ЕС оказва натиск над Белгия за замразените руски активи

ЕС засилва натиска върху Белгия да използва замразени руски активи за „репарационен заем“ на Украйна, съобщава Financial Times, позовавайки се на дипломатически източници.
В началото на октомври Ройтерс съобщи , че лидерите на ЕС подкрепят плана на Европейската комисия да използва руски активи, замразени в депозитара Euroclear (под белгийска юрисдикция). Депозитарът съхранява руски активи на стойност приблизително 190 милиарда евро. Планът не предвижда директно отчуждаване на активите; вместо това ЕС ще предостави на Украйна заем от 140 милиарда евро, обезпечен с тези средства.
Според плана, Украйна ще трябва да изплати заема след края на войната и Русия да се съгласи да компенсира щетите. След това Европейската комисия ще върне средствата на Euroclear и Русия ще може да ги използва отново.
Белгийският премиер Барт де Вевер от своя страна заяви, че е поискал от други лидери на ЕС да предоставят правни гаранции, че всички страни от ЕС ще споделят потенциалните финансови рискове в случай на евентуални съдебни дела или други действия от страна на Русия. Без това Белгия не би се съгласила с конфискацията на средства. Позицията на Брюксел предизвика осъждане от някои членове на ЕС.
Страните от ЕС твърдят, че ситуацията в Украйна изисква солидарност, припомняйки, че например Полша беше домакин на основния център на западни оръжия за Украйна, а Дания дари изтребители F-16, без да изисква от други страни да споделят рисковете. „Вярваме, че рисковете за Белгия тук са доста ограничени. Това не означава, че няма рискове и не означава, че не искаме да започнем много сериозен разговор с Белгия... Но тези рискове вероятно са управляеми“, каза един дипломат.
От 2022 г. насам белгийското правителство е събрало 3,6 милиарда евро данъци върху печалбите, получени от замразени руски активи. Както отбелязва FT, въпреки твърденията на Белгия, че тези данъчни приходи са изцяло предназначени за подкрепа на Украйна, не всички пари са преведени в Киев.
През миналия месец Белгия категорично отхвърли предложението на германския канцлер Фридрих Мерц за използване на замразените от ЕС руски активи за финансиране на Украйна, предаде белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА. „Искам да съм напълно ясен по този въпрос. Да вземем парите на Путин и да оставим рисковете на нас? Това няма да се случи“, заяви белгийският премиер Барт де Вевер. По-рано в статия за FT Мерц предложи замразените руски активи да бъдат използвани за отпускане на безлихвен заем за Украйна в размер на около 140 милиарда евро. Съгласно плана на Берлин, заемът ще трябва да бъде възстановен едва след като Русия изплати компенсации за военните щети.
Голяма част от тези средства - приблизително 170 милиарда евро, се съхраняват в белгийския централен депозитар за ценни книжа „Юроклиър“ (Euroclear). В момента единствено лихвите от блокираните активи се насочват за подпомагане на Украйна. Белгия обаче отхвърля използването на самите активи, опасявайки се от арбитражни искове и от риска в бъдеще да бъде принудена да върне сумите на Москва.
Освен това евентуалното разпореждане с тези средства би оказало сериозно отражение върху публичните финанси на страната. Белгийското правителство разчита на 25-процентния корпоративен данък върху руските активи, за да финансира плановете си за увеличаване на военните разходи до 2% от БВП. Ако ЕС приеме предложението на Мерц, Де Вевер ще трябва да търси алтернативни източници на приходи.
До коментар #2 від "Русофилски рев":На какви гнусн и препарати си?
Обаче това не решава проблема, половината ще откраднат, другата ще прахосат, както правят и сега с парите.
А после????
Все повече започвам да си вярвам, че Путин ще избомби ЕС. Не може да има такова търпение!
До коментар #8 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Белина с антифриз !
До коментар #12 от "Хасковски каунь":Бахура де.Бахура
До коментар #9 от "Я пък тоя":Да ги взимат ЕС. Путин е подпис указ от 30.09 да бъдат конфискувани активи на ЕС в Русия за 1 трилион.
Другото ,което не пишат е ,че инвестициите в ЕС са драстично намаляли в резултат на агресивната политика и има масово прехвърляне на средства към арабските държави.
До коментар #30 от "Ха ХаХа":Марш да пълниш снаряди за братята украинци!Даже ще ти се плаща.Марш!
Ексклузивно
До коментар #37 от "Ексклузивно":Заводът на Москович затвори преди няколко години.
До коментар #37 от "Ексклузивно":а Jeep молят УАЗ да ги купят
До коментар #40 от "Хаххххх":Даже правят електрически !
До коментар #3 от "В В.П.":Да поясня за незнаещите! Това са дългови книжа на РФ към страни от ЕС! Обезпечени с подписите на лицата представляващи Руската Централна Банка! Една конфискация би предизвикала тяхното анулиране чрез указ от страна на Путин! Между впрочем се чудя защо още не го е сторил...?
До коментар #47 от "Ламбо":Има указ от 30.09 подписан.
До коментар #20 от "Как ще стане това?":Ако Русия беше ядрена сила, отдавна войната да е приключила. А и дядя Вова е предупреден - а е посегнал към червеното копче, а половин Москва е изчезнала.
До коментар #51 от "Така де":Това може да го каже ,само човек с малко сиво
Рисковете ВЕРОЯТНО са управляеми!!!
Като гледам как управляват останалите рискове, управлението на споменатите в статията ще бъде катастрофално... отново, за страните от ЕС.
Прави и друго впечатление - Според статията Руските компании си плащат 25% данък върху описаните 190 милиарда евро... ВСЯКА ГОДИНА. И Белгия няма нищо против да прибира в бюджета едни 47 милиарда евро ВСЯКА ГОДИНА.
Иначе воюват смело с Русия, Путин и т.н.
Иска ли някой да споделя финансови рискове заради някакви безпомощни малоумници, а? Че на мен нещо не ми се плаща за чужди каузи....
До коментар #59 от "Ха ха":а до сега в последните 300 години никой които е нападнал чужда държава не е излязъл победител накрая.
