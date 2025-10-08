Новини
Свят »
Белгия »
ЕС оказва натиск над Белгия за замразените руски активи
  Тема: Украйна

ЕС оказва натиск над Белгия за замразените руски активи

8 Октомври, 2025 12:02 1 426 64

  • руски активи-
  • ес-
  • русия-
  • белгия-
  • украйна-
  • война-
  • санкции

Голяма част от тези средства - приблизително 170 милиарда евро, се съхраняват в белгийския централен депозитар за ценни книжа

ЕС оказва натиск над Белгия за замразените руски активи - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЕС засилва натиска върху Белгия да използва замразени руски активи за „репарационен заем“ на Украйна, съобщава Financial Times, позовавайки се на дипломатически източници.

В началото на октомври Ройтерс съобщи , че лидерите на ЕС подкрепят плана на Европейската комисия да използва руски активи, замразени в депозитара Euroclear (под белгийска юрисдикция). Депозитарът съхранява руски активи на стойност приблизително 190 милиарда евро. Планът не предвижда директно отчуждаване на активите; вместо това ЕС ще предостави на Украйна заем от 140 милиарда евро, обезпечен с тези средства.

Още новини от Украйна

Според плана, Украйна ще трябва да изплати заема след края на войната и Русия да се съгласи да компенсира щетите. След това Европейската комисия ще върне средствата на Euroclear и Русия ще може да ги използва отново.

Белгийският премиер Барт де Вевер от своя страна заяви, че е поискал от други лидери на ЕС да предоставят правни гаранции, че всички страни от ЕС ще споделят потенциалните финансови рискове в случай на евентуални съдебни дела или други действия от страна на Русия. Без това Белгия не би се съгласила с конфискацията на средства. Позицията на Брюксел предизвика осъждане от някои членове на ЕС.

Страните от ЕС твърдят, че ситуацията в Украйна изисква солидарност, припомняйки, че например Полша беше домакин на основния център на западни оръжия за Украйна, а Дания дари изтребители F-16, без да изисква от други страни да споделят рисковете. „Вярваме, че рисковете за Белгия тук са доста ограничени. Това не означава, че няма рискове и не означава, че не искаме да започнем много сериозен разговор с Белгия... Но тези рискове вероятно са управляеми“, каза един дипломат.

От 2022 г. насам белгийското правителство е събрало 3,6 милиарда евро данъци върху печалбите, получени от замразени руски активи. Както отбелязва FT, въпреки твърденията на Белгия, че тези данъчни приходи са изцяло предназначени за подкрепа на Украйна, не всички пари са преведени в Киев.

През миналия месец Белгия категорично отхвърли предложението на германския канцлер Фридрих Мерц за използване на замразените от ЕС руски активи за финансиране на Украйна, предаде белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА. „Искам да съм напълно ясен по този въпрос. Да вземем парите на Путин и да оставим рисковете на нас? Това няма да се случи“, заяви белгийският премиер Барт де Вевер. По-рано в статия за FT Мерц предложи замразените руски активи да бъдат използвани за отпускане на безлихвен заем за Украйна в размер на около 140 милиарда евро. Съгласно плана на Берлин, заемът ще трябва да бъде възстановен едва след като Русия изплати компенсации за военните щети.

Голяма част от тези средства - приблизително 170 милиарда евро, се съхраняват в белгийския централен депозитар за ценни книжа „Юроклиър“ (Euroclear). В момента единствено лихвите от блокираните активи се насочват за подпомагане на Украйна. Белгия обаче отхвърля използването на самите активи, опасявайки се от арбитражни искове и от риска в бъдеще да бъде принудена да върне сумите на Москва.

Освен това евентуалното разпореждане с тези средства би оказало сериозно отражение върху публичните финанси на страната. Белгийското правителство разчита на 25-процентния корпоративен данък върху руските активи, за да финансира плановете си за увеличаване на военните разходи до 2% от БВП. Ако ЕС приеме предложението на Мерц, Де Вевер ще трябва да търси алтернативни източници на приходи.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 В В.П.

    28 4 Отговор
    С един подпис ,тия ценни книжа ,,се определят като невалидни..и всички дуаат супата ..Това е само евросеерейски бъъфф...Да не падат ,,Окропитеците ..Видишшли,,Парите идат ...Ахаха .Клесове и половина .

    Коментиран от #47

    12:07 08.10.2025

  • 4 Рускитрол

    16 6 Отговор
    Размразете ги,че идва Коледа!

    12:08 08.10.2025

  • 5 Синбад Моряка

    41 3 Отговор
    И всичките съгласни са "бивши" колонизатори, нали така?

    12:08 08.10.2025

  • 6 Ако направят това

    33 3 Отговор
    Тия празноглавци до 3г. ЕС ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ

    12:08 08.10.2025

  • 7 горски

    32 3 Отговор
    Искаме да откраднем,ни ни е страх, да не ни бият.....и още нещо...

    12:09 08.10.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    25 1 Отговор

    До коментар #2 от "Русофилски рев":

    На какви гнусн и препарати си?

    Коментиран от #13

    12:09 08.10.2025

  • 9 Я пък тоя

    45 3 Отговор
    ЕС вече няма пари, последната надежда им е тези 300 милиарда.
    Обаче това не решава проблема, половината ще откраднат, другата ще прахосат, както правят и сега с парите.
    А после????
    Все повече започвам да си вярвам, че Путин ще избомби ЕС. Не може да има такова търпение!

    Коментиран от #23

    12:09 08.10.2025

  • 10 В.В.Пръдльо

    19 2 Отговор
    Връщайте парите бе

    12:10 08.10.2025

  • 11 12345

    38 3 Отговор
    Явно парите от коалицията на желаещите са на привършване и за да се продължи войната трябва да се започне да се краде.

    12:10 08.10.2025

  • 12 Хасковски каунь

    29 3 Отговор
    И ние ще го ядем

    Коментиран от #15

    12:10 08.10.2025

  • 13 Коктейл

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Белина с антифриз !

    12:10 08.10.2025

  • 14 На това се вика

    30 3 Отговор
    Задлъжнелите лаещи пирати.

    12:11 08.10.2025

  • 15 Хасковски каунь

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Хасковски каунь":

    Бахура де.Бахура

    12:12 08.10.2025

  • 16 име

    30 4 Отговор
    В ЕССР е тези, които са озурпирали властта чрез покровителство на корупцията в държави като нашата, Испания и други подобни, на тях им е лесно. Те разчитат на колективната безотговорност. Обаче парите са в конкретна белгийска институция и сметката ще е за белгийците. Много са сплотени нешните нацисти, меркел гледа да си измие ръцете с някой друг, урсулка да натопи белгийците за сметката, микрончо джафка, че ще праща войски, ама чака някой друг да се излъже първи. Все пак, доста са доволни, щото си получават подкупа от киевската хунта. Но всичко това се забелязва и коментира от хората както в ЕССР, така и извън ЕССР. После да не се чудите що Тръмп ги кара да ходят пеш по улиците, Си ги товари в рейса със секретарките, а арабите ги държат прави отстрани на масата.

    12:13 08.10.2025

  • 17 Нали ги "печатате" с трилионите

    21 3 Отговор
    Какво сте седнали да се правите за някакви 170 млрд. - то пари за една олимпиада !

    12:14 08.10.2025

  • 18 УдоМача

    27 4 Отговор
    ЕССР уверено върви към своята гибел! И когато това се случи всички народи ще си отдъхнат!

    12:14 08.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 стоян георгиев-πи4оka

    21 3 Отговор
    Мерзките европолитици искат да откраднат руските активи ,да ги дъмпнат в черната дупка Осрайна и да получат обратно 30%като тайни бонуси .Ще видим дали ще им се получи .

    12:19 08.10.2025

  • 22 Медведко

    7 2 Отговор
    Е няма ли някой твърд руснак,да натисне за размразяване!

    12:21 08.10.2025

  • 23 456

    17 4 Отговор

    До коментар #9 от "Я пък тоя":

    Да ги взимат ЕС. Путин е подпис указ от 30.09 да бъдат конфискувани активи на ЕС в Русия за 1 трилион.
    Другото ,което не пишат е ,че инвестициите в ЕС са драстично намаляли в резултат на агресивната политика и има масово прехвърляне на средства към арабските държави.

    12:21 08.10.2025

  • 24 Путин

    5 8 Отговор
    Тези активи,ако дойдат в Русия,трябва да скачам от 6 етаж !

    12:22 08.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Путин

    8 5 Отговор
    не ги търси,защото знае,че еврото е само хартийки ,а ЕС рубли няма !

    12:24 08.10.2025

  • 27 Значи

    16 3 Отговор
    Белгийците са наясно,че Урсула иска да прибере своите10% от тия 170 милиарда и да дръпне някой и друг милиард за еврослугите.И затова се опъват.

    12:26 08.10.2025

  • 28 Хохо Бохо

    16 3 Отговор
    След края на войната няма да има украйна!!! Белгийците мбого добре знаят това, няма да има кой да изплаща заема. Все едно да дадеш заем на смъртник.

    12:28 08.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Путин

    10 1 Отговор
    Подарявам ви ги,тези джобни!Да не съм закъсал като Илон !

    12:31 08.10.2025

  • 32 Аааааа не така!

    5 5 Отговор
    Захароеа ще се разсърди,а Медведев ще се напие.

    12:31 08.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Копеи не философствай!

    3 7 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ХаХа":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци!Даже ще ти се плаща.Марш!

    12:33 08.10.2025

  • 35 УдоМача

    13 4 Отговор
    "Според плана, Украйна ще трябва да изплати заема след края на войната и Русия да се съгласи да компенсира щетите. След това Европейската комисия ще върне средствата на Euroclear и Русия ще може да ги използва отново." - ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха...

    12:33 08.10.2025

  • 36 Ружа

    4 1 Отговор
    Аз мога да ги върна на Путин !

    12:33 08.10.2025

  • 37 Ексклузивно

    6 3 Отговор
    Москвич(АЗЛК) придобива 51% от Тесла !

    Коментиран от #40, #41

    12:35 08.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Неволите на

    6 4 Отговор
    Европиратите стават все по-голями!

    12:36 08.10.2025

  • 40 Хаххххх

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "Ексклузивно":

    Заводът на Москович затвори преди няколко години.

    Коментиран от #43

    12:37 08.10.2025

  • 41 Георги

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Ексклузивно":

    а Jeep молят УАЗ да ги купят

    Коментиран от #44

    12:37 08.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Глупости

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "Хаххххх":

    Даже правят електрически !

    12:39 08.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Путин

    4 4 Отговор
    Прехвърлете ми ги у фризера !Немедлено !

    12:41 08.10.2025

  • 47 Ламбо

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "В В.П.":

    Да поясня за незнаещите! Това са дългови книжа на РФ към страни от ЕС! Обезпечени с подписите на лицата представляващи Руската Централна Банка! Една конфискация би предизвикала тяхното анулиране чрез указ от страна на Путин! Между впрочем се чудя защо още не го е сторил...?

    Коментиран от #50

    12:44 08.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 м о д e r a t о р а

    2 2 Отговор
    малко цензура не вреди на никой

    12:47 08.10.2025

  • 50 456

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ламбо":

    Има указ от 30.09 подписан.

    12:49 08.10.2025

  • 51 Така де

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "Как ще стане това?":

    Ако Русия беше ядрена сила, отдавна войната да е приключила. А и дядя Вова е предупреден - а е посегнал към червеното копче, а половин Москва е изчезнала.

    Коментиран от #52

    12:53 08.10.2025

  • 52 456

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "Така де":

    Това може да го каже ,само човек с малко сиво

    12:56 08.10.2025

  • 53 Старшина Альоша Мочев

    2 1 Отговор
    Еврото идва !На колко градуса да си замразя левовите активи,че ми свършиха бурканите ?

    13:00 08.10.2025

  • 54 Някой

    7 2 Отговор
    Това се нарича грабеж! Престъпление по НК. ЕС нали уж не е във война с Русия? Международни санкции може да налага само ООН, където Русия има право на вето. Отделно така се убива доверието в банките в ЕС. Кой ще иска да си държи там парии, като някой може да реши просто да му ги вземе. Отделно накрая като нищо Русия ще си поиска парите. Макар едва ли поне част да са държавни. Така че накрая може да загуби ЕС. А и ние да трябва да плащаме, за да обезщетяваме техните глупости.

    13:01 08.10.2025

  • 55 лиз ач евроатлантик

    6 2 Отговор
    "Според плана, Украйна ще трябва да изплати заема след края на войната и Русия да се съгласи да компенсира щетите." От кога говоря че ЕС се управлява от и диоти

    13:06 08.10.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Некой си

    6 1 Отговор
    Прави впечатление следното изказване: "Това не означава, че няма рискове и не означава, че не искаме да започнем много сериозен разговор с Белгия... Но тези рискове вероятно са управляеми".
    Рисковете ВЕРОЯТНО са управляеми!!!
    Като гледам как управляват останалите рискове, управлението на споменатите в статията ще бъде катастрофално... отново, за страните от ЕС.
    Прави и друго впечатление - Според статията Руските компании си плащат 25% данък върху описаните 190 милиарда евро... ВСЯКА ГОДИНА. И Белгия няма нищо против да прибира в бюджета едни 47 милиарда евро ВСЯКА ГОДИНА.
    Иначе воюват смело с Русия, Путин и т.н.

    13:11 08.10.2025

  • 58 Чакай, чакай

    4 1 Отговор
    "Белгийският премиер Барт де Вевер от своя страна заяви, че е поискал от други лидери на ЕС да предоставят правни гаранции, че всички страни от ЕС ще споделят потенциалните финансови рискове в случай на евентуални съдебни дела или други действия от страна на Русия."
    Иска ли някой да споделя финансови рискове заради някакви безпомощни малоумници, а? Че на мен нещо не ми се плаща за чужди каузи....

    13:12 08.10.2025

  • 59 Ха ха

    3 2 Отговор
    Русия да се съгласяла да плати репарации....Ами те се плащат от победените....и как точно бюрократите смятат да победят русия и да и поставят условия?!? А иначе си е чиста кражба

    Коментиран от #62

    13:12 08.10.2025

  • 60 Василеску

    4 2 Отговор
    Значи по всички правови закони това ще е кражба. И това ще бъде абсолютно релевантна причина за война. Дали е за територия, злато или пари - това са причините за войни от Адама досега. Следователно ръководството на ЕС иска война. Ние гражданите - не. И чужди пари не ни трябват. Браво на белгийците - опитват се да спазват законите. Неслучайно сме взели големи пасажи от тяхната конституция през 1878/1879-а за нашата Търнонска конституция

    13:13 08.10.2025

  • 61 лесно е

    0 0 Отговор
    изчистете си ръцете и ги прехвърлете в Германия. Да видим те какво ще направят? Или данъците, таксите и лихвите ви се услаждат и това е проблема?!

    13:26 08.10.2025

  • 62 точно

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "Ха ха":

    а до сега в последните 300 години никой които е нападнал чужда държава не е излязъл победител накрая.

    13:27 08.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Янко

    1 0 Отговор
    Розовите понита оказват натиск на Белгия със дупарките ударно и безВазелин.

    13:44 08.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания