевардно издание „Билд“. Източникът – интервю с бившата германска канцлерка и бивша ръководителка на ХДС Ангела Меркел, дадено на унгарския портал „Partizan“.

Наистина ли Меркел е разкрила нещо ново за войната на Русия срещу Украйна, за което досега е мълчала? 47-минутното интервю, което е достъпно в Ютюб с немския си оригинал, не дава основания за такива изводи. А най-важното, което е изнесено и в заглавието на „Билд“ - а именно словосъчетанието „част от вината“ - всъщност изобщо не присъства в изказванията на Меркел. Това е интерпретация на нейните думи от страна на автора на статията, както се разбира и от подзаглавието – че става дума за „непреки“ обвинения.

Какво всъщност казва Меркел

Какво всъщност казва Меркел? „През юни 2021 година почувствах, че Путин вече не се отнася сериозно към Минските споразумения.“ На този фон тя поискала създаването на „нов формат“ с участието на ЕС, за да може „ние като ЕС да говорим пряко с Путин“. Предложението се видяло на мнозина неочаквано, защото те го схванали като идея да се възобновят срещите на върха между ЕС и Русия. Тези срещи бяха прекратени в 2014 година, след като Русия анексира Крим. Затова идеята, издигната от Меркел и от френския президент Еманюел Макрон, не получила поддръжка на срещата на върха на ЕС.

„Някои страни не дадоха подкрепа – това бяха най-вече балтийските страни, но и Полша беше против“, заявява Меркел пред „Partizan“. По нейните думи, противниците на инициативата са се опасявали от това, че ЕС няма единна политика по отношение на Русия. Меркел добавя, че нейното намерение е било водено от необходимостта да се установи единна позиция, което обаче така и не се случва – мандатът ѝ скоро след това приключва, а войната на Русия против Украйна, за която по време на интервюто Меркел многократно обвинява Москва, започва половин година по-късно. Меркел не говори за това буквално, но думите ѝ могат да се изтълкуват така: новият формат за преговори с Путин според нея е можел да бъде шанс за предотвратяване на бъдещата война. Дали обаче този шанс изобщо е бил реален е нещо, което така и няма да научим.

Защо предложението не е било прието

Тогава президентът на Украйна Володимир Зеленски отправил критики към предложението на Меркел, наричайки го „несправедливо“. Всичко това се случва на фона на опасенията за мащабно нахлуване на Русия в Украйна, появили се през пролетта на 2021 година. Тогава Русия струпва войски по украинската граница, след което ги оттегля само частично. А Меркел е лидер, чиято политическа тежест в Европа и света по онова време отслабва – до следващите избори за Бундестаг в Германия, за които Меркел вече не се кандидатира, са оставали само броени месеци.

Оттогава насам възгледите на Меркел по отношение на Русия явно не са се променили. Тя е убедена, че действията ѝ са били правилнии няма за какво да се извинява, което и отбелязва в своята мемоарна книга. Меркел отново повтаря неведнъж изказваната си теза, че Минските споразумения, макар и да са били нарушавани от Русия, все пак са осигурили на Украйна известна отсрочка.

И какво премълча бившата канцлерка

Меркел продължава да вярва в силата на дипломацията, както за пореден път казва в интервюто за „Partizan“ - нейното мнение е, че в подхода към Москва трябва да има силово възпиране, но и дипломация. Тя обаче премълчава факта, че неотдавнашните дипломатически усилия на американския президент Доналд Тръмп и възстановяването на контактите с Путин не са спрели войната на Русия срещу Украйна.

Меркел не споменава и това, че преди руското нахлуване в Украйна е имало много контакти, но без Зеленски, с когото Путин отказва срещи след декември 2019 година, когато в Париж се провеждат разговори в т.нар. „Нормандски формат“ (Германия, Франция, Украйна и Русия). Западните лидери, включително Олаф Шолц, наследникът на Меркел на канцлерския пост, са се срещали с руския президент. През 2021 година се провежда и среща на Путин с президента на САЩ Джо Байдън в Женева, както и преговори на ниво Русия-НАТО и Русия-САЩ – и то само седмици преди руското нахлуване в Украйна.

Липса на лични контакти с Путин?

Не са нови и твърденията на Меркел за това, че на войната може да е повлияло отсъствието на лични контакти с Путин, а не по видеовръзка, каквито имаше по време на пандемията. В интервюто за „Partizan“ Меркел дава за пример факта, че през октомври 2021 година Владимир Путин не идва на срещата на Г-20 в Рим, позовавайки се на рисковете, свързани с коронавируса. Тя премълчава обаче, че приблизително по същото време западните разузнавания вече започнаха да регистрират подготовката на Русия за мащабното нахлуване в Украйна.

Като цяло Меркел не казва нищо ново, позицията ѝ по отношение на Украйна съответства на това, което Шолц е казвал неведнъж: „Русия не трябва да печели войната, а Украйна трябва да остане суверенна, свободна държава“.


Украйна
Оценка 2.1 от 7 гласа.
  • 1 обвиняваме $лапачите$ за провал

    7 1 Отговор
    "Месеци загубихме няколко пъти да разглобяваме цялата горивна система". Това обяви военният министър Атанас Запрянов на въпрос кога е открит теча на първият F-16. Той заяви това по време на заседание на парламентарна комисия по отбрана, на която му бяха задавани въпроси и в която бяха приети промени в закона за отбраната и въоръжените сили. От думите му стана ясно, че на практика въпросната машина е дефектна и нелетяща още от пристигането й през април. Той обяви, че още в началото е имало симптоматика за този проблем.

    17:39 07.10.2025

  • 2 си дзън

    7 3 Отговор
    Комунистката Меркел разката Европа.

    17:40 07.10.2025

  • 3 Дядо ѝ

    4 1 Отговор
    е поляк , дошъл в Германия като Казмирчак , после погерманчва името си на Каснер , както е и моминското ѝ име .

    17:42 07.10.2025

  • 4 Да не забравяме че госпожа

    11 3 Отговор
    Меркел вече призна че тяхното основно желание е било да въоръжат Украйна до зъби за да може тя да атакува Русия. И тя започва да го прави като стреля по невинни деца в областите които са се отцепили.
    Много признания станаха и тези които не са умствено недоразвити започват да навлизат в подробностите.
    Русия е била мишена А това което тя е решила да предотврати чрез специална военна операция е единственият изход да им покаже че те са наивници.

    Коментиран от #15

    17:44 07.10.2025

  • 5 зИленски

    3 3 Отговор
    да да да

    17:45 07.10.2025

  • 6 Бялджип

    5 2 Отговор
    Вероятно Меркел казва истината, както я каза преди време за измамата при Минските споразумения с Русия. Въпросът е защо го прави? Имам следното предположение. Очевидно беше по-силен лидер от сегашните, които творят само безумия, тласкат народите си към война и съсипаха икономиката на Евросъюза. Според мен, тя иска да се върне в политиката. Осъзнава, че все пак трябва да започнат преговори между Руската федерация и Европейския съюз и се надява да ги оглави, като най-подходяща.

    17:46 07.10.2025

  • 7 Хипотетично

    4 2 Отговор
    Меркел не познава Путин и няма да може да разбере защо не го познава.

    17:49 07.10.2025

  • 8 Един

    6 1 Отговор
    Айдеее хукнаха всички да лижат и да замазват неудобната истина
    То тва дето било казано не било тва дето е казано а съвсем друго...
    мада... другаре ама тва кафявото дето го мажете само се лепи по вас и още повече миише

    17:50 07.10.2025

  • 9 Факт

    2 2 Отговор
    Позицията на Меркел не предизвиква изненада. Тя бе главната политическа фигура - заедно с няколко поредни президенти на Франция - която осигури и последователно проведе пораженската политика на обединена Европа спрямо Русия, Путин и неговите амбиции за геополитически реванш срещу Стария континент. Каквито и да са били мотивите на Меркел да води тази политика, нейните очертания ся ясни и категорични. НА ВСЯКА ЦЕНА да се осигури приоритетно партньорство между Европа (Германия) и Русия с една основна цел - стопанска и политическа симбиоза, при която Европа (Германия) осигурява на Кремъл водещите технологии за модернизация на Русия, а Москва осигурява енергосуровините за икономическото развитие на Европа. В тази стратегия не би имало нищо лошо, ако двете страни поддържаха равноправни отношения на балансирана власт и влияние една спрямо друга. За съжаление, реалността бе съвършено различна - приоритетните отношения доведоха до пълна безпомощност на Европа (Германия) спрямо стратегията на Кремъл за геополитически реванш в епохата след рухването на Съветския съюз. Путин използва странната мекота и отстъпчивост на Берлин, Париж и Брюксел през първите две десетилетия на нашия век за да разгърне агресивна стратегия за подчинение на Европа - чрез шантаж през енергиен монопол (особено в източна Европа), чрез масирана пропагандно-оперативна - хибридна - война срещу Европа, срещу нейните ценности, институции и политики, чрез овладяване на (източно)европейски публични ин

    Коментиран от #14

    17:53 07.10.2025

  • 10 Факт

    1 1 Отговор
    Политиката на Меркел спрямо Москва бе своеобразно продължение на една германска имперска политика спрямо Русия, провеждана в продължение на столетия. Основната жертва на тази политика са страните от централна Европа - Полша, Чехия, Словакия, Балтика... Подялбата на централна и източна Европа бе дълбокото съдържание на отношенията между Хабсбургите, Прусия и Русия и тяхна основна жертва бе Полша. (На юг към трите империи трябва да прибавим и Османците като съперници за контрол върху Изтока на Европа.) В Берлин, разбира се, биха се възмутили от подобна аналогия, но ние нямаме ангажимент да респектираме чието и да било лицемерие... Меркел се възмущава, че Полша и Балтика са й попречили да продължи успешно да продава – да подарява – източна Европа на Путин в името на приоритетните германо-руски отношения. От своя страна, във Варшава, Талин, Рига и Вилнюс добре познават собствената си история и не пожелаха за пореден път да тръгнат като овце на заколение в полза на германо-руската дружба. За това става въпрос – Меркел жали за пропуснатата възможност за пореден път през 2021 г. да удовлетвори людоедския апетит на Кремъл за сметка на пренебрежимите интереси на Полша, Украйна и Балтика.
    Нека тук припомним, че ласкавите отношения между Меркел и Путин (понякога се помрачаваха от появата в стаята на едър доберман...) засягаха не само Полша и Балтика, но цяла източна Европа. Моделът за партньорство на всяка цена между Европа (Германия) и Кремъл създаде основите на п

    17:54 07.10.2025

  • 11 тъй ли

    2 0 Отговор
    всички са виновни, само не и европейците. Те само организират чуждата вина.

    17:54 07.10.2025

  • 12 Българин

    2 5 Отговор
    Ако путин не бе нарушил минските договорености нямаше да бъдат избити над милион руснаци.За нищо.

    17:56 07.10.2025

  • 13 Факт

    1 1 Отговор
    Моделът за партньорство на всяка цена между Европа (Германия) и Кремъл създаде основите на посткомунистическия олигархичен модел, който и до днес управлява съдбините на Балканите, на Унгария, на Словакия... От една страна, България вече бе член на НАТО и ЕС, но от друга, в дълбоките етажи на българската стопанска и политическа действителност удобно се настаниха ключовите интереси на руската държава, на нейните спецслужби (те не са си тръгвали след 1944-та) и на руската корпоративна – енерийна и финансова инфраструктура. В София управляваха приятели на Меркел, които правиха същото, каквото правеше и тя – говореха за европейски ценности и послушно изпълняваха капризите на Путин, подчиняваха се на неговия произвол. Когато управляващите от София отиваха в Брюксел за да гласуват това, което искаше Меркел, европейските чиновници ласкаво им се караха за високата корупция и всички други безобразия на властта, даже пишеха дълбокомъдрени доклади (Cooperation and verification mechanism). Това беше едно конструктивно лицемерие, от което спечелихме всички – българите позабогатяха от еврофондовете, тези които ги управляват забогатяха мръсно много (и от Изток, и от Запад), а Путин получи от България всичко, което поиска – както получи всичко, което поиска и от Европа (Германия). Само лошите Полша и Балтика ръмжаха по малко...

    Меркел и Саркози блокираха през 2008 г. в Букурещ предоставянето на МАР – план за действие за членство на Украйна и Грузия в НАТО, с което дадо

    17:56 07.10.2025

  • 14 Тъпак

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Сигурно си спал на течение!
    Има война срещу православието, срещу истинските ценности, срещу традиционното семейство!
    Всичко нормално е ненормално днес!

    Коментиран от #17, #19, #21, #22

    17:57 07.10.2025

  • 15 Да се знае

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Да не забравяме че госпожа":

    Ако Украйна бе въоръжена да зъби Червеният площад щеше да бъде Черният площад,а Кремъл висок два метра.
    Дай нещо друго.

    17:58 07.10.2025

  • 16 Факт

    2 0 Отговор
    Меркел и Саркози блокираха през 2008 г. в Букурещ предоставянето на МАР – план за действие за членство на Украйна и Грузия в НАТО, с което дадоха карт бланш на Путин да открие сезона на мръсните войни на Москва срещу страните от постсъветското пространство. Слава Богу, Меркел не бе на власт през 1997 и 2004 г., за да попречи на членството в НАТО на страните от източна Европа! След нахлуването на Путин в Крим и Донбас, Меркел и Франсоа Оланд режисираха „Минските споразумения”, които на практика трябваше да осигурят легитимност на кремълската инвазия. Каква беше основната цел на Минск-1 и Минск-2? Да се осигури конституционна автономия на Луганската и на Донецката сепаратистки републики, за да могат техните криминални елити по заповед от Москва да блокират всеки законов и политически акт на институциите в Киев, който би могъл да реализира независимост на Украйна в разрез с имперските интереси на Кремъл. Ето такъв „мир” осигуриха Меркел и Оланд на Украйна – страна-жертва на агресия. Ако Меркел бе останала на власт до февруари 2022 г., то без съмнение, тя щеше да организира Минск-3, 4, 5... Украйна щеше да бъде притискана да се раздели с всичко това, което може да служи за основа на нейната национална независимост. Полша и Балтика пречат на щастливото партньорство на Меркел с Путин. Украйна също пречи... Слава Богу, все пак Меркел се раздели с властта в Германия през 2021 г. Руската агресия от февруари 2022 г. позволи на следмеркелианска Европа да се събуди от

    17:59 07.10.2025

  • 17 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тъпак":

    Най -голямата руска православна ценност е нужника на двора.Да не се пипа.

    18:00 07.10.2025

  • 18 Факт

    1 0 Отговор
    Руската агресия от февруари 2022 г. позволи на следмеркелианска Европа да се събуди от дълбокия сън на страха, унижението и лицемерието пред кремълската арогантност. Но наследството на Меркел все още не се е оттеглило в историческия музей. Метастазите на „дружбата на всяка цена” с Путин набъбват в Будапеща, в Братислава, те прекосиха океана и станаха част от новата консервативна вълна, изразявана от хора като Тъкър Карлсън, Миършаймър ... списъкът може да бъде продължен.
    През втората половина на 18 век Полша бе поделена между Русия, Прусия и Хабсбургите - в три кръга на подялба. Балтика е поле на съперничество между Петербург и Берлин в продължение на столетия. Чехи, словаци, българи, сърби, хървати бяха късани на парчета и присвоявани по волята на „великите сили” чак до 1989 г., а в определена степен – и след това. Време е източна Европа да намери своето стратегическо единство като единствена възможност за еманципация от произвола и лицемерието на своите дълговековни имперски господари. Вълкът козината си мени, но нравът – не. Европа еволюира до неузнаваемост в резултат на понесените поражения от двете катастрофи на 20 век. Резултат на тази еволюция е самото съществуване на Европейския съюз. Но старите имперски инстинкти стоят в дълбокия контекст и се проявяват понякога през външно парадоксални форми на официалната политика. Каквато и да е била мотивацията на Меркел да превръща Европа в беззъба прислужница на агресивните амбиции на Кремъл, нейното полит

    18:02 07.10.2025

  • 19 доктор

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тъпак":

    Руска нация няма.Руско православие няма.

    18:02 07.10.2025

  • 20 Путин

    1 0 Отговор
    Бабата е напълно изперкала!
    Даде ми сума ти евраци!

    18:02 07.10.2025

  • 21 Оди у Русиа

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тъпак":

    Ценности да видиш.На вторият ден си в окопа.На третия ден украински дрон ще ти отнесе празната кратуна.Даже няма и да те закопаят.

    18:06 07.10.2025

  • 22 Киев за два дня

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тъпак":

    Пумияр с пумияр.

    18:07 07.10.2025