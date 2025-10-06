Новини
Руснаците напират към Купянск: какво се случва там
  Тема: Украйна

Руснаците напират към Купянск: какво се случва там

6 Октомври, 2025 22:06 653 22

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • купянск-
  • харковска област-
  • донецка област

На малки групички руснаци се придвижват и по суша към селата, където частите се окрупняват и подготвят за нападение

Руснаците напират към Купянск: какво се случва там - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Жителите на Купянск и предградията се евакуират заради настъплението на руските части към града. Украинската армия се опитва да ги изтласка обратно и да им отреже пътя. Какво се случва там. Репортаж на ДВ:

Артилеристите от 15-а бригада на Националната гвардия на Украйна „Кара-Даг“ са сред частите, които се опитват да спрат руското настъпление към Купянск. Войниците имат на разположение една словашката артилерийска установка Zuzana 2, добре скрита с маскировка в гориста местност. Небето над позицията се охранява от въоръжен наряд.

Направленията на руското настъпление

„Ставаме рано и си лягаме рано, защото денят е кратък“, казва командирът с позивна „Моряк”. Оръдието с калибър 155 милиметра използва осколочни снаряди. Те могат да поразяват жива сила в радиус от 50-100 метра. „Така спираме настъплението на противника и помагаме на нашата пехота. Ние също сме били в пехотата и знаем какво е, когато артилерията те прикрива“, казва военният.

Бригадата защитава фронтовата линия на север от Купянск. Във вече окупираното от руснаците село Кондрашовка руската армия се опитва да набира пехотинци за настъпление към града, казва заместник-командирът на звеното с позивна „Мажор“. Затова украинската артилерия атакува подстъпите към Купянск, за да попречи на руските части за стигнат до града.

Украинските позиции са атакувани от руснаците с безпилотни самолети

„Руснаците използват следната тактика - първо изпращат много на брой FPV-дронове, след което пускат в действие и такива с оптична връзка за управление, казва за ДВ друг военен с позивна „Трафка“. Екипът му в момента се опитва да спира руската пехота, която според наблюденията на командира е станала значително по-многобройна в района на Купянск. Освен това неговото поделение разрушава възможностите за преминаване на река Оскол, която разделя Купянск, така че руските части да не могат да прехвърлят техника от левия на десния бряг.

Реката се явява естествено препятствие за руснаците, напредващи към Купянск. За ДВ командирът на 15-а бригада „Кара-Даг“ Александър Букатар казва, че руснаците форсират реката с гумени лодки. За да не гребат с весла, те използват въжета, опънати между двата бряга, с които теглят лодките, обяснява той.

На малки групички руснаци се придвижват и по суша към селата, където частите се окрупняват и подготвят за нападение. Букатар посочва два фактора, които благоприятстват руското настъпление в този участък от фронта: дългата фронтова линия и недостигът на личен състав сред украинците. Командирът обаче не вярва, че руснаците ще успеят да превземат Купянск изцяло.

Купянск е важен за отбраната не само на Харковска област, но и на Донецка област, добавя Букатар. „Ако Купянск падне, фронтът ще се измести към Боровая. Това е проблем, защото след Боровая идва Донецкото направление, тоест ще се удължи фронтовата линия, която украинците ще трябва да защитават със същия личен състав“.

Руснаците в Купянск

От края на миналата седмица в Купянск не може нито да се влиза, нито да се излиза заради присъствието на руснаци, които украинските военни се опитват да изтласкат. Евакуационните групи вече не могат да влязат там. Но жители на Купянск, уплашени от появата на руснаците, сами напускат града.

Сред тях е и 75-годишната Валентина, която е решила да се евакуира, след като в двора ѝ нахлули двама руски военни, единият от които размахал под носа ѝ граната. Искали да знаят къде в града са другите руснаци, а после се поинтересували и къде се крият украинските военни. „Беше видно, че този руснак е добре почерпен“, казва жената.

Валентина обяснява, че през последните четири месеца в града не работят телефоните и няма ток, вода и газ. Магазините също не работят. „Бомбардировките са ужасни, всичко е разрушено, изгоряло до черно“, казва възрастната жена. „Дронове постоянно кръжат в небето и бомбардират... Много хора загиват.“

Много желаещи да бъдат евакуирани

Заявките за евакуация напоследък рязко са се увеличили и не всички могат да бъдат изпълнени. Ежедневно в координационния хуманитарен център постъпват по над сто заявки, казва за ДВ ръководителят му Богдан Яхно. „Много хора, за съжаление, чакат до последния момент. А когато решат да се справят сами, могат да станат лесна плячка на руските дронове“, добавя Яхно.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    2 6 Отговор
    Руснаците са избивани като кучета.

    Коментиран от #14

    22:09 06.10.2025

  • 2 🌈🎃🌈

    1 4 Отговор
    Напират към 🚾

    22:09 06.10.2025

  • 3 Хероям дрова

    2 1 Отговор
    Тези ще се предадат с все сузаната!

    22:10 06.10.2025

  • 4 Пич

    6 1 Отговор
    НАТО побеждава мощно.....в Лас Вегас на ротативките , Украйна настъпва победоносно към Полша , паравоенните украинки настъпват към Слънчака..... всичко е под контрол.......ама - руски!!!

    Коментиран от #16

    22:12 06.10.2025

  • 5 Професор

    0 4 Отговор
    В Насранск пък се усещала някаква особена миризма съобщава Путин.ру.

    22:12 06.10.2025

  • 6 🇺🇦🇧🇬

    0 3 Отговор
    Аз мислех,че вече са във Вашингтон рашистите...

    22:12 06.10.2025

  • 7 Урсуланковците

    6 1 Отговор
    Последно, руснаците напредват ли,
    или отстъпват, че вас не моЙ
    да вЪ разбере човек.

    Коментиран от #20

    22:13 06.10.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ИМА "МАЛКА НЕТОЧНОСТ"
    ....
    БРАТУШКИТЕ СА НА ЗАПАДНИЯ БРЯГ НА РЕКА ОСКОЛ
    И ФЕРМАХТА НА ИЗТОЧНИЯ БРЯГ
    ПОПАДНАХА В КАЗАН :))

    22:13 06.10.2025

  • 9 ЗАПОМНЕТЕ ТОВА

    2 5 Отговор
    ТАЗИ ВОЙНА МОЖЕ ДА НЯМА КРАЙ ДОКАТО ПУТИН СИ ОТИДЕ ОТ ТОЗИ СВЯТ...ТОВА Е ИСТИНАТА....

    22:13 06.10.2025

  • 10 НИЕ

    2 1 Отговор
    Водини Путине!!!! Напред към славата! Не, не на еврото!!!!

    Коментиран от #17

    22:13 06.10.2025

  • 11 ДрБр

    2 0 Отговор
    Купянск на вече стратегическо значение

    22:14 06.10.2025

  • 12 Хаха

    1 0 Отговор
    Бандерите нанасят "стратегическо поражение" на Русия, като за целта напредват към Киив и Купянск... "губи стратегическо значение"...

    22:15 06.10.2025

  • 13 Хаджи Папурко

    2 0 Отговор
    Ами перемогата, отлагаме ли я.

    Коментиран от #15

    22:15 06.10.2025

  • 14 Ти да видиш

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Я да се връщат към Москва, че Зеля е пред Кремъл. С чувал бяло брашно. ;)

    22:17 06.10.2025

  • 15 Да де

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хаджи Папурко":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.

    22:17 06.10.2025

  • 16 Евгений Онанегин

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Ама айде де, от кога чакаме трите дена да свършат!

    22:17 06.10.2025

  • 17 Йосиф Кобзон

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "НИЕ":

    Води ни ги.

    22:17 06.10.2025

  • 18 Гост

    0 0 Отговор
    В Киев служители на Териториалния наборен център (ТНЦ; подобно на военен комисар) насилствено мобилизираха съпруга на актрисата Елена Бондарева-Репина, която участва в сериала „Слушайки народа“ с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Видеообръщението на актрисата беше публикувано от изданието „Страна“ в неговия Telegram канал. „Съпругът ми беше отведен от ТНЦ, няма връзка с него. Искат да ми сложат белезници. Просто ме измъчват, сега лежа на тротоара. Не знам какво да правя“, каза Бондарева-Репина. „Както се казва, страхотно се забавляваме.“

    Коментиран от #21

    22:18 06.10.2025

  • 19 Как е Пакровск? Нали щеше да пада лятото

    0 0 Отговор
    Това Купянск беше вече в руски ръце и избягаха от там като бити перепераси!

    Чух че край Покровск украинците унищожили два чувала с руснаци!

    22:18 06.10.2025

  • 20 Ти да видиш

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Урсуланковците":

    Руснаците "отстъпват" на запад, а укрите "настъпват" .... също на там - на запад. ;)

    22:19 06.10.2025

  • 21 Мисиркин

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Пуйко? Я кажи при Сталин, любимецът на Путин, мобилизация доброволна ли е била? А чмобилизираните повремене на путинската частична мобилизация, доброволни ли се мобилизираха?

    22:20 06.10.2025

  • 22 аz СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Новина на часа! Словакия праща оръжия за Украйна за първи път откакто Фицо е на власт.

    22:20 06.10.2025

