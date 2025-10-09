Откраднатото жито на Украйна

Зърнените складове на Руслан Мазуренко са в околностите на Киев. Тъкмо върви товаренето на тонове ленено семе на камиони, които ще отпътуват за Европа.
Шефът на украинската селскостопанска фирма Harveast е доволен от тазгодишната реколта. "Един от месеците беше много сух, но ние сеем и много зимни култури, които нямат нужда от толкова много влага", разказва Мазуренко пред АРД. Неговата фирма обработва значителни площи в региона на Киев - 25 000 хектара, които се равняват на 35 000 футболни игрища. Основните насаждения са царевица и слънчоглед, освен това се отглеждат рапица и жито.
От Донецк през Мариупол към Киев
Мазуренко е от Мариупол, но с началото на войната през 2022 година той и фирмата му напускат региона в югоизточната част на Украйна. Това е вторият път, в който на Мазуренко му се налага да се мести - до 2014 година централата е била в Донецк, където собственост на фирмата са били 200 000 хектара земя, разказва АРД.
Днес тези площи са под контрола на Русия, окупирала области от Източна Украйна. "Трудно ми е да опиша чувствата си - болезнено е и неразбираемо", казва Мазуренко. Фактът, че сега Русия контролира земите и прави сделки със зърното, не е нищо друго, освен кражба.
"Губим по 13 милиона тона годишно"
Житницата на Европа - така наричат Украйна. Житото е основното, което тя изнася - 24 процента от целия украински износ за миналата година, както сочат данните на ООН. Въпреки войната Украйна е успяла да увеличи изнасяните количества, пише АРД. По информация на Министерството на селското стопанство през 2024 година са изнесени земеделски продукти на стойност 21 милиарда евро. По този начин Украйна се е доближила до равнищата отпреди руската инвазия, отбелязва германската обществена медия.
Тя разяснява, че това е станало възможно и поради военните успехи на украинските военноморски сили в Черно море, тъй като зърното се пренася най-вече оттам. Русия блокира временно Черно море със своите ВМС, но разработените морски дронове собствено производство помогнаха на Украйна отново да освободи търговското трасе.
Въпреки това Украйна продължава да няма достъп до част от земеделската си продукция, тъй като около 20 процента от територията на страната са под руска окупация. "Ако сравним добива от 2021 година, преди началото на войната, с днешния, това са 13 милиона тона, които губим годишно", казва Олех Хоменко от Съюза на украинските агропроизводители. Това е доста голямо количество в сравнение с общата селскостопанска продукция.
Откраднатото жито става все по-важно за Русия
Това откраднато жито от окупираните области очевидно става все по-важно за руското селско стопанство, пише АРД. През 2024 година окупираните области Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие са осигурили три процента от цялата руска зърнена реколта, бе съобщено от Министерството на земеделието в Москва. Без тези региони реколтата би била още по-слаба - тъй като заради лошото време в Южна Русия земеделците претърпяха значителни загуби.
През тази година прогнозите на руските окупационни власти са за около един милион тона зърно само в Луганск - два пъти повече, отколкото миналата година. Една част от зърното предстои да бъде изнесена в чужбина. Украинският експерт по селското стопанство Олех Хоменко от своя страна смята, че числата са занижени. "В Луганск и в Донецк селското стопанство беше много интензивно и се развиваше много добре. Окупационните власти вероятно манипулират фактите и числата, за да предотвратят възможни санкции", казва той пред АРД.
Върху Русия трябва да се окаже по-силен натиск
Във фирмата на Мазуренко Harveast преди руската инвазия са работили 1200 души, сега са само 250. Някои са избягали от войната в чужбина, други са останали в окупираните области. „Известно време поддържахме връзки с всички служители, но вече не е така“, споделя Мазуренко пред германската обществена медия.
Той не знае кой точно обработва сега земите в окупираните територии, но е сигурен, че жътварските машини на компанията му се използват. През пролетта на 2022 година все още приемал техния GPS сигнал. „Тогава разбрах, че нашите трактори обикалят из окупирания регион.“
Мазуренко е убеден, че един ден земите в окупираните области отново ще се върнат под контрола на Украйна. Надеждата на бизнесмена е, че съюзниците на Украйна ще окажат още по-силен натиск върху Русия със следващи санкции.
Автор: Нилс Була ARD
1 Няма кой
23:04 09.10.2025
2 Последния Софиянец
23:05 09.10.2025
3 Пич
- Защо врещят съюзниците ? Ще им пратим тонове насекоми пълни с протеини !
23:05 09.10.2025
4 Авеее
23:06 09.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
23:06 09.10.2025
6 Сатана Z
Коментиран от #12, #15
23:06 09.10.2025
7 Пич
Коментиран от #22
23:08 09.10.2025
8 Някой
23:08 09.10.2025
9 Дойче Зелле
вървяха към Германия много преди началото на конфликта 2022-ра 😉
23:08 09.10.2025
10 Севдалин
Коментиран от #14
23:08 09.10.2025
11 Маша и Медведья
23:08 09.10.2025
12 Копейкотрошач
До коментар #6 от "Сатана Z":Колко мислиш,че ще ти издържи вратлето?
Коментиран от #16, #21, #24
23:09 09.10.2025
13 Галина от Козяк
Коментиран от #18
23:10 09.10.2025
14 Бита ушанка
До коментар #10 от "Севдалин":Ние ядем фламинго.
Коментиран от #17, #19
23:10 09.10.2025
15 мдаааа
До коментар #6 от "Сатана Z":Прегледай пак , какво си съчинил ... Они там никогда не были ..
23:11 09.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пияната Маша
До коментар #13 от "Галина от Козяк":Синът на Песков получи медал за служба в чвк Вагнер.По това време е бил на Малдивите 😂
Слава.
23:14 09.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гошее ,
23:14 09.10.2025
21 Шшшшшшт
До коментар #12 от "Копейкотрошач":Човка в калта!
23:15 09.10.2025
22 аz СВОПобеда80
До коментар #7 от "Пич":Пуснаха им купони.До 20 литра бензин.🤣🤣🤣
Коментиран от #26
23:15 09.10.2025
23 Временното явление ЕС
на У КрИнците в западна Европа
–помощи, привилегиите.... цъ 😁
Що тъЙ ?
23:16 09.10.2025
24 Нервна
До коментар #12 от "Копейкотрошач":Си !!! 😁
23:18 09.10.2025
25 ТОМАХОУК
23:18 09.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ако е голема далаверата
Коментиран от #32
23:19 09.10.2025
28 Фейк на часа
23:20 09.10.2025
29 Айде легайте бе!
23:22 09.10.2025
30 Един
Русия на колене щото нямала добиви... аха! Русия, която има 5 пъти повече добиви - над 100 милиона тона и е винаги в топ 3 на производителките и водещ износител. Докато Украинското токсично жито е за Европа, Русия храни света.
Абе като публикувате глупостите на някви украински прасета поне правите ли сметка, че и хора имащи представа за реалността ги четат :)
23:39 09.10.2025
31 Анджо
23:44 09.10.2025
32 Анджо
До коментар #27 от "Ако е голема далаверата":Мафията се занимава с това под прикритие, така поне показват ,че имат законна дейност, А какво минава под житото те знаят най добре. Мислете бе русофили безмозъчни.
23:47 09.10.2025
33 Никой
Украйна подразни руснаците.
Седи си на мирно и кротко.
Но - ето резултата, впрочем и Наполеон бил така самоуверен.
23:51 09.10.2025
34 Фен
00:04 10.10.2025
35 Хи хи
00:16 10.10.2025
36 Хи хи
00:22 10.10.2025