Ген. Попов: Ние пишем сценария на дроновете

Българската армия трябва да изгражда подготвени кадри, победители. Парите не могат да заместят бойния дух на войника. Европа е изправена пред нов тип война, в която дроновете, технологичното развитие и изкуственият интелект променят изцяло средата. Българската армия трябва да изгражда подготвени кадри, победители. Парите не могат да заместят бойния дух на войника. Това заяви в интервю за БГНЕС генерал Константин Попов, председател на Центъра за развитие на политики. Той е началник на отбраната /2016-2017/ и председател на Комисията по отбрана /2017-2021 г./ в 44 Народно събрание.
Ген. Попов подчерта, че европейските държави трябва спешно да адаптират своите отбранителни системи към реалностите на „дроновата война“. По думите му това е един нов свят, с измерения във въздуха, на земята, в морето и дори в космоса.
Той предупреди, че никоя европейска държава не е напълно готова за този тип конфликти:
„Най-подготвени са Русия, Украйна, САЩ и Израел“.
Според него е „абсолютно неразумно да изстрелваш ракета за милиони, за да свалиш дрон за няколко хиляди долара“. Затова Европа трябва да насочи усилията си към масово производство на дронови и антидронови системи, които да бъдат икономически ефективни и технологично адаптивни.
Човешкият фактор
Генералът обърна специално внимание на значението на личния състав и подготовката му: „Трябват ни не просто войници, а оператори – психически устойчиви, компютърно грамотни, интелигентни хора“.
Той подчерта значението на възпитанието в уважение към държавата и институциите, към род и родина.
Изкуственият интелект
В разговора ген. Попов разясни бъдещето на военните технологии, управлявани от изкуствен интелект.
„Вече има дронове с изкуствен интелект. Днес ние им пишем сценариите и те може сами да решават задачите си“.
Той обаче предупреди, че технологията трябва да бъде усвоена и използвана отговорно, като цитира израелския историк Ювал Харари: „Изкуственият интелект е като дете – възпитаваш го и го обучаваш, но може един ден да изгубиш контрол.“
Сътрудничество и обмен на опит
Ген. Попов посочи, че България може да извлече реална полза от обучението на украински специалисти у нас.
„Не ни трябват роти, трябват ни няколко специалисти, които могат да помогнат много“.
Той допълни, че това е ефективен начин да се използва натрупаният боен опит на Украйна, без да се изразходват значителни ресурси.
Европейската отбрана и „стената от дронове“
Относно идеята за европейска „стена от дронове“ генералът заяви, че инициативата е добра, но е необходима ясна визия за нейното реализиране.
Европейският съюз е създаден с мирни цели и му липсва трансмисията между политическото решение и конкретния резултат по отношение на отбраната, каза той.
Дронове и изтребители – взаимно допълващи се системи
Попитан за разликата в ролите на дроновете и изтребителите, генералът посочи, че и двата елемента са необходими и взаимно се допълват.
„Имаме нужда както от дронове, така и от изтребители, от бомбардировачи и от спътници. Спътниците не заместиха изтребителите. Всеки има своята роля, задача и място в боя“.
Той обясни, че бъдещите изтребители от шесто поколение ще имат възможността да контролират цели „рояци от дронове“ и подчерта, че не бива едното да замества другото - необходимо е да има синергия, за да се постигне по-добър резултат.
В края на разговора генерал Попов отправи апел към армията и обществото:
„Вярвам във високия боен дух на българския войник, сержант, офицер и генерал. Това е моят съвет като колега, който е служил дълго в армията и знам колко е решаващо да бъдеш силен, морално издръжлив, победител. Изграждайте победители. Това е молбата ми, Това е апелът ми. Останалото ще го постигнем. Възможно е и с пари, възможно е с ресурси, но най-важното са хората“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя
08:46 12.10.2025
2 мдаа
Коментиран от #6
08:51 12.10.2025
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #7, #20
08:53 12.10.2025
4 име
08:55 12.10.2025
5 Аман заман
08:55 12.10.2025
6 Копейкин Костя
До коментар #2 от "мдаа":Що бе?
Генерал Шивиков да не би да е е в Рассия и да се бие с украинците?
Коментиран от #14
08:55 12.10.2025
7 Румен Решетников
До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Ти си предателят в случая!
08:57 12.10.2025
8 У всяка
08:58 12.10.2025
9 Дън Бай
08:59 12.10.2025
10 Пич
09:01 12.10.2025
11 Гъби Гъбев
И има ангелчета с изкуствен интелект.
09:03 12.10.2025
12 Всъщност
09:04 12.10.2025
13 Сандо
09:19 12.10.2025
14 Некъпан джендър евроатлантик
До коментар #6 от "Копейкин Костя":Че то в Русия има ли украинци бре, ВСУ да не са стигнали до Москва:)
09:20 12.10.2025
15 ВВСар
ПОНЕ И ДВАМАТА С н€го НЕНАВИЖДАМЕ К А Р М А З Ъ ф а т ма к- рум€н К€Ша, И ИМА ЗАЩО!
А "ц€нтърът за развити€ на политики" $и € u$a -ХРАНИЛКА НА ГОТОВИ НА В$ИЧКО Тарикати-Продажници!
ЩОМ к. попOFF € пр€д$€дат€л ,А "ан г€л" тин ч€в € Член на Управит€лния $ъв€т, МАНИ БЕГАЙ...!
09:22 12.10.2025
16 хахаха
Г-н експерте, тези изтребители не са бъдеще, а се произвеждат от Китай, дори Сърбия плати за 30 самолета и ги получи след 6 месеца. Тази година китайците показаха най новия си военен дрон, голям колкото комар. Дори Тръмп призна, че Китай са №1 при дроновете, но ти изобщо не си ги споменал.
09:30 12.10.2025
17 И тоя папур ли изкочи
09:33 12.10.2025
18 Боруна Лом
09:41 12.10.2025
19 дядото
09:42 12.10.2025
20 Боруна Лом
До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":КАКТО ПОЧТИ ВСИЧКИ ЖЕНЕРАЛИ И МИНИСТРИ!
09:43 12.10.2025
21 Генерале,
Борбата със фърчилата неможе да се води със съвременни средства. Време е лазерната техника да навлезе в армията. Само тя може да е справи с дроновете. Също труябва добри радиолокационни средства. Имате ли го това. Предпоага не. Тогава си оставаме в света на утопията. и празните приказки.
09:46 12.10.2025
22 Тъмен субект
09:49 12.10.2025
23 ел кондор паса
09:50 12.10.2025
24 Българин
09:51 12.10.2025
25 Малко
09:58 12.10.2025