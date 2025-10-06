Новини
Свят »
Русия »
Още една мистериозна смърт в Москва! Издателят на съветския официоз "Правда" падна от прозореца на апартамента си

Още една мистериозна смърт в Москва! Издателят на съветския официоз "Правда" падна от прозореца на апартамента си

6 Октомври, 2025 20:06 1 097 54

  • русия-
  • москва-
  • вячеслав леонтиев-
  • правда-
  • кремъл

По данни на ТАСС и други източници предварителната версия на смъртта на Вячеслав Леонтиев е самоубийство, свързано със съкрушителен нервен срив

Още една мистериозна смърт в Москва! Издателят на съветския официоз "Правда" падна от прозореца на апартамента си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

В Москва бе открит трупът на Вячеслав Леонтиев, 87-годишен бивш директор на издателството "Правда". Според руските медии той е паднал от височина — под прозорците на своя апартамент на улица Молодогвардейская, пише "Фонтанка"

По данни на ТАСС и други източници предварителната версия на смъртта е самоубийство, свързано със "съкрушителен нервен срив".

Властите съобщават, че засега не са открити следи от криминални действия срещу Леонтиев.

Опозиционни руски медии акцентират върху факта, че Леонтиев е управлявал медиен проект с голямо политическо и икономическо влияние — издателството "Правда", считано за мощен рупор на комунистическата партия в съветско време.

Журналистът в изгнание Андрей Малгин коментира смъртта като част от дълъг ред от "странни падания" в Русия: "Паданията от прозореца продължават ... Леонтиев падна от прозорец. Той знаеше много за парите на партията ...".

След началото на руската инвазия в Украйна немалко руски бизнесмени, приближени по един или друг начин до руския президент Владимир Путин или управляващите кръгове в Кремъл починаха по загадъчен или необясним начин, без да са били болни преди това. Някои загинаха при съмнителни инциденти, като падане от висок етаж. В последната година поне 15 високопоставени руски бизнесмени са починали при самоубийства или необясними инциденти. Шестима от тях са свързани с водещите енергийни компании в Русия.

На 40-годишна възраст през 2023 година почина предприемачът и ръководител на ICS Holding, Антон Черепенников. Вероятна причина за смъртта му е внезапно спиране на сърцето.

В света на киберспортовете Антон Черепенников беше известен с прякора SNEG1. Неговата фирма "Цитадела" разработи специален софтуер за "Роспромнадзор", който позволяваше следене на почти всички потребители на интернет в Русия. Това предостави на властите възможността да подслушват телефонни разговори и да следят активността на хората в интернет. Съгласно закон, приет от Държавната дума на Русия, операторите бяха задължени да използват този софтуер.

Внезапно почина и руски заместник-министър, Пьотр Кучеренко, след като се почуства зле в самолета, завръщайки се от посещение в Куба.

Сред живите не са и високопоставени бизнесмени като Павел Антов, ръководител на енергийна компания, и Анатолий Геращенко, бивш ректор на авиационен институт. Починаха и Равил Маганов, председател на "Лукойл", и Иван Печорин, топ мениджър на развойната корпорация на Далечния изток и Арктика. Смъртта на тези политици и бизнесмени предизвика интерес и въпроси относно обстоятелствата около техните смъртни случаи.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 15 Отговор
    Не е мистериозна !!! Още един терористичен акт на Украйна !!!

    Коментиран от #4, #6, #8, #39, #49

    20:08 06.10.2025

  • 2 🇺🇦🇧🇬

    21 11 Отговор
    Няма такава к0чина като рашия!

    Коментиран от #28

    20:09 06.10.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 5 Отговор
    И аз се правя на най–доброто макаши....
    Вече няколко пъти ми се получава 😁

    20:10 06.10.2025

  • 4 аz СВО Победа80

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Случва се Питай Пригожин 🤣🤣🤣

    20:10 06.10.2025

  • 5 пиночет

    19 8 Отговор
    Време е, Путин да запука яко и нашите копейки,той ги покани да се бият или работят за него, нито един не отиде -ЗЕРО, тогава той разбра колко са безполезни и продажни!

    Коментиран от #16, #25, #27

    20:11 06.10.2025

  • 6 Тихо пр@длякК!

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Некомпетентен си.

    Коментиран от #26

    20:11 06.10.2025

  • 7 Ква местириозна смърт бе

    9 13 Отговор
    на 90 години, мало умници

    Коментиран от #32

    20:12 06.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Алексей Петров

    9 5 Отговор
    Не мога да ги разбера рашъните, що не ги трепат като по американските мафиотски филми, както правим у България. Много по-ефектно е и става шоу!

    20:13 06.10.2025

  • 10 3.14К

    10 10 Отговор
    В Германия преди местните избори по мистериозен начин починаха 8 кандидати от Алтернатива за Германия!

    Коментиран от #24

    20:13 06.10.2025

  • 11 Роберт ДеНиро казино

    13 8 Отговор
    Путин е опрян до стената. Страх го е. Губи властта, народа го мрази. Военните ще го свалят от власт!

    Коментиран от #14, #47

    20:13 06.10.2025

  • 12 Напудреното носле

    5 6 Отговор
    Ъъъъъ, ще дръпна две–три линии.
    Може да поканя и мИкрон с другарката
    фон SS –Урсуранка, да сА напраИм, както си знаИм

    20:14 06.10.2025

  • 13 Спецназ

    10 1 Отговор
    Каква новина е че някой е паднал от терасата?

    Това че е бил "ЗНАЕЩИЯ" за скритите милиони на КПСС,
    ами вече нема да каже на никойм ако не е казал вече, де...

    ТОВА Е ПЪЛЕН КРИМИНАЛ!

    Властта нема да тръгне на това, освен ако нЕма нужда де!

    20:14 06.10.2025

  • 14 аz СВО Победа80

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "Роберт ДеНиро казино":

    Кийт Келог:Путин загуби войната и го знае.Край на цитата.

    20:15 06.10.2025

  • 15 Име

    5 0 Отговор
    Ееееееее

    20:15 06.10.2025

  • 16 Запознат

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "пиночет":

    Имало едни Бг копейки които отишли да се бият за Путин, обаче като ги видяли какви са смотаняци и палячовци,ги изпратили да чистят кенефите в Кремъл,и да обслужват Кремълските педофили!

    20:15 06.10.2025

  • 17 Ветеран от Протеста

    7 4 Отговор
    Хайде бе Братушки - и в България има прозорци на високи етажи...В България кога ??? М??? Кога бе....

    20:16 06.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хипотетично

    5 4 Отговор
    Страдал е от балконстата пандемия и е е имал време да отиде до балкона си в бързината.

    20:16 06.10.2025

  • 20 Ъъъъ

    6 5 Отговор
    От началото на войната, прозорците в раша взимат най-много жертви.

    20:17 06.10.2025

  • 21 стоян

    6 5 Отговор
    Още много рузнаци ще скочат от прозореца докато свършат тия руски мъки с цар путин - скоро ще е

    20:17 06.10.2025

  • 22 Пич

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Копеи не философствай!":

    Ще пълня но...... защо си наричаше това отзад - "барут" ...?!

    20:17 06.10.2025

  • 23 така, така

    9 4 Отговор
    Инсинуацията е ясна. Има обаче един огромен проблем - човека е бая възрастен и едва ли някой ще се занимава с него.
    Вместо да се занимават със "странните падания", бих се радвал някой да ми разясни странните смъртни случаи на политици в Германия.
    Ако в Русия може да се приеме, че разчистването на сметките по модела "няма човек - няма проблем", си е метод още от времената на Сталин и няма как да очакваме, руснаците да са го збравили съвсем (еле като ги обвиняваме в автокрация, та дори доктатура). Обаче, Германия? Там нали е демокрация! А какво излезе - да си член на АфД си е високо рисково начинание.

    20:18 06.10.2025

  • 24 Копей,

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "3.14К":

    Не се отклонявай от темата!Пак се разсейваш!

    Коментиран от #34

    20:18 06.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пич

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Тихо пр@длякК!":

    Молим небинарен ултрагей с брада и рокля като тебе да не взема отношение !

    20:20 06.10.2025

  • 27 Хуан Перон

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "пиночет":

    Е, ти нали отиде в Уср@йн@, нали от там пишеш .....

    Коментиран от #29

    20:20 06.10.2025

  • 28 виж

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦🇧🇬":

    0крайна и мълчи

    Коментиран от #38

    20:20 06.10.2025

  • 29 пиночет

    4 6 Отговор

    До коментар #27 от "Хуан Перон":

    Дреме ми за Украйна!

    20:22 06.10.2025

  • 30 Пора

    7 6 Отговор
    Тя цяла Русия е полетяла надолу.Путинова русия си отива.Както и да го въртят и сучат.

    Коментиран от #31

    20:23 06.10.2025

  • 31 Миризлив руски палячо -крепостен

    6 5 Отговор

    До коментар #30 от "Пора":

    Да ама на нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати!

    20:25 06.10.2025

  • 32 не може да бъде

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ква местириозна смърт бе":

    Всички които са над 80 г.загиват мистериозно -това са го установили Британското разузнаване Бесарабски фронт ISW Дойче веле е др.авторитетни и заслужаващи доверие организации !А тия които са над 85 г.- много мистериозно!

    20:26 06.10.2025

  • 33 пРоссия

    5 5 Отговор
    Страната на идиотите.

    20:27 06.10.2025

  • 34 3.14К

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Копей,":

    Копой, сравняваме конкрети случаи. Ако синът на Тина Търнър беше починал в Русия пак ще го препишете на ФСБ. Обясни, ако можеш, защо трябва да чакат някой да навърши 87 години и да го ликвидират.

    Коментиран от #36

    20:27 06.10.2025

  • 35 Все идет по плану!

    4 5 Отговор
    Вовата така каза.

    20:29 06.10.2025

  • 36 пРосия

    4 6 Отговор

    До коментар #34 от "3.14К":

    Страната на идиотите.

    Коментиран от #50

    20:29 06.10.2025

  • 37 Летящия Холандец

    3 5 Отговор
    Аз си плувам, а тези падат като круши ....

    20:29 06.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 На мене по руската телевизия ми казаха

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    НАТО е пратило Сорос да го гътне!

    20:30 06.10.2025

  • 40 отторвался

    2 2 Отговор
    трамп

    20:34 06.10.2025

  • 41 Ами че той

    2 2 Отговор
    два пъти над средната възраст !Не го държат краката,а тръгнал да мие прозорци!

    20:34 06.10.2025

  • 42 Как

    2 4 Отговор
    Балконинг. Под прозореца е имало басейн. Не го е уцелил.

    20:35 06.10.2025

  • 43 Путин

    2 4 Отговор
    не дава да има по-стар от него !

    20:36 06.10.2025

  • 44 Мурзилката

    6 1 Отговор
    Човекът е бил на почти 90 години. Мислете малко повече, ако можете де.

    20:36 06.10.2025

  • 45 нннн

    5 0 Отговор
    А нашите по- първи люде не падат, и не падат. А някои трябва!

    20:36 06.10.2025

  • 46 Утре

    2 4 Отговор
    и Путин...

    20:36 06.10.2025

  • 47 🤣😆😁😄🤣😅😆

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Роберт ДеНиро казино":

    На кВи Зеленки си βε шмесник ?!

    20:36 06.10.2025

  • 48 Руси Филев на 91

    2 2 Отговор
    И аз понякога искам да съм Орешник !

    20:38 06.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 3.14К

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "пРосия":

    То си личи колко ти е акъла!

    20:43 06.10.2025

  • 51 Някой

    1 1 Отговор
    В Украйна се "самоубиваха" проруски журналисти. Например с пистолет във врата, понеже не можал да си уцели главата - реален пример приет за самоубийство от властта там.

    20:43 06.10.2025

  • 52 Някой

    0 0 Отговор
    На 87 години трудно ще управлява нещо и ще е цел. Може да е имал рак или кой знае какво, и да е избрал това.

    20:46 06.10.2025

  • 53 Кардиолог

    0 0 Отговор
    На 87,всяка смърт е мистериозна !

    20:46 06.10.2025

  • 54 Мистерия

    0 0 Отговор
    Как е докарал до 87 ?

    20:47 06.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания