Русия намери слабото място на американските системи „Пейтриът“ в Украйна

Американските зенитно-ракетни системи „Пейтриът“, с които разполага Украйна, вече почти не прехващат руски ракети, пише Focus.de.

Причината вероятно е малка софтуерна промяна, която може да промени ситуацията. Сега е в ход игра на котка и мишка на технологичния терен.

Украинската система за противоракетна отбрана напоследък стана значително по-уязвима. Докато през лятото тя успяваше да прихване повече от една трета от руските балистични ракети, до септември процентът падна до едва шест процента. Това е констатацията на анализ на Financial Times.

Според анализатори причина е руска софтуерна модификация. По-конкретно, в този случай изглежда става въпрос за различно поведение на руските ракети малко преди удара. „Искандер-М“ може да маневрира доста агресивно в последната фаза на полета. След това ракетата се спуска неочаквано стръмно, което затруднява системите „Пейтриът“ да проследяват и атакуват вражеските ракети.

Русия успя да порази важни цели със своите ракети „Искандер“ и „Кинжал“ през последните месеци: например, поне четири фабрики за дронове в и около Киев бяха сериозно повредени.

Украйна наблюдава това с безпокойство. Новите траектории на ракетите са важна промяна, която Киев заедно с Вашингтон ще се опита да преодолее.

Експерти имат още две обяснения за ниския процент на прехващане. Едната причина е проста – Украйна не разполага с достатъчно ракети, предоставени от западните си съюзници. Втората е, че Русия може просто да търси все по-често целите си в райони, които не са защитени от „Пейтриътс“. По този начин отбраната не се преодолява, а по-скоро се заобикаля.

В момента ракетите-прехващачи „Пейтриът“ са единствените оръжия в арсенала на Киев, способни да свалят руски балистични ракети. Броят на тези системи, които Украйна притежава, не е публично достояние. Западните столици обаче внимателно наблюдават успеваемостта на тези американски системи, защото те също разчитат на тях.