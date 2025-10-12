Ген. Попов: Ние пишем сценария на дроновете

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Българската армия трябва да изгражда подготвени кадри, победители. Парите не могат да заместят бойния дух на войника. Европа е изправена пред нов тип война, в която дроновете, технологичното развитие и изкуственият интелект променят изцяло средата. Българската армия трябва да изгражда подготвени кадри, победители. Парите не могат да заместят бойния дух на войника. Това заяви в интервю за БГНЕС генерал Константин Попов, председател на Центъра за развитие на политики. Той е началник на отбраната /2016-2017/ и председател на Комисията по отбрана /2017-2021 г./ в 44 Народно събрание.

Ген. Попов подчерта, че европейските държави трябва спешно да адаптират своите отбранителни системи към реалностите на „дроновата война“. По думите му това е един нов свят, с измерения във въздуха, на земята, в морето и дори в космоса.

Той предупреди, че никоя европейска държава не е напълно готова за този тип конфликти:

„Най-подготвени са Русия, Украйна, САЩ и Израел“.

Според него е „абсолютно неразумно да изстрелваш ракета за милиони, за да свалиш дрон за няколко хиляди долара“. Затова Европа трябва да насочи усилията си към масово производство на дронови и антидронови системи, които да бъдат икономически ефективни и технологично адаптивни.

Човешкият фактор

Генералът обърна специално внимание на значението на личния състав и подготовката му: „Трябват ни не просто войници, а оператори – психически устойчиви, компютърно грамотни, интелигентни хора“.

Той подчерта значението на възпитанието в уважение към държавата и институциите, към род и родина.

Изкуственият интелект

В разговора ген. Попов разясни бъдещето на военните технологии, управлявани от изкуствен интелект.

„Вече има дронове с изкуствен интелект. Днес ние им пишем сценариите и те може сами да решават задачите си“.

Той обаче предупреди, че технологията трябва да бъде усвоена и използвана отговорно, като цитира израелския историк Ювал Харари: „Изкуственият интелект е като дете – възпитаваш го и го обучаваш, но може един ден да изгубиш контрол.“

Сътрудничество и обмен на опит

Ген. Попов посочи, че България може да извлече реална полза от обучението на украински специалисти у нас.

„Не ни трябват роти, трябват ни няколко специалисти, които могат да помогнат много“.

Той допълни, че това е ефективен начин да се използва натрупаният боен опит на Украйна, без да се изразходват значителни ресурси.

Европейската отбрана и „стената от дронове“

Относно идеята за европейска „стена от дронове“ генералът заяви, че инициативата е добра, но е необходима ясна визия за нейното реализиране.

Европейският съюз е създаден с мирни цели и му липсва трансмисията между политическото решение и конкретния резултат по отношение на отбраната, каза той.

Дронове и изтребители – взаимно допълващи се системи

Попитан за разликата в ролите на дроновете и изтребителите, генералът посочи, че и двата елемента са необходими и взаимно се допълват.

„Имаме нужда както от дронове, така и от изтребители, от бомбардировачи и от спътници. Спътниците не заместиха изтребителите. Всеки има своята роля, задача и място в боя“.

Той обясни, че бъдещите изтребители от шесто поколение ще имат възможността да контролират цели „рояци от дронове“ и подчерта, че не бива едното да замества другото - необходимо е да има синергия, за да се постигне по-добър резултат.

В края на разговора генерал Попов отправи апел към армията и обществото:

„Вярвам във високия боен дух на българския войник, сержант, офицер и генерал. Това е моят съвет като колега, който е служил дълго в армията и знам колко е решаващо да бъдеш силен, морално издръжлив, победител. Изграждайте победители. Това е молбата ми, Това е апелът ми. Останалото ще го постигнем. Възможно е и с пари, възможно е с ресурси, но най-важното са хората“.