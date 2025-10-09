Откраднатото жито на Украйна

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Зърнените складове на Руслан Мазуренко са в околностите на Киев. Тъкмо върви товаренето на тонове ленено семе на камиони, които ще отпътуват за Европа.

Шефът на украинската селскостопанска фирма Harveast е доволен от тазгодишната реколта. "Един от месеците беше много сух, но ние сеем и много зимни култури, които нямат нужда от толкова много влага", разказва Мазуренко пред АРД. Неговата фирма обработва значителни площи в региона на Киев - 25 000 хектара, които се равняват на 35 000 футболни игрища. Основните насаждения са царевица и слънчоглед, освен това се отглеждат рапица и жито.

От Донецк през Мариупол към Киев

Мазуренко е от Мариупол, но с началото на войната през 2022 година той и фирмата му напускат региона в югоизточната част на Украйна. Това е вторият път, в който на Мазуренко му се налага да се мести - до 2014 година централата е била в Донецк, където собственост на фирмата са били 200 000 хектара земя, разказва АРД.

Днес тези площи са под контрола на Русия, окупирала области от Източна Украйна. "Трудно ми е да опиша чувствата си - болезнено е и неразбираемо", казва Мазуренко. Фактът, че сега Русия контролира земите и прави сделки със зърното, не е нищо друго, освен кражба.

"Губим по 13 милиона тона годишно"

Житницата на Европа - така наричат Украйна. Житото е основното, което тя изнася - 24 процента от целия украински износ за миналата година, както сочат данните на ООН. Въпреки войната Украйна е успяла да увеличи изнасяните количества, пише АРД. По информация на Министерството на селското стопанство през 2024 година са изнесени земеделски продукти на стойност 21 милиарда евро. По този начин Украйна се е доближила до равнищата отпреди руската инвазия, отбелязва германската обществена медия.

Тя разяснява, че това е станало възможно и поради военните успехи на украинските военноморски сили в Черно море, тъй като зърното се пренася най-вече оттам. Русия блокира временно Черно море със своите ВМС, но разработените морски дронове собствено производство помогнаха на Украйна отново да освободи търговското трасе.

Въпреки това Украйна продължава да няма достъп до част от земеделската си продукция, тъй като около 20 процента от територията на страната са под руска окупация. "Ако сравним добива от 2021 година, преди началото на войната, с днешния, това са 13 милиона тона, които губим годишно", казва Олех Хоменко от Съюза на украинските агропроизводители. Това е доста голямо количество в сравнение с общата селскостопанска продукция.

Откраднатото жито става все по-важно за Русия

Това откраднато жито от окупираните области очевидно става все по-важно за руското селско стопанство, пише АРД. През 2024 година окупираните области Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие са осигурили три процента от цялата руска зърнена реколта, бе съобщено от Министерството на земеделието в Москва. Без тези региони реколтата би била още по-слаба - тъй като заради лошото време в Южна Русия земеделците претърпяха значителни загуби.

През тази година прогнозите на руските окупационни власти са за около един милион тона зърно само в Луганск - два пъти повече, отколкото миналата година. Една част от зърното предстои да бъде изнесена в чужбина. Украинският експерт по селското стопанство Олех Хоменко от своя страна смята, че числата са занижени. "В Луганск и в Донецк селското стопанство беше много интензивно и се развиваше много добре. Окупационните власти вероятно манипулират фактите и числата, за да предотвратят възможни санкции", казва той пред АРД.

Върху Русия трябва да се окаже по-силен натиск

Във фирмата на Мазуренко Harveast преди руската инвазия са работили 1200 души, сега са само 250. Някои са избягали от войната в чужбина, други са останали в окупираните области. „Известно време поддържахме връзки с всички служители, но вече не е така“, споделя Мазуренко пред германската обществена медия.

Той не знае кой точно обработва сега земите в окупираните територии, но е сигурен, че жътварските машини на компанията му се използват. През пролетта на 2022 година все още приемал техния GPS сигнал. „Тогава разбрах, че нашите трактори обикалят из окупирания регион.“

Мазуренко е убеден, че един ден земите в окупираните области отново ще се върнат под контрола на Украйна. Надеждата на бизнесмена е, че съюзниците на Украйна ще окажат още по-силен натиск върху Русия със следващи санкции.

Автор: Нилс Була ARD