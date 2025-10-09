Новини
Мнения »
Откраднатото жито на Украйна
  Тема: Украйна

Откраднатото жито на Украйна

9 Октомври, 2025 23:01 1 249 36

  • украйна-
  • жито-
  • русия-
  • война-
  • руслан мазуренко-
  • селско стопанство

Житото от окупираните украински области става все по-важно за руското селско стопанство, което страда от слаби реколти

Откраднатото жито на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Зърнените складове на Руслан Мазуренко са в околностите на Киев. Тъкмо върви товаренето на тонове ленено семе на камиони, които ще отпътуват за Европа.

Шефът на украинската селскостопанска фирма Harveast е доволен от тазгодишната реколта. "Един от месеците беше много сух, но ние сеем и много зимни култури, които нямат нужда от толкова много влага", разказва Мазуренко пред АРД. Неговата фирма обработва значителни площи в региона на Киев - 25 000 хектара, които се равняват на 35 000 футболни игрища. Основните насаждения са царевица и слънчоглед, освен това се отглеждат рапица и жито.

Още новини от Украйна

От Донецк през Мариупол към Киев

Мазуренко е от Мариупол, но с началото на войната през 2022 година той и фирмата му напускат региона в югоизточната част на Украйна. Това е вторият път, в който на Мазуренко му се налага да се мести - до 2014 година централата е била в Донецк, където собственост на фирмата са били 200 000 хектара земя, разказва АРД.

Днес тези площи са под контрола на Русия, окупирала области от Източна Украйна. "Трудно ми е да опиша чувствата си - болезнено е и неразбираемо", казва Мазуренко. Фактът, че сега Русия контролира земите и прави сделки със зърното, не е нищо друго, освен кражба.

"Губим по 13 милиона тона годишно"

Житницата на Европа - така наричат Украйна. Житото е основното, което тя изнася - 24 процента от целия украински износ за миналата година, както сочат данните на ООН. Въпреки войната Украйна е успяла да увеличи изнасяните количества, пише АРД. По информация на Министерството на селското стопанство през 2024 година са изнесени земеделски продукти на стойност 21 милиарда евро. По този начин Украйна се е доближила до равнищата отпреди руската инвазия, отбелязва германската обществена медия.

Тя разяснява, че това е станало възможно и поради военните успехи на украинските военноморски сили в Черно море, тъй като зърното се пренася най-вече оттам. Русия блокира временно Черно море със своите ВМС, но разработените морски дронове собствено производство помогнаха на Украйна отново да освободи търговското трасе.

Въпреки това Украйна продължава да няма достъп до част от земеделската си продукция, тъй като около 20 процента от територията на страната са под руска окупация. "Ако сравним добива от 2021 година, преди началото на войната, с днешния, това са 13 милиона тона, които губим годишно", казва Олех Хоменко от Съюза на украинските агропроизводители. Това е доста голямо количество в сравнение с общата селскостопанска продукция.

Откраднатото жито става все по-важно за Русия

Това откраднато жито от окупираните области очевидно става все по-важно за руското селско стопанство, пише АРД. През 2024 година окупираните области Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие са осигурили три процента от цялата руска зърнена реколта, бе съобщено от Министерството на земеделието в Москва. Без тези региони реколтата би била още по-слаба - тъй като заради лошото време в Южна Русия земеделците претърпяха значителни загуби.

През тази година прогнозите на руските окупационни власти са за около един милион тона зърно само в Луганск - два пъти повече, отколкото миналата година. Една част от зърното предстои да бъде изнесена в чужбина. Украинският експерт по селското стопанство Олех Хоменко от своя страна смята, че числата са занижени. "В Луганск и в Донецк селското стопанство беше много интензивно и се развиваше много добре. Окупационните власти вероятно манипулират фактите и числата, за да предотвратят възможни санкции", казва той пред АРД.

Върху Русия трябва да се окаже по-силен натиск

Във фирмата на Мазуренко Harveast преди руската инвазия са работили 1200 души, сега са само 250. Някои са избягали от войната в чужбина, други са останали в окупираните области. „Известно време поддържахме връзки с всички служители, но вече не е така“, споделя Мазуренко пред германската обществена медия.

Той не знае кой точно обработва сега земите в окупираните територии, но е сигурен, че жътварските машини на компанията му се използват. През пролетта на 2022 година все още приемал техния GPS сигнал. „Тогава разбрах, че нашите трактори обикалят из окупирания регион.“

Мазуренко е убеден, че един ден земите в окупираните области отново ще се върнат под контрола на Украйна. Надеждата на бизнесмена е, че съюзниците на Украйна ще окажат още по-силен натиск върху Русия със следващи санкции.

Автор: Нилс Була ARD


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма кой

    35 2 Отговор
    Никой не чете западнитъе лъжи ХАХАХА

    23:04 09.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    4 29 Отговор
    Алкохолизираните вати само на кражби и убийства разчитат от как ги има, но Зеленски ги прореди бая!

    23:05 09.10.2025

  • 3 Пич

    31 1 Отговор
    Урсула:
    - Защо врещят съюзниците ? Ще им пратим тонове насекоми пълни с протеини !

    23:05 09.10.2025

  • 4 Авеее

    32 2 Отговор
    Я кажете за търговията с оръжие и наркотици на зеления наpкоc, че там са големите пари! Оставете тия лакърдии за "украинското" зърно!

    23:06 09.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 24 Отговор
    Блатните клошари, ако не откраднат няма какво да ядат‼️

    23:06 09.10.2025

  • 6 Сатана Z

    27 4 Отговор
    Укритие като не могат да си пазят стоката защо започнаха война срещу Русия,а сега реват кой ми cpa в гащите?

    Коментиран от #12, #15

    23:06 09.10.2025

  • 7 Пич

    4 21 Отговор
    А казаха ли кога ще пускат безина в смехдържавата с иранските ракети!

    Коментиран от #22

    23:08 09.10.2025

  • 8 Някой

    23 3 Отговор
    Ако не е Дениската дойчовото зеле ще ни залива с лъжи, манипулации и пошла пропаганда.

    23:08 09.10.2025

  • 9 Дойче Зелле

    23 2 Отговор
    Влаковите композиции с уКраИнския чернозем
    вървяха към Германия много преди началото на конфликта 2022-ра 😉

    23:08 09.10.2025

  • 10 Севдалин

    19 3 Отговор
    Като няма хляб Укро нацистите ще ядат пасти.

    Коментиран от #14

    23:08 09.10.2025

  • 11 Маша и Медведья

    6 14 Отговор
    Обичаме да гепим , немножко ... Самагон - больше ..

    23:08 09.10.2025

  • 12 Копейкотрошач

    3 14 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Колко мислиш,че ще ти издържи вратлето?

    Коментиран от #16, #21, #24

    23:09 09.10.2025

  • 13 Галина от Козяк

    15 2 Отговор
    Мазуренко защо не е на фронта ,а се крие в Германия?

    Коментиран от #18

    23:10 09.10.2025

  • 14 Бита ушанка

    4 10 Отговор

    До коментар #10 от "Севдалин":

    Ние ядем фламинго.

    Коментиран от #17, #19

    23:10 09.10.2025

  • 15 мдаааа

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Прегледай пак , какво си съчинил ... Они там никогда не были ..

    23:11 09.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пияната Маша

    2 12 Отговор

    До коментар #13 от "Галина от Козяк":

    Синът на Песков получи медал за служба в чвк Вагнер.По това време е бил на Малдивите 😂
    Слава.

    23:14 09.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гошее ,

    1 4 Отговор
    Много си неумен ..🤭

    23:14 09.10.2025

  • 21 Шшшшшшт

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "Копейкотрошач":

    Човка в калта!

    23:15 09.10.2025

  • 22 аz СВОПобеда80

    4 12 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Пуснаха им купони.До 20 литра бензин.🤣🤣🤣

    Коментиран от #26

    23:15 09.10.2025

  • 23 Временното явление ЕС

    12 3 Отговор
    Нещо взеха да им орязват крилцата
    на У КрИнците в западна Европа
    –помощи, привилегиите.... цъ 😁
    Що тъЙ ?

    23:16 09.10.2025

  • 24 Нервна

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "Копейкотрошач":

    Си !!! 😁

    23:18 09.10.2025

  • 25 ТОМАХОУК

    1 8 Отговор
    Ще е го повръщат.

    23:18 09.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ако е голема далаверата

    12 2 Отговор
    с жито, то мафията ще отглежда жито и нема да се занимава със сделки с оръжие, наркотици и проституция.

    Коментиран от #32

    23:19 09.10.2025

  • 28 Фейк на часа

    14 3 Отговор
    Поредните фейкове. Тези глупости може да си ги съчини някой след като е взел яка дрога. Защо не напишете, че дъжда над Русе в последните 3 дена ги е пратил Путин?

    23:20 09.10.2025

  • 29 Айде легайте бе!

    3 11 Отговор
    Копейки смотани 🤣.Утре улиците трябва да метете 😂

    23:22 09.10.2025

  • 30 Един

    11 2 Отговор
    Ахахахахаха тва некой Украински земеделец с майбах ли го писа?
    Русия на колене щото нямала добиви... аха! Русия, която има 5 пъти повече добиви - над 100 милиона тона и е винаги в топ 3 на производителките и водещ износител. Докато Украинското токсично жито е за Европа, Русия храни света.
    Абе като публикувате глупостите на някви украински прасета поне правите ли сметка, че и хора имащи представа за реалността ги четат :)

    23:39 09.10.2025

  • 31 Анджо

    2 7 Отговор
    Така руснаците ще платят зърното със запорираните пари и нещата се нареждат както трябва.

    23:44 09.10.2025

  • 32 Анджо

    2 7 Отговор

    До коментар #27 от "Ако е голема далаверата":

    Мафията се занимава с това под прикритие, така поне показват ,че имат законна дейност, А какво минава под житото те знаят най добре. Мислете бе русофили безмозъчни.

    23:47 09.10.2025

  • 33 Никой

    8 1 Отговор
    Хитлер също е бил озадачен - когато е разбрал, че Русия е силна - всъщност. Озадачението е било . но как така - аз превзимам територии - пък те ми се съпротивляват.

    Украйна подразни руснаците.

    Седи си на мирно и кротко.

    Но - ето резултата, впрочем и Наполеон бил така самоуверен.

    23:51 09.10.2025

  • 34 Фен

    3 0 Отговор
    Сорос открадна бъдещето на децата ни. И чрез продажниците от ДВ.

    00:04 10.10.2025

  • 35 Хи хи

    1 0 Отговор
    На нас за Мазуренко изобщо, ама ИЗОБЩО не ни пука !!!

    00:16 10.10.2025

  • 36 Хи хи

    0 0 Отговор
    тагаренко да заминава да помага на мазуренко !!

    00:22 10.10.2025