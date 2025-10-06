Доналд Тръмп хареса предложението на Владимир Путин за ядрените оръжия: Звучи като добра идея

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера заяви, че предложението на руския лидер Владимир Путин доброволно да запазят ограниченията за една година върху разположените стратегически ядрени оръжия "звучи като добра идея", пише "Ройтерс".

Какво би означавало това за контрола върху ядрените оръжия и какви са основните предстоящи проблеми?

Какво предага Путин?

След като дълго време отказваше да се занимава с контрола върху оръжията самостоятелно, през септември Путин предложи доброволно запазване за една година ограниченията върху разположените стратегически ядрени оръжия, посочени в договора Нов СТАРТ, който изтича на 5 февруари 2026 г.

Това е последният останал договор за контрол върху оръжията между Русия и САЩ. Той беше подписан от тогавашните президенти Барак Обама и Дмитрий Медведев през 2010 г. и влезе в сила през 2011 г., като беше удължен за пет години през 2021 г. от Путин и тогавашния президент на САЩ Джо Байдън.

Какво е "стратегическо" оръжие?

Стратегическите оръжия обикновено са с голям обсег и са предназначени да повлияят на изхода на война, а не само на битка, чрез унищожаване на центрове на власт, командни и контролни съоръжения или национално критична инфраструктура.

Защо има значение?

Русия и САЩ заедно притежават около 87% от ядрените оръжия в света - достатъчно, за да унищожат планетата многократно. По данни на Федерацията на американските учени Русия има 5459 ядрени бойни глави, а Съединените щати имат 5177.

Техните договори за контрол на оръжията са сключени от страх от ядрена война след Кубинската ракетна криза през 1962 г. По-голямата прозрачност относно арсенала на противника има за цел да намали възможностите за недоразумения и да забави надпреварата във въоръжаването.

Сега, когато всички големи ядрени сили се стремят да модернизират арсеналите си, а Русия и Западът са в стратегически спор от повече от десетилетие, не на последно място заради войната на Москва в Украйна, почти всички договори са се разпаднали, като всяка страна обвинява другата за това.

Какво следва?

Путин заяви, че не е ясно какво ще се случи в бъдеще, ако бъде подписано едногодишно удължаване. Той отбеляза, че по-нататъшните доброволни ограничения ще зависят от действията на САЩ.

Какви са проблемите?

* Путин заяви, че "подготовката на Вашингтон за разполагане на ракети-прехващачи в космоса" може да подкопае усилията за запазване на статуквото. През май Тръмп обяви, че е избрал дизайн за проекта "Златен купол" на стойност 175 милиарда долара, който ще създаде мрежа от може би стотици спътници за откриване, проследяване и потенциално прехващане на входящи ракети.

* Русия и САЩ разполагат с нови оръжейни системи, за които отсрещната страна твърди, че са по същество стратегически. Путин заяви, че САЩ разглеждат балистичната ракета със среден обсег "Орешник" като стратегическо оръжие. Русия разполага и с маневрена балистична ракета "Кинжал" и хиперзвуков ускорител-планер "Авангард", способен да носи ядрени заряди.

* Тактически ядрени оръжия: Те обикновено са с малък обсег, предназначени са за използване на бойното поле и обикновено са изключени от договорите за ядрени оръжия. Русия има около 1477 нестратегически бойни глави, а Съединените щати имат около 200. Путин специално спомена тактическите ядрени оръжия като проблем.

* Подводници: Съединените щати имат повече стратегически ядрени подводници от Русия.

* Китай: Путин заяви, че САЩ искат Русия да включи съюзника си Китай в контрола върху въоръженията, въпреки че Москва твърди, че това зависи от Пекин и че ако Китай е замесен, Великобритания и Франция също трябва да бъдат. Федералната служба за ядрена безопасност изчислява, че Китай разполага с около 600 ядрени бойни глави и техният брой нараства, но Пекин твърди че не иска да влиза в преговори със страни, които имат много по-големи арсенали.

Ядрени изпитания

Русия многократно публично е изразявала загриженост относно евентуално възобновяване на ядрените опити. По време на първия мандат на Тръмп като президент - от 2017 до 2021 г., неговата администрация обсъждаше дали да проведе първия ядрен опит на САЩ от 1992 г. насам.

На 2 октомври Путин предупреди, че Русия ще извърши ядрен опит, ако друга ядрена сила го направи, като посочи, че е видял признаци, че неназована държава прави подобни подготовки: "Виждаме го, знаем го и ако се случи, ще направим същото".