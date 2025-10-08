Новини
Русия намери слабото място на американските системи „Пейтриът“ в Украйна
  Тема: Украйна

Русия намери слабото място на американските системи „Пейтриът“ в Украйна

8 Октомври, 2025 07:01

Новите траектории на руските ракети са сериозно предизвикателство за Киев и Вашингтон

Русия намери слабото място на американските системи „Пейтриът“ в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американските зенитно-ракетни системи „Пейтриът“, с които разполага Украйна, вече почти не прехващат руски ракети, пише Focus.de.

Причината вероятно е малка софтуерна промяна, която може да промени ситуацията. Сега е в ход игра на котка и мишка на технологичния терен.

Украинската система за противоракетна отбрана напоследък стана значително по-уязвима. Докато през лятото тя успяваше да прихване повече от една трета от руските балистични ракети, до септември процентът падна до едва шест процента. Това е констатацията на анализ на Financial Times.

Според анализатори причина е руска софтуерна модификация. По-конкретно, в този случай изглежда става въпрос за различно поведение на руските ракети малко преди удара. „Искандер-М“ може да маневрира доста агресивно в последната фаза на полета. След това ракетата се спуска неочаквано стръмно, което затруднява системите „Пейтриът“ да проследяват и атакуват вражеските ракети.

Русия успя да порази важни цели със своите ракети „Искандер“ и „Кинжал“ през последните месеци: например, поне четири фабрики за дронове в и около Киев бяха сериозно повредени.

Украйна наблюдава това с безпокойство. Новите траектории на ракетите са важна промяна, която Киев заедно с Вашингтон ще се опита да преодолее.

Експерти имат още две обяснения за ниския процент на прехващане. Едната причина е проста – Украйна не разполага с достатъчно ракети, предоставени от западните си съюзници. Втората е, че Русия може просто да търси все по-често целите си в райони, които не са защитени от „Пейтриътс“. По този начин отбраната не се преодолява, а по-скоро се заобикаля.

В момента ракетите-прехващачи „Пейтриът“ са единствените оръжия в арсенала на Киев, способни да свалят руски балистични ракети. Броят на тези системи, които Украйна притежава, не е публично достояние. Западните столици обаче внимателно наблюдават успеваемостта на тези американски системи, защото те също разчитат на тях.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    58 7 Отговор
    Септември месец са прихванали само 6 процента от руските ракети.Почти нищо.

    Коментиран от #7, #36

    07:06 08.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Какви ракети?

    67 4 Отговор
    Русия ги свърши преди три години.

    07:07 08.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 мошЕто

    57 6 Отговор
    С други думи казано - Пейтриът -те не стават ! Руснаците им намериха цаката и сега зеля ще проси още и още нови оръжия и пари , иначе - байрачето и .....дотам !

    07:11 08.10.2025

  • 6 Делю Хайдутин

    43 5 Отговор
    Правят си опити с украинците все едно са 🐁🐁🐁🐁.Скоро и у нас ако не се дигнем.

    07:15 08.10.2025

  • 7 Хъхъхъ

    46 40 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Как нищо бе,от десет ракети хваща ШЕСТ!

    Коментиран от #12, #14, #17

    07:15 08.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 име

    47 43 Отговор
    Първо цифри: през Август супер-дупер НАТОвското ПВО е имало 37% успеваемост. През Септември е паднало на 6%. Причината е една нова крилата ракета и нова модификация на ракетата Искандер. Освен това, ракетите получават данни от новите разузнавателни дронове Гербера. А най-голямата причина за краха на бандераското ПВО е глупостта и отчаянието на киевската хунта и спонсорите и. Поради отчаянието, хунтата постоянно се надява на оръжие-чудо и иска все най-модерното ПВО. За тях би било по-добре регулялно да получават ракети и пускови установки от един и същи модел, макар и не най-ефективния, ама да ги има. Но понеже и те и спонсорите им са прости, това е НЕПОНЯТНО за тях, казано на чист руски!А Пейтриът не може да прихваща балистичните ракети. Ако можеше, нямаше хунтата да реве всеки месец за още пускови установки.

    07:16 08.10.2025

  • 10 болгарин..

    29 7 Отговор
    Великая русь е голема работа..а бандерскио лилипуть е с мъничка работа

    07:16 08.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ходи на училище

    46 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хъхъхъ":

    за да се учиш да смяташ. 6% е 6 от 100, а не от 10.

    07:19 08.10.2025

  • 13 оня

    32 5 Отговор
    Укрите не разбраха , че война с чужди пари и ракети не се печели ! Казано по-разбираемо - на гол тумбак - чифте пищови ...

    Коментиран от #16

    07:21 08.10.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    26 4 Отговор

    До коментар #7 от "Хъхъхъ":

    Научи се да смяташ от 100 прехваща 6

    07:22 08.10.2025

  • 15 Ами че

    16 6 Отговор
    да започнат да зареждат "пейтриотите" С томахавки или с тауруси така ще ги гръмнат веднага и усръинсите ша съ отърват от тоа прескъп и прехвален боклук, който не върши никаква работа........

    07:22 08.10.2025

  • 16 тоя

    33 2 Отговор

    До коментар #13 от "оня":

    Тръмп го каза на зеления , че няма как да воюваш с 20 пъти по- силен противник и да просиш ракети от другите ! Това е като да пазаруваш в магазина , но , ако ти дадат пари комшиите , че ти нямаш и пукнат лев в джоба си .

    07:25 08.10.2025

  • 17 ХЪъъъъ ???!

    29 4 Отговор

    До коментар #7 от "Хъхъхъ":

    ама не е виновно детето
    учило е Ф бъгарско Очилище.....

    Коментиран от #57

    07:26 08.10.2025

  • 18 Перо

    17 10 Отговор
    При 6% успеваемост на Пейтриът, след руските промени, прави парите за тях, хвърлени на вятъра! Турците се усетиха с нововъведените С-400!

    07:40 08.10.2025

  • 19 оня с коня

    13 13 Отговор
    намиране на "слабото място" на Патриота "по руски" и като Руските ракети го ЗАОБИКАЛЯТ.Друго "слабо място" пък е ако недостигат Муниции...И да - Руската Ракета се "вЪрти и Суче",но друго си е да заобиколи Проклетия патриот щото може току що да са му докарали Джепане.

    Коментиран от #27

    07:40 08.10.2025

  • 20 жжжжжж

    17 7 Отговор
    какво плаче путин. та нали патриот са за защита? значи томахавките да идват. иначе не разбират.

    07:40 08.10.2025

  • 21 Боруна Лом

    15 20 Отговор
    ПРИЗНАХТЕ ЛИ СИ,ЧЕ ОРЪЖИЯТА НА ОБОРА СА ГОЛА ВОДА,А НИЕ ДАДОХМЕ МИЛИАРДИ ЗА СКРАБ!

    07:41 08.10.2025

  • 22 Госあ

    18 20 Отговор
    Русия играе на котка и мишка с бандерите от началото на този конфликт, пазейки цивилното население. Да видим докога Путин ще има търпение…

    07:44 08.10.2025

  • 23 Факт

    3 14 Отговор
    Много са тромави!

    07:46 08.10.2025

  • 24 Елементарно Уотсън!

    25 20 Отговор
    Няма никаква мистерия... Рашистите използват ракети където няма Патриоти...

    Коментиран от #29, #30, #66

    07:48 08.10.2025

  • 25 Българка 😺-Маца

    15 19 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от мъка и злоба душите черни душмански !

    07:49 08.10.2025

  • 26 Мишел

    15 18 Отговор
    Никой не може да намери силното място на Пейтриът. Системата е копирана от съветската С300Е на Гърция (най старата експортна версия на С300) и е безнадеждно остаряла, независимо от американската електроника. В сравнение със С400, Пейтриът са жалки- отстъпват значително по всички основни параметри. Пентагонът беше изчислил, че за да бъде защитено само северното направление на САЩ от балистични ракети с 1 бойна глава, са им необходими над 10 000 изстрелващи машини и над 200 000 ракети Пейтриът.

    07:49 08.10.2025

  • 27 оня с х.я

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    Еййй Ломски ,логиката не ти е силната страна ,наблягай на еденьето и ...ньето ,там ти е силата .А оня моя просто е класи над вас

    07:52 08.10.2025

  • 28 Гост

    8 0 Отговор
    Страшна работа, значи. Били 33%, а сега резко станали 6%. Който и от двата процента да вземеш, все е майтап!

    07:54 08.10.2025

  • 29 Херлок Шолмс

    7 11 Отговор

    До коментар #24 от "Елементарно Уотсън!":

    Елементарно Уотсън,Пейтриъти няма щото "рашистите" ги унищожиха заедно с екипажите им и сега са на едно по добро място 🤣.

    07:56 08.10.2025

  • 30 име

    7 10 Отговор

    До коментар #24 от "Елементарно Уотсън!":

    Елементарния си ти. Щом за месец успеваемостта на ПВОто пада от 37 на 6% значи нещо се е променило. По елементарната логика на такива като теб, излиза че руснаците са почнали да стрелят по празни къщи горички и затова имат толяма успеваемост. Но в реалността, бандерите реват че им спряха тока, газта, удрят им столицата и им унищожават складовете с военна техника в западен бандеристан.

    07:57 08.10.2025

  • 31 Бай той Толстой

    5 6 Отговор
    Сваляйте гащетата и всички с наклон на изток.Заемете необходимата поза!Усещате ли топлата влага🤭

    Коментиран от #33

    08:03 08.10.2025

  • 32 Последния Софиянец

    4 7 Отговор
    Но въпреки това в блатата няма нито ток, вода, нито бензин, а в Украина си има!
    Бункерния страхливец е бил на свещи снощи за бърдея с алкохолнай дима под миндера в калното мазе!

    Коментиран от #38, #51

    08:04 08.10.2025

  • 33 Ляв либерал

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Бай той Толстой":

    🤗 Плашиш куче със шпек,а?

    08:04 08.10.2025

  • 34 Бай той Толстой

    2 6 Отговор
    А кога ще пускат бензин в магучая , казаха ли блатарите!

    Коментиран от #47

    08:05 08.10.2025

  • 35 Мефистофел

    5 2 Отговор
    Че те Патриотите силно място имат ли, че да им дирят слабото. И са слабИте, не слабОто.

    Коментиран от #62

    08:05 08.10.2025

  • 36 Ахахаха

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В Киев има построен датски завод за дронове с обхват 2000 км. нарича се Fire Point. Западът забрани на ухиления ид 0 т Путин да го удря и той се сви и го остави да работи. Чрез тези дронове Украйна мачка Бензиностанцията.

    Коментиран от #40

    08:06 08.10.2025

  • 37 Дудов

    4 6 Отговор
    Ами американците, както и НАТО си изчистиха двора от боклука, сега укрите се чудят кво става

    08:06 08.10.2025

  • 38 Па съм я бе

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "Последния Софиянец":

    Нема да се плашиш,то не боли много!И-Хепарол на претърканото!

    08:06 08.10.2025

  • 39 Делю Хайдутин

    6 3 Отговор
    А защо тогава от втарая остана само леш и скрап!

    08:06 08.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дудов

    5 4 Отговор
    Но трябва да призная, че с тоя боклук от Нато бая вата пратиха при кабзон, а и бая чакат протези от бреза по коридорите на изгнилите болници!

    08:08 08.10.2025

  • 42 Щото не вършат работа 🤣

    5 3 Отговор
    Те украинците сигурно затова дават милиарди за Патриотите, а копейки? 🤣
    Тия % се смятат от лузъри които си нямат понятие от това къде има Патриоти и къде реално се използват келявите ракети на рашистите.

    08:09 08.10.2025

  • 43 ПВО

    4 4 Отговор
    "Западните столици обаче внимателно наблюдават успеваемостта на тези американски системи"

    Ами да наблюдават и да си правят изводи до кога могат да се репчат на Русия - 6% си е чист късмет че са свалили някоя. Със същия успех могат да ги свалят и със зенитки - случайно някой снаряд може и да се удари в ракетата.

    08:09 08.10.2025

  • 44 Госあ

    4 2 Отговор
    Зная, че кабзон изнася по 5 концерта на ден и са пълни залите, а петриъта не зная!

    08:10 08.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Оркостан

    4 3 Отговор
    е най- голямото зло в света. Време е московията да падне на колене.

    08:11 08.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 хихи

    2 0 Отговор
    хи хи

    08:12 08.10.2025

  • 49 Иля Муромец

    2 3 Отговор
    Но най важното е крематорките да не спират да пушат в блатата, и камази с леш да върви на там 24/7!

    08:12 08.10.2025

  • 50 Прогноза

    3 1 Отговор
    Шест процента успеваемост . Ама не мислете , че янките ще спрат да пробутват Пейтриътите си . Или готвят да рекламират друго , или ще излязат , че са направили пи-сполучлив софтуер .

    08:13 08.10.2025

  • 51 Ивайло Крачунов

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Последния Софиянец":

    Мартине ,за да те "ощастливят ,не са нужни нито вода ,нито ток ,нито бензин ,а само яка уаннга .

    08:13 08.10.2025

  • 52 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 5 Отговор
    До като не се унищожи блатния халифат, няма да има мир по света, от мен да го запомните‼️
    Зеленски се справя чудесно ‼️

    Коментиран от #60

    08:14 08.10.2025

  • 53 факуса

    4 7 Отговор
    по важно е да плаща ес на дончо за оръжие

    08:14 08.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Атина Палада

    5 1 Отговор
    Блатния нужник изтече у тинята при крайцеро!

    08:17 08.10.2025

  • 56 хихи

    2 1 Отговор
    Проблема е че Русия свърши ракетите преди 3 години и воюва с летящи лопати с чипове от украински перални(те и чиповете свършиха) та само с летящи лопати, Пейтриът неса програмирани да свалят летящи лопати без чипове...

    08:18 08.10.2025

  • 57 центавос

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "ХЪъъъъ ???!":

    мне,в арварТ с киуу тъпиру

    08:18 08.10.2025

  • 58 факуса

    2 1 Отговор
    И няма значение колко струва, важното е гузя 200 да лети яко за блатата!

    08:18 08.10.2025

  • 59 Елементарно Уотсън!

    12 4 Отговор
    Тези % трябва да се смятат по количеството изстреляни ракети от Патриоти срещу ракети на рашистите, а не както правят тези лузъри от Financial Times или други "анализатори"... по това колко цели са поразени.
    Тези цели, ако не са в обхвата на Патриотите е ясно, че ще бъдат ударени...

    Коментиран от #65

    08:18 08.10.2025

  • 60 Зевзек

    2 10 Отговор

    До коментар #52 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    "Зеленски се справя чудесно ‼️"

    Особено след като удари една линия и става велик.

    08:19 08.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 факуса

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Мефистофел":

    имат,пълнят на дончо хазната

    Коментиран от #67

    08:20 08.10.2025

  • 63 Пропадналият запад

    4 3 Отговор
    Изкара рано сутринта ман гала трол да краде и показва, че запада е сметище и циганско гето.

    08:20 08.10.2025

  • 64 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор
    Дали са изтрезнели бункерните жужаци, тьота си е взела отпуска, ще пие до восресеня, но на рожденяка не му е то пиене баш, френда му от Уса каза, че го почва с томахавките‼️

    Коментиран от #70

    08:21 08.10.2025

  • 65 Помнещ

    1 6 Отговор

    До коментар #59 от "Елементарно Уотсън!":

    "ако не са в обхвата на Патриотите"

    Че не бяха ли патриотите с обхват 400 км - тъкмо вие ни уверявахте че пиле не можело да прехвръкне над Украйна - пък сега оправдания.

    08:21 08.10.2025

  • 66 факуса

    2 6 Отговор

    До коментар #24 от "Елементарно Уотсън!":

    ми кво чакаш,елементарно е ,тегли заем и купи за осранците,че явно няма с кво да пазят стветниците отпускари

    Коментиран от #71

    08:22 08.10.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Укрофоб

    2 3 Отговор
    Че тези ракети имат ли силно място въобще?

    08:23 08.10.2025

  • 70 Зевзек

    4 2 Отговор

    До коментар #64 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    "че го почва с томахавките"

    И с брадвите да го почва - руснаците ще отговорят пък с лопатки - и то хиперзвукови с чип от пералня.

    Коментиран от #73

    08:24 08.10.2025

  • 71 Помнещ

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "факуса":

    Ти вместо да си тук от заран ходи събирай помощи пред джамията за блатарите!

    08:24 08.10.2025

  • 72 външен клозет руски

    3 1 Отговор
    Голама сила да ватенките! :))))

    08:25 08.10.2025

  • 73 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Зевзек":

    За тия хипезвуци бункерното бълнува от 2022ра, даже и копейките не му верват вече!

    08:25 08.10.2025

