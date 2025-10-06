Още една мистериозна смърт в Москва! Издателят на съветския официоз "Правда" падна от прозореца на апартамента си

В Москва бе открит трупът на Вячеслав Леонтиев, 87-годишен бивш директор на издателството "Правда". Според руските медии той е паднал от височина — под прозорците на своя апартамент на улица Молодогвардейская, пише "Фонтанка"
По данни на ТАСС и други източници предварителната версия на смъртта е самоубийство, свързано със "съкрушителен нервен срив".
Властите съобщават, че засега не са открити следи от криминални действия срещу Леонтиев.
Опозиционни руски медии акцентират върху факта, че Леонтиев е управлявал медиен проект с голямо политическо и икономическо влияние — издателството "Правда", считано за мощен рупор на комунистическата партия в съветско време.
Журналистът в изгнание Андрей Малгин коментира смъртта като част от дълъг ред от "странни падания" в Русия: "Паданията от прозореца продължават ... Леонтиев падна от прозорец. Той знаеше много за парите на партията ...".
След началото на руската инвазия в Украйна немалко руски бизнесмени, приближени по един или друг начин до руския президент Владимир Путин или управляващите кръгове в Кремъл починаха по загадъчен или необясним начин, без да са били болни преди това. Някои загинаха при съмнителни инциденти, като падане от висок етаж. В последната година поне 15 високопоставени руски бизнесмени са починали при самоубийства или необясними инциденти. Шестима от тях са свързани с водещите енергийни компании в Русия.
На 40-годишна възраст през 2023 година почина предприемачът и ръководител на ICS Holding, Антон Черепенников. Вероятна причина за смъртта му е внезапно спиране на сърцето.
В света на киберспортовете Антон Черепенников беше известен с прякора SNEG1. Неговата фирма "Цитадела" разработи специален софтуер за "Роспромнадзор", който позволяваше следене на почти всички потребители на интернет в Русия. Това предостави на властите възможността да подслушват телефонни разговори и да следят активността на хората в интернет. Съгласно закон, приет от Държавната дума на Русия, операторите бяха задължени да използват този софтуер.
Внезапно почина и руски заместник-министър, Пьотр Кучеренко, след като се почуства зле в самолета, завръщайки се от посещение в Куба.
Сред живите не са и високопоставени бизнесмени като Павел Антов, ръководител на енергийна компания, и Анатолий Геращенко, бивш ректор на авиационен институт. Починаха и Равил Маганов, председател на "Лукойл", и Иван Печорин, топ мениджър на развойната корпорация на Далечния изток и Арктика. Смъртта на тези политици и бизнесмени предизвика интерес и въпроси относно обстоятелствата около техните смъртни случаи.
